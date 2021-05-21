Оказание услуг по сбору, транспортировке, размещению и/или утилизации твердых бытовых отходов, крупного габаритного мусора и снега на объектах ООО «Газпром телеком» в г. Москве для нужд ООО «Газпром телеком» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)

Основные сведения Описание секции Торги ГК Газпром Номер извещения 32110265538 Уникальный номер закупки 21/2.1/0035705/ГТелеком Номер закупки 0008/21/2.1/0035705/ГТелеком/ПР/ГОС/Э/11.05.2021 Наименование закупки Оказание услуг по сбору, транспортировке, размещению и/или утилизации твердых бытовых отходов, крупного габаритного мусора и снега на объектах ООО «Газпром телеком» в г. Москве для нужд ООО «Газпром телеком» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) Валюта процедуры RUB Способ закупки Маркетинговые исследования Дата публикации

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