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Номер извещения
32110259475
Уникальный номер закупки
21/4.3/0037862/ГГСервис
Наименование закупки
Поставка расходных материалов к многофункциональным устройствам для нужд ООО «Газпром гелий сервис»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
01.05.2021 05:51
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
692481, Российская Федерация, Приморский край, Надеждинский Район, С Вольно-Надеждинское, Территория Тор Надеждинская, Территория Тор Надеждинская
Почтовый адрес
692481, Российская Федерация, Приморский край, Надеждинский Район, С Вольно-Надеждинское, Территория Тор Надеждинская, Территория Тор Надеждинская
Контактный телефон
+7 423 222-20-99 доб. 1051
Факс
+7 495 122-20-00
Адрес электронной почты
e.ilyuk@gazprom-helium.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ильюк Е. А.
Место рассмотрения предложений
г. Москва, ул. Профсоюзная, 125
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка расходных материалов к многофункциональным устройствам для нужд ООО «Газпром гелий сервис»
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка расходных материалов к многофункциональным устройствам для нужд ООО «Газпром гелий сервис»
Начальная цена
1 192 933,67
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ГЕЛИЙ СЕРВИС"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ГЕЛИЙ СЕРВИС"
Адрес местонахождения
692481, Российская Федерация, Приморский край, Надеждинский Район, С Вольно-Надеждинское, Территория Тор Надеждинская, Территория Тор Надеждинская
28.23.25.000
28.23
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 9.0
Кол-во: 9.0
Кол-во: 9.0
Кол-во: 9.0
Кол-во: 24.0
Кол-во: 17.0
Кол-во: 17.0
Кол-во: 17.0
Кол-во: 8.0
Кол-во: 39.0
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