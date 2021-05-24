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Номер извещения
32110260018
Уникальный номер закупки
21/4.5/0033850/ГМРГСмоленск
Наименование закупки
Поставка компьютеров в сборе для нужд ООО "Газпром межрегионгаз Смоленск"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Дата публикации
04.05.2021 10:56
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
214019, Российская Федерация, Смоленская область, Смоленск, Трамвайный пр., 10
Почтовый адрес
214019, Российская Федерация, Смоленская область, Смоленск, Трамвайный пр., 10
Контактный телефон
+7 4812 70-52-58
Факс
--
Адрес электронной почты
it@smolregiongaz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кавченкова С. В.
Место рассмотрения предложений
г. Смоленск, Трамвайный проезд, д. 10
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка компьютеров в сборе для нужд ООО "Газпром межрегионгаз Смоленск"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка компьютеров в сборе для нужд ООО "Газпром межрегионгаз Смоленск"
Начальная цена
2 625 111,89
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ СМОЛЕНСК
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ СМОЛЕНСК
Адрес местонахождения
214019, Российская Федерация, Смоленская область, Смоленск, Трамвайный пр., 10
26.20
46.14.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 28.0
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