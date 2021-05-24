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Номер извещения
32110258108
Уникальный номер закупки
21/1.1/0036142/ГИнвест
Наименование закупки
Оказание услуг по восстановлению герметичности крана шарового Ду500 на объекте «Участок км 340,8 – км 386» и кранов шаровых Ду1000, Ду300 на объекте «Участок км 460 – км 510» в составе проекта «Лупинги газопровода Грязовец – Выборг с целью замыкания второй нитки на участке Грязовец – Волхов».(только для субъектов малого и среднего предпринимательства)_36142
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Дата публикации
30.04.2021 15:35
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, 6, Литер Д
Почтовый адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, 6, Литер Д
Контактный телефон
+7 812 455-17-00
Факс
+7 812 455-17-41
Адрес электронной почты
tender@invest.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бабошин А. В.
Место рассмотрения предложений
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, 6, Литер Д
Ключевые слова:
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Оказание услуг по восстановлению герметичности крана шарового Ду500 на объекте «Участок км 340,8 – км 386» и кранов шаровых Ду1000, Ду300 на объекте «Участок км 460 – км 510» в составе проекта «Лупинги газопровода Грязовец – Выборг с целью замыкания второй нитки на участке Грязовец – Волхов».
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
26.05.202126.05.2021 00:0026.05.2021 00:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110258108Подведение итогов не позднее Оказание услуг по восстановлению герметичности крана шарового Ду500 на объекте «Участок км 340,8 – км 386» и кранов шаровых Ду1000, Ду300 на объекте «Участок км 460 – км 510» в составе проекта «Лупинги газопровода Грязовец – Выборг с целью замыкания второй нитки на участке Грязовец – Волхов».196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, 6, Литер Д
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по восстановлению герметичности крана шарового Ду500 на объекте «Участок км 340,8 – км 386» и кранов шаровых Ду1000, Ду300 на объекте «Участок км 460 – км 510» в составе проекта «Лупинги газопровода Грязовец – Выборг с целью замыкания второй нитки на участке Грязовец – Волхов».
Начальная цена
2 106 667,79
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром инвест»
Все закупки и тендеры «Газпром инвест»
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, 6, Литер Д
71.20.19.190
71.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.0
Кол-во: 1.0
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