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Номер извещения
32110259131
Уникальный номер закупки
21/3/0027307/ГФлот
Наименование закупки
Оказание комплекса услуг по обращению с отходами производства и потребления и сточными водами, образующимися в процессе подготовительных и заключительных работ при строительстве поисково-оценочной скважины № 2 Скуратовской площади для нужд ООО "Газпром флот" в 2021 году
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
30.04.2021 18:25
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1 стр 1, помещение 1-Н (Ч.П.530)
Почтовый адрес
196105, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 139
Контактный телефон
+7 812 455-14-54
Факс
+7 812 609-62-99
Адрес электронной почты
Safaev@gazpromflot.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сафаев Т. О.
Место рассмотрения предложений
г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 139, к. 1, строение 1
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Оказание комплекса услуг по обращению с отходами производства и потребления и сточными водами, образующимися в процессе подготовительных и заключительных работ при строительстве поисково-оценочной скважины № 2 Скуратовской площади для нужд ООО "Газпром флот" в 2021 году
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
25.05.202125.05.2021 14:0025.05.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110259131Подведение итогов не позднее Оказание комплекса услуг по обращению с отходами производства и потребления и сточными водами, образующимися в процессе подготовительных и заключительных работ при строительстве поисково-оценочной скважины № 2 Скуратовской площади для нужд ООО "Газпром флот" в 2021 годуг. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 139, к. 1, строение 1
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание комплекса услуг по обращению с отходами производства и потребления и сточными водами, образующимися в процессе подготовительных и заключительных работ при строительстве поисково-оценочной скважины № 2 Скуратовской площади для нужд ООО "Газпром флот" в 2021 году
Начальная цена
2 626 621,62
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпром флот
Все закупки и тендеры Газпром флот
Адрес местонахождения
196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1 стр 1, помещение 1-Н (Ч.П.530)
196105, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 139
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0.012
Кол-во: 0.24
Кол-во: 0.584
Кол-во: 10.6
Кол-во: 0.364
Кол-во: 0.072
Кол-во: 0.061
Кол-во: 31.0
Кол-во: 20.0
Кол-во: 4.515
Кол-во: 638.4
Кол-во: 3.612
Кол-во: 8.51
Кол-во: 7.2
Кол-во: 10.836
Кол-во: 5.4
Кол-во: 0.064
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