www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
32110265049
Уникальный номер закупки
21/4.3/0037060/ГМРГЧ
Наименование закупки
Поставка компьютеров и комплектующих материалов для компьютерной техники для нужд ООО "Газпром межрегионгаз Чебоксары".
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Дата публикации
11.05.2021 11:16
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
2. Документация об осуществлении маркетинговых исследований в электронной форме. Компьютеры и комплектующие.docx
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
428031, Российская Федерация, Чувашская Республика - Чувашия, Чебоксары, 324 Стрелковой Дивизии, 28а
Почтовый адрес
428031, Российская Федерация, Чувашская Республика - Чувашия, Чебоксары, 324 Стрелковой Дивизии, 28а
Контактный телефон
+7 8352 54-66-10
Факс
Адрес электронной почты
F2100099@chrg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Тунейкин В. П.
Место рассмотрения предложений
428031, Чувашская Республика-Чувашия, город Чебоксары, ул.324-й стрелковой дивизии, 28«а».
Закупки и тендеры Чувашская Республика - Чувашия
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка компьютеров и комплектующих материалов для компьютерной техники для нужд ООО "Газпром межрегионгаз Чебоксары".
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
24.05.202124.05.2021 12:0024.05.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110265049Подведение итогов не позднее Поставка компьютеров и комплектующих материалов для компьютерной техники для нужд ООО "Газпром межрегионгаз Чебоксары".428031, Чувашская Республика-Чувашия, город Чебоксары, ул.324-й стрелковой дивизии, 28«а».
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка компьютеров и комплектующих материалов для компьютерной техники для нужд ООО "Газпром межрегионгаз Чебоксары".
Начальная цена
1 749 274,47
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ЧЕБОКСАРЫ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ЧЕБОКСАРЫ
Адрес местонахождения
428031, Российская Федерация, Чувашская Республика - Чувашия, Чебоксары, 324 Стрелковой Дивизии, 28а
26.20.11
26.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 13.0
Кол-во: 2.0
Кол-во: 20.0
Кол-во: 20.0
Кол-во: 1.0
Кол-во: 2.0
Кол-во: 50.0
Кол-во: 5.0
Кол-во: 20.0
Кол-во: 2.0
Кол-во: 10.0
Кол-во: 10.0
Кол-во: 2.0
Кол-во: 20.0
Кол-во: 10.0
Кол-во: 5.0
Кол-во: 30.0
Кол-во: 2.0
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.