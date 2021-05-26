Поставка аммиака водного сжиженного для нужд ООО «Газпром комплектация» (БАА 20431)

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Аммиак водный сжиженный марка А, налив автоцистерна Внешний вид - Прозрачная бесцветная жидкость Массовая доля аммиака, не менее: 25; Массовая концентрация нелетучего остатка, г/дм3, не более 0,07 Массовая концентрация диоксида углерода, г/дм3, не нормируется" Кол-во: 20000.0

"Позиция 2" "Аммиак водный сжиженный марка А, налив автоцистерна Внешний вид - Прозрачная бесцветная жидкость Массовая доля аммиака, не менее: 25; Массовая концентрация нелетучего остатка, г/дм3, не более 0,07 Массовая концентрация диоксида углерода, г/дм3, не нормируется" Кол-во: 40000.0

"Позиция 3" "Аммиак водный сжиженный марка А, в еврокубах Внешний вид - Прозрачная бесцветная жидкость Массовая доля аммиака, не менее: 25; Массовая концентрация нелетучего остатка, г/дм3, не более 0,07 Массовая концентрация диоксида углерода, г/дм3, не нормируется" Кол-во: 12000.0

"Позиция 4" "Аммиак водный сжиженный марка А, в еврокубах Внешний вид - Прозрачная бесцветная жидкость Массовая доля аммиака, не менее: 25; Массовая концентрация нелетучего остатка, г/дм3, не более 0,07 Массовая концентрация диоксида углерода, г/дм3, не нормируется" Кол-во: 12000.0

"Позиция 5" "Аммиак водный сжиженный марка А, в еврокубах Внешний вид - Прозрачная бесцветная жидкость Массовая доля аммиака, не менее: 25; Массовая концентрация нелетучего остатка, г/дм3, не более 0,07 Массовая концентрация диоксида углерода, г/дм3, не нормируется" Кол-во: 12000.0