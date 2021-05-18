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    Главная / Торги / Поставка кислорода, пропана, аргона технического, аргона чистого и углекислоты для нужд филиалов ООО "Газпром добыча Краснодар" Вуктыльского ГПУ, Линейного производственного управления межпромысловых трубопроводов .

    Поставка кислорода, пропана, аргона технического, аргона чистого и углекислоты для нужд филиалов ООО "Газпром добыча Краснодар" Вуктыльского ГПУ, Линейного производственного управления межпромысловых трубопроводов .

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.05.2021 10:0018.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110258624Дата и время окончания срока приема заявок Поставка кислорода, пропана, аргона технического, аргона чистого и углекислоты для нужд филиалов ООО "Газпром добыча Краснодар" Вуктыльского ГПУ, Линейного производственного управления межпромысловых трубопроводов .г. Краснодар, ул. Кубанская набережная , 62Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32110258624

    Уникальный номер закупки

    21/4.3/0035708/ДКраснодар

    Номер закупки

    0019/21/4.3/0035708/ДКраснодар/ПР/ГОС/Э/30.04.2021

    Наименование закупки

    Поставка кислорода, пропана, аргона технического, аргона чистого и углекислоты для нужд филиалов ООО "Газпром добыча Краснодар" Вуктыльского ГПУ, Линейного производственного управления межпромысловых трубопроводов .

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    30.04.2021 16:33

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    СМИСП_0019_21_4.3_0035708_ДКраснодар_ПР_ГОС_Э_30.04.2021.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром добыча Краснодар
    Все закупки и тендеры Газпром добыча Краснодар

    Юридический адрес

    350051, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Кубанская набережная, Дом 62

    Почтовый адрес

    350063, Российская Федерация, 23, Краснодар, г. Краснодар, Кубанская набережная, 62

    Контактный телефон

    +7 861 200-49-00 доб. 33463

    Факс

    +7 861 200-49-00

    Адрес электронной почты

    tender@kuban.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мануйлова Н. В.

    Место рассмотрения предложений

    г. Краснодар, ул. Кубанская набережная , 62

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка кислорода, пропана, аргона технического, аргона чистого и углекислоты для нужд филиалов ООО "Газпром добыча Краснодар" Вуктыльского ГПУ, Линейного производственного управления межпромысловых трубопроводов .

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.05.202120.05.2021 10:0020.05.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110258624Подведение итогов не позднее Поставка кислорода, пропана, аргона технического, аргона чистого и углекислоты для нужд филиалов ООО "Газпром добыча Краснодар" Вуктыльского ГПУ, Линейного производственного управления межпромысловых трубопроводов .г. Краснодар, ул. Кубанская набережная , 62

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка кислорода, пропана, аргона технического, аргона чистого и углекислоты для нужд филиалов ООО "Газпром добыча Краснодар" Вуктыльского ГПУ, Линейного производственного управления межпромысловых трубопроводов .

    Начальная цена

    335 820,38

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Газпром добыча Краснодар
    Все закупки и тендеры Газпром добыча Краснодар

    Адрес местонахождения

    350051, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Кубанская набережная, Дом 62

    350063, Российская Федерация, 23, Краснодар, г. Краснодар, Кубанская набережная, 62

    Классификатор ОКПД2

    20.11.11.130

    Газы инертные прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    20.11

    Производство промышленных газов

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Аргон ПЧ 4,8 (99,998%) ГОСТ 10157-79 газообразный в.ч. баллон 40л безвозвратная тара поставщика_x000D_ "

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 2"

    ""Кислород газообр.техн.1с, 40 л. ГОСТ 5583-78 Обменная тара."_x000D_ "

    Кол-во: 95.0

    "Позиция 3"

    ""Кислород газообр.техн.1с, 40 л. ГОСТ 5583-78 Обменная тара."_x000D_ "

    Кол-во: 32.0

    "Позиция 4"

    ""Газ сжиженный пропан (ПТ), 40 л. . ГОСТ 20448-90 Обменная тара."_x000D_ "

    Кол-во: 31.0

    "Позиция 5"

    ""Газ сжиженный пропан (ПТ), 40 л. ГОСТ 20448-90 Обменная тара."_x000D_ "

    Кол-во: 31.0

    "Позиция 6"

    "Аргон технический ГОСТ 10157-79 баллон 40 л Для сварочных работ безвозвратная тара поставщика_x000D_ "

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 7"

    "Углекислота жидкая (в баллонах) 24КГ высший сорт 40ЛИТР(ДМ?) ГОСТ 8050-85 99,8ПРОЦ Обменная тара_x000D_ "

    Кол-во: 672.0

    "Позиция 8"

    ""Кислород газообр.техн.1с, 40 л. ГОСТ 5583-78 Обменная тара."_x000D_ "

    Кол-во: 32.0

    "Позиция 9"

    ""Кислород газообр.техн.1с, 40 л. ГОСТ 5583-78 Обменная тара."_x000D_ "

    Кол-во: 24.0

    "Позиция 10"

    ""Газ сжиженный пропан (ПТ), 40 л. ГОСТ 20448-90 Обменная тара."_x000D_ "

    Кол-во: 31.0

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