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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32110262880
Уникальный номер закупки
21/2.1/0039537/ДОКСигнал
Наименование закупки
оказание услуг по перевозке
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
07.05.2021 10:18
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
353480, Российская Федерация, Краснодарский край, Геленджик, Кабардинка, Революционная, 91
Почтовый адрес
353480, Российская Федерация, 23, Геленджик, г. Геленджик, с. Кабардинка, ул. Революционная, д. 91
Контактный телефон
+7 86141 6-53-59
Факс
+7 86141 6-53-41
Адрес электронной почты
urist@doksignal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Мирошниченко Н. И.
Место рассмотрения предложений
ЭТП ГПБ
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по перевозкам
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по перевозкам
Начальная цена
592 800,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ДОК Сигнал
Все закупки и тендеры ДОК Сигнал
Адрес местонахождения
353480, Российская Федерация, Краснодарский край, Геленджик, Кабардинка, Революционная, 91
353480, Российская Федерация, 23, Геленджик, г. Геленджик, с. Кабардинка, ул. Революционная, д. 91
49.39.1
49.39
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.0
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