www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
32110258308
Уникальный номер закупки
21/4.1/0034531/ГПК
Наименование закупки
Поставка комплексов подземного оборудования для объекта строительства «Эксплуатационное бурение. Дообустройство второго опытного участка Ачимовских отложений Уренгойского НГКМ на полное развитие» для ООО «Газпром инвест» для нужд ООО «Газпром комплектация» № 001/21/4.1/0034531/ГПК/К/ГОС/Э
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
30.04.2021 15:56
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 812 609-31-11
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
R.Yamlikhin@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ямлихин Р. Р.
Место рассмотрения предложений
Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка комплексов подземного оборудования для объекта строительства «Эксплуатационное бурение. Дообустройство второго опытного участка Ачимовских отложений Уренгойского НГКМ на полное развитие» для ООО «Газпром инвест» для нужд ООО «Газпром комплектация» № 001/21/4.1/0034531/ГПК/К/ГОС/Э
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
26.05.202126.05.2021 14:0026.05.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110258308Подведение итогов не позднее Поставка комплексов подземного оборудования для объекта строительства «Эксплуатационное бурение. Дообустройство второго опытного участка Ачимовских отложений Уренгойского НГКМ на полное развитие» для ООО «Газпром инвест» для нужд ООО «Газпром комплектация» № 001/21/4.1/0034531/ГПК/К/ГОС/ЭРоссийская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка комплексов подземного оборудования для объекта строительства «Эксплуатационное бурение. Дообустройство второго опытного участка Ачимовских отложений Уренгойского НГКМ на полное развитие» для ООО «Газпром инвест» для нужд ООО «Газпром комплектация» № 001/21/4.1/0034531/ГПК/К/ГОС/Э
Начальная цена
269 123 400,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром комплектация"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"
Адрес местонахождения
196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)
28.92.1
28.92.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.0
Кол-во: 1.0
Кол-во: 1.0
Кол-во: 1.0
Кол-во: 1.0
Кол-во: 1.0
Кол-во: 1.0
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.