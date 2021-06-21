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Номер извещения
32110265338
Уникальный номер закупки
21/2.1/0014361/ГГНП
Наименование закупки
Оказание информационных услуг по рефакторингу программного кода, разработке и реализации альтернативных программных решений на платформе ОС Linux для нужд ООО "Газпром ГНП холдинг"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Дата публикации
11.05.2021 12:15
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
194044, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, Проспект Большой Сампсониевский, дом 60, литер А, помещение 2-Н № 642,643
Почтовый адрес
190900, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, BOX, 1460
Контактный телефон
+7 812 455-19-14
Факс
Адрес электронной почты
zakupki@gnpholding.ru
Ф.И.О. контактного лица
Русакова А. П.
Место рассмотрения предложений
194044, город Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект, дом 60, Литер А
Закупки и тендеры Услуги консультативные, связанные с компьютерной техникой Эта группировка не включает: - услуги, осуществляемые по договору, согласно которому консультативные услуги связаны с проектированием и разработкой решения в области информационных технологий (web-сайта, базы данных, конкретного приложения, сети и т.д.), см. услуги по проектированию и разработке соответствующей информационной технологии в группировке 62.01.1; - консультирование по вопросам, связанным со стратегией бизнеса, например консультирование по разработке стратегии электронной торговли, см. 70.22.11
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание информационных услуг по рефакторингу программного кода, разработке и реализации альтернативных программных решений на платформе ОС Linux для нужд ООО "Газпром ГНП холдинг"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
01.07.202101.07.2021 14:0001.07.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110265338Подведение итогов не позднее Оказание информационных услуг по рефакторингу программного кода, разработке и реализации альтернативных программных решений на платформе ОС Linux для нужд ООО "Газпром ГНП холдинг"194044, город Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект, дом 60, Литер А
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание информационных услуг по рефакторингу программного кода, разработке и реализации альтернативных программных решений на платформе ОС Linux для нужд ООО "Газпром ГНП холдинг"
Начальная цена
2 355 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ГНП ХОЛДИНГ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГНП ХОЛДИНГ
Адрес местонахождения
194044, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, Проспект Большой Сампсониевский, дом 60, литер А, помещение 2-Н № 642,643
190900, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, BOX, 1460
62.02.30
62.02
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.0
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