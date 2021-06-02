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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32110265542
Уникальный номер закупки
21/2.1/0035703/ГТелеком
Наименование закупки
Предоставление услуг связи (Канал связи в г. Москва (АТСР) для нужд ООО «Газпром телеком»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
11.05.2021 12:53
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
Почтовый адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
Контактный телефон
+7 495 428-40-40
Факс
+7 495 428-40-20
Адрес электронной почты
tender@gazpromtelecom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Иванников Д. В.
Место рассмотрения предложений
г.Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Предоставление услуг связи (Канал связи в г. Москва (АТСР)
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Предоставление услуг связи (Канал связи в г. Москва (АТСР)
Начальная цена
191 520,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпром телеком
Все закупки и тендеры Газпром телеком
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
61
61
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.0
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