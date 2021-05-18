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Номер извещения
32110265058
Уникальный номер закупки
21/4.3/0037061/ГМРГЧ
Наименование закупки
Поставка расходных материалов для оргтехники для нужд ООО "Газпром межрегионгаз Чебоксары".
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Дата публикации
11.05.2021 11:17
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
2. Документация об осуществлении маркетинговых исследований в электронной форме. Расх.мат-лы для оргтехники.docx
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
428031, Российская Федерация, Чувашская Республика - Чувашия, Чебоксары, 324 Стрелковой Дивизии, 28а
Почтовый адрес
428031, Российская Федерация, Чувашская Республика - Чувашия, Чебоксары, 324 Стрелковой Дивизии, 28а
Контактный телефон
+7 8352 54-66-10
Факс
Адрес электронной почты
F2100099@chrg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Тунейкин В. П.
Место рассмотрения предложений
428031, Чувашская Республика-Чувашия, город Чебоксары, ул.324-й стрелковой дивизии, 28"а"
Закупки и тендеры Чувашская Республика - Чувашия
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Поставка расходных материалов для оргтехники для нужд ООО "Газпром межрегионгаз Чебоксары".
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
24.05.202124.05.2021 12:0024.05.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110265058Подведение итогов не позднее Поставка расходных материалов для оргтехники для нужд ООО "Газпром межрегионгаз Чебоксары".428031, Чувашская Республика-Чувашия, город Чебоксары, ул.324-й стрелковой дивизии, 28"а"
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка расходных материалов для оргтехники для нужд ООО "Газпром межрегионгаз Чебоксары".
Начальная цена
738 266,69
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ЧЕБОКСАРЫ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ЧЕБОКСАРЫ
Адрес местонахождения
428031, Российская Федерация, Чувашская Республика - Чувашия, Чебоксары, 324 Стрелковой Дивизии, 28а
26.20.40.120
26.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 4.0
Кол-во: 3.0
Кол-во: 3.0
Кол-во: 7.0
Кол-во: 5.0
Кол-во: 10.0
Кол-во: 3.0
Кол-во: 3.0
Кол-во: 17.0
Кол-во: 10.0
Кол-во: 1.0
Кол-во: 5.0
Кол-во: 30.0
Кол-во: 2.0
Кол-во: 100.0
Кол-во: 35.0
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