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Номер извещения
32110264410
Уникальный номер закупки
21/4.3/0000998/ДОренбург
Наименование закупки
Поставка индикаторных трубок для нужд ООО "Газпром добыча Оренбург" в 2021 году - для субъектов СМСП (21/4.3/0000998/ДОренбург)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Дата публикации
11.05.2021 09:03
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
460058, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Чкалова, 1/2
Почтовый адрес
460058, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Чкалова, 1/2
Контактный телефон
+7 3532 73-00-60
Факс
+7 3532 73-08-85
Адрес электронной почты
e.pesteha@gdo.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Пестеха Е. А.
Место рассмотрения предложений
460058 г.Оренбург ул.Чкалова 1/2
Ключевые слова:
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Поставка индикаторных трубок для нужд ООО "Газпром добыча Оренбург" в 2021 году
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка индикаторных трубок для нужд ООО "Газпром добыча Оренбург" в 2021 году
Начальная цена
562 310,80
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром добыча Оренбург"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Оренбург"
Адрес местонахождения
460058, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Чкалова, 1/2
26.51.53.190
26.51
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 4600.0
Кол-во: 2000.0
Кол-во: 20.0
Кол-во: 1.0
Кол-во: 1.0
Кол-во: 1.0
Кол-во: 20.0
Кол-во: 20.0
Кол-во: 20.0
Кол-во: 20.0
Кол-во: 20.0
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