Поставка кабеля для нужд ООО "Газпром проектирование"

Не установлен

Размер обеспечения заявки (в рублях)

Поставка кабеля для нужд ООО "Газпром проектирование"

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Требования к электронной подписи поставщиков

Не указан

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Требования к документации

191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н

Нет прикрепленных документов

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Кабель ИнСил-ОЭКнг(А)-LS-ХЛ 2х2х1,0 (5)-660 (или эквивалент) в соответствии с Техническим заданием" Кол-во: 13.0

"Позиция 2" "Кабель ИнСил-Кнг(А)-LS-ХЛ 4х1,0 (5)-660 (или эквивалент) в соответствии с Техническим заданием" Кол-во: 2.4

"Позиция 3" "Кабель ИнСил-Кнг(А)-LS-ХЛ 19х1,0 (5)-660 (или эквивалент) в соответствии с Техническим заданием" Кол-во: 4.9

"Позиция 4" "Кабель ИнСил-ВБВнг(А)-LS-ХЛ 3х2,5ок-0,66 (или эквивалент) в соответствии с Техническим заданием" Кол-во: 7.4

"Позиция 5" "Кабель ИнСил-ВБВнг(А)-LS-ХЛ 5х2,5ок (N,РЕ)-0,66 (или эквивалент) в соответствии с Техническим заданием" Кол-во: 0.5

"Позиция 6" "Кабель ИнСил-ОЭКнг(А)-LS-ХЛ 4х2х1,0 (5)-660 (или эквивалент) в соответствии с Техническим заданием" Кол-во: 1.3

"Позиция 7" "Кабель ИнСил-Кнг(А)-LS-ХЛ 5х1,0 (5)-660 (или эквивалент) в соответствии с Техническим заданием" Кол-во: 1.2