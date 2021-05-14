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    Главная / Торги / Оказание услуг по уборке офисных помещений филиала Сибирское управление ООО "Газпром газнадзор"

    Оказание услуг по уборке офисных помещений филиала Сибирское управление ООО "Газпром газнадзор"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.05.2021 14:0014.05.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110259350Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по уборке офисных помещений филиала Сибирское управление ООО "Газпром газнадзор"г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 65Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32110259350

    Уникальный номер закупки

    21/2.1/0034084/Гнадзор

    Номер закупки

    0059/21/2.1/0034084/Гнадзор/К/ГОС/Э/30.04.2021

    Наименование закупки

    Оказание услуг по уборке офисных помещений филиала Сибирское управление ООО "Газпром газнадзор"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    30.04.2021 20:48

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ДКО_0034084.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ГАЗНАДЗОР"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ГАЗНАДЗОР"

    Юридический адрес

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    Почтовый адрес

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    Контактный телефон

    +7 495 355-98-41

    Факс

    Адрес электронной почты

    sobolev@gaznadzor.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Соболев М. А.

    Место рассмотрения предложений

    г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 65

    Закупки и тендеры 77

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по уборке офисных помещений филиала Сибирское управление ООО "Газпром газнадзор"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    18.05.202118.05.2021 14:0018.05.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110259350Подведение итогов не позднее Оказание услуг по уборке офисных помещений филиала Сибирское управление ООО "Газпром газнадзор"г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 65

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по уборке офисных помещений филиала Сибирское управление ООО "Газпром газнадзор"

    Начальная цена

    598 561,92

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ГАЗНАДЗОР"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ГАЗНАДЗОР"

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    Классификатор ОКПД2

    81.21.10.000

    Услуги по общей уборке зданий

    Классификатор ОКВЭД2

    81.22

    Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Уборка офисных помещений (г.Сургут)"

    Кол-во: 1.0

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