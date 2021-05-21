Выполнение работ по газоконденсатным исследованиям с отбором и анализом проб пластовых флюидов через устьевую установку на скважинах Бованенковского НГКМ для нужд ООО «Газпром недра» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (0095/22/3/0003829/ГНедра/ПР/ГОС/Э/31.01.2022)