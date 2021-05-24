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Номер извещения
32110257613
Уникальный номер закупки
21/4.2/0034375/ТГННовгород
Наименование закупки
Поставка трубной продукции для нужд ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Дата публикации
30.04.2021 14:52
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Звездинка, 11
Почтовый адрес
603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Звездинка, 11
Контактный телефон
+7 831 416-52-92
Факс
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Адрес электронной почты
Suharevaam@vtg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сухарева А. М.
Место рассмотрения предложений
г. Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11
Ключевые слова:
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка трубной продукции для нужд ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка трубной продукции для нужд ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"
Начальная цена
1 337 787,99
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ трансгаз Нижний Новгород
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ трансгаз Нижний Новгород
Адрес местонахождения
603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Звездинка, 11
24.20.13.130
24.20.11.000
24.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0.063
Кол-во: 3.954
Кол-во: 0.5
Кол-во: 0.17
Кол-во: 0.75
Кол-во: 0.421
Кол-во: 0.378
Кол-во: 0.218
Кол-во: 0.055
Кол-во: 0.021
Кол-во: 0.021
Кол-во: 0.021
Кол-во: 0.063
Кол-во: 0.051
Кол-во: 0.108
Кол-во: 0.842
Кол-во: 0.408
Кол-во: 0.147
Кол-во: 0.147
Кол-во: 0.092
Кол-во: 0.421
Кол-во: 1.078
Кол-во: 1.078
Кол-во: 0.684
Кол-во: 0.684
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