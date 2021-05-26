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    Главная / Торги / Поставка канцелярских товаров для нужд ООО "Газпром межрегионгаз Самара" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (№ 0001/21/4.3/0023851/МРГСамара)

    Поставка канцелярских товаров для нужд ООО "Газпром межрегионгаз Самара" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (№ 0001/21/4.3/0023851/МРГСамара)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.05.2021 10:0026.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110257696Дата и время окончания срока приема заявок Поставка канцелярских товаров для нужд ООО "Газпром межрегионгаз Самара" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (№ 0001/21/4.3/0023851/МРГСамара)Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. АПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32110257696

    Уникальный номер закупки

    21/4.3/0023851/МРГСамара

    Номер закупки

    0001/21/4.3/0023851/МРГСамара/ПР/ГОС/Э/30.04.2021

    Наименование закупки

    Поставка канцелярских товаров для нужд ООО "Газпром межрегионгаз Самара" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (№ 0001/21/4.3/0023851/МРГСамара)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    30.04.2021 14:58

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    23851 Для Участника.rar

    Продление 26.05.2021 (МИ).docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПАО Газпром
    Все закупки и тендеры ПАО Газпром

    Юридический адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Почтовый адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Контактный телефон

    +7 812 609-30-99

    Факс

    +7 495 719-66-61

    Адрес электронной почты

    K.Kudin@adm.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кудин К. Ю.

    Место рассмотрения предложений

    Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Услуги по розничной торговле писчебумажными и канцелярскими товарами в специализированных магазинах

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка канцелярских товаров для нужд ООО "Газпром межрегионгаз Самара" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (№ 0001/21/4.3/0023851/МРГСамара)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    02.06.202102.06.2021 14:0002.06.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110257696Подведение итогов не позднее Поставка канцелярских товаров для нужд ООО "Газпром межрегионгаз Самара" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (№ 0001/21/4.3/0023851/МРГСамара)Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка канцелярских товаров для нужд ООО "Газпром межрегионгаз Самара" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (№ 0001/21/4.3/0023851/МРГСамара)

    Начальная цена

    3 027 930,51

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Газпром межрегионгаз Самара
    Все закупки и тендеры Газпром межрегионгаз Самара

    Адрес местонахождения

    443099, Российская Федерация, Самарская область, Самара, ул. Водников, 24-26

    Классификатор ОКПД2

    47.62.2

    Услуги по розничной торговле писчебумажными и канцелярскими товарами в специализированных магазинах

    Классификатор ОКВЭД2

    47.62.2

    Торговля розничная писчебумажными и канцелярскими товарами в специализированных магазинах

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Блоки самоклеящиеся (стикеры) , 38х51 мм, 100 листов, упк. 12 шт., 3 цвета"

    Кол-во: 100.0

    "Позиция 2"

    "Блокнот А5, гребень, твердый картон, клетка"

    Кол-во: 400.0

    "Позиция 3"

    "Папка с боковым металлическим прижимом и внутренним карманом, синяя, 0,7 мм,"

    Кол-во: 150.0

    "Позиция 4"

    "Подушка сменная (47х18 мм), синяя"

    Кол-во: 30.0

    "Позиция 5"

    "Обложки картонные для переплета, А4, упк. 100 шт., тиснение под кожу, 230 г/м2, белые"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 6"

    "Грифели запасные , упк. 12 шт., HB, 0,7 мм"

    Кол-во: 50.0

    "Позиция 7"

    "Скоросшиватель пластиковый , А4, 0,18 мкм, синий"

    Кол-во: 2000.0

    "Позиция 8"

    "Механизмы для скоросшивания металло-пластиковые, упк. 10 шт., 80х200 мм,"

    Кол-во: 200.0

    "Позиция 9"

    "Подвесные папки А4 (345×240 мм), до 300 листов, упк. 25 шт., синие, картон,"

    Кол-во: 55.0

    "Позиция 10"

    "Антистеплер для скоб № 10, № 24/6, № 26/6, синий/серый/черный"

    Кол-во: 60.0

    "Позиция 11"

    "Магниты диаметром 30 мм, упк. 5 штук, цвет АССОРТИ, в блистере"

    Кол-во: 15.0

    "Позиция 12"

    "Стержень шариковый масляный , 98 мм, с ушками, СИНИЙ, 0,7 мм, линия письма 0,32мм"

    Кол-во: 300.0

    "Позиция 13"

    "Пленки-заготовки для ламинирования МАЛОГО ФОРМАТА, А5, упк. 100 шт., 125 мкм"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 14"

    "Короб архивный А4, 150 мм, 2 завязки, бумвинил, до 1400 листов"

    Кол-во: 600.0

    "Позиция 15"

    "Доска-планшет с прижимом А4, СИНЯЯ"

    Кол-во: 200.0

    "Позиция 16"

    "Папка 10 вкладышей стандарт, синяя, 0,5 мм"

    Кол-во: 100.0

    "Позиция 17"

    "Бумага копировальная (копирка), черная, А4, папка 100 листов"

    Кол-во: 15.0

    "Позиция 18"

    "Папка 60 вкладышей , синяя"

    Кол-во: 250.0

    "Позиция 19"

    "Пленки-заготовки для ламинирования А4, упк. 100 шт., 200 мкм,"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 20"

    "Папка на 2 кольцах, синяя, 35мм"

    Кол-во: 250.0

    "Позиция 21"

    "Ластик, белый, прямоугольный"

    Кол-во: 450.0

    "Позиция 22"

    "Скобы для степлера №23/24, 1000 штук, СВЕРХПРОЧНЫЕ, от 110 до 200 листов"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 23"

    "Карандаш автоматический, корпус синий, черный, серый резиновый грип, ластик, 0,7 мм"

    Кол-во: 110.0

    "Позиция 24"

    "Этикетка самоклеящаяся "Пронумеровано, прошито и скреплено", 70х37 мм, 24 этикетки, 10 листов"

    Кол-во: 30.0

    "Позиция 25"

    "Этикетка самоклеящаяся 210х297 мм, 1 этикетка, белая, 70 г/м2"

    Кол-во: 15.0

    "Позиция 26"

    "Подставка для бумажного блока пластиковая, 90х90х90 мм, прозрачная"

    Кол-во: 100.0

    "Позиция 27"

    "Закладки клейкие, НЕОНОВЫЕ, 45х12 мм, 5 цветов х 20 листов, на пластиковом основании"

    Кол-во: 400.0

    "Позиция 28"

    "Скобы для степлера №10, 1000 штук"

    Кол-во: 1500.0

    "Позиция 29"

    "Силовые кнопки-гвоздики , цветные, 50 шт., в пластиковой коробке"

    Кол-во: 70.0

    "Позиция 30"

    "Линейка металлическая 30 см, , европодвес,"

    Кол-во: 80.0

    "Позиция 31"

    "Зажимы для бумаг , упк. 12 шт., 41 мм, на 200 листов, черные, картонная коробка"

    Кол-во: 200.0

    "Позиция 32"

    "Обложки пластиковые для переплета, А4, упк. 100 шт., 200 мкм, прозрачные"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 33"

    "Степлер №10, синий"

    Кол-во: 150.0

    "Позиция 34"

    "Папка 30 вкладышей стандарт, синяя, 0,6 мм,"

    Кол-во: 200.0

    "Позиция 35"

    "Степлер №24/6"

    Кол-во: 200.0

    "Позиция 36"

    "Папка для бумаг с завязками картонная , 440 г/м2, до 200 листов, 110926, 10 шт./упак"

    Кол-во: 70.0

    "Позиция 37"

    "Текстовыделитель, ЗЕЛЕНЫЙ"

    Кол-во: 600.0

    "Позиция 38"

    "Текстовыделитель, ЖЕЛТЫЙ"

    Кол-во: 600.0

    "Позиция 39"

    "Дырокол металлический МОЩНЫЙ, до 100 листов, черный"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 40"

    "Папка на резинках , синяя, до 300 листов"

    Кол-во: 350.0

    "Позиция 41"

    "Тетрадь А4, 96 л., клетка, обложка картон"

    Кол-во: 300.0

    "Позиция 42"

    "Клейкая двухсторонняя лента 25 мм х 8 м, НА ВСПЕНЕННОЙ ОСНОВЕ, 1 мм, прочная"

    Кол-во: 45.0

    "Позиция 43"

    "Короб архивный А4, 100 мм, 2 завязки, бумвинил, до 900 листов"

    Кол-во: 600.0

    "Позиция 44"

    "Штамп самоупк.ный 4-строчный, размер оттиска 47х18 мм, синий без рамки, КАССЫ в комплекте"

    Кол-во: 50.0

    "Позиция 45"

    "Нож канцелярский 18 мм , металлический корпус (рифленый), автофиксатор"

    Кол-во: 140.0

    "Позиция 46"

    "Разделитель пластиковый , А4, 5 листов, по цветам, оглавление,"

    Кол-во: 60.0

    "Позиция 47"

    "Папка на 2 кольцах, 21 мм, синяя"

    Кол-во: 150.0

    "Позиция 48"

    "Ламинатор FGK-320, формат А3, толщина пленки 1 сторона 60-250 мкм, скорость 51 см/мин,"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 49"

    "Клейкая двухсторонняя лента 50 мм х 8 м, НА ВСПЕНЕННОЙ ОСНОВЕ, 1 мм, прочная"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 50"

    "Стержень шариковый 152 мм, СИНИЙ, узел 1 мм, линия письма 0,5 мм, 10 шт./упак"

    Кол-во: 15.0

    "Позиция 51"

    "Клейкая лента упаковочная, прозрачная"

    Кол-во: 200.0

    "Позиция 52"

    "Доска-флипчарт магнитно-маркерная (70×100 см),"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 53"

    "Этикетка самоклеящаяся 70х37 мм, 24 этикетки, белая, 70 г/м2"

    Кол-во: 15.0

    "Позиция 54"

    "Корзина для бумаг, 9 л, сетчатая, черная, серая"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 55"

    "Салфетки для электронных устройств универсальные, компактная туба 100 шт., влажные"

    Кол-во: 200.0

    "Позиция 56"

    "Ручка шариковая масляная с грипом, СИНЯЯ, корпус прозрачный, узел 0,5 мм, линия письма 0,18 мм"

    Кол-во: 530.0

    "Позиция 57"

    "Пружины пластиковые для переплета, упк. 100 шт., 14 мм (для сшивания 81-100 л.), белые"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 58"

    "Стиратель магнитный для магнитно-маркерной доски (55х160 мм), упаковка с подвесом"

    Кол-во: 15.0

    "Позиция 59"

    "Папки-файлы перфорированные, А4, упк. 100 шт., 35 мкм"

    Кол-во: 600.0

    "Позиция 60"

    "Скрепки, 28 мм, 100 шт., в картонной коробке"

    Кол-во: 800.0

    "Позиция 61"

    "Штемпельная подушка , 110x70 мм, синяя краска, 9052c"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 62"

    "Папка для бумаг архивная А4 (225х310 мм), 120 мм, 4 завязки, крафт, корешок - бумвинил"

    Кол-во: 2000.0

    "Позиция 63"

    "Пружины пластиковые для переплета, упк. 100 шт., 10 мм (для сшивания 41-55 л.), прозрачные"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 64"

    "Точилка, металлическая клиновидная"

    Кол-во: 200.0

    "Позиция 65"

    "Дырокол"

    Кол-во: 75.0

    "Позиция 66"

    "Разделитель пластиковый"

    Кол-во: 50.0

    "Позиция 67"

    "Блок самоклеящийся (стикеры), НЕОНОВЫЙ, 76х51 мм"

    Кол-во: 400.0

    "Позиция 68"

    "Шпагат джутовый упаковочный полированный, длина 500 м, диаметр 1,5 мм, 1200 текс,"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 69"

    "Папка-конверт с кнопкой , А4, до 100 листов, непрозрачная, синяя, СВЕРХПРОЧНАЯ 0,2 мм, 10 шт./упак."

    Кол-во: 50.0

    "Позиция 70"

    "Пружины пластиковые для переплета, упк. 100 шт., 12 мм (для сшивания 56-80 л.), прозрачные"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 71"

    "Папка-конверт на молнии А4 (335х238 мм), карман для визиток, молния ассорти, прозрачная"

    Кол-во: 401.0

    "Позиция 72"

    "Пленки-заготовки для ламинирования БОЛЬШОГО ФОРМАТА, А3, упк. 100 шт., 125 мкм,"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 73"

    "Краска штемпельная , синяя, 28 мл, на водной основе,"

    Кол-во: 100.0

    "Позиция 74"

    "Чистящая жидкость-спрей для маркерных досок , 250 мл,"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 75"

    "Папки-файлы перфорированные ЭКОНОМ, А4, упк. 100 шт."

    Кол-во: 600.0

    "Позиция 76"

    "Лоток вертикальный для бумаг (254х255х297 мм), 3 отделения, сетчатый, сборный, серый"

    Кол-во: 60.0

    "Позиция 77"

    "Разделитель пластиковый , А4, 20 листов, алфавитный А-Я, оглавление, цветной,"

    Кол-во: 50.0

    "Позиция 78"

    "Корректирующая жидкость, быстросохнущая, 20 мл, с кисточкой"

    Кол-во: 200.0

    "Позиция 79"

    "Текстовыделитель, РОЗОВЫЙ"

    Кол-во: 600.0

    "Позиция 80"

    "Лезвия для ножей 18 мм , упк. 10 шт., толщина лезвия 0,5 мм, в пластиковом пенале"

    Кол-во: 35.0

    "Позиция 81"

    "Ручка шариковая, СИНЯЯ, эконом"

    Кол-во: 3000.0

    "Позиция 82"

    "Папка 20 вкладышей , синяя"

    Кол-во: 250.0

    "Позиция 83"

    "Держатель магнитный для 4 маркеров для доски (130х152 мм),"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 84"

    "Папка на 2 кольцах, 25 мм, синяя"

    Кол-во: 180.0

    "Позиция 85"

    "Папка-регистратор, 50 мм, синяя"

    Кол-во: 560.0

    "Позиция 86"

    "Разделитель пластиковый , А4, 12 листов, Январь-Декабрь, оглавление, цветной,"

    Кол-во: 50.0

    "Позиция 87"

    "Блокнот для флипчарта , 20 листов, чистые, 67,5х98 см, 80 г/м2"

    Кол-во: 50.0

    "Позиция 88"

    "Ручка шариковая настольная масляная, корпус черный/синий, линия письма 0,35 мм, На подставке/пружина"

    Кол-во: 200.0

    "Позиция 89"

    "Зажимы для бумаг большие , упк. 12 шт., 51 мм, на 230 листов, черные, картонная коробка"

    Кол-во: 199.0

    "Позиция 90"

    "Зажимы для бумаг , упк. 12 шт., 15 мм, на 45 листов, черные, картонная коробка"

    Кол-во: 400.0

    "Позиция 91"

    "Корректирующая лента, механизм перемотки, блистер"

    Кол-во: 230.0

    "Позиция 92"

    "Клей моментальный, 3 г, отрывная мультикарта,"

    Кол-во: 80.0

    "Позиция 93"

    "Папка 40 вкладышей"

    Кол-во: 200.0

    "Позиция 94"

    "Резинки банковские универсальные диаметром 80 мм, 100 г, цветные, натуральный каучук"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 95"

    "Конверты С4 (229х324 мм), отрывная лента, 100 г/м2, упк. 500 шт."

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 96"

    "Датер-мини месяц цифрами, для банка, оттиск 20х4 мм, синий, корпус черный"

    Кол-во: 30.0

    "Позиция 97"

    "Бумага копировальная (копирка), фиолетовая, А4, папка 100 листов,"

    Кол-во: 15.0

    "Позиция 98"

    "Ножницы, 210 мм, классической формы, резиновые вставки, черно-синие"

    Кол-во: 150.0

    "Позиция 99"

    "Подставка-органайзер 5-6 отделений"

    Кол-во: 50.0

    "Позиция 100"

    "Скобы для степлера №24/6, 1000 штук"

    Кол-во: 2000.0

    "Позиция 101"

    "Блок для записей непроклеенный, куб 9х9х9 см, цветной"

    Кол-во: 600.0

    "Позиция 102"

    "Блок самоклеящийся (стикеры) , ПАСТЕЛЬНЫЙ, 76х51 мм, 100 листов"

    Кол-во: 450.0

    "Позиция 103"

    "Гель для увлажнения пальцев , 25 г,"

    Кол-во: 130.0

    "Позиция 104"

    "Зажимы для бумаг , упк. 12 шт., 25 мм, на 100 листов, черные, картонная коробка"

    Кол-во: 500.0

    "Позиция 105"

    "Скотч пломбировочный 50 мм x 66 м, перфорация каждые 150 мм (433 отрезка)"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 106"

    "Маркер перманентный (нестираемый), ЧЕРНЫЙ"

    Кол-во: 300.0

    "Позиция 107"

    "Скрепочница магнитная"

    Кол-во: 60.0

    "Позиция 108"

    "Пленки-заготовки"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 109"

    "Скрепки большие 50 мм, , оцинкованные, 50 шт., в картонной коробке"

    Кол-во: 600.0

    "Позиция 110"

    "Папка-уголок жесткая, синяя, 0,18 мм,"

    Кол-во: 1100.0

    "Позиция 111"

    "Блокнот А5, 96 л., твердый переплет, клетка"

    Кол-во: 160.0

    "Позиция 112"

    "Конверты Е65 (110х220 мм), отрывная лента, 80 г/м2, упк. 1000 шт"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 113"

    "Ручка гелевая, ЧЕРНАЯ, корпус soft-touch, игольчатый узел 0,38 мм, линия письма 0,25 мм,"

    Кол-во: 200.0

    "Позиция 114"

    "Нить лавсановая для прошивки документов, БЕЛАЯ, диаметр 1,5 мм, длина 500 м, ЛШ 460,"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 115"

    "Клей-карандаш, 40 г"

    Кол-во: 300.0

    "Позиция 116"

    "Стержень шариковый масляный, 144 мм, СИНИЙ, узел 0,7 мм, линия письма 0,32 мм"

    Кол-во: 400.0

    "Позиция 117"

    "Скоросшиватель пластиковый , А4, 130/180 мкм, серый, 10 шт./упак."

    Кол-во: 50.0

    "Позиция 118"

    "Уничтожитель (шредер) S6, 3 уровень секретности, фрагменты 5х34 мм, 6 листов, 16 л"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 119"

    "Бейдж горизонтальный (60х90 мм), лента и булавка"

    Кол-во: 1000.0

    "Позиция 120"

    "Степлер МОЩНЫЙ №24/6-23/24 металлический , до 200 листов, черный"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 121"

    "Папка-регистратор, 70 мм, синяя"

    Кол-во: 1700.0

    "Позиция 122"

    "Лупа , увеличение х4/х10, диаметр линз 12/46 мм, нашейная, пластик"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 123"

    "Конверты С5 (162х229 мм), отрывная лента, 80 г/м2, упк. 1000 шт."

    Кол-во: 40.0

    "Позиция 124"

    "Маркеры для доски , упк. 4 шт., АССОРТИ, классические, круглый наконечник, 5 мм"

    Кол-во: 30.0

    "Позиция 125"

    "Клейкая двухсторонняя лента 50 мм х 10 м, ТОНКАЯ ОСНОВА полипропилен,"

    Кол-во: 35.0

    "Позиция 126"

    "Маркер для CD и DVD , ЧЕРНЫЙ, супертонкий металлический наконечник, 0,5 мм,"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 127"

    "Скобы для степлера №23/13, 1000 штук, , от 30 до 80 листов,"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 128"

    "Блок самоклеящийся (стикер), , НЕОНОВЫЙ, 76х76 мм, 400 листов, 8 цветов"

    Кол-во: 200.0

    "Позиция 129"

    "Лента клейкая прозрачная"

    Кол-во: 24.0

    "Позиция 130"

    "Скобы для степлера №23/17"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 131"

    "Ручка-корректор, металлический наконечник"

    Кол-во: 130.0

    "Позиция 132"

    "Ручка шариковая масляная автоматическая с грипом, СИНЯЯ, узел 0,7 мм, линия письма 0,32 мм"

    Кол-во: 700.0

    "Позиция 133"

    "Карандаши чернографитные упк. 12 шт., HB, с резинкой, синий корпус, картонная упаковка"

    Кол-во: 110.0

    "Позиция 134"

    "Лоток горизонтальный для бумаг с пазами, А4 (360х270х80 мм)"

    Кол-во: 80.0

    "Позиция 135"

    "Папка-короб на резинках , 30 мм, синяя, 0,7 мм,"

    Кол-во: 170.0

    "Позиция 136"

    "Скоросшиватель картонный мелованный , гарантированная плотность 440 г/м2, до 200 листов"

    Кол-во: 2000.0

    "Позиция 137"

    "Шило канцелярское малое, общая длина 130 мм, диаметр иглы 2 мм"

    Кол-во: 70.0

    "Позиция 138"

    "Папка-уголок жесткая , прозрачная, 0,18 мм"

    Кол-во: 1000.0

    "Позиция 139"

    "Ручка гелевая, СИНЯЯ, игольчатый узел 0,38 мм, линия письма 0,25 мм,"

    Кол-во: 500.0

    "Позиция 140"

    "НАБОР для прошивки документов (шило с ушком, нить 60 м), в блистере,"

    Кол-во: 50.0

    "Позиция 141"

    "Клей ПВА (бумага, картон, дерево)"

    Кол-во: 260.0

    "Позиция 142"

    "Текстовыделитель, ОРАНЖЕВЫЙ"

    Кол-во: 600.0

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