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Номер извещения
32110258370
Уникальный номер закупки
21/3/0022745/ГНедра
Наименование закупки
Мониторинг состояния окружающей среды на Ангарской площади в 2021-2022 гг. для нужд ООО «Газпром недра»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Дата публикации
30.04.2021 16:02
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,
Почтовый адрес
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65
Контактный телефон
+7 3452 54-09-56
Факс
+7 495 719-57-65
Адрес электронной почты
a.shishko@ggr.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шишко А. Н.
Место рассмотрения предложений
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65
Ключевые слова:
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Мониторинг состояния окружающей среды на Ангарской площади в 2021-2022 гг. для нужд ООО «Газпром недра»
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Мониторинг состояния окружающей среды на Ангарской площади в 2021-2022 гг. для нужд ООО «Газпром недра»
Начальная цена
1 484 853,67
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ НЕДРА
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Адрес местонахождения
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65
71.12.33.900
71.12.53
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.0
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