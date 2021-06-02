Поставка уплотнительных манжет для нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"

"Позиция 1" "Манжета уплотнительная 28" для D внутр. 704 мм для перекрывающей головки устройства для перекрытия газопровода установкой Stopple IIb TD Williamson. Параметры перекрываемого трубопровода Ø720х8 мм. Наружный диаметр манжеты 704 мм. Количество отверстий для установки в перекрывающую головку - 10 шт. Диаметр отверстий - 40 мм. Диаметр осевой окружности отверстий - 482,6 мм. Диаметр посадочной окружности - 565 мм. Диапазон рабочих температур: -60..+50 °С. Предел прочности при растяжении не менее 19,6 МПа. Твердость по Шору А не менее 85 усл. ед. Относительное удлинение при разрыве не менее 350%. Материал изделия - неопрен."

Кол-во: 2.0