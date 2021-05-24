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    Главная / Торги / Поставка трубной продукции для нужд ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"

    Поставка трубной продукции для нужд ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.05.2021 09:0024.05.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110257613Дата и время окончания срока приема заявок Поставка трубной продукции для нужд ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"г. Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32110257613

    Уникальный номер закупки

    21/4.2/0034375/ТГННовгород

    Номер закупки

    0071/21/4.2/0034375/ТГННовгород/ПР/ГОС/Э/30.04.2021

    Наименование закупки

    Поставка трубной продукции для нужд ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    30.04.2021 14:52

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Форма 08-Извещение о проведении.doc

    Документация_34375.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью ГАЗПРОМ трансгаз Нижний Новгород
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ трансгаз Нижний Новгород

    Юридический адрес

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Звездинка, 11

    Почтовый адрес

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Звездинка, 11

    Контактный телефон

    +7 831 416-52-92

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    Suharevaam@vtg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сухарева А. М.

    Место рассмотрения предложений

    г. Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Закупки и тендеры Трубы, профили пустотелые и их фитинги стальные

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка трубной продукции для нужд ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    08.06.202108.06.2021 14:0008.06.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110257613Подведение итогов не позднее Поставка трубной продукции для нужд ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"г. Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка трубной продукции для нужд ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"

    Начальная цена

    1 337 787,99

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ трансгаз Нижний Новгород
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ трансгаз Нижний Новгород

    Адрес местонахождения

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Звездинка, 11

    Классификатор ОКПД2

    24.20.13.130

    Трубы стальные электросварные

    24.20.11.000

    Трубы стальные для нефте- и газопроводов бесшовные

    Классификатор ОКВЭД2

    24.20

    Производство стальных труб, полых профилей и фитингов

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Труба стальная бесшовная 57х4 мм, ст. 09Г2С"

    Кол-во: 0.063

    "Позиция 2"

    "Труба стальная бесшовная 426х14 мм, ст. 09Г2С"

    Кол-во: 3.954

    "Позиция 3"

    "Труба стальная бесшовная 219х8 мм, ст. 09Г2С"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 4"

    "Труба стальная бесшовная 159х8 мм, ст. 09Г2С"

    Кол-во: 0.17

    "Позиция 5"

    "Труба стальная бесшовная 159х8 мм, ст. 09Г2С"

    Кол-во: 0.75

    "Позиция 6"

    "Труба стальная бесшовная 325х9 мм, ст. 09Г2С"

    Кол-во: 0.421

    "Позиция 7"

    "Труба стальная бесшовная 219х6 мм, ст. 09Г2С"

    Кол-во: 0.378

    "Позиция 8"

    "Труба стальная бесшовная 108х8 мм, ст. 09Г2С"

    Кол-во: 0.218

    "Позиция 9"

    "Труба стальная бесшовная 57х3,5 мм, ст. 09Г2С"

    Кол-во: 0.055

    "Позиция 10"

    "Труба стальная бесшовная 57х4 мм, ст. 09Г2С"

    Кол-во: 0.021

    "Позиция 11"

    "Труба стальная бесшовная 57х4 мм, ст. 09Г2С"

    Кол-во: 0.021

    "Позиция 12"

    "Труба стальная бесшовная 57х4 мм, ст. 09Г2С"

    Кол-во: 0.021

    "Позиция 13"

    "Труба стальная бесшовная 89х4 мм, ст. 09Г2С"

    Кол-во: 0.063

    "Позиция 14"

    "Труба стальная бесшовная 89х4 мм, ст. 09Г2С"

    Кол-во: 0.051

    "Позиция 15"

    "Труба стальная бесшовная 57х6 мм, ст. 09Г2С"

    Кол-во: 0.108

    "Позиция 16"

    "Труба стальная бесшовная 325х9 мм, ст. 09Г2С"

    Кол-во: 0.842

    "Позиция 17"

    "Труба стальная бесшовная 159х6 мм, ст. 09Г2С"

    Кол-во: 0.408

    "Позиция 18"

    "Труба стальная бесшовная 89х6 мм, ст. 09Г2С"

    Кол-во: 0.147

    "Позиция 19"

    "Труба стальная бесшовная 89х6 мм в изоляции ПЭПк-ЗН, ст. 09Г2С"

    Кол-во: 0.147

    "Позиция 20"

    "Труба стальная бесшовная 89х4 мм, ст. 09Г2С"

    Кол-во: 0.092

    "Позиция 21"

    "Труба стальная бесшовная 325х9 мм, ст. 09Г2С"

    Кол-во: 0.421

    "Позиция 22"

    "Труба стальная бесшовная 159х8 мм, ст. 09Г2С"

    Кол-во: 1.078

    "Позиция 23"

    "Труба стальная бесшовная 159х8 мм, ст. 09Г2С"

    Кол-во: 1.078

    "Позиция 24"

    "Труба стальная электросварная 159х5 мм, ст. 09Г2С"

    Кол-во: 0.684

    "Позиция 25"

    "Труба стальная электросварная 159х5 мм, ст. 09Г2С"

    Кол-во: 0.684

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