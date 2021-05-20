Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Оказание услуг по организации отдыха детей сотрудников

    Оказание услуг по организации отдыха детей сотрудников

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.05.2021 11:5920.05.2021 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110264305Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по организации отдыха детей сотрудников424002, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Эшпая,д.145Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32110264305

    Уникальный номер закупки

    21/2.1/0037152/МРГЙошкарОла

    Номер закупки

    0266/21/2.1/0037152/МРГЙошкарОла/К/ГОС/Э/11.05.2021

    Наименование закупки

    Оказание услуг по организации отдыха детей сотрудников

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    11.05.2021 08:37

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация_о_конкурентном_отборе_в_электронной_форме.docx

    Форма 08-Извещение о проведении.doc

    Приложение_к_форме_1___ТП.docx

    Приложение_к_форме_1___ЦП.xlsx

    Приложение__2_к_Документации_Техническая_часть.doc

    Приложение__1_к_Документации_Проект_договора.doc

    Приложение__3_к_Документации_Методика.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Газпром межрегионгаз Йошкар-Ола
    Все закупки и тендеры Газпром межрегионгаз Йошкар-Ола

    Юридический адрес

    424016, Российская Федерация, Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, город, Луначарского, 34

    Почтовый адрес

    424016, Российская Федерация, Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, город, Луначарского, 34

    Контактный телефон

    +7 8362 68-98-63

    Факс

    Адрес электронной почты

    А.Bastrakov@mrg.mari-el.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бастраков А. Л.

    Место рассмотрения предложений

    424002, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Эшпая,д.145

    Закупки и тендеры Республика Марий Эл

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по организации отдыха детей сотрудников

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.05.202124.05.2021 12:3024.05.2021 12:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110264305Подведение итогов не позднее Оказание услуг по организации отдыха детей сотрудников424002, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Эшпая,д.145

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по организации отдыха детей сотрудников

    Начальная цена

    1 222 200,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Газпром межрегионгаз Йошкар-Ола
    Все закупки и тендеры Газпром межрегионгаз Йошкар-Ола

    Адрес местонахождения

    424016, Российская Федерация, Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, город, Луначарского, 34

    Классификатор ОКПД2

    93.29.19.000

    Услуги по организации отдыха и развлечений прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    93.2

    Деятельность в области отдыха и развлечений

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Услуга по организации отдыха детей сотру"

    Кол-во: 1.0

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
    Маркетинговые исследования № 32110950128
    Оказание услуг по организации и проведению корпоративных мероприятий для нужд филиалов ООО "Газпром трансгаз Томск" в г. Томске в 2022 г. (для субъектов малого и среднего предпринимательства)
    Оказание услуг по организации и проведению корпоративных мероприятий для нужд филиалов ООО...
    175807
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 05:00(GMT+03:00)
    975 600
    Лоты:
    1
    Регион:
    Томская область
    «Газпром трансгаз Саратов»
    Маркетинговые исследования № 32211058332
    Оказание услуг по организации и проведению корпоративных мероприятий культурно-просветительского характера, посвященных государственным и корпоративным праздникам в 2022-2023 гг. для нужд ООО "Газпром трансгаз Саратов" (№ 0037/22/2.1/0000206/ТГСаратов/ПР/ГОС/Э/24.01.2022 исключительно для СМСП)
    Оказание услуг по организации и проведению корпоративных мероприятий...
    176787
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    14.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    3 000 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Саратовская область
    «Газпром трансгаз Саратов»
    Маркетинговые исследования № 32211037369
    Оказание услуг по подготовке, организации и проведению корпоративного фестиваля "Факел" для нужд ООО "Газпром трансгаз Саратов" в 2022-2023 гг. (0037/22/2.1/0000207/ТГСаратов/ПР/ГОС/Э/17.01.2022 исключительно для СМСП)
    Оказание услуг по подготовке, организации и проведению корпоративного фестиваля "Факел" для...
    176430
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    3 000 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Саратовская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить