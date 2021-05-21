Услуги по подготовке документов для получения лицензии на производство кислорода жидкого медицинского и внесения его в государственный реестр лекарственных средств для нужд Завода по подготовке конденсата к транспорту ООО "Газпром переработка" в 2021-2022 гг.

Основные сведения Описание секции Торги ГК Газпром Номер извещения 32110258746 Уникальный номер закупки 21/2.1/0031352/ГПереработка Номер закупки 0055/21/2.1/0031352/ГПереработка/К/ГОС/Э/30.04.2021 Наименование закупки Услуги по подготовке документов для получения лицензии на производство кислорода жидкого медицинского и внесения его в государственный реестр лекарственных средств для нужд Завода по подготовке конденсата к транспорту ООО "Газпром переработка" в 2021-2022 гг. Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурентный отбор Дата публикации

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