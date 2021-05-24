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    Главная / Торги / Поставка компьютеров в сборе для нужд ООО "Газпром межрегионгаз Смоленск"

    Поставка компьютеров в сборе для нужд ООО "Газпром межрегионгаз Смоленск"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.05.2021 11:5924.05.2021 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110260018Дата и время окончания срока приема заявок Поставка компьютеров в сборе для нужд ООО "Газпром межрегионгаз Смоленск"г. Смоленск, Трамвайный проезд, д. 10Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32110260018

    Уникальный номер закупки

    21/4.5/0033850/ГМРГСмоленск

    Номер закупки

    0261/21/4.5/0033850/ГМРГСмоленск/ПР/ГОС/Э/04.05.2021

    Наименование закупки

    Поставка компьютеров в сборе для нужд ООО "Газпром межрегионгаз Смоленск"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    04.05.2021 10:56

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Методика оценки для МИ.docx

    Документация МТР СМСП.docx

    Техническое задание.docx

    Приложение к Форме 1 Коммерческое предложение Расчет цены заявки.docx

    Проект договора поставки.docx

    О внесении изменений в извещение.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ СМОЛЕНСК
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ СМОЛЕНСК

    Юридический адрес

    214019, Российская Федерация, Смоленская область, Смоленск, Трамвайный пр., 10

    Почтовый адрес

    214019, Российская Федерация, Смоленская область, Смоленск, Трамвайный пр., 10

    Контактный телефон

    +7 4812 70-52-58

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    it@smolregiongaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кавченкова С. В.

    Место рассмотрения предложений

    г. Смоленск, Трамвайный проезд, д. 10

    Закупки и тендеры Смоленская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка компьютеров в сборе для нужд ООО "Газпром межрегионгаз Смоленск"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.05.202128.05.2021 18:0028.05.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110260018Подведение итогов не позднее Поставка компьютеров в сборе для нужд ООО "Газпром межрегионгаз Смоленск"г. Смоленск, Трамвайный проезд, д. 10

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка компьютеров в сборе для нужд ООО "Газпром межрегионгаз Смоленск"

    Начальная цена

    2 625 111,89

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ СМОЛЕНСК
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ СМОЛЕНСК

    Адрес местонахождения

    214019, Российская Федерация, Смоленская область, Смоленск, Трамвайный пр., 10

    Классификатор ОКПД2

    26.20

    Компьютеры и периферийное оборудование

    Классификатор ОКВЭД2

    46.14.1

    Деятельность агентов по оптовой торговле вычислительной техникой, телекоммуникационным оборудованием и прочим офисным оборудованием

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка компьютеров в сборе"

    Кол-во: 28.0

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