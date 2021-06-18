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Номер извещения
32110264129
Уникальный номер закупки
21/4.3/0031380/ТГСургут
Наименование закупки
Поставка лицензируемых лекарственных препаратов для нужд ООО "Газпром трансгаз Сургут"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Дата публикации
11.05.2021 07:46
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,
Почтовый адрес
628412
Контактный телефон
8-346-295528
Факс
Адрес электронной почты
KorolevaYA@surgut.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Королева Ю. А.
Место рассмотрения предложений
г. Сургут, ул. Университетская, 1
Ключевые слова:
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Поставка лицензируемых лекарственных препаратов для нужд ООО "Газпром трансгаз Сургут"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка лицензируемых лекарственных препаратов для нужд ООО "Газпром трансгаз Сургут"
Начальная цена
1 600 385,04
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ
Адрес местонахождения
628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,
628412
21.20.10
46.46.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2.0
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Кол-во: 18.0
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Кол-во: 11.0
Кол-во: 34.0
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Кол-во: 50.0
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Кол-во: 43.0
Кол-во: 441.0
Кол-во: 2.0
Кол-во: 17.0
Кол-во: 5.0
Кол-во: 312.0
Кол-во: 7.0
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Кол-во: 3.0
Кол-во: 3.0
Кол-во: 10.0
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