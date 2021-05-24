Оказание услуг по восстановлению герметичности крана шарового Ду500 на объекте «Участок км 340,8 – км 386» и кранов шаровых Ду1000, Ду300 на объекте «Участок км 460 – км 510» в составе проекта «Лупинги газопровода Грязовец – Выборг с целью замыкания второй нитки на участке Грязовец – Волхов».(только для субъектов малого и среднего предпринимательства)_36142

Основные сведения Описание секции Торги ГК Газпром Номер извещения 32110258108 Уникальный номер закупки 21/1.1/0036142/ГИнвест Номер закупки 0051/21/1.1/0036142/ГИнвест/ПР/ГОС/Э/30.04.2021 Наименование закупки Оказание услуг по восстановлению герметичности крана шарового Ду500 на объекте «Участок км 340,8 – км 386» и кранов шаровых Ду1000, Ду300 на объекте «Участок км 460 – км 510» в составе проекта «Лупинги газопровода Грязовец – Выборг с целью замыкания второй нитки на участке Грязовец – Волхов».(только для субъектов малого и среднего предпринимательства)_36142 Валюта процедуры RUB Способ закупки Маркетинговые исследования Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru