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    Главная / Торги / Поставка лицензируемых лекарственных препаратов для нужд ООО "Газпром трансгаз Сургут"

    Поставка лицензируемых лекарственных препаратов для нужд ООО "Газпром трансгаз Сургут"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.05.2021 10:0031.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110264129Дата и время окончания срока приема заявок Поставка лицензируемых лекарственных препаратов для нужд ООО "Газпром трансгаз Сургут"г. Сургут, ул. Университетская, 1Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32110264129

    Уникальный номер закупки

    21/4.3/0031380/ТГСургут

    Номер закупки

    0031/21/4.3/0031380/ТГСургут/ПР/ГОС/Э/11.05.2021

    Наименование закупки

    Поставка лицензируемых лекарственных препаратов для нужд ООО "Газпром трансгаз Сургут"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    11.05.2021 07:46

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Форма 08-Извещение о проведении.doc

    015 от 11.05.2021.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ

    Юридический адрес

    628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,

    Почтовый адрес

    628412

    Контактный телефон

    8-346-295528

    Факс

    Адрес электронной почты

    KorolevaYA@surgut.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Королева Ю. А.

    Место рассмотрения предложений

    г. Сургут, ул. Университетская, 1

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле фармацевтической продукцией

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка лицензируемых лекарственных препаратов для нужд ООО "Газпром трансгаз Сургут"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    18.06.202118.06.2021 14:0018.06.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110264129Подведение итогов не позднее Поставка лицензируемых лекарственных препаратов для нужд ООО "Газпром трансгаз Сургут"г. Сургут, ул. Университетская, 1

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка лицензируемых лекарственных препаратов для нужд ООО "Газпром трансгаз Сургут"

    Начальная цена

    1 600 385,04

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ

    Адрес местонахождения

    628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,

    628412

    Классификатор ОКПД2

    21.20.10

    Препараты лекарственные

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.1

    Торговля оптовая фармацевтической продукцией

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ПАСТА ДЕНТАЛЬНАЯ АДГЕЗИВНАЯ. Лекарственная форма:Паста стоматологическая для местного применения в виде массы бледно-бежевого цвета, зернистая, однородная, легко распределяющаяся, с запахом мяты перечной.Состав:стандартизированный депротеинизированный диализат из крови здоровых молочных телят (в пересчете на сухое вещество)2.125 мгполидоканол 600 10 мгФорма выпуска5 г - алюминиевые (1) - пачки картонные. Возможен аналог."

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 2"

    "Гель стоматологический, противомикробное средство. Действующее вещество: комбинированный препарат: метронидазол + хлоргексидин. Описание: опалесцирующий мягкий гель белого или почти белого цвета, 20 г, в пластиковой ламинированной тубе, горлышко которой запечатано алюминиевой фольгой, ламинированной полиэтиленом и с навинчивающейся крышкой из полипропилена. Одна туба в картонную пачку с инструкцией по применению. Возможен аналог."

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 3"

    "Активное вещество водорода пероксид Пластиковый флакон объемом 100 мл. Возможен аналог."

    Кол-во: 160.0

    "Позиция 4"

    "Раствор для инъекций ( 500 мг/мл) 50% 2мл №10 ампулы. Состав: 1 мл раствора содержитактивное вещество – метамизол натрия в пересчете на 100% вещество - 500 мг,вспомогательное вещество – вода для инъекций. Описание: Прозрачный раствор от почти бесцветного до желтоватого цвета.Фармакотерапевтическая группаПрепараты для лечения заболеваний нервной системы. Анальгетики – антипиретики другие. Возможен аналог."

    Кол-во: 8.0

    "Позиция 5"

    "Гель глазной, 5%, 10 г в тубе с головкой с соплом и навинчивающимся колпачком из ПВП. 1 туба в картонной пачке. Действующее вещество: Декспантенол* (Dexpanthenol*). Возможен аналог."

    Кол-во: 60.0

    "Позиция 6"

    "Лекарственное средство комбинированное для наружного применения. Активное вещество: Гепарин натрия + Бензокаин + Бензилникотинат (Heparin sodium + Benzocaine + Benzylnicotinate) 100 МЕ+40 мг+800 мкг/1 г: туба 25 грамм. Возможен аналог."

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 7"

    "Раствор для инфузий 5%, Действующее вещество: Декстроза моногидрат 200 мл, флакон. ОписаниеБесцветная прозрачная жидкость. Возможен аналог."

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 8"

    "Капли глазные 0.25%-10 мл - флакон-капельницы полимерные (1) - пачки картонные. Действующее вещество: Хлорамфеникол* (Chloramphenicol*). Капли глазные 0.25%-10 мл - флакон-капельницы полимерные (1) - пачки картонные. Возможен аналог."

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 9"

    "Капли глазные 0.4% во флаконах-капельницах пластиковых по 5 мл; в пачке картонной 1 флакон. Действующее вещество: Оксибупрокаин* (Oxybuprocaine*). Возможен аналог."

    Кол-во: 15.0

    "Позиция 10"

    "Раствор для наружного применения (спиртовой)5%-10мл флакон. Действующее вещество: Йод + [Калия йодид + Этанол. Возможен аналог."

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 11"

    "Спрей для местного применения дозированный 10% 650 доз 38г, оказывает местноанестезирующее действие. Активное вещество Лидокаина: гидрохлорид. Возможен аналог."

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 12"

    "Раствор для инфузий, 5%, флакон 100мл. Действующее вещество: Аминокапроновая кислота (Aminocaproic acid). Возможен аналог."

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 13"

    "Раствор для инъекций - 2 мл - ампулы (10) - упаковки контурные пластиковые, пачки картонные.Действующее вещество: Лидокаин, 2%. Возможен аналог."

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 14"

    "Раствор для инфузий изотонический 0,9%, бутылки стеклянные для фармацевтических и инфузионных препаратов, укупоренные пробками из резины и обжатые алюминиевыми колпачками 200 мл. Действующее вещество:Натрия хлорид (Sodium chloride). Возможен аналог."

    Кол-во: 230.0

    "Позиция 15"

    "Раствор для инъекций. Действующее вещество: Натрия хлорид (Sodium chloride) Дозировка: 0,9%Объем (мл): 10МЛ. Форма выпуска10 мл - ампулы (10) - пачки картонные.Показания: Изотонический раствор: дегидратация различного генеза. Для поддержания объема плазмы крови во время и после операций. В качестве растворителя для различных препаратов. Возможен аналог."

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 16"

    "Спрей назальный, действующие вещества: Нафазолин. Форма выпуска: Капли назальные 0,1% 10 мл, флакон-капельница (полимерный). Лекарственная формаПрозрачная бесцветная или слегка окрашенная жидкость. Возможен аналог."

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 17"

    "Раствор для инъекций, дозировка: 0.5 %Фасовка: N10Форма выпуска: р-р д/инъекций. Действующее вещество: Прокаина гидрохлорид 5мг. Упаковка: ампулы. Клиническая фармакология: Местный анестетик. Возможен аналог."

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 18"

    "Мазь для наружного применения в тубах по 40 г; в пачке картонной 1 туба. Действующее вещество: Хлорамфеникол (Chloramphenicol), Диоксометилтетрагидропиримидин (Dioxomethyltetrahydropyrimidine). Возможен аналог."

    Кол-во: 8.0

    "Позиция 19"

    "Раствор для местного и наружного применения 0.05%. Активное вещество хлоргексидина биглюконат субстанция-раствор 20%-2,5мл. Пластиковый флакон объемом 100 мл. Возможен аналог."

    Кол-во: 100.0

    "Позиция 20"

    "Капли глазные в виде прозрачной бесцветной жидкости 0,5%; флакон-капельница пластиковая 10 мл, пачка картонная 1; Активное вещество: тропикамид (tropicamide) Вспомогательные вещества: натрия хлорид - 7 мг, динатрия эдетат - 0.5 мг, бензалкония хлорид 50% - 0.2 мг, хлористоводородная кислота 1 М или натрия гидроксид 1 М - до pH 4-5.8, вода д/и - до 1 мл. Возможен аналог."

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 21"

    "Капли глазные в виде прозрачной бесцветной жидкости 1 %. Лекарственная формаКапли глазные 5 мг/мл или 10 мг/мл. Состав 1 мл раствора содержит: активное вещество - тропикамид 5 мг или 10 мг, вспомогательные вещества: натрия хлорид, динатрия эдетат, бензалкония хлорид раствор 50%, кислота хлороводородная разбавленная (для корректировки рН), вода очищенная. Описание: Бесцветная, прозрачная жидкостьФармакотерапевтическая группа Препараты для лечения заболеваний глаз. Мидриатики. Холиноблокаторы. Возможен аналог."

    Кол-во: 25.0

    "Позиция 22"

    "Комбинированное лекарственное средство, содержащее ибупрофен (НПВС) и парацетамол (анальгетик-антипиретик). Активное вещество: ИБУПРОФЕН, ПАРАЦЕТАМОЛ, 100мг+125мг N20 (ТАБЛЕТКИ ДИСПЕРГИРУЕМЫЕ [ДЛЯ ДЕТЕЙ]). Возможен аналог."

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 23"

    "Суспензия для ингаляций дозированная. Объем (мл): 2МЛ В упаковке: 20. ХарактеристикиДействующие вещества: Будесонид. Форма выпуска: Суспензия для ингаляций дозированная 0,25 мг/мл По 2 мл препарата в контейнер из полиэтилена низкой плотности. 5 контейнеров соединены в один лист. Лист из 5 контейнеров упакован в конверт из ламинированной фольги. 4 конверта в картонной пачке с инструкцией по применению. Возможен аналог."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 24"

    "Кардиотоническое средство - сердечный гликозид. Действующие вещества: Ландыша листьев гликозид. Форма выпуска: Раствор для внутривенного введения 0,6 мг/мл--10 ампул по 1 мл в упаковке. Лекарственная форма: Прозрачная жидкость слегка желтоватого цвета.Состав: 1 мл раствора содержитактивного вещества коргликона - 0,60 мг;вспомогательные вещества: хлоробутанолгидрат, вода для инъекций. Возможен аналог."

    Кол-во: 6.0

    "Позиция 25"

    "Раствор для инъекций, 0,1% 1 мг/мл № 5 ампулы. Действующее вещество:Эпинефрин* (Epinephrine*). Состав1 ампула содержит: эпинефрина гидрохлорид 1 мг. Вспомогательные вещества: натрия хлорид - 8 мг, натрия дисульфит (натрия метабисульфит) - 1 мг, хлорбутанол (в форме хлорбутанола гемигидрата) - 5 мг, динатрия эдетат (динатриевая­ соль ­этилендиаминтетрауксусной­ кислоты) - 0.5 мг, глицерол (глицерин) - 60 мг, хлористоводородная кислота - до pH 2.5-4, вода д/и - до 1 мл.Фармакологическое действиеАдреномиметик, оказывает прямое стимулирующее действие на α- и β-адренорецепторы. Возможен аналог."

    Кол-во: 12.0

    "Позиция 26"

    "Раствор для инъекций Фасовка: N3Форма выпуска: р-р д/инъекцийУпаковка: ампулы по 1млДействующее вещество: Преднизолон. Состав и форма выпуска: 1 мл - ампулы темного стекла (3) - упаковки контурные пластиковые (1) - пачки картонные. Возможен аналог."

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 27"

    "Капсулы подъязычные, 0,5 мг - 40 шт в уп. Действующие вещества: НитроглицеринПоказания: Купирование приступов стенокардии, кратковременная профилактика. Состав1 капсула содержит:активное вещество: нитроглицерин (раствор нитроглицерина 4% в подсолнечном масле в пересчете на 100% вещество) - 0,5 мг;бутилгидрокситолуол (ионол) - 0,0074 мг, масло подсолнечное - до 50 мг; состав оболочки: желатин медицинский - 17,1 мг, глицерол (глицерин) - 5,62 мг, метилпарагидроксибензоат (нипагин) - 0,14 мг, азорубин (краситель кислотный красный 2С) - 0,14 мг. Возможен аналог."

    Кол-во: 6.0

    "Позиция 28"

    "Лекарственное средство. Фармакотерапевтическая группа:блокаторы "медленных" кальциевых каналов. Форма выпуска: таблетки пролонгированного действия. Состав: таблетка, покрытая оболочкой, содержит 10 мг нифедипина и вспомогательные вещества:лактозы моногидрат, магния стеарат, макрогол 6000, макрогол 35000, тальк, крахмал картофельный, гипромеллозу, повидон К25, целлюлозу микрокристаллическую, красители Е 104 (сикофарм хинолиновый желтый), Е 171 (титана диоксид). Дозировка: 0,01, № 50. Описание: Круглые, двояковыпуклые таблетки желтого цвета, покрытые пленочной оболочкой, со скошенными краями. Таблетки с цельными краями и одинакового вида. Вид в изломе*: однородная масса желтого цвета. Возможен аналог."

    Кол-во: 6.0

    "Позиция 29"

    "Инъекционный препарат для предотвращения тромбообразования 5000ЕД 1мл 5мл N5. Активное вещество: гепарин натрия. Лекарственные формы: Р-р д/в/в и п/к введения 5000 МЕ/1 мл, бесцветный или светло-желтый в ампулах. Возможен аналог."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 30"

    "Раствор для инъекций в ампулах 2% 1мл N5. Действующее вещество: Хлоропирамин. Состав: 1 ампула содержит хлоропирамина гидрохлорид 20 мг.Вспомогательные вещества: вода д/и - до 1 мл. Возможен аналог."

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 31"

    "Сердечно-сосудистый лекарственный препарат группы β-адреноблокаторов для лечения артериальной гипертензии и сердечных патологий в форме таблеток в дозировке 40 мг 50 штук. Действующее вещество: Пропранолол. Форма выпуска: Упаковка таблетки №50. СоставАктивное вещество: пропранолола гидрохлорид (анаприлин) - 10 мг или 40 мг.Вспомогательные вещества: сахароза (сахар) - 24 мг или 40 мг, кальция стеарата моногидрат - 1,2 мг или 2 мг, крахмал картофельный - 84,8 мг или 118 мг. Возможен аналог."

    Кол-во: 6.0

    "Позиция 32"

    "Лекарственная форма: Аэрозоль для ингаляций дозированный в виде прозрачной, бесцветной или слегка желтоватого или слегка коричневатого цвета жидкости, свободной от суспендированных частиц, 10мл аэрозоль 200ДОЗ. Состав:фенотерола гидробромид100 мкгВспомогательные вещества: лимонная кислота безводная, этанол абсолютный, вода очищенная, 1,1,1,2-тетрафторэтан (HFA 134a, пропеллент).Фармакологическое действиеБронхолитический препарат, селективный бета2-адреномиметик. Возможен аналог."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 33"

    "Таблетки с плоской поверхностью, белого цвета, с фаской и риской, активное вещество – кислота ацетилсалициловая 0,5 г,вспомогательные вещества: крахмал картофельный, тальк, кислота лимонная. Форма выпуска: По 10 таблеток"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 34"

    "Дозированный аэрозоль в баллоне с одноразовой дозой 0,4 мг, снабженном дозатором- распылителем, 10 г раствора, что соответствует 180 дозам. Не содержит фреона. Действующее вещество: Нитроглицерин (Nitroglycerinum). Состав1 доза — нитроглицерин в виде раствора 0,04 г. Этанол (96%), пропиленгликоль, — как вспомогательные вещества. Возможен аналог."

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 35"

    "Лекарственное средство, общее описание: Диуретик 0,025 N20. Действующее вещество: гидрохлоротиазид (hydrochlorothiazide). Таблетки белого или почти белого цвета, круглые, плоские, с гравировкой "Н" на одной стороне и риской - на другой. Вспомогательные вещества: магния стеарат, тальк, желатин, крахмал кукурузный, лактозы моногидрат. 20 шт. - блистеры (1) - пачки картонные. Возможен аналог."

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 36"

    "Раствор для наружного применения 10% 40мл №1 флакон. Действующее вещество - аммиак, раствор концентрированный на 100мл: 44 млвспомогательное вещество – вода очищенная до 66 млОписание: Бесцветная прозрачная, летучая жидкость с острым запахом, сильно щелочной реакции. Возможен аналог."

    Кол-во: 25.0

    "Позиция 37"

    "Раствор для инъекций, применяется в стоматологии. В 1 карпуле - 1,7мл, концентрация 1:100000. 1.7 мл - картриджи бесцветного стекла (10) - блоки из гофрированного картона (10) - пачки картонные.Состав: активные вещества:артикаина гидрохлорид-40мг,эпинефрина 0,012 мг;вспомагательные вещества:натрия дисульфит-0,5 мг,натрия хлорид-1 мг,вода для инъекций-1 мл. Возможен аналог."

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 38"

    "Крем для наружного применения белого или почти белого цвета. Действующее вещество: Бетаметазон 0,05% 30г. Вспомогательные вещества: метилпарагидроксибензоат - 0.2 г, парафин твердый - 9 г, вазелин - 3 г, пропиленгликоль - 5 г, парафин жидкий - 18 г, воск эмульсионный - 7 г, динатрия эдетат - 0.1 г, натрия сульфит - 0.05 г, вода очищенная - до 100 г Фармакологическое действие: ГКС, оказывает противовоспалительное, противозудное и сосудосуживающее действие. Возможен аналог."

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 39"

    "Муколитический и отхаркивающий препарат. Состав: Амброксол 30мг №20 таблеток. Вспомогательные вещества: крахмал кукурузный - 63.6 мг, лактозы моногидрат - 138 мг, магния стеарат - 2.4 мг, кремния диоксид коллоидный безводный - 6 мг. Возможен аналог."

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 40"

    "Антипсихотический препарат (нейролептик). Состав: Хлорпромазин Раствор для в/в и в/м введения 25мг/мл, 10 мл №10 ампул. Возможен аналог."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 41"

    "Антиаритмический препарат. Концентрат для приготовления раствора для в/в введения светло-желтого цвета, прозрачный. Состав: амиодарона гидрохлорид 50мг/1 мл, 3мл №10 ампул. Вспомогательные вещества: полисорбат 80 - 100 мг, бензиловый спирт - 20 мг, вода д/и - до 1 мл. Возможен аналог."

    Кол-во: 11.0

    "Позиция 42"

    "Раствор для наружного применения 10% 40мл №1 флакон. Действующее вещество - аммиак, раствор концентрированный на 100мл: 44 млвспомогательное вещество – вода очищенная до 66 млОписание: Бесцветная прозрачная, летучая жидкость с острым запахом, сильно щелочной реакции. Возможен аналог."

    Кол-во: 300.0

    "Позиция 43"

    "Антибиотик группы пенициллинов широкого спектра действия. Действующее вещество: амоксициллин (в форме тригидрата) 500мг №20. Вспомогательные вещества: тальк - 7 мг, магния стеарат - 7 мг, крахмал картофельный - до получения таблетки массой 700 мг. Таблетки белого или почти белого цвета, капсуловидной формы, с риской на одной стороне. Возможен аналог."

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 44"

    "Анальгетик-антипиретик. Является производным пиразолона. Таблетки белого или белого со слегка желтоватым оттенком цвета, плоскоцилиндрические, с фаской и риской. Действующее вещество: метамизол натрия 500мг №10. Вспомогательные вещества: сахар 30 мг, тальк 8 мг, крахмал картофельный 7 мг, кальция стеарат 5 мг. Возможен аналог."

    Кол-во: 302.0

    "Позиция 45"

    "Анальгетик-антипиретик. Является производным пиразолона. Раствор для в/в и в/м введения. Действующее вещество: метамизол натрия 500мг/мл, 2мл №10. Возможен аналог."

    Кол-во: 50.0

    "Позиция 46"

    "Сердечно-сосудистый лекарственный препарат группы β-адреноблокаторов для лечения артериальной гипертензии и сердечных патологий в форме таблеток в дозировке 40 мг 50 штук. Действующее вещество: Пропранолол. Форма выпуска: Упаковка таблетки №50. СоставАктивное вещество: пропранолола гидрохлорид (анаприлин) - 10 мг или 40 мг.Вспомогательные вещества: сахароза (сахар) - 24 мг или 40 мг, кальция стеарата моногидрат - 1,2 мг или 2 мг, крахмал картофельный - 84,8 мг или 118 мг. Возможен аналог."

    Кол-во: 11.0

    "Позиция 47"

    "Комбинированный препарат, оказывает вазодилатирующее, анальгезирующее, спазмолитическое и седативное действие. Состав: Бендазол +Метамизол+ Папаверин+Фенобарбитал №10. Вспомогательные вещества: крахмал картофельный - 33 мг, тальк - 10 мг, кальция стеарат - 3 мг.Таблетки белого или белого со слегка желтоватым оттенком цвета, плоскоцилиндрические, круглые; с фаской и риской. Возможен аналог."

    Кол-во: 64.0

    "Позиция 48"

    "Противовирусный препарат. Действующее вещество: умифеновира гидрохлорида 100мг №10 капсул. Вспомогательные вещества: крахмалкартофельный - 30.14 мг, целлюлоза микрокристаллическая - 55.76 мг, кремния диоксид коллоидный (аэросил) - 2 мг, повидон К25 (коллидон 25) - 10.1 мг, кальция стеарат - 2 мг. Возможен аналог."

    Кол-во: 64.0

    "Позиция 49"

    "НПВС. Действующее вещество: ацетилсалициловая кислота 500мг №10 таблетки белого или почти белого цвета, круглые, плоскоцилиндрические, с риской с одной стороны и фасками с двух сторон, со слабым характерным запахом; допускается незначительная мраморность. Вспомогательные вещества: целлюлоза микрокристаллическая - 42 мг, повидон К25 - 24 мг, кроскармеллоза натрия - 24 мг, лимонной кислоты моногидрат - 6 мг, магния стеарат - 4 мг. Возможен аналог."

    Кол-во: 90.0

    "Позиция 50"

    "Бета1-адреноблокатор. Действующее вещество: атенолол. Таблетки белого или белого с сероватым или кремоватым оттенком цвета; допускается легкая "мраморность". Возможен аналог."

    Кол-во: 28.0

    "Позиция 51"

    "Противовирусный препарат для наружного применения. Действующее вещество: ацикловир. Мазь для наружного применения 5%, 10 г. Возможен аналог."

    Кол-во: 163.0

    "Позиция 52"

    "Противовирусное средство, синтетический аналог пуринового нуклеозида. Действующее вещество: ацикловир 400мг №20 таблетки. Возможен аналог."

    Кол-во: 76.0

    "Позиция 53"

    "Комбинированный препарат, оказывает местнораздражающее, отвлекающее и антисептическое действие. Состав: Гвоздики цветков масло+Камфора+Коричника китайского коры масло+Мяты перечной листьев масло+Эвкалипта листьев масло 4,г., бальзам. Возможен аналог."

    Кол-во: 57.0

    "Позиция 54"

    "Препарат с антибактериальным действием для наружного применения. Действующее вещество: Бацитрат+неомицин 10,0 порошок для наружного применения мелкодисперсный, от белого до желтоватого цвета. Возможен аналог."

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 55"

    "Препарат с антибактериальным действием для наружного применения. Действующее вещество: Бацитрат+неомицин 20 гр., мазь для наружного применения желтоватая, гомогенная, со слабым характерным запахом. Возможен аналог."

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 56"

    "Анальгетик-антипиретик. Является производным пиразолона. Раствор для в/в и в/м введения в виде прозрачной, бесцветной или слегка окрашенной жидкости. Действующее вещество: метамизол натрия 500мг/мл, 5мл №5. Возможен аналог."

    Кол-во: 15.0

    "Позиция 57"

    "Анальгетик-антипиретик. Является производным пиразолона. Действующее вещество: метамизол натрия 500мг №20, таблетки от белого до почти белого цвета, круглые, плоские. Возможен аналог."

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 58"

    "Комбинированный бронхолитический препарат. Действующее вещество: Ипратропия бромид+Фенотерол 20 мкг+50 мкг/доза, аэрозоль для ингаляций 200 доз, дозированный в виде прозрачной, бесцветной или слегка желтоватой, или слегка коричневатой жидкости, свободной от суспендированных частиц. Возможен аналог"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 59"

    "Комбинированный бронхолитический препарат. Действующее вещество: Ипратропия бромид+Фенотерол 250 мкг+500 мкг/мл 20мл, р-р для ингаляций прозрачный, бесцветный или почти бесцветный, свободный от суспендированных частиц, с почти неощутимым запахом. Возможен аналог."

    Кол-во: 6.0

    "Позиция 60"

    "Лекарственная форма: Аэрозоль для ингаляций дозированный в виде прозрачной, бесцветной или слегка желтоватого или слегка коричневатого цвета жидкости, свободной от суспендированных частиц, 10мл аэрозоль 200ДОЗ. Состав:фенотерола гидробромид100 мкгВспомогательные вещества: лимонная кислота безводная, этанол абсолютный, вода очищенная, 1,1,1,2-тетрафторэтан (HFA 134a, пропеллент).Фармакологическое действиеБронхолитический препарат, селективный бета2-адреномиметик. Возможен аналог."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 61"

    "Бета1-адреноблокатор. Действующее вещество: бисопролола фумарат 5мг №30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой почти белого цвета, круглые, двояковыпуклые. Возможен аналог."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 62"

    "Препарат, регулирующий равновесие кишечной микрофлоры (пробиотик). Действующее вещество: Бифидумбактерин 5доз №30 таблетки. Возможен аналог."

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 63"

    "Фитопрепарат, применяемый при функциональных нарушениях сердечно-сосудистой системы. Состав: плодов боярышника, настойка 25мл. Возможен аналог."

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 64"

    "Антисептик для наружного применения. Состав: бриллиантовый зеленый 1%, 10 мл, раствор для наружного применения спиртовой. Возможен аналог."

    Кол-во: 319.0

    "Позиция 65"

    "Муколитический и отхаркивающий препарат. Состав: бромгексина гидрохлорид 8мг №20 таблеток белого или почти белого цвета, круглые, плоскоцилиндрические, с риской с одной стороны и фасками с двух сторон. Возможен аналог."

    Кол-во: 285.0

    "Позиция 66"

    "Седативный препарат растительного происхождения. Состав: корневища с корнями валерианы лекарственной 200гр/1л, 25мл. Вспомогательные вещества: этанол. Настойка красновато-коричневого цвета, прозрачная, с характерным ароматным запахом. Возможен аналог."

    Кол-во: 178.0

    "Позиция 67"

    "Седативный препарат. Действующее вещество: Фенобарбитал 18,4 мг/1мл +Этилбромизовалерианат 18,4 мг/1мл 20 мл, капли для приема внутрь в виде прозрачной, бесцветной жидкости с ароматным запахом. Вспомогательные вещества: масло мятное - 1.29 мг, масло хмелевое - 0.18 мг, этанол 96% - 469.75 мг, калия гидроксид - 0.04 мг*, вода очищенная - 411.97 мг. Возможен аналог."

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 68"

    "Блокатор кальциевых каналов, производное дифенилалкиламина. Действующее вещество: верапамила гидрохлорид 40мг №50 таблетки, покрытые пленочной оболочкой. Возможен аналог."

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 69"

    "Альфа-адреномиметик для местного применения в офтальмологии. Действующее вещество: Тетризолин капли глазные 0.5 мг/мл, 0,5 мл №10 ампул, капли глазные в виде прозрачного бесцветного раствора. Возможен аналог."

    Кол-во: 104.0

    "Позиция 70"

    "Растворитель для приготовления лекарственнных форм для инъекций. Состав: Вода для инъекций 2мл №10 ампул. Возможен аналог."

    Кол-во: 45.0

    "Позиция 71"

    "Антацидный препарат. Состав: Алюминия гидроксид+ магния карбонат+магния гидроксид №30 таблетки для рассасывания от белого до кремового цвета, круглые, с гладкой поверхностью и фаской. Возможен аналог."

    Кол-во: 208.0

    "Позиция 72"

    "Антисептик для местного применения в ЛОР-практике и стоматологии. Действующее вещество: Гексэтидин 0,2%, 40 мл аэрозоль для местного применения в виде прозрачной бесцветной жидкости с запахом ментола. Возможен аналог."

    Кол-во: 7.0

    "Позиция 73"

    "Комбинированный препарат с дезинтоксикационным действием для парентерального применения. Состав: Натрия хлорид 550мг+калия хлорид 42мг+кальция хлорид 50мг+натрия гидрокарбонат 23мг+повидон 6,0+магния хлорид 500мкг, 200мл раствор для инфузий прозрачный, светло-желтого или желтого цвета. Возможен аналог."

    Кол-во: 8.0

    "Позиция 74"

    "Инъекционный препарат для предотвращения тромбообразования 5000ЕД 1мл 5мл N5. Активное вещество: гепарин натрия. Лекарственные формы: Р-р д/в/в и п/к введения 5000 МЕ/1 мл, бесцветный или светло-желтый в ампулах. Возможен аналог."

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 75"

    "ГКС для местного применения в офтальмологии. Действующее вещество: гидрокортизона ацетат 5мг/1гр. Мазь глазная 0.5% 5,0 белого, белого с желтоватым оттенком или желтого цвета. Возможен аналог."

    Кол-во: 86.0

    "Позиция 76"

    "Мазь для наружного применения 1%, глазная белого или почти белого цвета, однородная, просвечивающая, жирная. Действующее вещество: гидрокортизона ацетат (hydrocortisone). Фасовка 10 г - тубы алюминиевые. Возможен аналог."

    Кол-во: 215.0

    "Позиция 77"

    "Диуретик. Действующее вещество: гидрохлоротиазид 25мг №20 таблетки белого или почти белого цвета, круглые, плоские. Возможен аналог."

    Кол-во: 28.0

    "Позиция 78"

    "Средство для регидратации и дезинтоксикации. Действующее вещество: декстроза (в форме моногидрата) 400мг/мл 10мл №10 Раствор для в/в введения слегка желтоватый, прозрачный. Возможен аналог."

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 79"

    "Средство для регидратации и дезинтоксикации. Действующее вещество: декстроза (в форме моногидрата) 400мг/мл 5мл №10 Раствор для в/в введения слегка желтоватый, прозрачный. Возможен аналог."

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 80"

    "Раствор для инфузий 5%, Действующее вещество: Декстроза моногидрат 200 мл, флакон. ОписаниеБесцветная прозрачная жидкость. Возможен аналог."

    Кол-во: 19.0

    "Позиция 81"

    "Антисептик для местного применения в ЛОР-практике и стоматологии. Состав: грамицидина С дигидрохлорид, цетилпиридиния хлорида моногидрат №18 таблетки для рассасывания белого цвета. Возможен аналог."

    Кол-во: 368.0

    "Позиция 82"

    "Препарат для симптоматической терапии острых респираторных заболеваний. Состав: Парацетамол, фенилэфрина гидрохлорид, фенирамина малеат, аскорбиновая кислота, порошок для приготовления р-ра для приема внутрь 13,0 №10. Возможен аналог."

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 83"

    "Гемостатический препарат для местного применения. Состав: коллаген (в форме субстанции-раствора 2%), борная кислота, нитрофурал. Губка 50х50 мм №1 пакеты полиэтиленовые двухслойные. Возможен аналог."

    Кол-во: 12.0

    "Позиция 84"

    "ГКС для местного применения в офтальмологии. Действующее вещество: дексаметазона натрия фосфат 1мг/мл, 10мл, капли глазные в виде бесцветной, прозрачной жидкости. Возможен аналог."

    Кол-во: 60.0

    "Позиция 85"

    "ГКС для инъекций. Действующее вещество: дексаметазона натрия фосфат 4мг/мл, 1мл №25, раствор для инъекций прозрачный, от бесцветного до светло-желтого цвета. Возможен аналог."

    Кол-во: 37.0

    "Позиция 86"

    "ГКС для инъекций. Действующее вещество: дексаметазона натрия фосфат 4мг/мл, 1мл №10, раствор для инъекций прозрачный, от бесцветного до светло-желтого цвета. Возможен аналог."

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 87"

    "Спазмолитическое средство миотропного действия, производное бензимидазола. Действующее вещество: бендазол 10мг/мл 5мл, №10, раствор для в/в и в/м введения прозрачный, бесцветный, со специфическим запахом. Возможен аналог."

    Кол-во: 17.0

    "Позиция 88"

    "НПВС, производное фенилуксусной кислоты. Действующее вещество: диклофенак натрия 25мг/мл 3мл №5, раствор для в/м введения прозрачный слегка окрашенный со слабым запахом бензилового спирта. Возможен аналог."

    Кол-во: 6.0

    "Позиция 89"

    "Блокатор гистаминовых Н1-рецепторов. Противоаллергический препарат. Состав: дифенгидрамин 10мг/мл, 1 мл №10, раствор для в/в и в/м введения. Возможен аналог."

    Кол-во: 17.0

    "Позиция 90"

    "Препарат с противовоспалительным и анальгезирующим действием для наружного применения. Состав: диметилсульфоксид 100 мл Концентрат для приготовления раствора для наружного применения в виде бесцветной прозрачной гигроскопичной жидкости или бесцветных кристаллов без запаха или со слабым специфическим запахом. Возможен аналог."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 91"

    "Антибактериальный препарат, производное хиноксалина. Действующее вещество: гидроксиметилхиноксалиндиоксид 10мг/мл 10мл, №10 раствор для внутриполостного и наружного применения в виде прозрачной жидкости зеленовато-желтого цвета. Возможен аналог."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 92"

    "Антибактериальный препарат, производное хиноксалина. Действующее вещество: гидроксиметилхиноксалиндиоксид 5мг/мл 10мл, №10 раствор для внутриполостного и наружного применения в виде прозрачной жидкости зеленовато-желтого цвета. Возможен аналог."

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 93"

    "Комбинированное лекарственное средство для регидратации и дезинтоксикации для парентерального применения. Состав: Натрия хлорид 6,0/1л +натрия ацетата тригидрат 2,0/1л, 200 мл раствор для инфузий. Возможен аналог."

    Кол-во: 7.0

    "Позиция 94"

    "Гемостатическое средство, оказывает также ангиопротекторное и проагрегантное действие. Действующее вещество: этамзилат 125мг/мл 2мл №50 амп., раствор для в/в и в/м введения бесцветный, прозрачный. Срок годности 5 лет. Возможен аналог."

    Кол-во: 9.0

    "Позиция 95"

    "Блокирует гистаминовые H1-рецепторы и м-холинорецепторы ЦНС, Препарат, применяемый при кинетозах. Действующее вещество: дименгидринат 50мг №10, Таблетки белого цвета, круглой формы, плоские, с фасками и риской на одной стороне. Вспомогательные вещества: лудипресс (лактозы моногидрат, повидон K30, кросповидон), целлюлоза микрокристаллическая, магния стеарат."

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 96"

    "Спазмолитик миотропного действия. Действующее вещество: дротаверина гидрохлорид 20мг/мл, 2мл №10 Раствор для инъекций, ампулы темного стекла. Возможен аналог."

    Кол-во: 7.0

    "Позиция 97"

    "Спазмолитик миотропного действия. Действующее вещество: дротаверина гидрохлорид 40мг №50 таблетки желтого с зеленоватым оттенком цвета, плоскоцилиндрические. Возможен аналог."

    Кол-во: 48.0

    "Позиция 98"

    "Комбинированное лекарственное средство, содержащее ибупрофен (НПВС) и парацетамол (анальгетик-антипиретик). Активное вещество: ИБУПРОФЕН, ПАРАЦЕТАМОЛ, 100мг+125мг N20 (ТАБЛЕТКИ ДИСПЕРГИРУЕМЫЕ [ДЛЯ ДЕТЕЙ]). Возможен аналог."

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 99"

    "НПВС, производное фенилпропионовой кислоты. Действующее вещество: Ибупрофен 5,0/100,0 50гр Гель для наружного применения прозрачный или слабо опалесцирующий, бесцветный, однородный, с характерным запахом. Возможен аналог."

    Кол-во: 30.0

    "Позиция 100"

    "Антибиотик из группы аминогликозидов для местного применения в оториноларингологии. Действующее вещество: Фрамицетина сульфат 1,25мг/мл 15мл спрей назальный в виде прозрачной, бесцветной или практически бесцветной жидкости. Возможен аналог."

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 101"

    "Противодиарейный препарат. Действующее вещество: Лоперамид 2мг №10 Таблетки-лиофилизат для рассасывания белого или почти белого цвета. Возможен аналог."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 102"

    "Препарат с противомикробным и противовоспалительным действием для местного применения в ЛОР-практике. Состав:Масло мяты переч 15мг+сульфаниламид 750мг+сульфатиазол 750мг +тимол 15мг+масло эвкалипта 15мг, аэрозоль для местного применения 30мл. Возможен аналог."

    Кол-во: 317.0

    "Позиция 103"

    "Комбинированный препарат с противовоспалительным и ангиопротекторным действием для наружного применения. Состав: Индометацин+Троксерутин 45г, гель для наружного применения от желтого до желто-коричневого цвета, с легкой опалесценцией. Возможен аналог."

    Кол-во: 98.0

    "Позиция 104"

    "Капли глазные 0.4% во флаконах-капельницах пластиковых по 5 мл; в пачке картонной 1 флакон. Действующее вещество: Оксибупрокаин* (Oxybuprocaine*). Возможен аналог."

    Кол-во: 30.0

    "Позиция 105"

    "Антисептик для наружного применения. Состав: йод 5г./100мл, 10 мл раствор для наружного применения спиртовой прозрачный, красно-бурого цвета, с характерным запахом. Возможен аналог."

    Кол-во: 335.0

    "Позиция 106"

    "Препарат, восполняющий дефицит калия в организме. Действующее вещество: калия хлорид 40мг/мл, 10 мл №10 ампул, раствор для в/в введения в виде прозрачной, бесцветной или слегка желтоватой жидкости. Возможен аналог."

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 107"

    "Препарат, восполняющий дефицит кальция в организме. Действующее вещество: кальция глюконата моногидрат 100мг/мл 5мл №10 раствор для в/в и в/м введения бесцветный, прозрачный. Возможен аналог."

    Кол-во: 11.0

    "Позиция 108"

    "Препарат, восполняющий дефицит кальция в организмеДействующее вещество: кальция хлорид 100мг/мл 10мл №10 раствор для в/в введения. Возможен аналог."

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 109"

    "Препарат с противомикробным и противовоспалительным действием для местного применения в ЛОР-практике. Состав: Камфора+левоментол+хлоробутанола гемигидрат+масло эвкалипта 45,0 Аэрозоль для местного применения дозированный в виде маслянистой жидкости, находящейся под давлением в баллоне с дозирующим клапаном; препарат при выходе из баллона распыляется в виде аэрозоля, представляющего собой диспергированные в газовой среде жидкие частицы с характерным запахом. Возможен аналог."

    Кол-во: 213.0

    "Позиция 110"

    "Ингибитор АПФ. Действующее вещество: каптоприл 25мг №40 таблетки плоскоцилиндрические, белого цвета с фаской и риской. Возможен аналог."

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 111"

    "НПВС для наружного применения. Состав: кетопрофен 2,5мг/100г, 50,0 гель для наружного применения 2.5% бесцветный, прозрачный или опалесцирующий, с характерным запахом. Возможен аналог."

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 112"

    "Раствор для инфузий, 5%, флакон 100мл. Действующее вещество: Аминокапроновая кислота (Aminocaproic acid). Возможен аналог."

    Кол-во: 7.0

    "Позиция 113"

    "Витаминный препарат. Действующее вещество: аскорбиновая кислота 50мг/мл, 2мл №10 ампул раствор для в/в и в/м введения. Возможен аналог."

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 114"

    "Антисептик для местного применения. Состав: борная кислота 3г/100мл, 25 мл раствор для местного применения спиртовой. Возможен аналог."

    Кол-во: 139.0

    "Позиция 115"

    "Витаминное и гиполипидемическое средство. Действующее вещество: никотиновая кислота 10мг/мл 1,0 №10, раствор для инъекций. Возможен аналог."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 116"

    "Изолирующее, ранозаживляющее, антисептическое средство. Состав: фенолформальдегидная смола; поливинилбутирал ; канифоль; дибутилфталат; масло касторовое; этанол 95%. Раствор для наружного применения спиртовой в виде прозрачной или слегка мутной жидкости от светло-желтого до красноватого цвета. Возможен аналог."

    Кол-во: 131.0

    "Позиция 117"

    "Комбинированный препарат с седативным и спазмолитическим действием. Состав: Фенобарбитал+Этилбромизовалерианат+масло мяты перечной, капли для приема внутрь, прозрачная бесцветная жидкость со специфическим ароматным запахом, 25 мл. Возможен аналог"

    Кол-во: 182.0

    "Позиция 118"

    "Кардиотоническое средство - сердечный гликозид. Действующие вещества: Ландыша листьев гликозид. Форма выпуска: Раствор для внутривенного введения 0,6 мг/мл--10 ампул по 1 мл в упаковке. Лекарственная форма: Прозрачная жидкость слегка желтоватого цвета.Состав: 1 мл раствора содержитактивного вещества коргликона - 0,60 мг;вспомогательные вещества: хлоробутанолгидрат, вода для инъекций. Возможен аналог."

    Кол-во: 8.0

    "Позиция 119"

    "Антиаритмический препарат. Действующее вещество: амиодарона гидрохлорид 200 мг №30 таблетки от белого до белого с кремоватым оттенком цвета, круглые, с линией разлома с одной стороны и с фаской с двух сторон. Возможен аналог."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 120"

    "Аналептик. Действующее вещество: никетамид 250мг/мл 1мл №10 амп. раствор для инъекций, прозрачный бесцветный или со светло-желтым оттенком с характерным запахом. Возможен аналог."

    Кол-во: 39.0

    "Позиция 121"

    "Фитопрепарат с отхаркивающим и противовоспалительным действием. Состав: густой экстракт корня солодки с содержанием глицирризиновой кислоты 100 мл, сироп в виде густой жидкости коричневого цвета, своеобразного запаха.Возможен аналог."

    Кол-во: 220.0

    "Позиция 122"

    "Блокатор кальциевых каналов. Действующее вещество: нифедипин 10мг №50 Таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой желтого цвета, круглые, двояковыпуклые, со скошенными краями; в изломе - однородная масса желтого цвета. Возможен аналог."

    Кол-во: 6.0

    "Позиция 123"

    "Гель глазной, 5%, 10 г в тубе с головкой с соплом и навинчивающимся колпачком из ПВП. 1 туба в картонной пачке. Действующее вещество: Декспантенол* (Dexpanthenol*). Возможен аналог."

    Кол-во: 74.0

    "Позиция 124"

    "Психостимулирующее и аналептическое средство, производное метилксантина. Действующее вещество: кофеин бензоат натрия 200мг/мл, 1мл №10 раствор для инъекций, прозрачный бесцветный или со светло-желтым оттенком. Возможен аналог."

    Кол-во: 16.0

    "Позиция 125"

    "Диуретик, являющийся производным сульфонамида. Действующее вещество: фуросемид 10мг/мл, 2 мл №10 амп. Раствор для в/в и в/м введения прозрачный, бесцветный. Возможен аналог."

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 126"

    "Мазь для наружного применения в тубах по 40 г; в пачке картонной 1 туба. Действующее вещество: Хлорамфеникол (Chloramphenicol), Диоксометилтетрагидропиримидин (Dioxomethyltetrahydropyrimidine). Возможен аналог."

    Кол-во: 108.0

    "Позиция 127"

    "Капли глазные 0.25%-10 мл - флакон-капельницы полимерные (1) - пачки картонные. Действующее вещество: Хлорамфеникол* (Chloramphenicol*). Капли глазные 0.25%-10 мл - флакон-капельницы полимерные (1) - пачки картонные. Возможен аналог."

    Кол-во: 32.0

    "Позиция 128"

    "Антибиотик широкого спектра действия группы хлорамфеникола. Действующее вещество: хлорамфеникол 500мг №10 таблетки белого или с желтоватым оттенком цвета, плоскоцилиндрической формой. Возможен аналог."

    Кол-во: 116.0

    "Позиция 129"

    "Противоаллергический препарат для местного применения в офтальмологии. Действующее вещество: кромогликат натрия 20мг/мл, 10мл капли глазные в виде прозрачного, бесцветного или слегка желтоватого раствора. Возможен аналог."

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 130"

    "Местный анестетик для поверхностной анестезии для применения в офтальмологии. Действующее вещество: лидокаина гидрохлорид 20мг/мл, 1,5 мл №5 тюбик-капельниц, капли глазные, прозрачный бесцветный раствор. Возможен аналог."

    Кол-во: 21.0

    "Позиция 131"

    "Антиаритмический препарат, класс I BМестный анестетик для поверхностной анестезии. Действующее вещество: лидокаина гидрохлорид 20мг/мл 2мл, №10 раствор для инъекций бесцветный или слегка желтоватый, прозрачный. Возможен аналог."

    Кол-во: 21.0

    "Позиция 132"

    "Спрей для местного применения дозированный 10% 650 доз 38г, оказывает местноанестезирующее действие. Активное вещество Лидокаина: гидрохлорид. Возможен аналог."

    Кол-во: 47.0

    "Позиция 133"

    "Препарат с противомикробным, противовоспалительным и улучшающим регенерацию тканей действием для наружного применения. Состав: деготь березовый+трибромфенолята висмут+висмут оксид, линимент светло-коричневого цвета со специфическим запахом 30г. Возможен аналог."

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 134"

    "Противоаллергический препарат. Блокатор гистаминовых Н1-рецепторов. Действующее вещество: лоратадин 10мг №10 таблетки белого или почти белого цвета плоскоцилиндрические с фаской и риской. Возможен аналог."

    Кол-во: 24.0

    "Позиция 135"

    "Антисептик для местного применения. Состав: Йод+калия йодид+глицерол 1% 50 мл спрей для местного применения красно-бурого цвета с запахом йода, прозрачный. Возможен аналог."

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 136"

    "Антисептик для местного применения. Состав: Йод+калия йодид+глицерол, 25 г, раствор для местного применения красно-бурого цвета с запахом йода, прозрачный, сиропообразный. Возможен аналог."

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 137"

    "Препарат магния, при парентеральном введении оказывает гипотензивное, успокаивающее и противосудорожное действие, а также диуретическое, артериодилатирующее, антиаритмическое, вазодилатирующее действие. Действующее вещество: магния сульфат 250мг/мл 5мл №10, раствор для инъекций прозрачный, бесцветный. Возможен аналог."

    Кол-во: 15.0

    "Позиция 138"

    "Лекарственное средство комбинированное для наружного применения. Активное вещество: Гепарин натрия + Бензокаин + Бензилникотинат (Heparin sodium + Benzocaine + Benzylnicotinate) 100 МЕ+40 мг+800 мкг/1 г: туба 25 грамм. Возможен аналог."

    Кол-во: 76.0

    "Позиция 139"

    "Препарат с вяжущим и подсушивающим действием для наружного применения. Состав: цинка оксид 100мг/г, 30г мазь для наружного применения. Возможен аналог."

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 140"

    "Пероральный гипогликемический препарат из группы производных сульфонилмочевины II поколения. Действующее вещество: глибенкламид 5мг №120 Таблетки розового цвета, круглые, плоскоцилиндрические, с фаской и риской с одной стороны. Возможен аналог."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 141"

    "Альфа-адреномиметик. Действующее вещество: фенилэфрина гидрохлорид 10мг/мл 1мл №10 ампул, раствор для инъекций прозрачный, бесцветный. Возможен аналог."

    Кол-во: 6.0

    "Позиция 142"

    "Ферментный препарат. Действующее вещество: панкреатин с общей протеолитической активностью 250ЕД №20 таблетки, покрытые оболочкой розового цвета, плоскоцилиндрические, с почти плоскопараллельными поверхностями и скошенными кромками, с характерным запахом панкреатина. Возможен аналог."

    Кол-во: 302.0

    "Позиция 143"

    "Препарат с местным раздражающим и анальгезирующим действием для наружного применения. Состав: Бензокаин+Левоментол+Прокаин 40мл, раствор спиртовой для наружного применения прозрачный, бесцветный, с запахом ментола. Возможен аналог."

    Кол-во: 145.0

    "Позиция 144"

    "Противорвотный препарат центрального действия, блокирующий допаминовые рецепторы. Действующее вещество: метоклопрамида гидрохлорид 10мг №50 таблетки белого с кремоватым оттенком цвета, плоскоцилиндрические с фаской и риской. Возможен аналог."

    Кол-во: 16.0

    "Позиция 145"

    "Противорвотный препарат центрального действия, блокирующий допаминовые рецепторы. Действующее вещество: метоклопрамида гидрохлорид 5мг/мл 2мл №10 раствор для в/в и в/м введения, прозрачная бесцветная жидкость. Возможен аналог."

    Кол-во: 29.0

    "Позиция 146"

    "Кардиоселективный бета1-адреноблокатор без внутренней симпатомиметической активности. Действующее вещество: метопролола тартрат 50мг №30 Таблетки белого или белого с сероватым оттенком цвета, круглые, плоские, с риской с одной стороны и фаской с двух сторон. Возможен аналог."

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 147"

    "Гель стоматологический, противомикробное средство. Действующее вещество: комбинированный препарат: метронидазол + хлоргексидин. Описание: опалесцирующий мягкий гель белого или почти белого цвета, 20 г, в пластиковой ламинированной тубе, горлышко которой запечатано алюминиевой фольгой, ламинированной полиэтиленом и с навинчивающейся крышкой из полипропилена. Одна туба в картонную пачку с инструкцией по применению. Возможен аналог."

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 148"

    "ГКС для местного применения. Оказывает противовоспалительное и противоаллергическое действие. Действующее вещество: мометазона фуроат 50мкг/доза, 60 доз, спрей назальный дозированный в виде суспензии белого или почти белого цвета. Возможен аналог."

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 149"

    "Седативный препарат растительного происхождения. Состав: трава,корневища и корни пиона уклоняющегося. Вспомогательные вещества: этанол 40%. Настойка 25 мл в виде прозрачной жидкости светло-коричневого цвета с запахом метилсалицилата; в процессе хранения возможно выпадение осадка. Возможен аналог."

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 150"

    "Седативный препарат растительного происхождения. Состав: настойка травы пустырника (200 г растительного сырья на 1 л настойки), 25 мл. Экстрагент: этанол 70%. Настойка в виде прозрачной жидкости зеленовато-коричневого цвета, слабо-ароматного запаха. Возможен аналог."

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 151"

    "Фитопрепарат с противомикробным и противовоспалительным действием. Состав: настойка листьев эвкалипта прутовидного (200 г растительного сырья на 1 л настойки) 25мл. Экстрагент: этанол 70%. Настойка в виде прозрачной жидкости зеленовато-коричневого цвета, со своеобразным запахом. Возможен аналог."

    Кол-во: 30.0

    "Позиция 152"

    "Антидот. Комплексообразующий препарат. Действующее вещество: натрия тиосульфат 300мг/мл , 10мл №10 раствор для в/в введения прозрачный, бесцветный. Возможен аналог."

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 153"

    "Раствор для инъекций. Действующее вещество: Натрия хлорид (Sodium chloride) Дозировка: 0,9%Объем (мл): 10МЛ. Форма выпуска10 мл - ампулы (10) - пачки картонные.Показания: Изотонический раствор: дегидратация различного генеза. Для поддержания объема плазмы крови во время и после операций. В качестве растворителя для различных препаратов. Возможен аналог."

    Кол-во: 44.0

    "Позиция 154"

    "Раствор для инфузий изотонический 0,9%, бутылки стеклянные для фармацевтических и инфузионных препаратов, укупоренные пробками из резины и обжатые алюминиевыми колпачками 200 мл. Действующее вещество:Натрия хлорид (Sodium chloride). Возможен аналог."

    Кол-во: 256.0

    "Позиция 155"

    "Альфа-адреномиметик. При нанесении на слизистые оболочки оказывает быстрое, выраженное и продолжительное сосудосуживающее действие. Действующее вещество: нафазолин 1мг/мл, 15 мл, раствор для назального применения, бесцветный прозрачный. Возможен аналог."

    Кол-во: 391.0

    "Позиция 156"

    "Спрей назальный, действующие вещества: Нафазолин. Форма выпуска: Капли назальные 0,1% 10 мл, флакон-капельница (полимерный). Лекарственная формаПрозрачная бесцветная или слегка окрашенная жидкость. Возможен аналог."

    Кол-во: 50.0

    "Позиция 157"

    "Комбинированный препарат оказывает местнораздражающее, обезболивающее действие. Состав: Капсаицин натуральный, этилникотинат, этиленгликосалицилат, мазь 50,0 белого цвета со сцецифическим запахом . Возможен аналог."

    Кол-во: 89.0

    "Позиция 158"

    "НПВС. Селективный ингибитор ЦОГ-2. Действующее вещество: нимесулид 100 мг №20 талетки бледно-желтого цвета плоскоцилиндрической формы с фаской и риской. Возможен аналог."

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 159"

    "Капсулы подъязычные, 0,5 мг - 40 шт в уп. Действующие вещества: НитроглицеринПоказания: Купирование приступов стенокардии, кратковременная профилактика. Состав1 капсула содержит:активное вещество: нитроглицерин (раствор нитроглицерина 4% в подсолнечном масле в пересчете на 100% вещество) - 0,5 мг;бутилгидрокситолуол (ионол) - 0,0074 мг, масло подсолнечное - до 50 мг; состав оболочки: желатин медицинский - 17,1 мг, глицерол (глицерин) - 5,62 мг, метилпарагидроксибензоат (нипагин) - 0,14 мг, азорубин (краситель кислотный красный 2С) - 0,14 мг. Возможен аналог."

    Кол-во: 33.0

    "Позиция 160"

    "Антибактериальный препарат, производное 8-оксихинолина. Уроантисептик. Действующее вещество: нитроксолин 50 мг №50 таблетки, покрытые оболочкой. Возможен аналог."

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 161"

    "Периферический вазодилататор. Антиангинальный препарат. Действующее вещество: нитроглицерин (в виде 1% раствора) 400 мкг/доза, 180доз 10г , спрей подъязычный дозированный в виде бесцветного или почти бесцветного прозрачного раствора без осадка. Возможен аналог."

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 162"

    "Блокатор кальциевых каналов производное дигидропиридина. Действующее вещество: нифедипин 10 мг №50 таблетки, покрытые пленочной оболочкой. Возможен аналог."

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 163"

    "Раствор для инъекций, дозировка: 0.5 %Фасовка: N10Форма выпуска: р-р д/инъекций. Действующее вещество: Прокаина гидрохлорид 5мг. Упаковка: ампулы. Клиническая фармакология: Местный анестетик. Возможен аналог."

    Кол-во: 49.0

    "Позиция 164"

    "Антиаритмический препарат. Класс I A. Действующее вещество: прокаинамида гидрохлорид 100мкг/мл, 5мл №10 ампул, раствор для в/в и в/м введения прозрачный, бесцветный или слегка желтоватый. Возможен аналог."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 165"

    "Спазмолитический препарат производное изохинолина. Действующее вещество: дротаверина гидрохлорид 20мг/мл 2мл №5 ампулы, Раствор для в/в и в/м введения в виде прозрачной жидкости зеленовато-желтого цвета. Возможен аналог."

    Кол-во: 18.0

    "Позиция 166"

    "НПВС, производное фенилпропионовой кислоты. Оказывает противовоспалительное, анальгезирующее и жаропонижающее действие. Действующее вещество: ибупрофен 100мг/5мл, 100мл Суспензия для приема внутрь белого или почти белого цвета, сиропообразной консистенции. Возможен аналог."

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 167"

    "Ингибитор Н+-К+-АТФ-азы. Противоязвенный препарат. Действующее вещество: омепразол 20мг №30 капсулы твердые желатиновые, прозрачные. Возможен аналог."

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 168"

    "Ингибитор Н+-К+-АТФ-азы. Противоязвенный препарат. Действующее вещество: омепразол 20мг №30 капсул. Возможен аналог."

    Кол-во: 242.0

    "Позиция 169"

    "Препарат с противовоспалительным и местноанестезирующим действием для местного применения в ЛОР-практике. Состав: феназон, лидокаина гидрохлорид, 15 мл Капли ушные в виде прозрачного, бесцветного или желтоватого раствора с запахом спирта.Возможен аналог."

    Кол-во: 105.0

    "Позиция 170"

    "Препарат с антибактериальным, местноанестезирующим и улучшающим регенерацию тканей действием для наружного применения. Состав: офлоксацин; диоксометилтетрагидропиримидин (метилурацил); лидокаина гидрохлорид. Мазь для наружного применения белого или почти белого цвета. Возможен аналог."

    Кол-во: 6.0

    "Позиция 171"

    "Препарат, восполняющий дефицит калия и магния в организме. Состав: калия аспарагинат 45,2мг/мл; магния аспарагинат 40мг/мл 10мл №5 ампул. Концентратдля приготовления раствора для инфузий бесцветный или слегка зеленоватый, прозрачный раствор. Возможен аналог."

    Кол-во: 11.0

    "Позиция 172"

    "Препарат, улучшающий трофику и регенерацию тканей, для наружного применения. Состав:декспантенол 130,0. Аэрозоль для наружного применения в виде белой пены со слабым кисловатым запахом. Возможен аналог."

    Кол-во: 34.0

    "Позиция 173"

    "Миотропный спазмолитик. Действующее вещество: папаверина гидрохлорид 20мг/мл 2мл №10 раствор для инъекций прозрачный, бесцветный. Возможен аналог."

    Кол-во: 28.0

    "Позиция 174"

    "Анальгетик-антипиретик. Обладает анальгезирующим, жаропонижающим и слабым противовоспалительным действием. Действующее вещество: парацетамол 500мг №10 таблетки плоскоцилиндрические с фаской и риской, белого цвета. Возможен аналог."

    Кол-во: 96.0

    "Позиция 175"

    "Анальгетик-антипиретик. Обладает анальгезирующим, жаропонижающим и слабым противовоспалительным действием. Действующее вещество: парацетамол 200мг №10 таблетки плоскоцилиндрические с фаской и риской, белого цвета. Возможен аналог."

    Кол-во: 15.0

    "Позиция 176"

    "Фитопрепарат с противомикробным и противовоспалительным действием для местного применения в ЛОР-практике и стоматологии. Состав: левоментол+масло эвкалиптовое 4мг/500мкг №10 Таблетки для рассасывания, белые с характерным запахом. Возможен аналог."

    Кол-во: 50.0

    "Позиция 177"

    "Антисептик для наружного и местного применения. Действующее вещество: водорода перекись 3% 100мл Раствор для местного и наружного применения прозрачный, бесцветный, без запаха. Возможен аналог."

    Кол-во: 397.0

    "Позиция 178"

    "Спазмолитик с миотропным и м-холиноблокирующим действием. Действующее вещество: платифиллина гидротартрат 2мг/мл, 1мл №10 Раствор для п/к введения. Возможен аналог."

    Кол-во: 16.0

    "Позиция 179"

    "Плазмозамещающий препарат. Нормализуют гемодинамику, увеличивают объем жидкости в кровяном русле. Состав: декстран с молекулярной массой от 50 000 до 70 000; 6,0/100мл, 200мл №1 флакон, раствор для инфузий прозрачный бесцветный или слегка желтоватый. Возможен аналаг."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 180"

    "Раствор для инъекций Фасовка: N3Форма выпуска: р-р д/инъекцийУпаковка: ампулы по 1млДействующее вещество: Преднизолон. Состав и форма выпуска: 1 мл - ампулы темного стекла (3) - упаковки контурные пластиковые (1) - пачки картонные. Возможен аналог."

    Кол-во: 55.0

    "Позиция 181"

    "Суспензия для ингаляций дозированная. Объем (мл): 2МЛ В упаковке: 20. ХарактеристикиДействующие вещества: Будесонид. Форма выпуска: Суспензия для ингаляций дозированная 0,25 мг/мл По 2 мл препарата в контейнер из полиэтилена низкой плотности. 5 контейнеров соединены в один лист. Лист из 5 контейнеров упакован в конверт из ламинированной фольги. 4 конверта в картонной пачке с инструкцией по применению. Возможен аналог."

    Кол-во: 6.0

    "Позиция 182"

    "Регидратирующий препарат для перорального применения. Состав: Натрия хлорид 3,5 калия хлорид 2,5 натрия цитрата дигидрат 2,9 декстроза 10,0 №20 пакетов. Порошок для приготовления раствора для приема внутрь белого цвета, кристаллический, без запаха; приготовленный раствор прозрачный, бесцветный.Возможен аналог."

    Кол-во: 27.0

    "Позиция 183"

    "Противовирусный препарат производное адамантана. Действующее вещество: римантадина гидрохлорид 50мг №20 круглые плоскоцилиндрические таблетки почти белого цвета с фаской. Возможен аналог."

    Кол-во: 459.0

    "Позиция 184"

    "Антацидный препарат. Состав: кальция карбонат 680 мг, магния карбонат основной 80мг таблетки жевательные без сахара (ментоловые) от белого до белого со светло-коричневым оттенком цвета, квадратные, с вогнутыми поверхностями с запахом ментола. Возможен аналог."

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 185"

    "Плазмозамещающий препарат. Нормализуют гемодинамику, увеличивают объем жидкости в кровяном русле. Состав: декстран с молекулярной массой от 35 000 до 45 000; 10,0/100мл, 200мл №1 флакон, раствор для инфузий прозрачный бесцветный или слегка желтоватый. Возможен аналог."

    Кол-во: 22.0

    "Позиция 186"

    "Препарат, нормализующий метаболизм миокарда, уменьшающий гипоксию тканей. Действующее вещество: инозин 20мг/мл, 10мл №10 раствор для в/в введения. Возможен аналог."

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 187"

    "Комбинированный препарат для устранения симптомов ОРЗ и простудных заболеваний. Состав: Парацетамол,кофеин, фенилэфрина гидрохлорид, фенирамина малеат №10 таблетки круглые, плоские, розового цвета с темно-розовыми и белыми вкраплениями, со скошенными краями и разделительной риской на одной стороне. Возможен аналог."

    Кол-во: 26.0

    "Позиция 188"

    "Комбинированный препарат для устранения симптомов ОРЗ и простудных заболеваний. Состав: парацетамол+ кофеин +фенилэфрина гидрохлорид +хлорфенамина малеат №10 таблетки белые двояковыпуклые овальной формы с риской с одной стороны. Возможен аналог."

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 189"

    "Препарат с муколитическим и сосудосуживающим действием для местного применения в ЛОР-практике. Состав: Ацетилцистеин+Туаминогептана сульфат 10 мл спрей назальный в виде практически бесцветной прозрачной жидкости с характерным мятным слегка сернистым запахом. Возможен аналог."

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 190"

    "Бронхолитический препарат - бета2-адреномиметик. Действующее вещество: сальбутамол 100мкг/доза, 200 доз аэрозоль для ингаляций дозированный. Суспензия белого цвета, находящихся под давлением в алюминиевом баллоне с дозирующим клапаном. Возможен аналог."

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 191"

    "Слабительный препарат, стимулирующий перистальтику кишечника. Действующее вещество: экстракт листьев сенны 13,5мг №500 Таблетки от коричневого до темно-коричневого цвета с вкраплениями, плоские, круглые, со скошенными краями, с выдавленным словом "CIPLA" на одной стороне и линией разлома - на другой. Возможен аналог."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 192"

    "ГКС для наружного применения. Оказывает противовоспалительное, противоаллергическое, антиэкссудативное и противозудное действие. Действующее вещество: флуоцинолона ацетонид 250мкг/г, 15г Мазь для наружного применения свело-желтого цвета. Возможен аналог."

    Кол-во: 57.0

    "Позиция 193"

    "Антибиотик для наружного применения широкого спектра действия. Действующее вещество: хлорамфеникол 100мг/гр, 25,0 линимент для наружного применения однородный, белого или белого с желтоватым оттенком цвета, со слабым характерным запахом. Возможен аналог."

    Кол-во: 61.0

    "Позиция 194"

    "Противодиарейный препарат с адсорбирующим действием. Действующее вещество: смектит диоктаэдрический 3,0 №10 пакетов, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь (апельсиновый) от серовато-белого до светлого серовато-желтого цвета, от слабого неспецифического до слабого ванильного запаха. Возможен аналог."

    Кол-во: 169.0

    "Позиция 195"

    "Комбинированное анальгезирующее и спазмолитическое средство. Состав: Метамизол натрия 500мг/мл; Питофенон 2мг/мл; Фенпивериния бромид 20мкг/мл 5,0 №5 Раствор для в/в и в/м введения прозрачная бесцветная или слегка окрашенная с зеленовато-желтым оттенком жидкость. Возможен аналог."

    Кол-во: 16.0

    "Позиция 196"

    "Комбинированный препарат, спазмоанальгетик. Состав: Метамизол натрия 500мг; Питофенон 5мг; Фенпивериния бромид 100мкг №20 таблетки белого или почти белого цвета, круглые, плоские, с фаской и риской с одной стороны. Возможен аналог."

    Кол-во: 43.0

    "Позиция 197"

    "Препарат с противомикробным действием для местного применения в офтальмологии. Действующее вещество: сульфацетамид натрия 200мг/мл 1,5мл №2 Капли глазные в виде прозрачной, бесцветной жидкости. Возможен аналог."

    Кол-во: 441.0

    "Позиция 198"

    "Комбинированный препарат, оказывает аналептическое действие. Состав: сульфокамфорная кислота 49.6 мг/мл прокаин 50,4мг/мл 2мл №10. Раствор для инъекций в виде прозрачной, бесцветной или со слегка желтоватым оттенком жидкости. Возможен аналог."

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 199"

    "Блокатор гистаминовых Н1-рецепторов. Противоаллергический препарат. Раствор для инъекций в ампулах 2% 1мл N5. Действующее вещество: Хлоропирамин. Состав: 1 ампула содержит хлоропирамина гидрохлорид 20 мг.Вспомогательные вещества: вода д/и - до 1 мл. Возможен аналог."

    Кол-во: 17.0

    "Позиция 200"

    "Блокатор гистаминовых Н1-рецепторов. Противоаллергический препарат. Действующее вещество: Хлоропирамин 25мг №20 Таблетки белого или серовато-белого цвета, в виде диска с фаской, с гравировкой "SUPRASTIN" на одной стороне и риской - на другой, без или почти без запаха. Возможен аналог."

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 201"

    "Фитопрепарат с отхаркивающим действием. Состав: порошок травы термопсиса ланцетного 6,7мг; натрия гидрокарбонат 250мг №10 таблетки плоскоцилиндрические, зеленовато-серого цвета, с фаской; допускается наличие темных вкраплений. Возможен аналог."

    Кол-во: 312.0

    "Позиция 202"

    "НПВП для местного применения, относится к группе индазолов. Оказывает противовоспалительное и местное обезболивающее действие. Состав: бензидамина гидрохлорид 0.255 мг/доза 30мл 176 доз спрей для местного применения дозированный в виде бесцветной прозрачной жидкости с характерным запахом мяты. Флаконы полиэтиленовые с помпой и нажимным устройством со складывающейся канюлей. Возможен аналог."

    Кол-во: 7.0

    "Позиция 203"

    "Анальгетик-антипиретик комбинированного состава. Состав: метамизол натрия 500мг; триацетонамин-4-толуенсульфонат (темпидон) 20мг №20 таблетки, покрытые оболочкой зеленого цвета, круглые, двояковыпуклые. Возможен аналог."

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 204"

    "Препарат оказывает успокаивающее, противотревожное (анксиолитическое) действие. Состав: антитела к мозгоспецифическому белку S-100 аффинно очищенные.Таблетки для рассасывания от белого до почти белого цвета, плоскоцилиндрической формы, с риской и фаской. Возможен аналог."

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 205"

    "Препарат для симптоматической терапии острых респираторных заболеваний. Состав: Парацетамол + Фенилэфрин+Фенирамин Аскорбиновая кислота, порошок №10. Порошок для приготовления раствора для приема внутрь (лимонный) белого цвета с желтыми вкраплениями, сыпучий, гранулированный, без посторонних частиц, с цитрусовым запахом. Возможен аналог."

    Кол-во: 450.0

    "Позиция 206"

    "Антибиотик для наружного применения. Действующее вещество: тетрациклина гидрохлорид 0,01/г, 3,0 мазь глазная от желтого до желтовато-коричневого цвета. Возможен аналог."

    Кол-во: 125.0

    "Позиция 207"

    "Препарат с антибактериальным и противовоспалительным действием для местного применения в офтальмологии. Состав: тобрамицин; дексаметазон капли глазные в виде прозрачного раствора, от бесцветного до слабо-желтого цвета. Возможен аналог."

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 208"

    "Венотонизирующий препарат для наружного применения. Действующее вещество: троксерутин 20мг/г, 40,0 гель для наружного применения от желтого до светло-коричневого цвета. Возможен аналог."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 209"

    "Капли глазные в виде прозрачной бесцветной жидкости 0,5%; флакон-капельница пластиковая 10 мл, пачка картонная 1; Активное вещество: тропикамид (tropicamide) Вспомогательные вещества: натрия хлорид - 7 мг, динатрия эдетат - 0.5 мг, бензалкония хлорид 50% - 0.2 мг, хлористоводородная кислота 1 М или натрия гидроксид 1 М - до pH 4-5.8, вода д/и - до 1 мл. Возможен аналог."

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 210"

    "Капли глазные в виде прозрачной бесцветной жидкости 1 %. Лекарственная формаКапли глазные 5 мг/мл или 10 мг/мл. Состав 1 мл раствора содержит: активное вещество - тропикамид 5 мг или 10 мг, вспомогательные вещества: натрия хлорид, динатрия эдетат, бензалкония хлорид раствор 50%, кислота хлороводородная разбавленная (для корректировки рН), вода очищенная. Описание: Бесцветная, прозрачная жидкостьФармакотерапевтическая группа Препараты для лечения заболеваний глаз. Мидриатики. Холиноблокаторы. Возможен аналог."

    Кол-во: 25.0

    "Позиция 211"

    "Адсорбирующее средство. Состав: активированный уголь 250мг №10 таблетки черного цвета, круглые, плоскоцилиндрические, слегка шероховатые, с фаской и риской. Возможен аналог."

    Кол-во: 754.0

    "Позиция 212"

    "Антидот. Донатор сульфгидрильных (тиоловых) групп. Состав: димеркаптопропансульфонат натрия моногидрат (унитиол)50мг/мл, 5мл №10 Раствор для в/м и п/к введения прозрачный, бесцветный или розоватого цвета, со слабым запахом сероводорода. Возможен аналог."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 213"

    "НПВС. Оказывает анальгезирующее, противовоспалительное и противоотечное действие. Состав: кетопрофен 2,5г/100г, 30 г гель для наружного применения 2.5% бесцветный, почти прозрачный, вязкий, с приятным запахом. Возможен аналог."

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 214"

    "Блокатор гистаминовых H1-рецепторов. Оказывает противоаллергическое и противозудное действие. Состав:диметиндена малеат 100мг/100г, 50г Гель для наружного применения гомогенный, бесцветный, прозрачный или слабо опалесцирующий. Возможен аналог."

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 215"

    "Пищеварительный ферментный препарат. Состав: панкреатин 192мг, гемицеллюлаза 50мг, желчи компоненты 25мг №100 Драже кишечнорастворимые белого цвета, глянцевые, круглые, со слабым запахом ванили. Возможен аналог."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 216"

    "Антисептик для наружного применения. Состав: краситель фуксин основной 0,4; борная кислота 0,8; фенол 3,9; резорцинол 7,8/ 100 мл Раствор для наружного применения темно-красного цвета с характерным запахом фенола. Возможен аналог."

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 217"

    "Антибактериальный препарат, производное нитрофурана. Состав: фуразолидон 50мг №20 Таблетки желтого или зеленовато-желтого цвета, с фаской. Возможен аналог."

    Кол-во: 81.0

    "Позиция 218"

    "Противомикробное средство, производное нитрофурана, препарат для наружного и местного применения. Действующее вещество: нитрофурал (фурацилин) 20мг №10 Таблетки для приготовления раствора для местного и наружного применения от желтого до коричневато-желтого цвета, с характерной мраморностью, круглые, плоскоцилиндрические, с фаской, с риской на одной стороне. Возможен аналог."

    Кол-во: 214.0

    "Позиция 219"

    "Диуретик. Действующее вещество: фуросемид 40 мг №50 круглые плоскоцилиндрические таблетки белого или почти белого цвета, с фаской. Возможен аналог."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 220"

    "Блокатор гистаминовых Н1-рецепторов. Противоаллергический препарат. Действующее вещество: цетиризин 10мг №10 Таблетки, покрытые пленочной оболочкой белого или почти белого цвета. Возможен аналог."

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 221"

    "Цефалоспориновый антибиотик I поколения. Действующее вещество: цефалексина моногидрат 500мг №16 Капсулы желатиновые, размер №2, с корпусом и крышечкой светло-зеленого цвета; содержимое капсул - гранулированный порошок от белого до желтоватого цвета. Возможен аналог."

    Кол-во: 106.0

    "Позиция 222"

    "Цефалоспориновый антибиотик III поколения широкого спектра действия. Действующее вещество: цефтриаксон (в форме натриевой соли) 1,0г порошок для приготовления раствора для в/в и в/м введения белого или белого с желтоватым оттенком цвета. Возможен аналог."

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 223"

    "Препарат с вяжущим и подсушивающим действием для наружного применения. Состав: цинка оксид 12,5/100мл, 125г суспензия для наружного применения. Возможен аналог."

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 224"

    "Анальгетик-антипиретик комбинированного состава. Состав: Ацетилсалициловая кислота+Кофеин+Парацетамол 240 мг+30 мг+180 мг №10 таблетки светло-коричневого цвета с вкраплениями круглые плоскоцилиндрические с фаской и риской, с запахом какао. Возможен аналог."

    Кол-во: 120.0

    "Позиция 225"

    "Седативный препарат растительного происхождения. Состав: густой экстракт валерианы 20мг №50 Таблетки, покрытые оболочкой желтого цвета, двояковыпуклые. Возможен аналог."

    Кол-во: 30.0

    "Позиция 226"

    "Седативный препарат растительного происхождения. Состав: густой экстракт травы пустырника (в пересчете на сухое вещество) 14 мг №10 таблетки светло-коричневого цвета, с вкраплениями от почти белого до темно-коричневого цвета, круглые, двояковыпуклые. Возможен аналог."

    Кол-во: 208.0

    "Позиция 227"

    "Ингибитор АПФ. Является пролекарством, из которого в организме образуется активный метаболит эналаприлат. Действующее вещество: эналаприла малеат 10мг №20 таблетки круглые плоскоцилиндрические белого цвета или белого с желтоватым оттенком с риской и фаской. Возможен аналог."

    Кол-во: 6.0

    "Позиция 228"

    "Ингибитор АПФ. Является пролекарством, из которого в организме образуется активный метаболит эналаприлат. Действующее вещество: эналаприла малеат 10мг №20 таблетки круглые плоскоцилиндрические белого цвета или белого с желтоватым оттенком с риской и фаской. Возможен аналог."

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 229"

    "Противодиарейное лекарственное средство, является пробиотиком. Состав: Сахаромицеты буларди лиофилизат 250мг №30 капсулы желатиновые, размер №0, гладкие, блестящие, непрозрачные, белого цвета; содержимое капсул - светло-коричневый порошок с характерным дрожжевым запахом. Возможен аналог."

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 230"

    "Энтеросорбент, кишечный адсорбент. Состав:полиметилсилоксана полигидрат 70г/100г, вода очищенная 30 г./100г, 225 г паста для приема внутрь в виде однородной массы белого цвета, без запаха. Возможен аналог."

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 231"

    "Противомикробное средство, производное нитрофурана кишечный антисептик. Противодиарейный препарат. Состав: нифуроксазид 200мг №28 капсулы твердые желатиновые, размер №1; корпус желтого цвета, крышечка желтого цвета; содержимое капсул - порошок желтого цвета. Возможен аналог."

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 232"

    "Бронхолитический препарат - ингибитор фосфодиэстераз. Действующее вещество: аминофиллин 24мг/мл, 10мл №10 Раствор для в/в введения прозрачный бесцветный или с желтоватым оттенком. Возможен аналог."

    Кол-во: 14.0

    "Позиция 233"

    "Раствор для инъекций, 0,1% 1 мг/мл № 5 ампулы. Действующее вещество:Эпинефрин* (Epinephrine*). Состав1 ампула содержит: эпинефрина гидрохлорид 1 мг. Вспомогательные вещества: натрия хлорид - 8 мг, натрия дисульфит (натрия метабисульфит) - 1 мг, хлорбутанол (в форме хлорбутанола гемигидрата) - 5 мг, динатрия эдетат (динатриевая­ соль ­этилендиаминтетрауксусной­ кислоты) - 0.5 мг, глицерол (глицерин) - 60 мг, хлористоводородная кислота - до pH 2.5-4, вода д/и - до 1 мл.Фармакологическое действиеАдреномиметик, оказывает прямое стимулирующее действие на α- и β-адренорецепторы. Возможен аналог."

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 234"

    "Муколитический и отхаркивающий препарат. Состав: Амброксол 30мг №20 таблеток. Вспомогательные вещества: крахмал кукурузный - 63.6 мг, лактозы моногидрат - 138 мг, магния стеарат - 2.4 мг, кремния диоксид коллоидный безводный - 6 мг. Возможен аналог."

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 235"

    "Антипсихотический препарат (нейролептик). Состав: Хлорпромазин Раствор для в/в и в/м введения 25мг/мл, 10 мл №10 ампул. Возможен аналог."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 236"

    "Раствор для наружного применения 10% 40мл №1 флакон. Действующее вещество - аммиак, раствор концентрированный на 100мл: 44 млвспомогательное вещество – вода очищенная до 66 млОписание: Бесцветная прозрачная, летучая жидкость с острым запахом, сильно щелочной реакции. Возможен аналог."

    Кол-во: 50.0

    "Позиция 237"

    "Антибиотик широкого спектора действме ,притивомикробное и противосполительное действие, состав:Амоксицилин таблетки 500 мг"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 238"

    "Раствор для инъекций ( 500 мг/мл) 50% 2мл №10 ампулы. Состав: 1 мл раствора содержитактивное вещество – метамизол натрия в пересчете на 100% вещество - 500 мг,вспомогательное вещество – вода для инъекций. Описание: Прозрачный раствор от почти бесцветного до желтоватого цвета.Фармакотерапевтическая группаПрепараты для лечения заболеваний нервной системы. Анальгетики – антипиретики другие. Возможен аналог."

    Кол-во: 30.0

    "Позиция 239"

    "Сердечно-сосудистый лекарственный препарат группы β-адреноблокаторов для лечения артериальной гипертензии и сердечных патологий в форме таблеток в дозировке 40 мг 50 штук. Действующее вещество: Пропранолол. Форма выпуска: Упаковка таблетки №50. СоставАктивное вещество: пропранолола гидрохлорид (анаприлин) - 10 мг или 40 мг.Вспомогательные вещества: сахароза (сахар) - 24 мг или 40 мг, кальция стеарата моногидрат - 1,2 мг или 2 мг, крахмал картофельный - 84,8 мг или 118 мг. Возможен аналог."

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 240"

    "Оказывает анальгезирующее,сосудорасширяющии и спазмолитическое действие, состав:метамизол натрия 250мг,бендазол 20мг папаверина гидрохлорид 20мг фенобарбитал20мг"

    Кол-во: 25.0

    "Позиция 241"

    "Оказывает антигипертезивное,антиангинальное и антиаритмическое действие, состав: Атенолол 25мг"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 242"

    "Оказывает прямое миотропное действие, снижает тонус и купирует спазмы гладких мышц внутринех органов, состав: раствор для иньекций Метомизол натрия 500мг,питофенона гидрохлорида 2мг ,фенпевериния бромид 20мкг"

    Кол-во: 15.0

    "Позиция 243"

    "Оказывает прямое миотропное действие, снижает тонус и купирует спазмы гладких мышц внутринех органов, состав: таблетки ,Метомизол натрия 500мг,питофенона гидрохлорида 5мг ,фенпевериния бромид 100мкг"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 244"

    "Эффективно устраняет бронхоспазм,бронхообструкцию,купирует приступы бронхиальной астмы состав: ,Фенотерола гидробромид 500мкг,ипратропия бромид 250мкг"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 245"

    "Эффективно устраняет бронхоспазм,бронхообструкцию,купирует приступы бронхиальной астмы состав:аэрозоль для ингаляций ,Фенотерола гидробромид 50мкг,ипратропия бромид20мкг"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 246"

    "Действие обусловлено больше рефлекторное, состав: таблетки ментол в ментиловом эфире изовалерияновой кислоты 60 мг"

    Кол-во: 40.0

    "Позиция 247"

    "Оказывает седативное и мягкое снотворное действие , состав : капли Фенобарбитал20мг,этилбромизовалерианат20мг, масло ментоловое1,4мг"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 248"

    "Оказывает седотивное и мягкое снотворное действие , состав: капли Фенобарбитал ,этиловый эфир,масло перечной мяты ."

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 249"

    "Обладает антиаретмической,антиангинальной и гипотензивной активностью,состав : таблетки Веропомила гидрохлорида 40мг"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 250"

    "Симпатомиметик, сосудосужевающий эффект ,состав :капли Антозалин 500мкг, тетризолин 400мкг"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 251"

    "Вода д/инъекций 2мл N10 применяется в ампулах ,стерильная для разведения сухих препоратов"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 252"

    "Инъекционный препарат для предотвращения тромбообразования 5000ЕД 1мл 5мл N5. Активное вещество: гепарин натрия. Лекарственные формы: Р-р д/в/в и п/к введения 5000 МЕ/1 мл, бесцветный или светло-желтый в ампулах. Возможен аналог."

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 253"

    "Лекарственное средство комбинированное для наружного применения. Активное вещество: Гепарин натрия + Бензокаин + Бензилникотинат (Heparin sodium + Benzocaine + Benzylnicotinate) 100 МЕ+40 мг+800 мкг/1 г: туба 25 грамм. Возможен аналог."

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 254"

    "Оказывает противовоспалительное,противоаллергическое действие ,состав: мазь глазная 0,5% 5.0 ,Гидрокортизона ацетат в1г -5мг"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 255"

    "Мазь для наружного применения 1%, глазная белого или почти белого цвета, однородная, просвечивающая, жирная. Действующее вещество: гидрокортизона ацетат (hydrocortisone). Фасовка 10 г - тубы алюминиевые. Возможен аналог."

    Кол-во: 15.0

    "Позиция 256"

    "Лекарственное средство, общее описание: Диуретик 0,025 N20. Действующее вещество: гидрохлоротиазид (hydrochlorothiazide). Таблетки белого или почти белого цвета, круглые, плоские, с гравировкой "Н" на одной стороне и риской - на другой. Вспомогательные вещества: магния стеарат, тальк, желатин, крахмал кукурузный, лактозы моногидрат. 20 шт. - блистеры (1) - пачки картонные. Возможен аналог."

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 257"

    "Раствор для внутривенного введения 40%10.0 N10,состав: Действующие вещество декстрозы моногидрат400мг,описание бесцветная прозрачная жидкость"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 258"

    "Раствор для инфузий 5%, Действующее вещество: Декстроза моногидрат 200 мл, флакон. ОписаниеБесцветная прозрачная жидкость. Возможен аналог."

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 259"

    "Симтоматическое лечение инфекционно-воспалительных заболеваний,ОРВИ, гриппа состав:порошок 13.0 Действующие вещество парацетомол-анальгетик-антиперетик-аскорбиновая кислота."

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 260"

    "Губка гемостатич.коллаген.50х50. Срстав: 1г сухой губки содержит борной кислоты 0,0125г и фурацилина 0,0075г.. Гемостатическое, антисептическое, адсорбирующее средство. Пластины размером 50х50, приготовленные из раствора коллагена, полученного из кожи или сухожилий крупного рогатого скота."

    Кол-во: 30.0

    "Позиция 261"

    "Синтетический ГКС.Оказывает противовоспалительное ,противоаллергическое и десенсибилизирующее действие, а так же противошоковое и антитоксическое действия ,состав ампулы 0.0041мл N25 Действующие вещество дексаметазон в1мл-4мг;"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 262"

    "Дексаметазон-лэнс 0,1% 10мл- противовоспалительное, противоаллергическое действие. Состоит: дексаметазон фосфат динатриевой соли в пересчете на 100% сухое вещество- 1,0г., борная кислота- 15,0г., натрия тетерабората декагидрата 0,6г., динатрия эдетата- 0,5г., бензалкония хлорида 0,04г, воды для иньекций до 1л"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 263"

    "Спазмолитическое миотроное,сосудорасширяющее действие,показан при гипертоническом кризе,состав: Действующие вещество ,Бендазол раствор для иньекций 1%5мл N10"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 264"

    "Обладает противоаллергическим действием,спазмолитическое,Вызывает седативный снотворный эффект,состав:Дифенгидрамин в 1мл-N10"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 265"

    "Для наружнего применения противоспалительное и анальгезирующие действи в состав : Диметилсульфоксида 100мл"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 266"

    "Раствор для наружнего примениния 1% 10мл N1.Действующий раствор: Диоксидин"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 267"

    "Комбинированый солевой раствор ,применяемый для регидрации и дезинтоксикации.Состав:натрия хлорид+натрия ацецат 200мл N1"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 268"

    "Антигеморрагическое средства, нормализует проницательность сосудистых стенок .Действующие вещество: Этамзилат 1мл-125мг"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 269"

    "Спазмолитик миотропного действия, состав:Дротовирина гидрохлорид 40мг"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 270"

    "Препорат применяется при кинетозах ,оказывает седотивное, противорвотное средства, состав: Дименгидртнат 50мг N10"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 271"

    "Оказывает противовоспалительное и противомикробное действие,комбинированый препорат для местного действия,состав :Сульфаниломид (стрептоцид)+норсульфазол натрия +тинол+ масло перечное 30мл"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 272"

    "Раствор для наружного применения (спиртовой)5%-10мл флакон. Действующее вещество: Йод + [Калия йодид + Этанол. Возможен аналог."

    Кол-во: 70.0

    "Позиция 273"

    "Противодиарейный препорат ,состав:Лоперомида гидрохлортд 2мг N10"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 274"

    "Содержит макроэлемент калия,состав: Калия хлорид"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 275"

    "Состав: Кальций глюконат раствор для иньекций 10% 5мл N10"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 276"

    "Кальций -макроэлемент , участвующий в формирования костной ткани, состав: р-р д/иньек.10% 10мл N10"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 277"

    "Оказавает противомикробное,анальгизирующие ,противомикробное местное действие, состав : Хлорбутанол+камфара+ ментол+масло эвкалиптовое."

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 278"

    "Препорат с анальгизирующим эффектом также противовоспалительное и жаропонижающие действие таблетки 10мг N20, состав: Кеторолак -трометомин"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 279"

    "Раствор для инфузий, 5%, флакон 100мл. Действующее вещество: Аминокапроновая кислота (Aminocaproic acid). Возможен аналог."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 280"

    "Состав :аскорбиноя кислота раствор для инъекций 5% 2мл N 10"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 281"

    "Нестеройдное противовоспалительное средства, оказывает жаропанижающие действием,состав:таблетки ацитилсалицыловая кислота 500мг"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 282"

    "Противопеллагрическим средством,состав: никотиновая кислота1% 1.0 N 10"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 283"

    "Оказывает седативное ,спазмолитическим,сосудорасширяющим действие состав : капли Фенобарбитал18,2,натрия гидроокись 30мг, масло перечной мяты 1,4мг"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 284"

    "Отхаркивающие средства,состав : Активное вещество корень солодки 40г"

    Кол-во: 120.0

    "Позиция 285"

    "Клей мед.БФ-6 15г Срстав: в 100г содержатся - лак бакелитовый- 1,65г., поливинилбутераль- 0,85г., дибутилфталат- 3,5г., касторовое масло- 1,75 г., спиртт этиловый- 82,55г.. Применяют местно как взрослым так и детям для покрытия мелких ссадин, царапин, повреждения кожи."

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 286"

    "Кардиотоническое средство - сердечный гликозид. Действующие вещества: Ландыша листьев гликозид. Форма выпуска: Раствор для внутривенного введения 0,6 мг/мл--10 ампул по 1 мл в упаковке. Лекарственная форма: Прозрачная жидкость слегка желтоватого цвета.Состав: 1 мл раствора содержитактивного вещества коргликона - 0,60 мг;вспомогательные вещества: хлоробутанолгидрат, вода для инъекций. Возможен аналог."

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 287"

    "Оказывает антиаритмическое и антиангинальное действие, состав :Амиодарона гидрохлорид"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 288"

    "Психостимулирующий и аналетический препорат,состав :Кофеин бензоанат натрия 20% 1мл N10"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 289"

    "Мазь для наружного применения в тубах по 40 г; в пачке картонной 1 туба. Действующее вещество: Хлорамфеникол (Chloramphenicol), Диоксометилтетрагидропиримидин (Dioxomethyltetrahydropyrimidine). Возможен аналог."

    Кол-во: 6.0

    "Позиция 290"

    "Раствор для инъекций - 2 мл - ампулы (10) - упаковки контурные пластиковые, пачки картонные.Действующее вещество: Лидокаин, 2%. Возможен аналог."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 291"

    "Спрей для местного применения дозированный 10% 650 доз 38г, оказывает местноанестезирующее действие. Активное вещество Лидокаина: гидрохлорид. Возможен аналог."

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 292"

    "Линимент бальзамическ.по Вишневскому 30г- комбинированное средство для наружного применения. Состав: деготь- 30 мг, ксероформ- 30мг"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 293"

    "Лоперамид 0,002г N20 для леяения системы пищеварения. Диатеи. Состав: лоперамид- 2 мг."

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 294"

    "Левомицетин 0,5 N10- антибиотик широкого спектра действия. Состав: хлорамфеникол- 500 мг в 1 таблетке."

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 295"

    "Лоратадин 10мг N10- противоаллергическое средтво. Состав: лоратодин- 10 мг лактозы моногидрат- 71,3 мг, крахмал кукурузный- 18 мг, магния стеарат- 0,7 мг. Таблетки белого цвета круглые"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 296"

    "Магния сульфат 25% 5.0 N10 - артериальная гипертензия. Состав: в 1 ампуле- магния сульфат 20 г. Вода для иньекций- 80 мг."

    Кол-во: 15.0

    "Позиция 297"

    "Манинил 5мг N120 пероральный гипогликемический препарат из группы производных сульфонилмочевины 2 поколения. Состав: глибенкламид 5 мг. 120 шт флакон десцветного цвета в картонной коробке."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 298"

    "Мезатон 1% 1мл N10- альфа1 -адреностимулятор. Состав: Фенилэфрин гидрохлорид- 10 мг в 1 ампуле."

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 299"

    "Мезим-Форте N20 фементный препарат. Состав: липаза- 3500ЕД Ph.Eur, амилазы- 4200 ЕД Ph.Eur, протеаз- 250 ЕД Ph.Eur"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 300"

    "Меновазин 40мл раствор для наружного применения. Спиртовой прозрачный, бесцветный с запахом ментола. Состав: левоментол- 2,5г., прокаина гидрохлорид- 1г., бензокаин- 1 г. Флакон темного цвета, стеклянный."

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 301"

    "Метоклопрамид 0.5% 2мл N10 лекарственное средство обладающее потиворвотным эффектом. Состав:метоклопрамида гидрохлорид- 5 мг. Ампулы из бесцветного стекла."

    Кол-во: 15.0

    "Позиция 302"

    "Метоклопрамид 0.5% 2мл N10 лекарственное средство обладающее потиворвотным эффектом. Состав:метоклопрамида гидрохлорид- 5 мг. Таблетки белого цвета"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 303"

    "Метопролол 50мг N30 кардиоселективный б- блокатор. Состав: метопролола тартрат- 50 мг."

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 304"

    "Настойка валерианы 25.0- спиртовый раствор для внутреннего применения. Состав: валерианы корневища с корнями-200г.,этанол(этиловый спирт) 70? Достаточное количество до получения 1000мл препарата. Флакон темного цвета, стекло."

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 305"

    "Настойка боярышника 25.0 спиртовый раствор для внутреннего применения Состав- этанол(спирт этиловый)70% достаточное количество до 1000 мл раствора, боярышника плоды- 100г."

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 306"

    "Настойка пиона уклоняющегося 25мл- раствор спиртовый для внутреннего применения. Состав: трава пиона уклоняющего- 50г., корневищ и корней пиона уклоняющего - 50 г., этанол(спирт этиловый) 70%- до статочное количество до получения 1000мл."

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 307"

    "Настойка пустырника 25.0 раствор спиртовый для внутреннего применения Состав: этанол(спирт этиловый 70% достаточное количество до получения 1000мл раствора, пустырника травы измельченной- 200г."

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 308"

    "Настойка эвкалипта 25.0 спиртовый раствор для внутреннего применения. Состав: этанол(спирт этиловый)70% достаточное количество до 1000 мл.,эвкалипта прудовидного листья- 200 г."

    Кол-во: 30.0

    "Позиция 309"

    "Натрия тиосульфат 30% 10,0 N10 дезинтоксикационное средство . Состав: натрия тиосульфвт пентагидрат- 300мг.,натрия гидрокарбонат, вода для иньекций,"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 310"

    "Раствор для инъекций. Действующее вещество: Натрия хлорид (Sodium chloride) Дозировка: 0,9%Объем (мл): 10МЛ. Форма выпуска10 мл - ампулы (10) - пачки картонные.Показания: Изотонический раствор: дегидратация различного генеза. Для поддержания объема плазмы крови во время и после операций. В качестве растворителя для различных препаратов. Возможен аналог."

    Кол-во: 40.0

    "Позиция 311"

    "Раствор для инфузий изотонический 0,9%, бутылки стеклянные для фармацевтических и инфузионных препаратов, укупоренные пробками из резины и обжатые алюминиевыми колпачками 200 мл. Действующее вещество:Натрия хлорид (Sodium chloride). Возможен аналог."

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 312"

    "Спрей назальный, действующие вещества: Нафазолин. Форма выпуска: Капли назальные 0,1% 10 мл, флакон-капельница (полимерный). Лекарственная формаПрозрачная бесцветная или слегка окрашенная жидкость. Возможен аналог."

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 313"

    "Нимесулид 100мг N20 НПВС состав : действующие вещество Нимесулид ."

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 314"

    "Капсулы подъязычные, 0,5 мг - 40 шт в уп. Действующие вещества: НитроглицеринПоказания: Купирование приступов стенокардии, кратковременная профилактика. Состав1 капсула содержит:активное вещество: нитроглицерин (раствор нитроглицерина 4% в подсолнечном масле в пересчете на 100% вещество) - 0,5 мг;бутилгидрокситолуол (ионол) - 0,0074 мг, масло подсолнечное - до 50 мг; состав оболочки: желатин медицинский - 17,1 мг, глицерол (глицерин) - 5,62 мг, метилпарагидроксибензоат (нипагин) - 0,14 мг, азорубин (краситель кислотный красный 2С) - 0,14 мг. Возможен аналог."

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 315"

    "Дозированный аэрозоль в баллоне с одноразовой дозой 0,4 мг, снабженном дозатором- распылителем, 10 г раствора, что соответствует 180 дозам. Не содержит фреона. Действующее вещество: Нитроглицерин (Nitroglycerinum). Состав1 доза — нитроглицерин в виде раствора 0,04 г. Этанол (96%), пропиленгликоль, — как вспомогательные вещества. Возможен аналог."

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 316"

    "Нифедипин 10мг N50 таблетки покрытые оболочкой желтого цвета, состав: нифедипин- 10 мг., лактозы моногидрат- 50 мг., целлюлоза микрокристаллическая- 48,2 мг., крахмал пшеничный- 5 мг. Силективный блокатор медленных кальциевых каналов."

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 317"

    "Раствор для инъекций, дозировка: 0.5 %Фасовка: N10Форма выпуска: р-р д/инъекций. Действующее вещество: Прокаина гидрохлорид 5мг. Упаковка: ампулы. Клиническая фармакология: Местный анестетик. Возможен аналог."

    Кол-во: 30.0

    "Позиция 318"

    "Новокаинамид 10% 5мл N10 р/р для инъкций ,состав:прокаинамид гидрохлорид."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 319"

    "Но-шпа 20мг 2мл N5 Спазмолитик, состав :дротаверина гидрохлорид р/р для инъекций"

    Кол-во: 15.0

    "Позиция 320"

    "Нурофен 100 мл детский сироп противовоспалительные , состав :Ибупрофен 100мг"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 321"

    "Омепразол 20мг N30 таблетки, состав :Действующие вещество Омепрозол."

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 322"

    "Отипакс 15мл ,комбинированый препарат местного примениния ушные капли , состав :Фенозон + лидокаин гидрохлорид."

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 323"

    "Панангин 10,0 N5 Предупреждает и устраняет гипокалиемию, состав :калия аспартат + магния аспартат р-р для инъекций"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 324"

    "Пантенол-аэрозоль 130.0 для местного применения ,состав : Декспантенол 463 мг"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 325"

    "Папаверина гидрохлорид 2% 2мл N10 миотропное спазмолитическое средства,состав :Папаверин гидрохлорид р-р для инъекций"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 326"

    "Парацетамол 200мг N10 ,жаропонижающие действие, состав :Парацетом ."

    Кол-во: 15.0

    "Позиция 327"

    "Платифиллина гидротартрат 0,2% 1мл N10 Оказывает также миотропное спазмолитическое и слабо выраженое седотивное, состав : Платифелина гидротартрат р-р для инъекций."

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 328"

    "Полиглюкин 6 % 200.0 ,состав :Декстран р-р для инфузий."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 329"

    "Раствор для инъекций Фасовка: N3Форма выпуска: р-р д/инъекцийУпаковка: ампулы по 1млДействующее вещество: Преднизолон. Состав и форма выпуска: 1 мл - ампулы темного стекла (3) - упаковки контурные пластиковые (1) - пачки картонные. Возможен аналог."

    Кол-во: 30.0

    "Позиция 330"

    "Раствор бриллиантовой зелени 1% 10.0 антисептическое средства,состав :Бриллиантово зеленый спиртовой раствор."

    Кол-во: 70.0

    "Позиция 331"

    "Раствор люголя с глицерином 25.0 , состав : калия йодид 2г, глицерол 94г ,вода очищенная 3г."

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 332"

    "Раствор для местного и наружного применения 0.05%. Активное вещество хлоргексидина биглюконат субстанция-раствор 20%-2,5мл. Пластиковый флакон объемом 100 мл. Возможен аналог."

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 333"

    "Регидрон N20 ,востанавливает водноэлектролитный баланс и кислощелочное равновесие в организме, состав :Натрия хлорид +натрия цитрат + калия хлорид + декстроза."

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 334"

    "Рибоксин 2% 10мл N10 Оказывает антигипоксическое действие ,ИБС, состав: инозин."

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 335"

    "Сенаде N500 оказывает слабительый эффект , состав : трава сеннаде."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 336"

    "Сальбутамол 12мл , Бронхолитическое средства , снимает бронхоспазм, состав : Сальбутамол сульфат 100мкг."

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 337"

    "Синтомицин линимент 10% 25.0 антибиотик широкого спектора действия,действие бактериостатическое,состав :Хлорамфеникол."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 338"

    "Спазмалгон N20 дает быстрый и длительный анальгетический эффект , оказывает миотропное действие, состав :Метомизол натрия +питофенон + фенпиверин"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 339"

    "Спазмалгон N20 дает быстрый и длительный анальгетический эффект , оказывает миотропное действие, состав :Метомизол натрия +питофенон + фенпиверин"

    Кол-во: 15.0

    "Позиция 340"

    "Сульфацил-натрий 20% 1.5мл обладает противомикробным действием ,состав : Сульфацетамид 300 мг"

    Кол-во: 30.0

    "Позиция 341"

    "Сульфокамфокаин 10% 2мл N10 раствор для оказывает быстрое, но умеренное аналептическое действие ,состав : Сульфокамфокаин"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 342"

    "Супрастин 0,025 N20 таблетки , Антигистаминый препорат, предупреждает развитие и облегчает течение аллергических реакций , состав :Хлоропирамина гидрохлорид"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 343"

    "Раствор для инъекций в ампулах 2% 1мл N5. Действующее вещество: Хлоропирамин. Состав: 1 ампула содержит хлоропирамина гидрохлорид 20 мг.Вспомогательные вещества: вода д/и - до 1 мл. Возможен аналог."

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 344"

    "Таблетки от кашля N10, состав : Термопсиса ланцетного"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 345"

    "Тетрациклин 1% 3г мазь глазная ,антибиотик широкого спектора действия состав :Тетрациклин 10мг"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 346"

    "Венотонизирующее и ангиопротективное , противоотечное и противовоспалительное действие , состав :Троксерутин 2% 40 г гель"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 347"

    "Уголь N10 250мг активированный , адсорбирующее вещество ,состав :Уголь активированый"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 348"

    "НПВС.Оказывает противовоспалительное,анальгетическое действие, состав: Кетопрофен в 1г-25мг"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 349"

    "Антигистаминый препорат фенистил гель 0,1% 50г , состав :Диметиндена малеат 10мг"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 350"

    "Противомикробное и противопротозойное действие таблетки 0,05г состав : Фуразолидон 50 мг"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 351"

    "Противомикробное средства , бактериостатическое действие 0,02 N10 состав : Нитрофурал"

    Кол-во: 15.0

    "Позиция 352"

    "Быстродействующие диуретик 0,04 N50 таблетки ,состав :Действующие вещество Фуросемид 40мг"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 353"

    "Антигистаминый препарат цетиризин 10мг N10 ,состав : Цетиризина гидрохлорид"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 354"

    "Цефалоспориновый антибиотик 3 поколения , действует бактерицидно , широкого спектора действия, состав: Действующие вещество Цефтриаксон сухое вещество для в/м инъекций 1,0гр"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 355"

    "Энап таблетки 10мг N10 ,состав : действующие вещество эналаприла малеат"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 356"

    "Противомикробный препорат широкого спектора действия,состав:Нифуроксазид капсулы 200мг"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 357"

    "Оказывает стимулирующие действие на дыхательный центр, снимает бронхоспазм , состав :Аминофиллин р-р для инъек 2,4% 10мл"

    Кол-во: 10.0

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