Оказание комплекса услуг по обращению с отходами производства и потребления и сточными водами, образующимися в процессе подготовительных и заключительных работ при строительстве поисково-оценочной скважины № 2 Скуратовской площади для нужд ООО "Газпром флот" в 2021 году

Основные сведения Описание секции Торги ГК Газпром Номер извещения 32110259131 Уникальный номер закупки 21/3/0027307/ГФлот Номер закупки 0007/21/3/0027307/ГФлот/К/ГОС/Э/30.04.2021 Наименование закупки Оказание комплекса услуг по обращению с отходами производства и потребления и сточными водами, образующимися в процессе подготовительных и заключительных работ при строительстве поисково-оценочной скважины № 2 Скуратовской площади для нужд ООО "Газпром флот" в 2021 году Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурентный отбор Дата публикации

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