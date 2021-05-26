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Номер извещения
32110257696
Уникальный номер закупки
21/4.3/0023851/МРГСамара
Наименование закупки
Поставка канцелярских товаров для нужд ООО "Газпром межрегионгаз Самара" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (№ 0001/21/4.3/0023851/МРГСамара)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Дата публикации
30.04.2021 14:58
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 812 609-30-99
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
K.Kudin@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кудин К. Ю.
Место рассмотрения предложений
Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А
Закупки и тендеры Услуги по розничной торговле писчебумажными и канцелярскими товарами в специализированных магазинах
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Поставка канцелярских товаров для нужд ООО "Газпром межрегионгаз Самара" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (№ 0001/21/4.3/0023851/МРГСамара)
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
02.06.202102.06.2021 14:0002.06.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110257696Подведение итогов не позднее Поставка канцелярских товаров для нужд ООО "Газпром межрегионгаз Самара" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (№ 0001/21/4.3/0023851/МРГСамара)Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка канцелярских товаров для нужд ООО "Газпром межрегионгаз Самара" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (№ 0001/21/4.3/0023851/МРГСамара)
Начальная цена
3 027 930,51
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпром межрегионгаз Самара
Все закупки и тендеры Газпром межрегионгаз Самара
Адрес местонахождения
443099, Российская Федерация, Самарская область, Самара, ул. Водников, 24-26
47.62.2
47.62.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 100.0
Кол-во: 400.0
Кол-во: 150.0
Кол-во: 30.0
Кол-во: 20.0
Кол-во: 50.0
Кол-во: 2000.0
Кол-во: 200.0
Кол-во: 55.0
Кол-во: 60.0
Кол-во: 15.0
Кол-во: 300.0
Кол-во: 5.0
Кол-во: 600.0
Кол-во: 200.0
Кол-во: 100.0
Кол-во: 15.0
Кол-во: 250.0
Кол-во: 5.0
Кол-во: 250.0
Кол-во: 450.0
Кол-во: 20.0
Кол-во: 110.0
Кол-во: 30.0
Кол-во: 15.0
Кол-во: 100.0
Кол-во: 400.0
Кол-во: 1500.0
Кол-во: 70.0
Кол-во: 80.0
Кол-во: 200.0
Кол-во: 10.0
Кол-во: 150.0
Кол-во: 200.0
Кол-во: 200.0
Кол-во: 70.0
Кол-во: 600.0
Кол-во: 600.0
Кол-во: 3.0
Кол-во: 350.0
Кол-во: 300.0
Кол-во: 45.0
Кол-во: 600.0
Кол-во: 50.0
Кол-во: 140.0
Кол-во: 60.0
Кол-во: 150.0
Кол-во: 1.0
Кол-во: 20.0
Кол-во: 15.0
Кол-во: 200.0
Кол-во: 1.0
Кол-во: 15.0
Кол-во: 20.0
Кол-во: 200.0
Кол-во: 530.0
Кол-во: 10.0
Кол-во: 15.0
Кол-во: 600.0
Кол-во: 800.0
Кол-во: 10.0
Кол-во: 2000.0
Кол-во: 10.0
Кол-во: 200.0
Кол-во: 75.0
Кол-во: 50.0
Кол-во: 400.0
Кол-во: 20.0
Кол-во: 50.0
Кол-во: 10.0
Кол-во: 401.0
Кол-во: 5.0
Кол-во: 100.0
Кол-во: 20.0
Кол-во: 600.0
Кол-во: 60.0
Кол-во: 50.0
Кол-во: 200.0
Кол-во: 600.0
Кол-во: 35.0
Кол-во: 3000.0
Кол-во: 250.0
Кол-во: 10.0
Кол-во: 180.0
Кол-во: 560.0
Кол-во: 50.0
Кол-во: 50.0
Кол-во: 200.0
Кол-во: 199.0
Кол-во: 400.0
Кол-во: 230.0
Кол-во: 80.0
Кол-во: 200.0
Кол-во: 20.0
Кол-во: 10.0
Кол-во: 30.0
Кол-во: 15.0
Кол-во: 150.0
Кол-во: 50.0
Кол-во: 2000.0
Кол-во: 600.0
Кол-во: 450.0
Кол-во: 130.0
Кол-во: 500.0
Кол-во: 1.0
Кол-во: 300.0
Кол-во: 60.0
Кол-во: 10.0
Кол-во: 600.0
Кол-во: 1100.0
Кол-во: 160.0
Кол-во: 10.0
Кол-во: 200.0
Кол-во: 10.0
Кол-во: 300.0
Кол-во: 400.0
Кол-во: 50.0
Кол-во: 2.0
Кол-во: 1000.0
Кол-во: 5.0
Кол-во: 1700.0
Кол-во: 20.0
Кол-во: 40.0
Кол-во: 30.0
Кол-во: 35.0
Кол-во: 20.0
Кол-во: 20.0
Кол-во: 200.0
Кол-во: 24.0
Кол-во: 20.0
Кол-во: 130.0
Кол-во: 700.0
Кол-во: 110.0
Кол-во: 80.0
Кол-во: 170.0
Кол-во: 2000.0
Кол-во: 70.0
Кол-во: 1000.0
Кол-во: 500.0
Кол-во: 50.0
Кол-во: 260.0
Кол-во: 600.0
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