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Номер извещения
32110261594
Уникальный номер закупки
21/1.5/0033937/ГТранс
Наименование закупки
Выполнение работ проектно-изыскательских по объекту «Теплоснабжение и водоснабжение объекта «Цех ремонта подвижного состава» (инв.№ 6000000105)» Ямальского филиала ООО «Газпромтранс»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Дата публикации
06.05.2021 07:08
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
Почтовый адрес
117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48
Контактный телефон
+7 499 580-19-07
Факс
+7 499 580-19-07
Адрес электронной почты
kivv@gptrans.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Киселев В. В.
Место рассмотрения предложений
г. Москва, пос Сосенское, п. Газопровд, 101
Закупки и тендеры Услуги инженерно-технического характера Эта группировка не включает: - услуги по научным исследованиям и экспериментальным разработкам в области технических наук, см. 72.19.2
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение работ проектно-изыскательских по объекту «Теплоснабжение и водоснабжение объекта «Цех ремонта подвижного состава» (инв.№ 6000000105)» Ямальского филиала ООО «Газпромтранс»
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
25.06.202125.06.2021 20:0025.06.2021 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110261594Подведение итогов не позднее Выполнение работ проектно-изыскательских по объекту «Теплоснабжение и водоснабжение объекта «Цех ремонта подвижного состава» (инв.№ 6000000105)» Ямальского филиала ООО «Газпромтранс»г. Москва, пос Сосенское, п. Газопровд, 101
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ проектно-изыскательских по объекту «Теплоснабжение и водоснабжение объекта «Цех ремонта подвижного состава» (инв.№ 6000000105)» Ямальского филиала ООО «Газпромтранс»
Начальная цена
2 638 049,09
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпромтранс"
Все закупки и тендеры ООО "Газпромтранс"
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48
71.12.12.190
71.12.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.0
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