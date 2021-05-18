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    Главная / Торги / Поставка расходных материалов для оргтехники для нужд ООО "Газпром межрегионгаз Чебоксары".

    Поставка расходных материалов для оргтехники для нужд ООО "Газпром межрегионгаз Чебоксары".

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.05.2021 11:5918.05.2021 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110265058Дата и время окончания срока приема заявок Поставка расходных материалов для оргтехники для нужд ООО "Газпром межрегионгаз Чебоксары".428031, Чувашская Республика-Чувашия, город Чебоксары, ул.324-й стрелковой дивизии, 28"а"Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32110265058

    Уникальный номер закупки

    21/4.3/0037061/ГМРГЧ

    Номер закупки

    0230/21/4.3/0037061/ГМРГЧ/ПР/ГОС/Э/11.05.2021

    Наименование закупки

    Поставка расходных материалов для оргтехники для нужд ООО "Газпром межрегионгаз Чебоксары".

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    11.05.2021 11:17

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение №3 к документации.Методика оценки.docx

    Приложение №1 к документации. Проект договора.docx

    1. Извещение об осуществлении ОМИ №21_4.3_0037061_ГМРГЧ.docx

    Приложение №2 к документации. Техническая часть.xls

    2. Документация об осуществлении маркетинговых исследований в электронной форме. Расх.мат-лы для оргтехники.docx

    Форма 08-Извещение о проведении.doc

    Форма 1.1. Коммерческое предложение.xlsx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ЧЕБОКСАРЫ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ЧЕБОКСАРЫ

    Юридический адрес

    428031, Российская Федерация, Чувашская Республика - Чувашия, Чебоксары, 324 Стрелковой Дивизии, 28а

    Почтовый адрес

    428031, Российская Федерация, Чувашская Республика - Чувашия, Чебоксары, 324 Стрелковой Дивизии, 28а

    Контактный телефон

    +7 8352 54-66-10

    Факс

    Адрес электронной почты

    F2100099@chrg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Тунейкин В. П.

    Место рассмотрения предложений

    428031, Чувашская Республика-Чувашия, город Чебоксары, ул.324-й стрелковой дивизии, 28"а"

    Закупки и тендеры Чувашская Республика - Чувашия

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка расходных материалов для оргтехники для нужд ООО "Газпром межрегионгаз Чебоксары".

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.05.202124.05.2021 12:0024.05.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110265058Подведение итогов не позднее Поставка расходных материалов для оргтехники для нужд ООО "Газпром межрегионгаз Чебоксары".428031, Чувашская Республика-Чувашия, город Чебоксары, ул.324-й стрелковой дивизии, 28"а"

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка расходных материалов для оргтехники для нужд ООО "Газпром межрегионгаз Чебоксары".

    Начальная цена

    738 266,69

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ЧЕБОКСАРЫ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ЧЕБОКСАРЫ

    Адрес местонахождения

    428031, Российская Федерация, Чувашская Республика - Чувашия, Чебоксары, 324 Стрелковой Дивизии, 28а

    Классификатор ОКПД2

    26.20.40.120

    Элементы замены типовые устройств ввода и вывода

    Классификатор ОКВЭД2

    26.20

    Производство компьютеров и периферийного оборудования

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Тонер-картридж"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 2"

    "Ремкомплект"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 3"

    "Картридж"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 4"

    "Картридж"

    Кол-во: 7.0

    "Позиция 5"

    "Вал тефлоновый"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 6"

    "Вал тефлоновый"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 7"

    "Картридж"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 8"

    "Картридж"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 9"

    "Картридж"

    Кол-во: 17.0

    "Позиция 10"

    "Картридж"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 11"

    "Фотобарабан"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 12"

    "Картридж"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 13"

    "Картридж"

    Кол-во: 30.0

    "Позиция 14"

    "Блок проявки"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 15"

    "Картридж"

    Кол-во: 100.0

    "Позиция 16"

    "Картридж"

    Кол-во: 35.0

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