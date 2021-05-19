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    Главная / Торги / Поставка канцтоваров для нужд ООО "Газпром межрегионгаз Тамбов"

    Поставка канцтоваров для нужд ООО "Газпром межрегионгаз Тамбов"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.05.2021 23:4919.05.2021 23:49Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110265752Дата и время окончания срока приема заявок Поставка канцтоваров для нужд ООО "Газпром межрегионгаз Тамбов"Российская Федерация, 392000, г. Тамбов, ул. Интернациональная, дом 11АПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32110265752

    Уникальный номер закупки

    21/4.3/0037058/ГМРГТамбов

    Номер закупки

    0237/21/4.3/0037058/ГМРГТамбов/ПР/ГОС/Э/11.05.2021

    Наименование закупки

    Поставка канцтоваров для нужд ООО "Газпром межрегионгаз Тамбов"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    11.05.2021 13:37

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация.docx

    Форма 08-Извещение о проведении.doc

    Форма коммерческого предложения.xlsx

    Приложение к Документации №2 Техническая часть.doc

    Приложение к Документации №1 Проект договора.doc

    Приложение к Документации №3 Методика оценки.DOC

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром межрегионгаз Тамбов
    Все закупки и тендеры Газпром межрегионгаз Тамбов

    Юридический адрес

    392000, Российская Федерация, Тамбовская область, Тамбов, Интернациональная, дом 11А

    Почтовый адрес

    392000, Российская Федерация, Тамбовская область, Тамбов, Интернациональная, дом 11А

    Контактный телефон

    +7 4752 71-11-12

    Факс

    Адрес электронной почты

    g.nepushkina@tamrg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Непушкина Г. В.

    Место рассмотрения предложений

    Российская Федерация, 392000, г. Тамбов, ул. Интернациональная, дом 11А

    Закупки и тендеры Тамбовская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка канцтоваров для нужд ООО "Газпром межрегионгаз Тамбов"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.05.202121.05.2021 15:0021.05.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110265752Подведение итогов не позднее Поставка канцтоваров для нужд ООО "Газпром межрегионгаз Тамбов"Российская Федерация, 392000, г. Тамбов, ул. Интернациональная, дом 11А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка канцтоваров для нужд ООО "Газпром межрегионгаз Тамбов"

    Начальная цена

    783 913,10

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Газпром межрегионгаз Тамбов
    Все закупки и тендеры Газпром межрегионгаз Тамбов

    Адрес местонахождения

    392000, Российская Федерация, Тамбовская область, Тамбов, Интернациональная, дом 11А

    Классификатор ОКПД2

    47.62

    Услуги по розничной торговле газетами и канцелярскими товарами в специализированных магазинах

    Классификатор ОКВЭД2

    47.62

    Торговля розничная газетами и канцелярскими товарами в специализированных магазинах

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Нож канцелярский"

    Кол-во: 60.0

    "Позиция 2"

    "Скобы для степлера"

    Кол-во: 800.0

    "Позиция 3"

    "Клей ПВА"

    Кол-во: 500.0

    "Позиция 4"

    "Папка с файлами"

    Кол-во: 30.0

    "Позиция 5"

    "Папка с арочным механизмом"

    Кол-во: 400.0

    "Позиция 6"

    "Степлер"

    Кол-во: 50.0

    "Позиция 7"

    "Бумага копировальная А4"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 8"

    "Зажим для бумаг"

    Кол-во: 50.0

    "Позиция 9"

    "Степлер"

    Кол-во: 30.0

    "Позиция 10"

    "Подставка для перекидного календаря"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 11"

    "Подушка штемпельная"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 12"

    "Ежедневник А5"

    Кол-во: 50.0

    "Позиция 13"

    "Калькулятор"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 14"

    "Кнопки силовые"

    Кол-во: 15.0

    "Позиция 15"

    "Маркер перманентный"

    Кол-во: 50.0

    "Позиция 16"

    "Зажим для бумаг"

    Кол-во: 40.0

    "Позиция 17"

    "Скрепки"

    Кол-во: 200.0

    "Позиция 18"

    "Папка на 2-х кольцах"

    Кол-во: 30.0

    "Позиция 19"

    "Блок для записей"

    Кол-во: 200.0

    "Позиция 20"

    "Ежедневник А5"

    Кол-во: 30.0

    "Позиция 21"

    "Календарь"

    Кол-во: 300.0

    "Позиция 22"

    "Планшет с верхней створкой"

    Кол-во: 30.0

    "Позиция 23"

    "Скрепочница магнитная"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 24"

    "Папка-уголок А4"

    Кол-во: 300.0

    "Позиция 25"

    "Папка с файлами"

    Кол-во: 30.0

    "Позиция 26"

    "Шпагат"

    Кол-во: 12.0

    "Позиция 27"

    "Ручка гелевая"

    Кол-во: 600.0

    "Позиция 28"

    "Папка с файлами"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 29"

    "Тетрадь"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 30"

    "Зажим для бумаг"

    Кол-во: 50.0

    "Позиция 31"

    "Папка с файлами"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 32"

    "Органайзер настольный"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 33"

    "Нить прошивная"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 34"

    "Скотч"

    Кол-во: 50.0

    "Позиция 35"

    "Антистеплер"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 36"

    "Дырокол"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 37"

    "Тетрадь"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 38"

    "Скобы для степлера"

    Кол-во: 800.0

    "Позиция 39"

    "Клей-карандаш"

    Кол-во: 900.0

    "Позиция 40"

    "Папка-скоросшиватель"

    Кол-во: 400.0

    "Позиция 41"

    "Точилка"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 42"

    "Карандаш механический"

    Кол-во: 100.0

    "Позиция 43"

    "Папка с файлами"

    Кол-во: 30.0

    "Позиция 44"

    "Жидкость корректирующая"

    Кол-во: 200.0

    "Позиция 45"

    "Тетрадь"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 46"

    "Текстмаркер"

    Кол-во: 200.0

    "Позиция 47"

    "Степлер"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 48"

    "Ручка шариковая"

    Кол-во: 50.0

    "Позиция 49"

    "Ластик"

    Кол-во: 200.0

    "Позиция 50"

    "Блокнот на спирали А4"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 51"

    "Папка-конверт на кнопке"

    Кол-во: 300.0

    "Позиция 52"

    "Точилка"

    Кол-во: 50.0

    "Позиция 53"

    "Папка на резинке"

    Кол-во: 60.0

    "Позиция 54"

    "Стержень для автокарандаша"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 55"

    "Календарь"

    Кол-во: 250.0

    "Позиция 56"

    "Гель для увлажнения пальцев"

    Кол-во: 50.0

    "Позиция 57"

    "Набор ручек гелевых"

    Кол-во: 30.0

    "Позиция 58"

    "Набор шариковых ручек"

    Кол-во: 30.0

    "Позиция 59"

    "Дырокол 20 листов"

    Кол-во: 30.0

    "Позиция 60"

    "Ручка шариковая"

    Кол-во: 2000.0

    "Позиция 61"

    "Файл-вкладыш"

    Кол-во: 600.0

    "Позиция 62"

    "Папка с зажимом"

    Кол-во: 50.0

    "Позиция 63"

    "Закладки клейкие"

    Кол-во: 200.0

    "Позиция 64"

    "Резинка банковская"

    Кол-во: 70.0

    "Позиция 65"

    "Короб архивный"

    Кол-во: 400.0

    "Позиция 66"

    "Зажим для бумаг"

    Кол-во: 40.0

    "Позиция 67"

    "Скрепки"

    Кол-во: 600.0

    "Позиция 68"

    "Карандаш с ластиком"

    Кол-во: 700.0

    "Позиция 69"

    "Тетрадь"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 70"

    "Шило канцелярское"

    Кол-во: 6.0

    "Позиция 71"

    "Скотч"

    Кол-во: 50.0

    "Позиция 72"

    "Краска штемпельная"

    Кол-во: 40.0

    "Позиция 73"

    "Лоток для бумаг"

    Кол-во: 30.0

    "Позиция 74"

    "Стикеры"

    Кол-во: 300.0

    "Позиция 75"

    "Линер"

    Кол-во: 100.0

    "Позиция 76"

    "Подушка штемпельная"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 77"

    "Папка с завязками"

    Кол-во: 50.0

    "Позиция 78"

    "Нож канцелярский"

    Кол-во: 50.0

    "Позиция 79"

    "Папка c арочным механизмом"

    Кол-во: 400.0

    "Позиция 80"

    "Папка с файлами"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 81"

    "Линейка"

    Кол-во: 40.0

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