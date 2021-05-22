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Номер извещения
32110265858
Уникальный номер закупки
21/4.3/0023881/ГМРГМайкоп
Наименование закупки
Поставка сжиженного углеводородного газа ПБА (пропан-бутан автомобильный) на территории Республики Адыгея для нужд ООО "Газпром межрегионгаз Майкоп"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
11.05.2021 13:59
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
385000, Российская Федерация, Республика Адыгея (Адыгея), Майкоп, Пионерская, 276
Почтовый адрес
385000, Российская Федерация, Республика Адыгея (Адыгея), Майкоп, Пионерская, 276
Контактный телефон
+7 8772 59-36-16
Факс
+7 8772 59-35-90
Адрес электронной почты
e.guchetl@adygregiongaz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гучетль Е. В.
Место рассмотрения предложений
Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Пионерская, 276
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Поставка сжиженного углеводородного газа ПБА (пропан-бутан автомобильный) на территории Республики Адыгея для нужд ООО "Газпром межрегионгаз Майкоп"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
02.06.202102.06.2021 14:0002.06.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110265858Подведение итогов не позднее Поставка сжиженного углеводородного газа ПБА (пропан-бутан автомобильный) на территории Республики Адыгея для нужд ООО "Газпром межрегионгаз Майкоп"Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Пионерская, 276
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка сжиженного углеводородного газа ПБА (пропан-бутан автомобильный) на территории Республики Адыгея для нужд ООО "Газпром межрегионгаз Майкоп"
Начальная цена
294 255,36
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ МАЙКОП
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ МАЙКОП
Адрес местонахождения
385000, Российская Федерация, Республика Адыгея (Адыгея), Майкоп, Пионерская, 276
19.20.2
19.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 11480.0
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