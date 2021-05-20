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Номер извещения
32110264305
Уникальный номер закупки
21/2.1/0037152/МРГЙошкарОла
Наименование закупки
Оказание услуг по организации отдыха детей сотрудников
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
11.05.2021 08:37
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
424016, Российская Федерация, Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, город, Луначарского, 34
Почтовый адрес
424016, Российская Федерация, Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, город, Луначарского, 34
Контактный телефон
+7 8362 68-98-63
Факс
Адрес электронной почты
А.Bastrakov@mrg.mari-el.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бастраков А. Л.
Место рассмотрения предложений
424002, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Эшпая,д.145
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по организации отдыха детей сотрудников
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по организации отдыха детей сотрудников
Начальная цена
1 222 200,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпром межрегионгаз Йошкар-Ола
Все закупки и тендеры Газпром межрегионгаз Йошкар-Ола
Адрес местонахождения
424016, Российская Федерация, Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, город, Луначарского, 34
93.29.19.000
93.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.0
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