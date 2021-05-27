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Номер извещения
32110259587
Уникальный номер закупки
21/5.4/0022694/ДКузнецк
Наименование закупки
Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту автомобилей КамАЗ и автобусов ПАЗ для нужд ООО «Газпром добыча Кузнецк»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
03.05.2021 13:01
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
650991, Российская Федерация, Кемеровская область, Кемерово, пр. Октябрьский, 4
Почтовый адрес
650991, Российская Федерация, Кемеровская область, Кемерово, пр. Октябрьский, 4
Контактный телефон
+7 3842 77-10-95
Факс
+7 3842 52-50-48
Адрес электронной почты
a.kiselev@gazpromdk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Киселев А. С.
Место рассмотрения предложений
г. Кемерово, пр. Советский, 32
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту автомобилей КамАЗ и автобусов ПАЗ для нужд ООО «Газпром добыча Кузнецк»
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
31.05.202131.05.2021 07:0031.05.2021 07:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110259587Подведение итогов не позднее Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту автомобилей КамАЗ и автобусов ПАЗ для нужд ООО «Газпром добыча Кузнецк» г. Кемерово, пр. Советский, 32
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту автомобилей КамАЗ и автобусов ПАЗ для нужд ООО «Газпром добыча Кузнецк»
Начальная цена
2 841 099,52
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпром добыча Кузнецк
Все закупки и тендеры Газпром добыча Кузнецк
Адрес местонахождения
650991, Российская Федерация, Кемеровская область, Кемерово, пр. Октябрьский, 4
45.20
45.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.0
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