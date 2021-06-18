Поставка лицензируемых лекарственных препаратов для нужд ООО "Газпром трансгаз Сургут"

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ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "ПАСТА ДЕНТАЛЬНАЯ АДГЕЗИВНАЯ. Лекарственная форма:Паста стоматологическая для местного применения в виде массы бледно-бежевого цвета, зернистая, однородная, легко распределяющаяся, с запахом мяты перечной.Состав:стандартизированный депротеинизированный диализат из крови здоровых молочных телят (в пересчете на сухое вещество)2.125 мгполидоканол 600 10 мгФорма выпуска5 г - алюминиевые (1) - пачки картонные. Возможен аналог." Кол-во: 2.0

"Позиция 2" "Гель стоматологический, противомикробное средство. Действующее вещество: комбинированный препарат: метронидазол + хлоргексидин. Описание: опалесцирующий мягкий гель белого или почти белого цвета, 20 г, в пластиковой ламинированной тубе, горлышко которой запечатано алюминиевой фольгой, ламинированной полиэтиленом и с навинчивающейся крышкой из полипропилена. Одна туба в картонную пачку с инструкцией по применению. Возможен аналог." Кол-во: 2.0

"Позиция 3" "Активное вещество водорода пероксид Пластиковый флакон объемом 100 мл. Возможен аналог." Кол-во: 160.0

"Позиция 4" "Раствор для инъекций ( 500 мг/мл) 50% 2мл №10 ампулы. Состав: 1 мл раствора содержитактивное вещество – метамизол натрия в пересчете на 100% вещество - 500 мг,вспомогательное вещество – вода для инъекций. Описание: Прозрачный раствор от почти бесцветного до желтоватого цвета.Фармакотерапевтическая группаПрепараты для лечения заболеваний нервной системы. Анальгетики – антипиретики другие. Возможен аналог." Кол-во: 8.0

"Позиция 5" "Гель глазной, 5%, 10 г в тубе с головкой с соплом и навинчивающимся колпачком из ПВП. 1 туба в картонной пачке. Действующее вещество: Декспантенол* (Dexpanthenol*). Возможен аналог." Кол-во: 60.0

"Позиция 6" "Лекарственное средство комбинированное для наружного применения. Активное вещество: Гепарин натрия + Бензокаин + Бензилникотинат (Heparin sodium + Benzocaine + Benzylnicotinate) 100 МЕ+40 мг+800 мкг/1 г: туба 25 грамм. Возможен аналог." Кол-во: 2.0

"Позиция 7" "Раствор для инфузий 5%, Действующее вещество: Декстроза моногидрат 200 мл, флакон. ОписаниеБесцветная прозрачная жидкость. Возможен аналог." Кол-во: 10.0

"Позиция 8" "Капли глазные 0.25%-10 мл - флакон-капельницы полимерные (1) - пачки картонные. Действующее вещество: Хлорамфеникол* (Chloramphenicol*). Капли глазные 0.25%-10 мл - флакон-капельницы полимерные (1) - пачки картонные. Возможен аналог." Кол-во: 20.0

"Позиция 9" "Капли глазные 0.4% во флаконах-капельницах пластиковых по 5 мл; в пачке картонной 1 флакон. Действующее вещество: Оксибупрокаин* (Oxybuprocaine*). Возможен аналог." Кол-во: 15.0

"Позиция 10" "Раствор для наружного применения (спиртовой)5%-10мл флакон. Действующее вещество: Йод + [Калия йодид + Этанол. Возможен аналог." Кол-во: 10.0

"Позиция 11" "Спрей для местного применения дозированный 10% 650 доз 38г, оказывает местноанестезирующее действие. Активное вещество Лидокаина: гидрохлорид. Возможен аналог." Кол-во: 20.0

"Позиция 12" "Раствор для инфузий, 5%, флакон 100мл. Действующее вещество: Аминокапроновая кислота (Aminocaproic acid). Возможен аналог." Кол-во: 2.0

"Позиция 13" "Раствор для инъекций - 2 мл - ампулы (10) - упаковки контурные пластиковые, пачки картонные.Действующее вещество: Лидокаин, 2%. Возможен аналог." Кол-во: 3.0

"Позиция 14" "Раствор для инфузий изотонический 0,9%, бутылки стеклянные для фармацевтических и инфузионных препаратов, укупоренные пробками из резины и обжатые алюминиевыми колпачками 200 мл. Действующее вещество:Натрия хлорид (Sodium chloride). Возможен аналог." Кол-во: 230.0

"Позиция 15" "Раствор для инъекций. Действующее вещество: Натрия хлорид (Sodium chloride) Дозировка: 0,9%Объем (мл): 10МЛ. Форма выпуска10 мл - ампулы (10) - пачки картонные.Показания: Изотонический раствор: дегидратация различного генеза. Для поддержания объема плазмы крови во время и после операций. В качестве растворителя для различных препаратов. Возможен аналог." Кол-во: 3.0

"Позиция 16" "Спрей назальный, действующие вещества: Нафазолин. Форма выпуска: Капли назальные 0,1% 10 мл, флакон-капельница (полимерный). Лекарственная формаПрозрачная бесцветная или слегка окрашенная жидкость. Возможен аналог." Кол-во: 20.0

"Позиция 17" "Раствор для инъекций, дозировка: 0.5 %Фасовка: N10Форма выпуска: р-р д/инъекций. Действующее вещество: Прокаина гидрохлорид 5мг. Упаковка: ампулы. Клиническая фармакология: Местный анестетик. Возможен аналог." Кол-во: 5.0

"Позиция 18" "Мазь для наружного применения в тубах по 40 г; в пачке картонной 1 туба. Действующее вещество: Хлорамфеникол (Chloramphenicol), Диоксометилтетрагидропиримидин (Dioxomethyltetrahydropyrimidine). Возможен аналог." Кол-во: 8.0

"Позиция 19" "Раствор для местного и наружного применения 0.05%. Активное вещество хлоргексидина биглюконат субстанция-раствор 20%-2,5мл. Пластиковый флакон объемом 100 мл. Возможен аналог." Кол-во: 100.0

"Позиция 20" "Капли глазные в виде прозрачной бесцветной жидкости 0,5%; флакон-капельница пластиковая 10 мл, пачка картонная 1; Активное вещество: тропикамид (tropicamide) Вспомогательные вещества: натрия хлорид - 7 мг, динатрия эдетат - 0.5 мг, бензалкония хлорид 50% - 0.2 мг, хлористоводородная кислота 1 М или натрия гидроксид 1 М - до pH 4-5.8, вода д/и - до 1 мл. Возможен аналог." Кол-во: 3.0

"Позиция 21" "Капли глазные в виде прозрачной бесцветной жидкости 1 %. Лекарственная формаКапли глазные 5 мг/мл или 10 мг/мл. Состав 1 мл раствора содержит: активное вещество - тропикамид 5 мг или 10 мг, вспомогательные вещества: натрия хлорид, динатрия эдетат, бензалкония хлорид раствор 50%, кислота хлороводородная разбавленная (для корректировки рН), вода очищенная. Описание: Бесцветная, прозрачная жидкостьФармакотерапевтическая группа Препараты для лечения заболеваний глаз. Мидриатики. Холиноблокаторы. Возможен аналог." Кол-во: 25.0

"Позиция 22" "Комбинированное лекарственное средство, содержащее ибупрофен (НПВС) и парацетамол (анальгетик-антипиретик). Активное вещество: ИБУПРОФЕН, ПАРАЦЕТАМОЛ, 100мг+125мг N20 (ТАБЛЕТКИ ДИСПЕРГИРУЕМЫЕ [ДЛЯ ДЕТЕЙ]). Возможен аналог." Кол-во: 2.0

"Позиция 23" "Суспензия для ингаляций дозированная. Объем (мл): 2МЛ В упаковке: 20. ХарактеристикиДействующие вещества: Будесонид. Форма выпуска: Суспензия для ингаляций дозированная 0,25 мг/мл По 2 мл препарата в контейнер из полиэтилена низкой плотности. 5 контейнеров соединены в один лист. Лист из 5 контейнеров упакован в конверт из ламинированной фольги. 4 конверта в картонной пачке с инструкцией по применению. Возможен аналог." Кол-во: 1.0

"Позиция 24" "Кардиотоническое средство - сердечный гликозид. Действующие вещества: Ландыша листьев гликозид. Форма выпуска: Раствор для внутривенного введения 0,6 мг/мл--10 ампул по 1 мл в упаковке. Лекарственная форма: Прозрачная жидкость слегка желтоватого цвета.Состав: 1 мл раствора содержитактивного вещества коргликона - 0,60 мг;вспомогательные вещества: хлоробутанолгидрат, вода для инъекций. Возможен аналог." Кол-во: 6.0

"Позиция 25" "Раствор для инъекций, 0,1% 1 мг/мл № 5 ампулы. Действующее вещество:Эпинефрин* (Epinephrine*). Состав1 ампула содержит: эпинефрина гидрохлорид 1 мг. Вспомогательные вещества: натрия хлорид - 8 мг, натрия дисульфит (натрия метабисульфит) - 1 мг, хлорбутанол (в форме хлорбутанола гемигидрата) - 5 мг, динатрия эдетат (динатриевая­ соль ­этилендиаминтетрауксусной­ кислоты) - 0.5 мг, глицерол (глицерин) - 60 мг, хлористоводородная кислота - до pH 2.5-4, вода д/и - до 1 мл.Фармакологическое действиеАдреномиметик, оказывает прямое стимулирующее действие на α- и β-адренорецепторы. Возможен аналог." Кол-во: 12.0

"Позиция 26" "Раствор для инъекций Фасовка: N3Форма выпуска: р-р д/инъекцийУпаковка: ампулы по 1млДействующее вещество: Преднизолон. Состав и форма выпуска: 1 мл - ампулы темного стекла (3) - упаковки контурные пластиковые (1) - пачки картонные. Возможен аналог." Кол-во: 20.0

"Позиция 27" "Капсулы подъязычные, 0,5 мг - 40 шт в уп. Действующие вещества: НитроглицеринПоказания: Купирование приступов стенокардии, кратковременная профилактика. Состав1 капсула содержит:активное вещество: нитроглицерин (раствор нитроглицерина 4% в подсолнечном масле в пересчете на 100% вещество) - 0,5 мг;бутилгидрокситолуол (ионол) - 0,0074 мг, масло подсолнечное - до 50 мг; состав оболочки: желатин медицинский - 17,1 мг, глицерол (глицерин) - 5,62 мг, метилпарагидроксибензоат (нипагин) - 0,14 мг, азорубин (краситель кислотный красный 2С) - 0,14 мг. Возможен аналог." Кол-во: 6.0

"Позиция 28" "Лекарственное средство. Фармакотерапевтическая группа:блокаторы "медленных" кальциевых каналов. Форма выпуска: таблетки пролонгированного действия. Состав: таблетка, покрытая оболочкой, содержит 10 мг нифедипина и вспомогательные вещества:лактозы моногидрат, магния стеарат, макрогол 6000, макрогол 35000, тальк, крахмал картофельный, гипромеллозу, повидон К25, целлюлозу микрокристаллическую, красители Е 104 (сикофарм хинолиновый желтый), Е 171 (титана диоксид). Дозировка: 0,01, № 50. Описание: Круглые, двояковыпуклые таблетки желтого цвета, покрытые пленочной оболочкой, со скошенными краями. Таблетки с цельными краями и одинакового вида. Вид в изломе*: однородная масса желтого цвета. Возможен аналог." Кол-во: 6.0

"Позиция 29" "Инъекционный препарат для предотвращения тромбообразования 5000ЕД 1мл 5мл N5. Активное вещество: гепарин натрия. Лекарственные формы: Р-р д/в/в и п/к введения 5000 МЕ/1 мл, бесцветный или светло-желтый в ампулах. Возможен аналог." Кол-во: 1.0

"Позиция 30" "Раствор для инъекций в ампулах 2% 1мл N5. Действующее вещество: Хлоропирамин. Состав: 1 ампула содержит хлоропирамина гидрохлорид 20 мг.Вспомогательные вещества: вода д/и - до 1 мл. Возможен аналог." Кол-во: 3.0

"Позиция 31" "Сердечно-сосудистый лекарственный препарат группы β-адреноблокаторов для лечения артериальной гипертензии и сердечных патологий в форме таблеток в дозировке 40 мг 50 штук. Действующее вещество: Пропранолол. Форма выпуска: Упаковка таблетки №50. СоставАктивное вещество: пропранолола гидрохлорид (анаприлин) - 10 мг или 40 мг.Вспомогательные вещества: сахароза (сахар) - 24 мг или 40 мг, кальция стеарата моногидрат - 1,2 мг или 2 мг, крахмал картофельный - 84,8 мг или 118 мг. Возможен аналог." Кол-во: 6.0

"Позиция 32" "Лекарственная форма: Аэрозоль для ингаляций дозированный в виде прозрачной, бесцветной или слегка желтоватого или слегка коричневатого цвета жидкости, свободной от суспендированных частиц, 10мл аэрозоль 200ДОЗ. Состав:фенотерола гидробромид100 мкгВспомогательные вещества: лимонная кислота безводная, этанол абсолютный, вода очищенная, 1,1,1,2-тетрафторэтан (HFA 134a, пропеллент).Фармакологическое действиеБронхолитический препарат, селективный бета2-адреномиметик. Возможен аналог." Кол-во: 1.0

"Позиция 33" "Таблетки с плоской поверхностью, белого цвета, с фаской и риской, активное вещество – кислота ацетилсалициловая 0,5 г,вспомогательные вещества: крахмал картофельный, тальк, кислота лимонная. Форма выпуска: По 10 таблеток" Кол-во: 5.0

"Позиция 34" "Дозированный аэрозоль в баллоне с одноразовой дозой 0,4 мг, снабженном дозатором- распылителем, 10 г раствора, что соответствует 180 дозам. Не содержит фреона. Действующее вещество: Нитроглицерин (Nitroglycerinum). Состав1 доза — нитроглицерин в виде раствора 0,04 г. Этанол (96%), пропиленгликоль, — как вспомогательные вещества. Возможен аналог." Кол-во: 4.0

"Позиция 35" "Лекарственное средство, общее описание: Диуретик 0,025 N20. Действующее вещество: гидрохлоротиазид (hydrochlorothiazide). Таблетки белого или почти белого цвета, круглые, плоские, с гравировкой "Н" на одной стороне и риской - на другой. Вспомогательные вещества: магния стеарат, тальк, желатин, крахмал кукурузный, лактозы моногидрат. 20 шт. - блистеры (1) - пачки картонные. Возможен аналог." Кол-во: 4.0

"Позиция 36" "Раствор для наружного применения 10% 40мл №1 флакон. Действующее вещество - аммиак, раствор концентрированный на 100мл: 44 млвспомогательное вещество – вода очищенная до 66 млОписание: Бесцветная прозрачная, летучая жидкость с острым запахом, сильно щелочной реакции. Возможен аналог." Кол-во: 25.0

"Позиция 37" "Раствор для инъекций, применяется в стоматологии. В 1 карпуле - 1,7мл, концентрация 1:100000. 1.7 мл - картриджи бесцветного стекла (10) - блоки из гофрированного картона (10) - пачки картонные.Состав: активные вещества:артикаина гидрохлорид-40мг,эпинефрина 0,012 мг;вспомагательные вещества:натрия дисульфит-0,5 мг,натрия хлорид-1 мг,вода для инъекций-1 мл. Возможен аналог." Кол-во: 3.0

"Позиция 38" "Крем для наружного применения белого или почти белого цвета. Действующее вещество: Бетаметазон 0,05% 30г. Вспомогательные вещества: метилпарагидроксибензоат - 0.2 г, парафин твердый - 9 г, вазелин - 3 г, пропиленгликоль - 5 г, парафин жидкий - 18 г, воск эмульсионный - 7 г, динатрия эдетат - 0.1 г, натрия сульфит - 0.05 г, вода очищенная - до 100 г Фармакологическое действие: ГКС, оказывает противовоспалительное, противозудное и сосудосуживающее действие. Возможен аналог." Кол-во: 4.0

"Позиция 39" "Муколитический и отхаркивающий препарат. Состав: Амброксол 30мг №20 таблеток. Вспомогательные вещества: крахмал кукурузный - 63.6 мг, лактозы моногидрат - 138 мг, магния стеарат - 2.4 мг, кремния диоксид коллоидный безводный - 6 мг. Возможен аналог." Кол-во: 2.0

"Позиция 40" "Антипсихотический препарат (нейролептик). Состав: Хлорпромазин Раствор для в/в и в/м введения 25мг/мл, 10 мл №10 ампул. Возможен аналог." Кол-во: 1.0

"Позиция 41" "Антиаритмический препарат. Концентрат для приготовления раствора для в/в введения светло-желтого цвета, прозрачный. Состав: амиодарона гидрохлорид 50мг/1 мл, 3мл №10 ампул. Вспомогательные вещества: полисорбат 80 - 100 мг, бензиловый спирт - 20 мг, вода д/и - до 1 мл. Возможен аналог." Кол-во: 11.0

"Позиция 42" "Раствор для наружного применения 10% 40мл №1 флакон. Действующее вещество - аммиак, раствор концентрированный на 100мл: 44 млвспомогательное вещество – вода очищенная до 66 млОписание: Бесцветная прозрачная, летучая жидкость с острым запахом, сильно щелочной реакции. Возможен аналог." Кол-во: 300.0

"Позиция 43" "Антибиотик группы пенициллинов широкого спектра действия. Действующее вещество: амоксициллин (в форме тригидрата) 500мг №20. Вспомогательные вещества: тальк - 7 мг, магния стеарат - 7 мг, крахмал картофельный - до получения таблетки массой 700 мг. Таблетки белого или почти белого цвета, капсуловидной формы, с риской на одной стороне. Возможен аналог." Кол-во: 5.0

"Позиция 44" "Анальгетик-антипиретик. Является производным пиразолона. Таблетки белого или белого со слегка желтоватым оттенком цвета, плоскоцилиндрические, с фаской и риской. Действующее вещество: метамизол натрия 500мг №10. Вспомогательные вещества: сахар 30 мг, тальк 8 мг, крахмал картофельный 7 мг, кальция стеарат 5 мг. Возможен аналог." Кол-во: 302.0

"Позиция 45" "Анальгетик-антипиретик. Является производным пиразолона. Раствор для в/в и в/м введения. Действующее вещество: метамизол натрия 500мг/мл, 2мл №10. Возможен аналог." Кол-во: 50.0

"Позиция 46" "Сердечно-сосудистый лекарственный препарат группы β-адреноблокаторов для лечения артериальной гипертензии и сердечных патологий в форме таблеток в дозировке 40 мг 50 штук. Действующее вещество: Пропранолол. Форма выпуска: Упаковка таблетки №50. СоставАктивное вещество: пропранолола гидрохлорид (анаприлин) - 10 мг или 40 мг.Вспомогательные вещества: сахароза (сахар) - 24 мг или 40 мг, кальция стеарата моногидрат - 1,2 мг или 2 мг, крахмал картофельный - 84,8 мг или 118 мг. Возможен аналог." Кол-во: 11.0

"Позиция 47" "Комбинированный препарат, оказывает вазодилатирующее, анальгезирующее, спазмолитическое и седативное действие. Состав: Бендазол +Метамизол+ Папаверин+Фенобарбитал №10. Вспомогательные вещества: крахмал картофельный - 33 мг, тальк - 10 мг, кальция стеарат - 3 мг.Таблетки белого или белого со слегка желтоватым оттенком цвета, плоскоцилиндрические, круглые; с фаской и риской. Возможен аналог." Кол-во: 64.0

"Позиция 48" "Противовирусный препарат. Действующее вещество: умифеновира гидрохлорида 100мг №10 капсул. Вспомогательные вещества: крахмалкартофельный - 30.14 мг, целлюлоза микрокристаллическая - 55.76 мг, кремния диоксид коллоидный (аэросил) - 2 мг, повидон К25 (коллидон 25) - 10.1 мг, кальция стеарат - 2 мг. Возможен аналог." Кол-во: 64.0

"Позиция 49" "НПВС. Действующее вещество: ацетилсалициловая кислота 500мг №10 таблетки белого или почти белого цвета, круглые, плоскоцилиндрические, с риской с одной стороны и фасками с двух сторон, со слабым характерным запахом; допускается незначительная мраморность. Вспомогательные вещества: целлюлоза микрокристаллическая - 42 мг, повидон К25 - 24 мг, кроскармеллоза натрия - 24 мг, лимонной кислоты моногидрат - 6 мг, магния стеарат - 4 мг. Возможен аналог." Кол-во: 90.0

"Позиция 50" "Бета1-адреноблокатор. Действующее вещество: атенолол. Таблетки белого или белого с сероватым или кремоватым оттенком цвета; допускается легкая "мраморность". Возможен аналог." Кол-во: 28.0

"Позиция 51" "Противовирусный препарат для наружного применения. Действующее вещество: ацикловир. Мазь для наружного применения 5%, 10 г. Возможен аналог." Кол-во: 163.0

"Позиция 52" "Противовирусное средство, синтетический аналог пуринового нуклеозида. Действующее вещество: ацикловир 400мг №20 таблетки. Возможен аналог." Кол-во: 76.0

"Позиция 53" "Комбинированный препарат, оказывает местнораздражающее, отвлекающее и антисептическое действие. Состав: Гвоздики цветков масло+Камфора+Коричника китайского коры масло+Мяты перечной листьев масло+Эвкалипта листьев масло 4,г., бальзам. Возможен аналог." Кол-во: 57.0

"Позиция 54" "Препарат с антибактериальным действием для наружного применения. Действующее вещество: Бацитрат+неомицин 10,0 порошок для наружного применения мелкодисперсный, от белого до желтоватого цвета. Возможен аналог." Кол-во: 3.0

"Позиция 55" "Препарат с антибактериальным действием для наружного применения. Действующее вещество: Бацитрат+неомицин 20 гр., мазь для наружного применения желтоватая, гомогенная, со слабым характерным запахом. Возможен аналог." Кол-во: 2.0

"Позиция 56" "Анальгетик-антипиретик. Является производным пиразолона. Раствор для в/в и в/м введения в виде прозрачной, бесцветной или слегка окрашенной жидкости. Действующее вещество: метамизол натрия 500мг/мл, 5мл №5. Возможен аналог." Кол-во: 15.0

"Позиция 57" "Анальгетик-антипиретик. Является производным пиразолона. Действующее вещество: метамизол натрия 500мг №20, таблетки от белого до почти белого цвета, круглые, плоские. Возможен аналог." Кол-во: 5.0

"Позиция 58" "Комбинированный бронхолитический препарат. Действующее вещество: Ипратропия бромид+Фенотерол 20 мкг+50 мкг/доза, аэрозоль для ингаляций 200 доз, дозированный в виде прозрачной, бесцветной или слегка желтоватой, или слегка коричневатой жидкости, свободной от суспендированных частиц. Возможен аналог" Кол-во: 5.0

"Позиция 59" "Комбинированный бронхолитический препарат. Действующее вещество: Ипратропия бромид+Фенотерол 250 мкг+500 мкг/мл 20мл, р-р для ингаляций прозрачный, бесцветный или почти бесцветный, свободный от суспендированных частиц, с почти неощутимым запахом. Возможен аналог." Кол-во: 6.0

"Позиция 60" "Лекарственная форма: Аэрозоль для ингаляций дозированный в виде прозрачной, бесцветной или слегка желтоватого или слегка коричневатого цвета жидкости, свободной от суспендированных частиц, 10мл аэрозоль 200ДОЗ. Состав:фенотерола гидробромид100 мкгВспомогательные вещества: лимонная кислота безводная, этанол абсолютный, вода очищенная, 1,1,1,2-тетрафторэтан (HFA 134a, пропеллент).Фармакологическое действиеБронхолитический препарат, селективный бета2-адреномиметик. Возможен аналог." Кол-во: 1.0

"Позиция 61" "Бета1-адреноблокатор. Действующее вещество: бисопролола фумарат 5мг №30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой почти белого цвета, круглые, двояковыпуклые. Возможен аналог." Кол-во: 1.0

"Позиция 62" "Препарат, регулирующий равновесие кишечной микрофлоры (пробиотик). Действующее вещество: Бифидумбактерин 5доз №30 таблетки. Возможен аналог." Кол-во: 20.0

"Позиция 63" "Фитопрепарат, применяемый при функциональных нарушениях сердечно-сосудистой системы. Состав: плодов боярышника, настойка 25мл. Возможен аналог." Кол-во: 10.0

"Позиция 64" "Антисептик для наружного применения. Состав: бриллиантовый зеленый 1%, 10 мл, раствор для наружного применения спиртовой. Возможен аналог." Кол-во: 319.0

"Позиция 65" "Муколитический и отхаркивающий препарат. Состав: бромгексина гидрохлорид 8мг №20 таблеток белого или почти белого цвета, круглые, плоскоцилиндрические, с риской с одной стороны и фасками с двух сторон. Возможен аналог." Кол-во: 285.0

"Позиция 66" "Седативный препарат растительного происхождения. Состав: корневища с корнями валерианы лекарственной 200гр/1л, 25мл. Вспомогательные вещества: этанол. Настойка красновато-коричневого цвета, прозрачная, с характерным ароматным запахом. Возможен аналог." Кол-во: 178.0

"Позиция 67" "Седативный препарат. Действующее вещество: Фенобарбитал 18,4 мг/1мл +Этилбромизовалерианат 18,4 мг/1мл 20 мл, капли для приема внутрь в виде прозрачной, бесцветной жидкости с ароматным запахом. Вспомогательные вещества: масло мятное - 1.29 мг, масло хмелевое - 0.18 мг, этанол 96% - 469.75 мг, калия гидроксид - 0.04 мг*, вода очищенная - 411.97 мг. Возможен аналог." Кол-во: 10.0

"Позиция 68" "Блокатор кальциевых каналов, производное дифенилалкиламина. Действующее вещество: верапамила гидрохлорид 40мг №50 таблетки, покрытые пленочной оболочкой. Возможен аналог." Кол-во: 2.0

"Позиция 69" "Альфа-адреномиметик для местного применения в офтальмологии. Действующее вещество: Тетризолин капли глазные 0.5 мг/мл, 0,5 мл №10 ампул, капли глазные в виде прозрачного бесцветного раствора. Возможен аналог." Кол-во: 104.0

"Позиция 70" "Растворитель для приготовления лекарственнных форм для инъекций. Состав: Вода для инъекций 2мл №10 ампул. Возможен аналог." Кол-во: 45.0

"Позиция 71" "Антацидный препарат. Состав: Алюминия гидроксид+ магния карбонат+магния гидроксид №30 таблетки для рассасывания от белого до кремового цвета, круглые, с гладкой поверхностью и фаской. Возможен аналог." Кол-во: 208.0

"Позиция 72" "Антисептик для местного применения в ЛОР-практике и стоматологии. Действующее вещество: Гексэтидин 0,2%, 40 мл аэрозоль для местного применения в виде прозрачной бесцветной жидкости с запахом ментола. Возможен аналог." Кол-во: 7.0

"Позиция 73" "Комбинированный препарат с дезинтоксикационным действием для парентерального применения. Состав: Натрия хлорид 550мг+калия хлорид 42мг+кальция хлорид 50мг+натрия гидрокарбонат 23мг+повидон 6,0+магния хлорид 500мкг, 200мл раствор для инфузий прозрачный, светло-желтого или желтого цвета. Возможен аналог." Кол-во: 8.0

"Позиция 74" "Инъекционный препарат для предотвращения тромбообразования 5000ЕД 1мл 5мл N5. Активное вещество: гепарин натрия. Лекарственные формы: Р-р д/в/в и п/к введения 5000 МЕ/1 мл, бесцветный или светло-желтый в ампулах. Возможен аналог." Кол-во: 3.0

"Позиция 75" "ГКС для местного применения в офтальмологии. Действующее вещество: гидрокортизона ацетат 5мг/1гр. Мазь глазная 0.5% 5,0 белого, белого с желтоватым оттенком или желтого цвета. Возможен аналог." Кол-во: 86.0

"Позиция 76" "Мазь для наружного применения 1%, глазная белого или почти белого цвета, однородная, просвечивающая, жирная. Действующее вещество: гидрокортизона ацетат (hydrocortisone). Фасовка 10 г - тубы алюминиевые. Возможен аналог." Кол-во: 215.0

"Позиция 77" "Диуретик. Действующее вещество: гидрохлоротиазид 25мг №20 таблетки белого или почти белого цвета, круглые, плоские. Возможен аналог." Кол-во: 28.0

"Позиция 78" "Средство для регидратации и дезинтоксикации. Действующее вещество: декстроза (в форме моногидрата) 400мг/мл 10мл №10 Раствор для в/в введения слегка желтоватый, прозрачный. Возможен аналог." Кол-во: 10.0

"Позиция 79" "Средство для регидратации и дезинтоксикации. Действующее вещество: декстроза (в форме моногидрата) 400мг/мл 5мл №10 Раствор для в/в введения слегка желтоватый, прозрачный. Возможен аналог." Кол-во: 2.0

"Позиция 80" "Раствор для инфузий 5%, Действующее вещество: Декстроза моногидрат 200 мл, флакон. ОписаниеБесцветная прозрачная жидкость. Возможен аналог." Кол-во: 19.0

"Позиция 81" "Антисептик для местного применения в ЛОР-практике и стоматологии. Состав: грамицидина С дигидрохлорид, цетилпиридиния хлорида моногидрат №18 таблетки для рассасывания белого цвета. Возможен аналог." Кол-во: 368.0

"Позиция 82" "Препарат для симптоматической терапии острых респираторных заболеваний. Состав: Парацетамол, фенилэфрина гидрохлорид, фенирамина малеат, аскорбиновая кислота, порошок для приготовления р-ра для приема внутрь 13,0 №10. Возможен аналог." Кол-во: 2.0

"Позиция 83" "Гемостатический препарат для местного применения. Состав: коллаген (в форме субстанции-раствора 2%), борная кислота, нитрофурал. Губка 50х50 мм №1 пакеты полиэтиленовые двухслойные. Возможен аналог." Кол-во: 12.0

"Позиция 84" "ГКС для местного применения в офтальмологии. Действующее вещество: дексаметазона натрия фосфат 1мг/мл, 10мл, капли глазные в виде бесцветной, прозрачной жидкости. Возможен аналог." Кол-во: 60.0

"Позиция 85" "ГКС для инъекций. Действующее вещество: дексаметазона натрия фосфат 4мг/мл, 1мл №25, раствор для инъекций прозрачный, от бесцветного до светло-желтого цвета. Возможен аналог." Кол-во: 37.0

"Позиция 86" "ГКС для инъекций. Действующее вещество: дексаметазона натрия фосфат 4мг/мл, 1мл №10, раствор для инъекций прозрачный, от бесцветного до светло-желтого цвета. Возможен аналог." Кол-во: 4.0

"Позиция 87" "Спазмолитическое средство миотропного действия, производное бензимидазола. Действующее вещество: бендазол 10мг/мл 5мл, №10, раствор для в/в и в/м введения прозрачный, бесцветный, со специфическим запахом. Возможен аналог." Кол-во: 17.0

"Позиция 88" "НПВС, производное фенилуксусной кислоты. Действующее вещество: диклофенак натрия 25мг/мл 3мл №5, раствор для в/м введения прозрачный слегка окрашенный со слабым запахом бензилового спирта. Возможен аналог." Кол-во: 6.0

"Позиция 89" "Блокатор гистаминовых Н1-рецепторов. Противоаллергический препарат. Состав: дифенгидрамин 10мг/мл, 1 мл №10, раствор для в/в и в/м введения. Возможен аналог." Кол-во: 17.0

"Позиция 90" "Препарат с противовоспалительным и анальгезирующим действием для наружного применения. Состав: диметилсульфоксид 100 мл Концентрат для приготовления раствора для наружного применения в виде бесцветной прозрачной гигроскопичной жидкости или бесцветных кристаллов без запаха или со слабым специфическим запахом. Возможен аналог." Кол-во: 1.0

"Позиция 91" "Антибактериальный препарат, производное хиноксалина. Действующее вещество: гидроксиметилхиноксалиндиоксид 10мг/мл 10мл, №10 раствор для внутриполостного и наружного применения в виде прозрачной жидкости зеленовато-желтого цвета. Возможен аналог." Кол-во: 1.0

"Позиция 92" "Антибактериальный препарат, производное хиноксалина. Действующее вещество: гидроксиметилхиноксалиндиоксид 5мг/мл 10мл, №10 раствор для внутриполостного и наружного применения в виде прозрачной жидкости зеленовато-желтого цвета. Возможен аналог." Кол-во: 2.0

"Позиция 93" "Комбинированное лекарственное средство для регидратации и дезинтоксикации для парентерального применения. Состав: Натрия хлорид 6,0/1л +натрия ацетата тригидрат 2,0/1л, 200 мл раствор для инфузий. Возможен аналог." Кол-во: 7.0

"Позиция 94" "Гемостатическое средство, оказывает также ангиопротекторное и проагрегантное действие. Действующее вещество: этамзилат 125мг/мл 2мл №50 амп., раствор для в/в и в/м введения бесцветный, прозрачный. Срок годности 5 лет. Возможен аналог." Кол-во: 9.0

"Позиция 95" "Блокирует гистаминовые H1-рецепторы и м-холинорецепторы ЦНС, Препарат, применяемый при кинетозах. Действующее вещество: дименгидринат 50мг №10, Таблетки белого цвета, круглой формы, плоские, с фасками и риской на одной стороне. Вспомогательные вещества: лудипресс (лактозы моногидрат, повидон K30, кросповидон), целлюлоза микрокристаллическая, магния стеарат." Кол-во: 2.0

"Позиция 96" "Спазмолитик миотропного действия. Действующее вещество: дротаверина гидрохлорид 20мг/мл, 2мл №10 Раствор для инъекций, ампулы темного стекла. Возможен аналог." Кол-во: 7.0

"Позиция 97" "Спазмолитик миотропного действия. Действующее вещество: дротаверина гидрохлорид 40мг №50 таблетки желтого с зеленоватым оттенком цвета, плоскоцилиндрические. Возможен аналог." Кол-во: 48.0

"Позиция 98" "Комбинированное лекарственное средство, содержащее ибупрофен (НПВС) и парацетамол (анальгетик-антипиретик). Активное вещество: ИБУПРОФЕН, ПАРАЦЕТАМОЛ, 100мг+125мг N20 (ТАБЛЕТКИ ДИСПЕРГИРУЕМЫЕ [ДЛЯ ДЕТЕЙ]). Возможен аналог." Кол-во: 2.0

"Позиция 99" "НПВС, производное фенилпропионовой кислоты. Действующее вещество: Ибупрофен 5,0/100,0 50гр Гель для наружного применения прозрачный или слабо опалесцирующий, бесцветный, однородный, с характерным запахом. Возможен аналог." Кол-во: 30.0

"Позиция 100" "Антибиотик из группы аминогликозидов для местного применения в оториноларингологии. Действующее вещество: Фрамицетина сульфат 1,25мг/мл 15мл спрей назальный в виде прозрачной, бесцветной или практически бесцветной жидкости. Возможен аналог." Кол-во: 5.0

"Позиция 101" "Противодиарейный препарат. Действующее вещество: Лоперамид 2мг №10 Таблетки-лиофилизат для рассасывания белого или почти белого цвета. Возможен аналог." Кол-во: 1.0

"Позиция 102" "Препарат с противомикробным и противовоспалительным действием для местного применения в ЛОР-практике. Состав:Масло мяты переч 15мг+сульфаниламид 750мг+сульфатиазол 750мг +тимол 15мг+масло эвкалипта 15мг, аэрозоль для местного применения 30мл. Возможен аналог." Кол-во: 317.0

"Позиция 103" "Комбинированный препарат с противовоспалительным и ангиопротекторным действием для наружного применения. Состав: Индометацин+Троксерутин 45г, гель для наружного применения от желтого до желто-коричневого цвета, с легкой опалесценцией. Возможен аналог." Кол-во: 98.0

"Позиция 104" "Капли глазные 0.4% во флаконах-капельницах пластиковых по 5 мл; в пачке картонной 1 флакон. Действующее вещество: Оксибупрокаин* (Oxybuprocaine*). Возможен аналог." Кол-во: 30.0

"Позиция 105" "Антисептик для наружного применения. Состав: йод 5г./100мл, 10 мл раствор для наружного применения спиртовой прозрачный, красно-бурого цвета, с характерным запахом. Возможен аналог." Кол-во: 335.0

"Позиция 106" "Препарат, восполняющий дефицит калия в организме. Действующее вещество: калия хлорид 40мг/мл, 10 мл №10 ампул, раствор для в/в введения в виде прозрачной, бесцветной или слегка желтоватой жидкости. Возможен аналог." Кол-во: 2.0

"Позиция 107" "Препарат, восполняющий дефицит кальция в организме. Действующее вещество: кальция глюконата моногидрат 100мг/мл 5мл №10 раствор для в/в и в/м введения бесцветный, прозрачный. Возможен аналог." Кол-во: 11.0

"Позиция 108" "Препарат, восполняющий дефицит кальция в организмеДействующее вещество: кальция хлорид 100мг/мл 10мл №10 раствор для в/в введения. Возможен аналог." Кол-во: 4.0

"Позиция 109" "Препарат с противомикробным и противовоспалительным действием для местного применения в ЛОР-практике. Состав: Камфора+левоментол+хлоробутанола гемигидрат+масло эвкалипта 45,0 Аэрозоль для местного применения дозированный в виде маслянистой жидкости, находящейся под давлением в баллоне с дозирующим клапаном; препарат при выходе из баллона распыляется в виде аэрозоля, представляющего собой диспергированные в газовой среде жидкие частицы с характерным запахом. Возможен аналог." Кол-во: 213.0

"Позиция 110" "Ингибитор АПФ. Действующее вещество: каптоприл 25мг №40 таблетки плоскоцилиндрические, белого цвета с фаской и риской. Возможен аналог." Кол-во: 20.0

"Позиция 111" "НПВС для наружного применения. Состав: кетопрофен 2,5мг/100г, 50,0 гель для наружного применения 2.5% бесцветный, прозрачный или опалесцирующий, с характерным запахом. Возможен аналог." Кол-во: 10.0

"Позиция 112" "Раствор для инфузий, 5%, флакон 100мл. Действующее вещество: Аминокапроновая кислота (Aminocaproic acid). Возможен аналог." Кол-во: 7.0

"Позиция 113" "Витаминный препарат. Действующее вещество: аскорбиновая кислота 50мг/мл, 2мл №10 ампул раствор для в/в и в/м введения. Возможен аналог." Кол-во: 10.0

"Позиция 114" "Антисептик для местного применения. Состав: борная кислота 3г/100мл, 25 мл раствор для местного применения спиртовой. Возможен аналог." Кол-во: 139.0

"Позиция 115" "Витаминное и гиполипидемическое средство. Действующее вещество: никотиновая кислота 10мг/мл 1,0 №10, раствор для инъекций. Возможен аналог." Кол-во: 1.0

"Позиция 116" "Изолирующее, ранозаживляющее, антисептическое средство. Состав: фенолформальдегидная смола; поливинилбутирал ; канифоль; дибутилфталат; масло касторовое; этанол 95%. Раствор для наружного применения спиртовой в виде прозрачной или слегка мутной жидкости от светло-желтого до красноватого цвета. Возможен аналог." Кол-во: 131.0

"Позиция 117" "Комбинированный препарат с седативным и спазмолитическим действием. Состав: Фенобарбитал+Этилбромизовалерианат+масло мяты перечной, капли для приема внутрь, прозрачная бесцветная жидкость со специфическим ароматным запахом, 25 мл. Возможен аналог" Кол-во: 182.0

"Позиция 118" "Кардиотоническое средство - сердечный гликозид. Действующие вещества: Ландыша листьев гликозид. Форма выпуска: Раствор для внутривенного введения 0,6 мг/мл--10 ампул по 1 мл в упаковке. Лекарственная форма: Прозрачная жидкость слегка желтоватого цвета.Состав: 1 мл раствора содержитактивного вещества коргликона - 0,60 мг;вспомогательные вещества: хлоробутанолгидрат, вода для инъекций. Возможен аналог." Кол-во: 8.0

"Позиция 119" "Антиаритмический препарат. Действующее вещество: амиодарона гидрохлорид 200 мг №30 таблетки от белого до белого с кремоватым оттенком цвета, круглые, с линией разлома с одной стороны и с фаской с двух сторон. Возможен аналог." Кол-во: 1.0

"Позиция 120" "Аналептик. Действующее вещество: никетамид 250мг/мл 1мл №10 амп. раствор для инъекций, прозрачный бесцветный или со светло-желтым оттенком с характерным запахом. Возможен аналог." Кол-во: 39.0

"Позиция 121" "Фитопрепарат с отхаркивающим и противовоспалительным действием. Состав: густой экстракт корня солодки с содержанием глицирризиновой кислоты 100 мл, сироп в виде густой жидкости коричневого цвета, своеобразного запаха.Возможен аналог." Кол-во: 220.0

"Позиция 122" "Блокатор кальциевых каналов. Действующее вещество: нифедипин 10мг №50 Таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой желтого цвета, круглые, двояковыпуклые, со скошенными краями; в изломе - однородная масса желтого цвета. Возможен аналог." Кол-во: 6.0

"Позиция 123" "Гель глазной, 5%, 10 г в тубе с головкой с соплом и навинчивающимся колпачком из ПВП. 1 туба в картонной пачке. Действующее вещество: Декспантенол* (Dexpanthenol*). Возможен аналог." Кол-во: 74.0

"Позиция 124" "Психостимулирующее и аналептическое средство, производное метилксантина. Действующее вещество: кофеин бензоат натрия 200мг/мл, 1мл №10 раствор для инъекций, прозрачный бесцветный или со светло-желтым оттенком. Возможен аналог." Кол-во: 16.0

"Позиция 125" "Диуретик, являющийся производным сульфонамида. Действующее вещество: фуросемид 10мг/мл, 2 мл №10 амп. Раствор для в/в и в/м введения прозрачный, бесцветный. Возможен аналог." Кол-во: 2.0

"Позиция 126" "Мазь для наружного применения в тубах по 40 г; в пачке картонной 1 туба. Действующее вещество: Хлорамфеникол (Chloramphenicol), Диоксометилтетрагидропиримидин (Dioxomethyltetrahydropyrimidine). Возможен аналог." Кол-во: 108.0

"Позиция 127" "Капли глазные 0.25%-10 мл - флакон-капельницы полимерные (1) - пачки картонные. Действующее вещество: Хлорамфеникол* (Chloramphenicol*). Капли глазные 0.25%-10 мл - флакон-капельницы полимерные (1) - пачки картонные. Возможен аналог." Кол-во: 32.0

"Позиция 128" "Антибиотик широкого спектра действия группы хлорамфеникола. Действующее вещество: хлорамфеникол 500мг №10 таблетки белого или с желтоватым оттенком цвета, плоскоцилиндрической формой. Возможен аналог." Кол-во: 116.0

"Позиция 129" "Противоаллергический препарат для местного применения в офтальмологии. Действующее вещество: кромогликат натрия 20мг/мл, 10мл капли глазные в виде прозрачного, бесцветного или слегка желтоватого раствора. Возможен аналог." Кол-во: 5.0

"Позиция 130" "Местный анестетик для поверхностной анестезии для применения в офтальмологии. Действующее вещество: лидокаина гидрохлорид 20мг/мл, 1,5 мл №5 тюбик-капельниц, капли глазные, прозрачный бесцветный раствор. Возможен аналог." Кол-во: 21.0

"Позиция 131" "Антиаритмический препарат, класс I BМестный анестетик для поверхностной анестезии. Действующее вещество: лидокаина гидрохлорид 20мг/мл 2мл, №10 раствор для инъекций бесцветный или слегка желтоватый, прозрачный. Возможен аналог." Кол-во: 21.0

"Позиция 132" "Спрей для местного применения дозированный 10% 650 доз 38г, оказывает местноанестезирующее действие. Активное вещество Лидокаина: гидрохлорид. Возможен аналог." Кол-во: 47.0

"Позиция 133" "Препарат с противомикробным, противовоспалительным и улучшающим регенерацию тканей действием для наружного применения. Состав: деготь березовый+трибромфенолята висмут+висмут оксид, линимент светло-коричневого цвета со специфическим запахом 30г. Возможен аналог." Кол-во: 4.0

"Позиция 134" "Противоаллергический препарат. Блокатор гистаминовых Н1-рецепторов. Действующее вещество: лоратадин 10мг №10 таблетки белого или почти белого цвета плоскоцилиндрические с фаской и риской. Возможен аналог." Кол-во: 24.0

"Позиция 135" "Антисептик для местного применения. Состав: Йод+калия йодид+глицерол 1% 50 мл спрей для местного применения красно-бурого цвета с запахом йода, прозрачный. Возможен аналог." Кол-во: 10.0

"Позиция 136" "Антисептик для местного применения. Состав: Йод+калия йодид+глицерол, 25 г, раствор для местного применения красно-бурого цвета с запахом йода, прозрачный, сиропообразный. Возможен аналог." Кол-во: 10.0

"Позиция 137" "Препарат магния, при парентеральном введении оказывает гипотензивное, успокаивающее и противосудорожное действие, а также диуретическое, артериодилатирующее, антиаритмическое, вазодилатирующее действие. Действующее вещество: магния сульфат 250мг/мл 5мл №10, раствор для инъекций прозрачный, бесцветный. Возможен аналог." Кол-во: 15.0

"Позиция 138" "Лекарственное средство комбинированное для наружного применения. Активное вещество: Гепарин натрия + Бензокаин + Бензилникотинат (Heparin sodium + Benzocaine + Benzylnicotinate) 100 МЕ+40 мг+800 мкг/1 г: туба 25 грамм. Возможен аналог." Кол-во: 76.0

"Позиция 139" "Препарат с вяжущим и подсушивающим действием для наружного применения. Состав: цинка оксид 100мг/г, 30г мазь для наружного применения. Возможен аналог." Кол-во: 5.0

"Позиция 140" "Пероральный гипогликемический препарат из группы производных сульфонилмочевины II поколения. Действующее вещество: глибенкламид 5мг №120 Таблетки розового цвета, круглые, плоскоцилиндрические, с фаской и риской с одной стороны. Возможен аналог." Кол-во: 1.0

"Позиция 141" "Альфа-адреномиметик. Действующее вещество: фенилэфрина гидрохлорид 10мг/мл 1мл №10 ампул, раствор для инъекций прозрачный, бесцветный. Возможен аналог." Кол-во: 6.0

"Позиция 142" "Ферментный препарат. Действующее вещество: панкреатин с общей протеолитической активностью 250ЕД №20 таблетки, покрытые оболочкой розового цвета, плоскоцилиндрические, с почти плоскопараллельными поверхностями и скошенными кромками, с характерным запахом панкреатина. Возможен аналог." Кол-во: 302.0

"Позиция 143" "Препарат с местным раздражающим и анальгезирующим действием для наружного применения. Состав: Бензокаин+Левоментол+Прокаин 40мл, раствор спиртовой для наружного применения прозрачный, бесцветный, с запахом ментола. Возможен аналог." Кол-во: 145.0

"Позиция 144" "Противорвотный препарат центрального действия, блокирующий допаминовые рецепторы. Действующее вещество: метоклопрамида гидрохлорид 10мг №50 таблетки белого с кремоватым оттенком цвета, плоскоцилиндрические с фаской и риской. Возможен аналог." Кол-во: 16.0

"Позиция 145" "Противорвотный препарат центрального действия, блокирующий допаминовые рецепторы. Действующее вещество: метоклопрамида гидрохлорид 5мг/мл 2мл №10 раствор для в/в и в/м введения, прозрачная бесцветная жидкость. Возможен аналог." Кол-во: 29.0

"Позиция 146" "Кардиоселективный бета1-адреноблокатор без внутренней симпатомиметической активности. Действующее вещество: метопролола тартрат 50мг №30 Таблетки белого или белого с сероватым оттенком цвета, круглые, плоские, с риской с одной стороны и фаской с двух сторон. Возможен аналог." Кол-во: 2.0

"Позиция 147" "Гель стоматологический, противомикробное средство. Действующее вещество: комбинированный препарат: метронидазол + хлоргексидин. Описание: опалесцирующий мягкий гель белого или почти белого цвета, 20 г, в пластиковой ламинированной тубе, горлышко которой запечатано алюминиевой фольгой, ламинированной полиэтиленом и с навинчивающейся крышкой из полипропилена. Одна туба в картонную пачку с инструкцией по применению. Возможен аналог." Кол-во: 2.0

"Позиция 148" "ГКС для местного применения. Оказывает противовоспалительное и противоаллергическое действие. Действующее вещество: мометазона фуроат 50мкг/доза, 60 доз, спрей назальный дозированный в виде суспензии белого или почти белого цвета. Возможен аналог." Кол-во: 3.0

"Позиция 149" "Седативный препарат растительного происхождения. Состав: трава,корневища и корни пиона уклоняющегося. Вспомогательные вещества: этанол 40%. Настойка 25 мл в виде прозрачной жидкости светло-коричневого цвета с запахом метилсалицилата; в процессе хранения возможно выпадение осадка. Возможен аналог." Кол-во: 10.0

"Позиция 150" "Седативный препарат растительного происхождения. Состав: настойка травы пустырника (200 г растительного сырья на 1 л настойки), 25 мл. Экстрагент: этанол 70%. Настойка в виде прозрачной жидкости зеленовато-коричневого цвета, слабо-ароматного запаха. Возможен аналог." Кол-во: 20.0

"Позиция 151" "Фитопрепарат с противомикробным и противовоспалительным действием. Состав: настойка листьев эвкалипта прутовидного (200 г растительного сырья на 1 л настойки) 25мл. Экстрагент: этанол 70%. Настойка в виде прозрачной жидкости зеленовато-коричневого цвета, со своеобразным запахом. Возможен аналог." Кол-во: 30.0

"Позиция 152" "Антидот. Комплексообразующий препарат. Действующее вещество: натрия тиосульфат 300мг/мл , 10мл №10 раствор для в/в введения прозрачный, бесцветный. Возможен аналог." Кол-во: 2.0

"Позиция 153" "Раствор для инъекций. Действующее вещество: Натрия хлорид (Sodium chloride) Дозировка: 0,9%Объем (мл): 10МЛ. Форма выпуска10 мл - ампулы (10) - пачки картонные.Показания: Изотонический раствор: дегидратация различного генеза. Для поддержания объема плазмы крови во время и после операций. В качестве растворителя для различных препаратов. Возможен аналог." Кол-во: 44.0

"Позиция 154" "Раствор для инфузий изотонический 0,9%, бутылки стеклянные для фармацевтических и инфузионных препаратов, укупоренные пробками из резины и обжатые алюминиевыми колпачками 200 мл. Действующее вещество:Натрия хлорид (Sodium chloride). Возможен аналог." Кол-во: 256.0

"Позиция 155" "Альфа-адреномиметик. При нанесении на слизистые оболочки оказывает быстрое, выраженное и продолжительное сосудосуживающее действие. Действующее вещество: нафазолин 1мг/мл, 15 мл, раствор для назального применения, бесцветный прозрачный. Возможен аналог." Кол-во: 391.0

"Позиция 156" "Спрей назальный, действующие вещества: Нафазолин. Форма выпуска: Капли назальные 0,1% 10 мл, флакон-капельница (полимерный). Лекарственная формаПрозрачная бесцветная или слегка окрашенная жидкость. Возможен аналог." Кол-во: 50.0

"Позиция 157" "Комбинированный препарат оказывает местнораздражающее, обезболивающее действие. Состав: Капсаицин натуральный, этилникотинат, этиленгликосалицилат, мазь 50,0 белого цвета со сцецифическим запахом . Возможен аналог." Кол-во: 89.0

"Позиция 158" "НПВС. Селективный ингибитор ЦОГ-2. Действующее вещество: нимесулид 100 мг №20 талетки бледно-желтого цвета плоскоцилиндрической формы с фаской и риской. Возможен аналог." Кол-во: 20.0

"Позиция 159" "Капсулы подъязычные, 0,5 мг - 40 шт в уп. Действующие вещества: НитроглицеринПоказания: Купирование приступов стенокардии, кратковременная профилактика. Состав1 капсула содержит:активное вещество: нитроглицерин (раствор нитроглицерина 4% в подсолнечном масле в пересчете на 100% вещество) - 0,5 мг;бутилгидрокситолуол (ионол) - 0,0074 мг, масло подсолнечное - до 50 мг; состав оболочки: желатин медицинский - 17,1 мг, глицерол (глицерин) - 5,62 мг, метилпарагидроксибензоат (нипагин) - 0,14 мг, азорубин (краситель кислотный красный 2С) - 0,14 мг. Возможен аналог." Кол-во: 33.0

"Позиция 160" "Антибактериальный препарат, производное 8-оксихинолина. Уроантисептик. Действующее вещество: нитроксолин 50 мг №50 таблетки, покрытые оболочкой. Возможен аналог." Кол-во: 5.0

"Позиция 161" "Периферический вазодилататор. Антиангинальный препарат. Действующее вещество: нитроглицерин (в виде 1% раствора) 400 мкг/доза, 180доз 10г , спрей подъязычный дозированный в виде бесцветного или почти бесцветного прозрачного раствора без осадка. Возможен аналог." Кол-во: 20.0

"Позиция 162" "Блокатор кальциевых каналов производное дигидропиридина. Действующее вещество: нифедипин 10 мг №50 таблетки, покрытые пленочной оболочкой. Возможен аналог." Кол-во: 4.0

"Позиция 163" "Раствор для инъекций, дозировка: 0.5 %Фасовка: N10Форма выпуска: р-р д/инъекций. Действующее вещество: Прокаина гидрохлорид 5мг. Упаковка: ампулы. Клиническая фармакология: Местный анестетик. Возможен аналог." Кол-во: 49.0

"Позиция 164" "Антиаритмический препарат. Класс I A. Действующее вещество: прокаинамида гидрохлорид 100мкг/мл, 5мл №10 ампул, раствор для в/в и в/м введения прозрачный, бесцветный или слегка желтоватый. Возможен аналог." Кол-во: 1.0

"Позиция 165" "Спазмолитический препарат производное изохинолина. Действующее вещество: дротаверина гидрохлорид 20мг/мл 2мл №5 ампулы, Раствор для в/в и в/м введения в виде прозрачной жидкости зеленовато-желтого цвета. Возможен аналог." Кол-во: 18.0

"Позиция 166" "НПВС, производное фенилпропионовой кислоты. Оказывает противовоспалительное, анальгезирующее и жаропонижающее действие. Действующее вещество: ибупрофен 100мг/5мл, 100мл Суспензия для приема внутрь белого или почти белого цвета, сиропообразной консистенции. Возможен аналог." Кол-во: 4.0

"Позиция 167" "Ингибитор Н+-К+-АТФ-азы. Противоязвенный препарат. Действующее вещество: омепразол 20мг №30 капсулы твердые желатиновые, прозрачные. Возможен аналог." Кол-во: 2.0

"Позиция 168" "Ингибитор Н+-К+-АТФ-азы. Противоязвенный препарат. Действующее вещество: омепразол 20мг №30 капсул. Возможен аналог." Кол-во: 242.0

"Позиция 169" "Препарат с противовоспалительным и местноанестезирующим действием для местного применения в ЛОР-практике. Состав: феназон, лидокаина гидрохлорид, 15 мл Капли ушные в виде прозрачного, бесцветного или желтоватого раствора с запахом спирта.Возможен аналог." Кол-во: 105.0

"Позиция 170" "Препарат с антибактериальным, местноанестезирующим и улучшающим регенерацию тканей действием для наружного применения. Состав: офлоксацин; диоксометилтетрагидропиримидин (метилурацил); лидокаина гидрохлорид. Мазь для наружного применения белого или почти белого цвета. Возможен аналог." Кол-во: 6.0

"Позиция 171" "Препарат, восполняющий дефицит калия и магния в организме. Состав: калия аспарагинат 45,2мг/мл; магния аспарагинат 40мг/мл 10мл №5 ампул. Концентратдля приготовления раствора для инфузий бесцветный или слегка зеленоватый, прозрачный раствор. Возможен аналог." Кол-во: 11.0

"Позиция 172" "Препарат, улучшающий трофику и регенерацию тканей, для наружного применения. Состав:декспантенол 130,0. Аэрозоль для наружного применения в виде белой пены со слабым кисловатым запахом. Возможен аналог." Кол-во: 34.0

"Позиция 173" "Миотропный спазмолитик. Действующее вещество: папаверина гидрохлорид 20мг/мл 2мл №10 раствор для инъекций прозрачный, бесцветный. Возможен аналог." Кол-во: 28.0

"Позиция 174" "Анальгетик-антипиретик. Обладает анальгезирующим, жаропонижающим и слабым противовоспалительным действием. Действующее вещество: парацетамол 500мг №10 таблетки плоскоцилиндрические с фаской и риской, белого цвета. Возможен аналог." Кол-во: 96.0

"Позиция 175" "Анальгетик-антипиретик. Обладает анальгезирующим, жаропонижающим и слабым противовоспалительным действием. Действующее вещество: парацетамол 200мг №10 таблетки плоскоцилиндрические с фаской и риской, белого цвета. Возможен аналог." Кол-во: 15.0

"Позиция 176" "Фитопрепарат с противомикробным и противовоспалительным действием для местного применения в ЛОР-практике и стоматологии. Состав: левоментол+масло эвкалиптовое 4мг/500мкг №10 Таблетки для рассасывания, белые с характерным запахом. Возможен аналог." Кол-во: 50.0

"Позиция 177" "Антисептик для наружного и местного применения. Действующее вещество: водорода перекись 3% 100мл Раствор для местного и наружного применения прозрачный, бесцветный, без запаха. Возможен аналог." Кол-во: 397.0

"Позиция 178" "Спазмолитик с миотропным и м-холиноблокирующим действием. Действующее вещество: платифиллина гидротартрат 2мг/мл, 1мл №10 Раствор для п/к введения. Возможен аналог." Кол-во: 16.0

"Позиция 179" "Плазмозамещающий препарат. Нормализуют гемодинамику, увеличивают объем жидкости в кровяном русле. Состав: декстран с молекулярной массой от 50 000 до 70 000; 6,0/100мл, 200мл №1 флакон, раствор для инфузий прозрачный бесцветный или слегка желтоватый. Возможен аналаг." Кол-во: 1.0

"Позиция 180" "Раствор для инъекций Фасовка: N3Форма выпуска: р-р д/инъекцийУпаковка: ампулы по 1млДействующее вещество: Преднизолон. Состав и форма выпуска: 1 мл - ампулы темного стекла (3) - упаковки контурные пластиковые (1) - пачки картонные. Возможен аналог." Кол-во: 55.0

"Позиция 181" "Суспензия для ингаляций дозированная. Объем (мл): 2МЛ В упаковке: 20. ХарактеристикиДействующие вещества: Будесонид. Форма выпуска: Суспензия для ингаляций дозированная 0,25 мг/мл По 2 мл препарата в контейнер из полиэтилена низкой плотности. 5 контейнеров соединены в один лист. Лист из 5 контейнеров упакован в конверт из ламинированной фольги. 4 конверта в картонной пачке с инструкцией по применению. Возможен аналог." Кол-во: 6.0

"Позиция 182" "Регидратирующий препарат для перорального применения. Состав: Натрия хлорид 3,5 калия хлорид 2,5 натрия цитрата дигидрат 2,9 декстроза 10,0 №20 пакетов. Порошок для приготовления раствора для приема внутрь белого цвета, кристаллический, без запаха; приготовленный раствор прозрачный, бесцветный.Возможен аналог." Кол-во: 27.0

"Позиция 183" "Противовирусный препарат производное адамантана. Действующее вещество: римантадина гидрохлорид 50мг №20 круглые плоскоцилиндрические таблетки почти белого цвета с фаской. Возможен аналог." Кол-во: 459.0

"Позиция 184" "Антацидный препарат. Состав: кальция карбонат 680 мг, магния карбонат основной 80мг таблетки жевательные без сахара (ментоловые) от белого до белого со светло-коричневым оттенком цвета, квадратные, с вогнутыми поверхностями с запахом ментола. Возможен аналог." Кол-во: 3.0

"Позиция 185" "Плазмозамещающий препарат. Нормализуют гемодинамику, увеличивают объем жидкости в кровяном русле. Состав: декстран с молекулярной массой от 35 000 до 45 000; 10,0/100мл, 200мл №1 флакон, раствор для инфузий прозрачный бесцветный или слегка желтоватый. Возможен аналог." Кол-во: 22.0

"Позиция 186" "Препарат, нормализующий метаболизм миокарда, уменьшающий гипоксию тканей. Действующее вещество: инозин 20мг/мл, 10мл №10 раствор для в/в введения. Возможен аналог." Кол-во: 4.0

"Позиция 187" "Комбинированный препарат для устранения симптомов ОРЗ и простудных заболеваний. Состав: Парацетамол,кофеин, фенилэфрина гидрохлорид, фенирамина малеат №10 таблетки круглые, плоские, розового цвета с темно-розовыми и белыми вкраплениями, со скошенными краями и разделительной риской на одной стороне. Возможен аналог." Кол-во: 26.0

"Позиция 188" "Комбинированный препарат для устранения симптомов ОРЗ и простудных заболеваний. Состав: парацетамол+ кофеин +фенилэфрина гидрохлорид +хлорфенамина малеат №10 таблетки белые двояковыпуклые овальной формы с риской с одной стороны. Возможен аналог." Кол-во: 20.0

"Позиция 189" "Препарат с муколитическим и сосудосуживающим действием для местного применения в ЛОР-практике. Состав: Ацетилцистеин+Туаминогептана сульфат 10 мл спрей назальный в виде практически бесцветной прозрачной жидкости с характерным мятным слегка сернистым запахом. Возможен аналог." Кол-во: 5.0

"Позиция 190" "Бронхолитический препарат - бета2-адреномиметик. Действующее вещество: сальбутамол 100мкг/доза, 200 доз аэрозоль для ингаляций дозированный. Суспензия белого цвета, находящихся под давлением в алюминиевом баллоне с дозирующим клапаном. Возможен аналог." Кол-во: 5.0

"Позиция 191" "Слабительный препарат, стимулирующий перистальтику кишечника. Действующее вещество: экстракт листьев сенны 13,5мг №500 Таблетки от коричневого до темно-коричневого цвета с вкраплениями, плоские, круглые, со скошенными краями, с выдавленным словом "CIPLA" на одной стороне и линией разлома - на другой. Возможен аналог." Кол-во: 1.0

"Позиция 192" "ГКС для наружного применения. Оказывает противовоспалительное, противоаллергическое, антиэкссудативное и противозудное действие. Действующее вещество: флуоцинолона ацетонид 250мкг/г, 15г Мазь для наружного применения свело-желтого цвета. Возможен аналог." Кол-во: 57.0

"Позиция 193" "Антибиотик для наружного применения широкого спектра действия. Действующее вещество: хлорамфеникол 100мг/гр, 25,0 линимент для наружного применения однородный, белого или белого с желтоватым оттенком цвета, со слабым характерным запахом. Возможен аналог." Кол-во: 61.0

"Позиция 194" "Противодиарейный препарат с адсорбирующим действием. Действующее вещество: смектит диоктаэдрический 3,0 №10 пакетов, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь (апельсиновый) от серовато-белого до светлого серовато-желтого цвета, от слабого неспецифического до слабого ванильного запаха. Возможен аналог." Кол-во: 169.0

"Позиция 195" "Комбинированное анальгезирующее и спазмолитическое средство. Состав: Метамизол натрия 500мг/мл; Питофенон 2мг/мл; Фенпивериния бромид 20мкг/мл 5,0 №5 Раствор для в/в и в/м введения прозрачная бесцветная или слегка окрашенная с зеленовато-желтым оттенком жидкость. Возможен аналог." Кол-во: 16.0

"Позиция 196" "Комбинированный препарат, спазмоанальгетик. Состав: Метамизол натрия 500мг; Питофенон 5мг; Фенпивериния бромид 100мкг №20 таблетки белого или почти белого цвета, круглые, плоские, с фаской и риской с одной стороны. Возможен аналог." Кол-во: 43.0

"Позиция 197" "Препарат с противомикробным действием для местного применения в офтальмологии. Действующее вещество: сульфацетамид натрия 200мг/мл 1,5мл №2 Капли глазные в виде прозрачной, бесцветной жидкости. Возможен аналог." Кол-во: 441.0

"Позиция 198" "Комбинированный препарат, оказывает аналептическое действие. Состав: сульфокамфорная кислота 49.6 мг/мл прокаин 50,4мг/мл 2мл №10. Раствор для инъекций в виде прозрачной, бесцветной или со слегка желтоватым оттенком жидкости. Возможен аналог." Кол-во: 2.0

"Позиция 199" "Блокатор гистаминовых Н1-рецепторов. Противоаллергический препарат. Раствор для инъекций в ампулах 2% 1мл N5. Действующее вещество: Хлоропирамин. Состав: 1 ампула содержит хлоропирамина гидрохлорид 20 мг.Вспомогательные вещества: вода д/и - до 1 мл. Возможен аналог." Кол-во: 17.0

"Позиция 200" "Блокатор гистаминовых Н1-рецепторов. Противоаллергический препарат. Действующее вещество: Хлоропирамин 25мг №20 Таблетки белого или серовато-белого цвета, в виде диска с фаской, с гравировкой "SUPRASTIN" на одной стороне и риской - на другой, без или почти без запаха. Возможен аналог." Кол-во: 5.0

"Позиция 201" "Фитопрепарат с отхаркивающим действием. Состав: порошок травы термопсиса ланцетного 6,7мг; натрия гидрокарбонат 250мг №10 таблетки плоскоцилиндрические, зеленовато-серого цвета, с фаской; допускается наличие темных вкраплений. Возможен аналог." Кол-во: 312.0

"Позиция 202" "НПВП для местного применения, относится к группе индазолов. Оказывает противовоспалительное и местное обезболивающее действие. Состав: бензидамина гидрохлорид 0.255 мг/доза 30мл 176 доз спрей для местного применения дозированный в виде бесцветной прозрачной жидкости с характерным запахом мяты. Флаконы полиэтиленовые с помпой и нажимным устройством со складывающейся канюлей. Возможен аналог." Кол-во: 7.0

"Позиция 203" "Анальгетик-антипиретик комбинированного состава. Состав: метамизол натрия 500мг; триацетонамин-4-толуенсульфонат (темпидон) 20мг №20 таблетки, покрытые оболочкой зеленого цвета, круглые, двояковыпуклые. Возможен аналог." Кол-во: 5.0

"Позиция 204" "Препарат оказывает успокаивающее, противотревожное (анксиолитическое) действие. Состав: антитела к мозгоспецифическому белку S-100 аффинно очищенные.Таблетки для рассасывания от белого до почти белого цвета, плоскоцилиндрической формы, с риской и фаской. Возможен аналог." Кол-во: 5.0

"Позиция 205" "Препарат для симптоматической терапии острых респираторных заболеваний. Состав: Парацетамол + Фенилэфрин+Фенирамин Аскорбиновая кислота, порошок №10. Порошок для приготовления раствора для приема внутрь (лимонный) белого цвета с желтыми вкраплениями, сыпучий, гранулированный, без посторонних частиц, с цитрусовым запахом. Возможен аналог." Кол-во: 450.0

"Позиция 206" "Антибиотик для наружного применения. Действующее вещество: тетрациклина гидрохлорид 0,01/г, 3,0 мазь глазная от желтого до желтовато-коричневого цвета. Возможен аналог." Кол-во: 125.0

"Позиция 207" "Препарат с антибактериальным и противовоспалительным действием для местного применения в офтальмологии. Состав: тобрамицин; дексаметазон капли глазные в виде прозрачного раствора, от бесцветного до слабо-желтого цвета. Возможен аналог." Кол-во: 5.0

"Позиция 208" "Венотонизирующий препарат для наружного применения. Действующее вещество: троксерутин 20мг/г, 40,0 гель для наружного применения от желтого до светло-коричневого цвета. Возможен аналог." Кол-во: 1.0

"Позиция 209" "Капли глазные в виде прозрачной бесцветной жидкости 0,5%; флакон-капельница пластиковая 10 мл, пачка картонная 1; Активное вещество: тропикамид (tropicamide) Вспомогательные вещества: натрия хлорид - 7 мг, динатрия эдетат - 0.5 мг, бензалкония хлорид 50% - 0.2 мг, хлористоводородная кислота 1 М или натрия гидроксид 1 М - до pH 4-5.8, вода д/и - до 1 мл. Возможен аналог." Кол-во: 3.0

"Позиция 210" "Капли глазные в виде прозрачной бесцветной жидкости 1 %. Лекарственная формаКапли глазные 5 мг/мл или 10 мг/мл. Состав 1 мл раствора содержит: активное вещество - тропикамид 5 мг или 10 мг, вспомогательные вещества: натрия хлорид, динатрия эдетат, бензалкония хлорид раствор 50%, кислота хлороводородная разбавленная (для корректировки рН), вода очищенная. Описание: Бесцветная, прозрачная жидкостьФармакотерапевтическая группа Препараты для лечения заболеваний глаз. Мидриатики. Холиноблокаторы. Возможен аналог." Кол-во: 25.0

"Позиция 211" "Адсорбирующее средство. Состав: активированный уголь 250мг №10 таблетки черного цвета, круглые, плоскоцилиндрические, слегка шероховатые, с фаской и риской. Возможен аналог." Кол-во: 754.0

"Позиция 212" "Антидот. Донатор сульфгидрильных (тиоловых) групп. Состав: димеркаптопропансульфонат натрия моногидрат (унитиол)50мг/мл, 5мл №10 Раствор для в/м и п/к введения прозрачный, бесцветный или розоватого цвета, со слабым запахом сероводорода. Возможен аналог." Кол-во: 1.0

"Позиция 213" "НПВС. Оказывает анальгезирующее, противовоспалительное и противоотечное действие. Состав: кетопрофен 2,5г/100г, 30 г гель для наружного применения 2.5% бесцветный, почти прозрачный, вязкий, с приятным запахом. Возможен аналог." Кол-во: 2.0

"Позиция 214" "Блокатор гистаминовых H1-рецепторов. Оказывает противоаллергическое и противозудное действие. Состав:диметиндена малеат 100мг/100г, 50г Гель для наружного применения гомогенный, бесцветный, прозрачный или слабо опалесцирующий. Возможен аналог." Кол-во: 3.0

"Позиция 215" "Пищеварительный ферментный препарат. Состав: панкреатин 192мг, гемицеллюлаза 50мг, желчи компоненты 25мг №100 Драже кишечнорастворимые белого цвета, глянцевые, круглые, со слабым запахом ванили. Возможен аналог." Кол-во: 1.0

"Позиция 216" "Антисептик для наружного применения. Состав: краситель фуксин основной 0,4; борная кислота 0,8; фенол 3,9; резорцинол 7,8/ 100 мл Раствор для наружного применения темно-красного цвета с характерным запахом фенола. Возможен аналог." Кол-во: 10.0

"Позиция 217" "Антибактериальный препарат, производное нитрофурана. Состав: фуразолидон 50мг №20 Таблетки желтого или зеленовато-желтого цвета, с фаской. Возможен аналог." Кол-во: 81.0

"Позиция 218" "Противомикробное средство, производное нитрофурана, препарат для наружного и местного применения. Действующее вещество: нитрофурал (фурацилин) 20мг №10 Таблетки для приготовления раствора для местного и наружного применения от желтого до коричневато-желтого цвета, с характерной мраморностью, круглые, плоскоцилиндрические, с фаской, с риской на одной стороне. Возможен аналог." Кол-во: 214.0

"Позиция 219" "Диуретик. Действующее вещество: фуросемид 40 мг №50 круглые плоскоцилиндрические таблетки белого или почти белого цвета, с фаской. Возможен аналог." Кол-во: 1.0

"Позиция 220" "Блокатор гистаминовых Н1-рецепторов. Противоаллергический препарат. Действующее вещество: цетиризин 10мг №10 Таблетки, покрытые пленочной оболочкой белого или почти белого цвета. Возможен аналог." Кол-во: 3.0

"Позиция 221" "Цефалоспориновый антибиотик I поколения. Действующее вещество: цефалексина моногидрат 500мг №16 Капсулы желатиновые, размер №2, с корпусом и крышечкой светло-зеленого цвета; содержимое капсул - гранулированный порошок от белого до желтоватого цвета. Возможен аналог." Кол-во: 106.0

"Позиция 222" "Цефалоспориновый антибиотик III поколения широкого спектра действия. Действующее вещество: цефтриаксон (в форме натриевой соли) 1,0г порошок для приготовления раствора для в/в и в/м введения белого или белого с желтоватым оттенком цвета. Возможен аналог." Кол-во: 20.0

"Позиция 223" "Препарат с вяжущим и подсушивающим действием для наружного применения. Состав: цинка оксид 12,5/100мл, 125г суспензия для наружного применения. Возможен аналог." Кол-во: 5.0

"Позиция 224" "Анальгетик-антипиретик комбинированного состава. Состав: Ацетилсалициловая кислота+Кофеин+Парацетамол 240 мг+30 мг+180 мг №10 таблетки светло-коричневого цвета с вкраплениями круглые плоскоцилиндрические с фаской и риской, с запахом какао. Возможен аналог." Кол-во: 120.0

"Позиция 225" "Седативный препарат растительного происхождения. Состав: густой экстракт валерианы 20мг №50 Таблетки, покрытые оболочкой желтого цвета, двояковыпуклые. Возможен аналог." Кол-во: 30.0

"Позиция 226" "Седативный препарат растительного происхождения. Состав: густой экстракт травы пустырника (в пересчете на сухое вещество) 14 мг №10 таблетки светло-коричневого цвета, с вкраплениями от почти белого до темно-коричневого цвета, круглые, двояковыпуклые. Возможен аналог." Кол-во: 208.0

"Позиция 227" "Ингибитор АПФ. Является пролекарством, из которого в организме образуется активный метаболит эналаприлат. Действующее вещество: эналаприла малеат 10мг №20 таблетки круглые плоскоцилиндрические белого цвета или белого с желтоватым оттенком с риской и фаской. Возможен аналог." Кол-во: 6.0

"Позиция 228" "Ингибитор АПФ. Является пролекарством, из которого в организме образуется активный метаболит эналаприлат. Действующее вещество: эналаприла малеат 10мг №20 таблетки круглые плоскоцилиндрические белого цвета или белого с желтоватым оттенком с риской и фаской. Возможен аналог." Кол-во: 3.0

"Позиция 229" "Противодиарейное лекарственное средство, является пробиотиком. Состав: Сахаромицеты буларди лиофилизат 250мг №30 капсулы желатиновые, размер №0, гладкие, блестящие, непрозрачные, белого цвета; содержимое капсул - светло-коричневый порошок с характерным дрожжевым запахом. Возможен аналог." Кол-во: 3.0

"Позиция 230" "Энтеросорбент, кишечный адсорбент. Состав:полиметилсилоксана полигидрат 70г/100г, вода очищенная 30 г./100г, 225 г паста для приема внутрь в виде однородной массы белого цвета, без запаха. Возможен аналог." Кол-во: 3.0

"Позиция 231" "Противомикробное средство, производное нитрофурана кишечный антисептик. Противодиарейный препарат. Состав: нифуроксазид 200мг №28 капсулы твердые желатиновые, размер №1; корпус желтого цвета, крышечка желтого цвета; содержимое капсул - порошок желтого цвета. Возможен аналог." Кол-во: 3.0

"Позиция 232" "Бронхолитический препарат - ингибитор фосфодиэстераз. Действующее вещество: аминофиллин 24мг/мл, 10мл №10 Раствор для в/в введения прозрачный бесцветный или с желтоватым оттенком. Возможен аналог." Кол-во: 14.0

"Позиция 233" "Раствор для инъекций, 0,1% 1 мг/мл № 5 ампулы. Действующее вещество:Эпинефрин* (Epinephrine*). Состав1 ампула содержит: эпинефрина гидрохлорид 1 мг. Вспомогательные вещества: натрия хлорид - 8 мг, натрия дисульфит (натрия метабисульфит) - 1 мг, хлорбутанол (в форме хлорбутанола гемигидрата) - 5 мг, динатрия эдетат (динатриевая­ соль ­этилендиаминтетрауксусной­ кислоты) - 0.5 мг, глицерол (глицерин) - 60 мг, хлористоводородная кислота - до pH 2.5-4, вода д/и - до 1 мл.Фармакологическое действиеАдреномиметик, оказывает прямое стимулирующее действие на α- и β-адренорецепторы. Возможен аналог." Кол-во: 5.0

"Позиция 234" "Муколитический и отхаркивающий препарат. Состав: Амброксол 30мг №20 таблеток. Вспомогательные вещества: крахмал кукурузный - 63.6 мг, лактозы моногидрат - 138 мг, магния стеарат - 2.4 мг, кремния диоксид коллоидный безводный - 6 мг. Возможен аналог." Кол-во: 2.0

"Позиция 235" "Антипсихотический препарат (нейролептик). Состав: Хлорпромазин Раствор для в/в и в/м введения 25мг/мл, 10 мл №10 ампул. Возможен аналог." Кол-во: 1.0

"Позиция 236" "Раствор для наружного применения 10% 40мл №1 флакон. Действующее вещество - аммиак, раствор концентрированный на 100мл: 44 млвспомогательное вещество – вода очищенная до 66 млОписание: Бесцветная прозрачная, летучая жидкость с острым запахом, сильно щелочной реакции. Возможен аналог." Кол-во: 50.0

"Позиция 237" "Антибиотик широкого спектора действме ,притивомикробное и противосполительное действие, состав:Амоксицилин таблетки 500 мг" Кол-во: 5.0

"Позиция 238" "Раствор для инъекций ( 500 мг/мл) 50% 2мл №10 ампулы. Состав: 1 мл раствора содержитактивное вещество – метамизол натрия в пересчете на 100% вещество - 500 мг,вспомогательное вещество – вода для инъекций. Описание: Прозрачный раствор от почти бесцветного до желтоватого цвета.Фармакотерапевтическая группаПрепараты для лечения заболеваний нервной системы. Анальгетики – антипиретики другие. Возможен аналог." Кол-во: 30.0

"Позиция 239" "Сердечно-сосудистый лекарственный препарат группы β-адреноблокаторов для лечения артериальной гипертензии и сердечных патологий в форме таблеток в дозировке 40 мг 50 штук. Действующее вещество: Пропранолол. Форма выпуска: Упаковка таблетки №50. СоставАктивное вещество: пропранолола гидрохлорид (анаприлин) - 10 мг или 40 мг.Вспомогательные вещества: сахароза (сахар) - 24 мг или 40 мг, кальция стеарата моногидрат - 1,2 мг или 2 мг, крахмал картофельный - 84,8 мг или 118 мг. Возможен аналог." Кол-во: 4.0

"Позиция 240" "Оказывает анальгезирующее,сосудорасширяющии и спазмолитическое действие, состав:метамизол натрия 250мг,бендазол 20мг папаверина гидрохлорид 20мг фенобарбитал20мг" Кол-во: 25.0

"Позиция 241" "Оказывает антигипертезивное,антиангинальное и антиаритмическое действие, состав: Атенолол 25мг" Кол-во: 2.0

"Позиция 242" "Оказывает прямое миотропное действие, снижает тонус и купирует спазмы гладких мышц внутринех органов, состав: раствор для иньекций Метомизол натрия 500мг,питофенона гидрохлорида 2мг ,фенпевериния бромид 20мкг" Кол-во: 15.0

"Позиция 243" "Оказывает прямое миотропное действие, снижает тонус и купирует спазмы гладких мышц внутринех органов, состав: таблетки ,Метомизол натрия 500мг,питофенона гидрохлорида 5мг ,фенпевериния бромид 100мкг" Кол-во: 5.0

"Позиция 244" "Эффективно устраняет бронхоспазм,бронхообструкцию,купирует приступы бронхиальной астмы состав: ,Фенотерола гидробромид 500мкг,ипратропия бромид 250мкг" Кол-во: 4.0

"Позиция 245" "Эффективно устраняет бронхоспазм,бронхообструкцию,купирует приступы бронхиальной астмы состав:аэрозоль для ингаляций ,Фенотерола гидробромид 50мкг,ипратропия бромид20мкг" Кол-во: 3.0

"Позиция 246" "Действие обусловлено больше рефлекторное, состав: таблетки ментол в ментиловом эфире изовалерияновой кислоты 60 мг" Кол-во: 40.0

"Позиция 247" "Оказывает седативное и мягкое снотворное действие , состав : капли Фенобарбитал20мг,этилбромизовалерианат20мг, масло ментоловое1,4мг" Кол-во: 10.0

"Позиция 248" "Оказывает седотивное и мягкое снотворное действие , состав: капли Фенобарбитал ,этиловый эфир,масло перечной мяты ." Кол-во: 20.0

"Позиция 249" "Обладает антиаретмической,антиангинальной и гипотензивной активностью,состав : таблетки Веропомила гидрохлорида 40мг" Кол-во: 2.0

"Позиция 250" "Симпатомиметик, сосудосужевающий эффект ,состав :капли Антозалин 500мкг, тетризолин 400мкг" Кол-во: 4.0

"Позиция 251" "Вода д/инъекций 2мл N10 применяется в ампулах ,стерильная для разведения сухих препоратов" Кол-во: 5.0

"Позиция 252" "Инъекционный препарат для предотвращения тромбообразования 5000ЕД 1мл 5мл N5. Активное вещество: гепарин натрия. Лекарственные формы: Р-р д/в/в и п/к введения 5000 МЕ/1 мл, бесцветный или светло-желтый в ампулах. Возможен аналог." Кол-во: 2.0

"Позиция 253" "Лекарственное средство комбинированное для наружного применения. Активное вещество: Гепарин натрия + Бензокаин + Бензилникотинат (Heparin sodium + Benzocaine + Benzylnicotinate) 100 МЕ+40 мг+800 мкг/1 г: туба 25 грамм. Возможен аналог." Кол-во: 3.0

"Позиция 254" "Оказывает противовоспалительное,противоаллергическое действие ,состав: мазь глазная 0,5% 5.0 ,Гидрокортизона ацетат в1г -5мг" Кол-во: 2.0

"Позиция 255" "Мазь для наружного применения 1%, глазная белого или почти белого цвета, однородная, просвечивающая, жирная. Действующее вещество: гидрокортизона ацетат (hydrocortisone). Фасовка 10 г - тубы алюминиевые. Возможен аналог." Кол-во: 15.0

"Позиция 256" "Лекарственное средство, общее описание: Диуретик 0,025 N20. Действующее вещество: гидрохлоротиазид (hydrochlorothiazide). Таблетки белого или почти белого цвета, круглые, плоские, с гравировкой "Н" на одной стороне и риской - на другой. Вспомогательные вещества: магния стеарат, тальк, желатин, крахмал кукурузный, лактозы моногидрат. 20 шт. - блистеры (1) - пачки картонные. Возможен аналог." Кол-во: 3.0

"Позиция 257" "Раствор для внутривенного введения 40%10.0 N10,состав: Действующие вещество декстрозы моногидрат400мг,описание бесцветная прозрачная жидкость" Кол-во: 10.0

"Позиция 258" "Раствор для инфузий 5%, Действующее вещество: Декстроза моногидрат 200 мл, флакон. ОписаниеБесцветная прозрачная жидкость. Возможен аналог." Кол-во: 5.0

"Позиция 259" "Симтоматическое лечение инфекционно-воспалительных заболеваний,ОРВИ, гриппа состав:порошок 13.0 Действующие вещество парацетомол-анальгетик-антиперетик-аскорбиновая кислота." Кол-во: 2.0

"Позиция 260" "Губка гемостатич.коллаген.50х50. Срстав: 1г сухой губки содержит борной кислоты 0,0125г и фурацилина 0,0075г.. Гемостатическое, антисептическое, адсорбирующее средство. Пластины размером 50х50, приготовленные из раствора коллагена, полученного из кожи или сухожилий крупного рогатого скота." Кол-во: 30.0

"Позиция 261" "Синтетический ГКС.Оказывает противовоспалительное ,противоаллергическое и десенсибилизирующее действие, а так же противошоковое и антитоксическое действия ,состав ампулы 0.0041мл N25 Действующие вещество дексаметазон в1мл-4мг;" Кол-во: 10.0

"Позиция 262" "Дексаметазон-лэнс 0,1% 10мл- противовоспалительное, противоаллергическое действие. Состоит: дексаметазон фосфат динатриевой соли в пересчете на 100% сухое вещество- 1,0г., борная кислота- 15,0г., натрия тетерабората декагидрата 0,6г., динатрия эдетата- 0,5г., бензалкония хлорида 0,04г, воды для иньекций до 1л" Кол-во: 1.0

"Позиция 263" "Спазмолитическое миотроное,сосудорасширяющее действие,показан при гипертоническом кризе,состав: Действующие вещество ,Бендазол раствор для иньекций 1%5мл N10" Кол-во: 10.0

"Позиция 264" "Обладает противоаллергическим действием,спазмолитическое,Вызывает седативный снотворный эффект,состав:Дифенгидрамин в 1мл-N10" Кол-во: 10.0

"Позиция 265" "Для наружнего применения противоспалительное и анальгезирующие действи в состав : Диметилсульфоксида 100мл" Кол-во: 1.0

"Позиция 266" "Раствор для наружнего примениния 1% 10мл N1.Действующий раствор: Диоксидин" Кол-во: 1.0

"Позиция 267" "Комбинированый солевой раствор ,применяемый для регидрации и дезинтоксикации.Состав:натрия хлорид+натрия ацецат 200мл N1" Кол-во: 5.0

"Позиция 268" "Антигеморрагическое средства, нормализует проницательность сосудистых стенок .Действующие вещество: Этамзилат 1мл-125мг" Кол-во: 1.0

"Позиция 269" "Спазмолитик миотропного действия, состав:Дротовирина гидрохлорид 40мг" Кол-во: 20.0

"Позиция 270" "Препорат применяется при кинетозах ,оказывает седотивное, противорвотное средства, состав: Дименгидртнат 50мг N10" Кол-во: 2.0

"Позиция 271" "Оказывает противовоспалительное и противомикробное действие,комбинированый препорат для местного действия,состав :Сульфаниломид (стрептоцид)+норсульфазол натрия +тинол+ масло перечное 30мл" Кол-во: 10.0

"Позиция 272" "Раствор для наружного применения (спиртовой)5%-10мл флакон. Действующее вещество: Йод + [Калия йодид + Этанол. Возможен аналог." Кол-во: 70.0

"Позиция 273" "Противодиарейный препорат ,состав:Лоперомида гидрохлортд 2мг N10" Кол-во: 1.0

"Позиция 274" "Содержит макроэлемент калия,состав: Калия хлорид" Кол-во: 2.0

"Позиция 275" "Состав: Кальций глюконат раствор для иньекций 10% 5мл N10" Кол-во: 4.0

"Позиция 276" "Кальций -макроэлемент , участвующий в формирования костной ткани, состав: р-р д/иньек.10% 10мл N10" Кол-во: 4.0

"Позиция 277" "Оказавает противомикробное,анальгизирующие ,противомикробное местное действие, состав : Хлорбутанол+камфара+ ментол+масло эвкалиптовое." Кол-во: 5.0

"Позиция 278" "Препорат с анальгизирующим эффектом также противовоспалительное и жаропонижающие действие таблетки 10мг N20, состав: Кеторолак -трометомин" Кол-во: 4.0

"Позиция 279" "Раствор для инфузий, 5%, флакон 100мл. Действующее вещество: Аминокапроновая кислота (Aminocaproic acid). Возможен аналог." Кол-во: 1.0

"Позиция 280" "Состав :аскорбиноя кислота раствор для инъекций 5% 2мл N 10" Кол-во: 10.0

"Позиция 281" "Нестеройдное противовоспалительное средства, оказывает жаропанижающие действием,состав:таблетки ацитилсалицыловая кислота 500мг" Кол-во: 10.0

"Позиция 282" "Противопеллагрическим средством,состав: никотиновая кислота1% 1.0 N 10" Кол-во: 1.0

"Позиция 283" "Оказывает седативное ,спазмолитическим,сосудорасширяющим действие состав : капли Фенобарбитал18,2,натрия гидроокись 30мг, масло перечной мяты 1,4мг" Кол-во: 20.0

"Позиция 284" "Отхаркивающие средства,состав : Активное вещество корень солодки 40г" Кол-во: 120.0

"Позиция 285" "Клей мед.БФ-6 15г Срстав: в 100г содержатся - лак бакелитовый- 1,65г., поливинилбутераль- 0,85г., дибутилфталат- 3,5г., касторовое масло- 1,75 г., спиртт этиловый- 82,55г.. Применяют местно как взрослым так и детям для покрытия мелких ссадин, царапин, повреждения кожи." Кол-во: 4.0

"Позиция 286" "Кардиотоническое средство - сердечный гликозид. Действующие вещества: Ландыша листьев гликозид. Форма выпуска: Раствор для внутривенного введения 0,6 мг/мл--10 ампул по 1 мл в упаковке. Лекарственная форма: Прозрачная жидкость слегка желтоватого цвета.Состав: 1 мл раствора содержитактивного вещества коргликона - 0,60 мг;вспомогательные вещества: хлоробутанолгидрат, вода для инъекций. Возможен аналог." Кол-во: 2.0

"Позиция 287" "Оказывает антиаритмическое и антиангинальное действие, состав :Амиодарона гидрохлорид" Кол-во: 1.0

"Позиция 288" "Психостимулирующий и аналетический препорат,состав :Кофеин бензоанат натрия 20% 1мл N10" Кол-во: 4.0

"Позиция 289" "Мазь для наружного применения в тубах по 40 г; в пачке картонной 1 туба. Действующее вещество: Хлорамфеникол (Chloramphenicol), Диоксометилтетрагидропиримидин (Dioxomethyltetrahydropyrimidine). Возможен аналог." Кол-во: 6.0

"Позиция 290" "Раствор для инъекций - 2 мл - ампулы (10) - упаковки контурные пластиковые, пачки картонные.Действующее вещество: Лидокаин, 2%. Возможен аналог." Кол-во: 1.0

"Позиция 291" "Спрей для местного применения дозированный 10% 650 доз 38г, оказывает местноанестезирующее действие. Активное вещество Лидокаина: гидрохлорид. Возможен аналог." Кол-во: 2.0

"Позиция 292" "Линимент бальзамическ.по Вишневскому 30г- комбинированное средство для наружного применения. Состав: деготь- 30 мг, ксероформ- 30мг" Кол-во: 2.0

"Позиция 293" "Лоперамид 0,002г N20 для леяения системы пищеварения. Диатеи. Состав: лоперамид- 2 мг." Кол-во: 4.0

"Позиция 294" "Левомицетин 0,5 N10- антибиотик широкого спектра действия. Состав: хлорамфеникол- 500 мг в 1 таблетке." Кол-во: 4.0

"Позиция 295" "Лоратадин 10мг N10- противоаллергическое средтво. Состав: лоратодин- 10 мг лактозы моногидрат- 71,3 мг, крахмал кукурузный- 18 мг, магния стеарат- 0,7 мг. Таблетки белого цвета круглые" Кол-во: 5.0

"Позиция 296" "Магния сульфат 25% 5.0 N10 - артериальная гипертензия. Состав: в 1 ампуле- магния сульфат 20 г. Вода для иньекций- 80 мг." Кол-во: 15.0

"Позиция 297" "Манинил 5мг N120 пероральный гипогликемический препарат из группы производных сульфонилмочевины 2 поколения. Состав: глибенкламид 5 мг. 120 шт флакон десцветного цвета в картонной коробке." Кол-во: 1.0

"Позиция 298" "Мезатон 1% 1мл N10- альфа1 -адреностимулятор. Состав: Фенилэфрин гидрохлорид- 10 мг в 1 ампуле." Кол-во: 4.0

"Позиция 299" "Мезим-Форте N20 фементный препарат. Состав: липаза- 3500ЕД Ph.Eur, амилазы- 4200 ЕД Ph.Eur, протеаз- 250 ЕД Ph.Eur" Кол-во: 10.0

"Позиция 300" "Меновазин 40мл раствор для наружного применения. Спиртовой прозрачный, бесцветный с запахом ментола. Состав: левоментол- 2,5г., прокаина гидрохлорид- 1г., бензокаин- 1 г. Флакон темного цвета, стеклянный." Кол-во: 4.0

"Позиция 301" "Метоклопрамид 0.5% 2мл N10 лекарственное средство обладающее потиворвотным эффектом. Состав:метоклопрамида гидрохлорид- 5 мг. Ампулы из бесцветного стекла." Кол-во: 15.0

"Позиция 302" "Метоклопрамид 0.5% 2мл N10 лекарственное средство обладающее потиворвотным эффектом. Состав:метоклопрамида гидрохлорид- 5 мг. Таблетки белого цвета" Кол-во: 2.0

"Позиция 303" "Метопролол 50мг N30 кардиоселективный б- блокатор. Состав: метопролола тартрат- 50 мг." Кол-во: 2.0

"Позиция 304" "Настойка валерианы 25.0- спиртовый раствор для внутреннего применения. Состав: валерианы корневища с корнями-200г.,этанол(этиловый спирт) 70? Достаточное количество до получения 1000мл препарата. Флакон темного цвета, стекло." Кол-во: 20.0

"Позиция 305" "Настойка боярышника 25.0 спиртовый раствор для внутреннего применения Состав- этанол(спирт этиловый)70% достаточное количество до 1000 мл раствора, боярышника плоды- 100г." Кол-во: 10.0

"Позиция 306" "Настойка пиона уклоняющегося 25мл- раствор спиртовый для внутреннего применения. Состав: трава пиона уклоняющего- 50г., корневищ и корней пиона уклоняющего - 50 г., этанол(спирт этиловый) 70%- до статочное количество до получения 1000мл." Кол-во: 10.0

"Позиция 307" "Настойка пустырника 25.0 раствор спиртовый для внутреннего применения Состав: этанол(спирт этиловый 70% достаточное количество до получения 1000мл раствора, пустырника травы измельченной- 200г." Кол-во: 20.0

"Позиция 308" "Настойка эвкалипта 25.0 спиртовый раствор для внутреннего применения. Состав: этанол(спирт этиловый)70% достаточное количество до 1000 мл.,эвкалипта прудовидного листья- 200 г." Кол-во: 30.0

"Позиция 309" "Натрия тиосульфат 30% 10,0 N10 дезинтоксикационное средство . Состав: натрия тиосульфвт пентагидрат- 300мг.,натрия гидрокарбонат, вода для иньекций," Кол-во: 1.0

"Позиция 310" "Раствор для инъекций. Действующее вещество: Натрия хлорид (Sodium chloride) Дозировка: 0,9%Объем (мл): 10МЛ. Форма выпуска10 мл - ампулы (10) - пачки картонные.Показания: Изотонический раствор: дегидратация различного генеза. Для поддержания объема плазмы крови во время и после операций. В качестве растворителя для различных препаратов. Возможен аналог." Кол-во: 40.0

"Позиция 311" "Раствор для инфузий изотонический 0,9%, бутылки стеклянные для фармацевтических и инфузионных препаратов, укупоренные пробками из резины и обжатые алюминиевыми колпачками 200 мл. Действующее вещество:Натрия хлорид (Sodium chloride). Возможен аналог." Кол-во: 20.0

"Позиция 312" "Спрей назальный, действующие вещества: Нафазолин. Форма выпуска: Капли назальные 0,1% 10 мл, флакон-капельница (полимерный). Лекарственная формаПрозрачная бесцветная или слегка окрашенная жидкость. Возможен аналог." Кол-во: 20.0

"Позиция 313" "Нимесулид 100мг N20 НПВС состав : действующие вещество Нимесулид ." Кол-во: 10.0

"Позиция 314" "Капсулы подъязычные, 0,5 мг - 40 шт в уп. Действующие вещества: НитроглицеринПоказания: Купирование приступов стенокардии, кратковременная профилактика. Состав1 капсула содержит:активное вещество: нитроглицерин (раствор нитроглицерина 4% в подсолнечном масле в пересчете на 100% вещество) - 0,5 мг;бутилгидрокситолуол (ионол) - 0,0074 мг, масло подсолнечное - до 50 мг; состав оболочки: желатин медицинский - 17,1 мг, глицерол (глицерин) - 5,62 мг, метилпарагидроксибензоат (нипагин) - 0,14 мг, азорубин (краситель кислотный красный 2С) - 0,14 мг. Возможен аналог." Кол-во: 10.0

"Позиция 315" "Дозированный аэрозоль в баллоне с одноразовой дозой 0,4 мг, снабженном дозатором- распылителем, 10 г раствора, что соответствует 180 дозам. Не содержит фреона. Действующее вещество: Нитроглицерин (Nitroglycerinum). Состав1 доза — нитроглицерин в виде раствора 0,04 г. Этанол (96%), пропиленгликоль, — как вспомогательные вещества. Возможен аналог." Кол-во: 5.0

"Позиция 316" "Нифедипин 10мг N50 таблетки покрытые оболочкой желтого цвета, состав: нифедипин- 10 мг., лактозы моногидрат- 50 мг., целлюлоза микрокристаллическая- 48,2 мг., крахмал пшеничный- 5 мг. Силективный блокатор медленных кальциевых каналов." Кол-во: 2.0

"Позиция 317" "Раствор для инъекций, дозировка: 0.5 %Фасовка: N10Форма выпуска: р-р д/инъекций. Действующее вещество: Прокаина гидрохлорид 5мг. Упаковка: ампулы. Клиническая фармакология: Местный анестетик. Возможен аналог." Кол-во: 30.0

"Позиция 318" "Новокаинамид 10% 5мл N10 р/р для инъкций ,состав:прокаинамид гидрохлорид." Кол-во: 1.0

"Позиция 319" "Но-шпа 20мг 2мл N5 Спазмолитик, состав :дротаверина гидрохлорид р/р для инъекций" Кол-во: 15.0

"Позиция 320" "Нурофен 100 мл детский сироп противовоспалительные , состав :Ибупрофен 100мг" Кол-во: 4.0

"Позиция 321" "Омепразол 20мг N30 таблетки, состав :Действующие вещество Омепрозол." Кол-во: 4.0

"Позиция 322" "Отипакс 15мл ,комбинированый препарат местного примениния ушные капли , состав :Фенозон + лидокаин гидрохлорид." Кол-во: 3.0

"Позиция 323" "Панангин 10,0 N5 Предупреждает и устраняет гипокалиемию, состав :калия аспартат + магния аспартат р-р для инъекций" Кол-во: 3.0

"Позиция 324" "Пантенол-аэрозоль 130.0 для местного применения ,состав : Декспантенол 463 мг" Кол-во: 5.0

"Позиция 325" "Папаверина гидрохлорид 2% 2мл N10 миотропное спазмолитическое средства,состав :Папаверин гидрохлорид р-р для инъекций" Кол-во: 10.0

"Позиция 326" "Парацетамол 200мг N10 ,жаропонижающие действие, состав :Парацетом ." Кол-во: 15.0

"Позиция 327" "Платифиллина гидротартрат 0,2% 1мл N10 Оказывает также миотропное спазмолитическое и слабо выраженое седотивное, состав : Платифелина гидротартрат р-р для инъекций." Кол-во: 4.0

"Позиция 328" "Полиглюкин 6 % 200.0 ,состав :Декстран р-р для инфузий." Кол-во: 1.0

"Позиция 329" "Раствор для инъекций Фасовка: N3Форма выпуска: р-р д/инъекцийУпаковка: ампулы по 1млДействующее вещество: Преднизолон. Состав и форма выпуска: 1 мл - ампулы темного стекла (3) - упаковки контурные пластиковые (1) - пачки картонные. Возможен аналог." Кол-во: 30.0

"Позиция 330" "Раствор бриллиантовой зелени 1% 10.0 антисептическое средства,состав :Бриллиантово зеленый спиртовой раствор." Кол-во: 70.0

"Позиция 331" "Раствор люголя с глицерином 25.0 , состав : калия йодид 2г, глицерол 94г ,вода очищенная 3г." Кол-во: 10.0

"Позиция 332" "Раствор для местного и наружного применения 0.05%. Активное вещество хлоргексидина биглюконат субстанция-раствор 20%-2,5мл. Пластиковый флакон объемом 100 мл. Возможен аналог." Кол-во: 10.0

"Позиция 333" "Регидрон N20 ,востанавливает водноэлектролитный баланс и кислощелочное равновесие в организме, состав :Натрия хлорид +натрия цитрат + калия хлорид + декстроза." Кол-во: 5.0

"Позиция 334" "Рибоксин 2% 10мл N10 Оказывает антигипоксическое действие ,ИБС, состав: инозин." Кол-во: 4.0

"Позиция 335" "Сенаде N500 оказывает слабительый эффект , состав : трава сеннаде." Кол-во: 1.0

"Позиция 336" "Сальбутамол 12мл , Бронхолитическое средства , снимает бронхоспазм, состав : Сальбутамол сульфат 100мкг." Кол-во: 2.0

"Позиция 337" "Синтомицин линимент 10% 25.0 антибиотик широкого спектора действия,действие бактериостатическое,состав :Хлорамфеникол." Кол-во: 1.0

"Позиция 338" "Спазмалгон N20 дает быстрый и длительный анальгетический эффект , оказывает миотропное действие, состав :Метомизол натрия +питофенон + фенпиверин" Кол-во: 2.0

"Позиция 339" "Спазмалгон N20 дает быстрый и длительный анальгетический эффект , оказывает миотропное действие, состав :Метомизол натрия +питофенон + фенпиверин" Кол-во: 15.0

"Позиция 340" "Сульфацил-натрий 20% 1.5мл обладает противомикробным действием ,состав : Сульфацетамид 300 мг" Кол-во: 30.0

"Позиция 341" "Сульфокамфокаин 10% 2мл N10 раствор для оказывает быстрое, но умеренное аналептическое действие ,состав : Сульфокамфокаин" Кол-во: 2.0

"Позиция 342" "Супрастин 0,025 N20 таблетки , Антигистаминый препорат, предупреждает развитие и облегчает течение аллергических реакций , состав :Хлоропирамина гидрохлорид" Кол-во: 5.0

"Позиция 343" "Раствор для инъекций в ампулах 2% 1мл N5. Действующее вещество: Хлоропирамин. Состав: 1 ампула содержит хлоропирамина гидрохлорид 20 мг.Вспомогательные вещества: вода д/и - до 1 мл. Возможен аналог." Кол-во: 10.0

"Позиция 344" "Таблетки от кашля N10, состав : Термопсиса ланцетного" Кол-во: 10.0

"Позиция 345" "Тетрациклин 1% 3г мазь глазная ,антибиотик широкого спектора действия состав :Тетрациклин 10мг" Кол-во: 5.0

"Позиция 346" "Венотонизирующее и ангиопротективное , противоотечное и противовоспалительное действие , состав :Троксерутин 2% 40 г гель" Кол-во: 1.0

"Позиция 347" "Уголь N10 250мг активированный , адсорбирующее вещество ,состав :Уголь активированый" Кол-во: 20.0

"Позиция 348" "НПВС.Оказывает противовоспалительное,анальгетическое действие, состав: Кетопрофен в 1г-25мг" Кол-во: 2.0

"Позиция 349" "Антигистаминый препорат фенистил гель 0,1% 50г , состав :Диметиндена малеат 10мг" Кол-во: 3.0

"Позиция 350" "Противомикробное и противопротозойное действие таблетки 0,05г состав : Фуразолидон 50 мг" Кол-во: 10.0

"Позиция 351" "Противомикробное средства , бактериостатическое действие 0,02 N10 состав : Нитрофурал" Кол-во: 15.0

"Позиция 352" "Быстродействующие диуретик 0,04 N50 таблетки ,состав :Действующие вещество Фуросемид 40мг" Кол-во: 1.0

"Позиция 353" "Антигистаминый препарат цетиризин 10мг N10 ,состав : Цетиризина гидрохлорид" Кол-во: 3.0

"Позиция 354" "Цефалоспориновый антибиотик 3 поколения , действует бактерицидно , широкого спектора действия, состав: Действующие вещество Цефтриаксон сухое вещество для в/м инъекций 1,0гр" Кол-во: 20.0

"Позиция 355" "Энап таблетки 10мг N10 ,состав : действующие вещество эналаприла малеат" Кол-во: 3.0

"Позиция 356" "Противомикробный препорат широкого спектора действия,состав:Нифуроксазид капсулы 200мг" Кол-во: 3.0