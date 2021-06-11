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Номер извещения
32110258313
Уникальный номер закупки
21/4.3/0033914/ГМРГИжевск
Наименование закупки
Поставка легковых автомобилей для нужд ООО "Газпром межрегионгаз Ижевск" в 2021 году.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
30.04.2021 15:56
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
426035, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Серова, 79
Почтовый адрес
426035, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Серова, 79
Контактный телефон
+7 912 451-55-46
Факс
+7 3412 49-01-90
Адрес электронной почты
R.Batalov@UDMURTGAZ.RU
Ф.И.О. контактного лица
Баталов Р. А.
Место рассмотрения предложений
426035, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Серова, 79
Ключевые слова:
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Поставка легковых автомобилей Lada Vesta CNG либо аналог для нужд ООО "Газпром межрегионгаз Ижевск" в 2021 году. Тип двигателя: двухтопливный (бензин и сжатый природный газ)
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
18.06.202118.06.2021 14:0018.06.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110258313Подведение итогов не позднее Поставка легковых автомобилей Lada Vesta CNG либо аналог для нужд ООО "Газпром межрегионгаз Ижевск" в 2021 году. Тип двигателя: двухтопливный (бензин и сжатый природный газ)426035, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Серова, 79
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка легковых автомобилей Lada Vesta CNG либо аналог для нужд ООО "Газпром межрегионгаз Ижевск" в 2021 году. Тип двигателя: двухтопливный (бензин и сжатый природный газ)
Начальная цена
1 811 800,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ИЖЕВСК
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ИЖЕВСК
Адрес местонахождения
426035, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Серова, 79
45.11.2
45.11.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.0
Кол-во: 1.0
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