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    Главная / Торги / Выполнение работ по оформлению правоустанавливающих документов на земельные участки для осуществления геологического изучения недр (поисково-оценочная скважина № 1 Ирекская) для нужд ООО «Газпром недра»

    Выполнение работ по оформлению правоустанавливающих документов на земельные участки для осуществления геологического изучения недр (поисково-оценочная скважина № 1 Ирекская) для нужд ООО «Газпром недра»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.06.2021 12:0003.06.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110257181Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по оформлению правоустанавливающих документов на земельные участки для осуществления геологического изучения недр (поисково-оценочная скважина № 1 Ирекская) для нужд ООО «Газпром недра» 117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32110257181

    Уникальный номер закупки

    21/3/0017497/ГНедра

    Номер закупки

    0075/21/3/0017497/ГНедра/К/ГОС/Э/30.04.2021

    Наименование закупки

    Выполнение работ по оформлению правоустанавливающих документов на земельные участки для осуществления геологического изучения недр (поисково-оценочная скважина № 1 Ирекская) для нужд ООО «Газпром недра»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    30.04.2021 14:20

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    17497 Документация КО.rar

    17497 срок приема до 03.06.2021.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ НЕДРА
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕДРА

    Юридический адрес

    117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,

    Почтовый адрес

    117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65

    Контактный телефон

    +7 3452 54-09-56

    Факс

    +7 495 719-57-65

    Адрес электронной почты

    a.shishko@ggr.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шишко А. Н.

    Место рассмотрения предложений

    117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по оформлению правоустанавливающих документов на земельные участки для осуществления геологического изучения недр (поисково-оценочная скважина № 1 Ирекская) для нужд ООО «Газпром недра»

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.06.202116.06.2021 12:0016.06.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110257181Подведение итогов не позднее Выполнение работ по оформлению правоустанавливающих документов на земельные участки для осуществления геологического изучения недр (поисково-оценочная скважина № 1 Ирекская) для нужд ООО «Газпром недра» 117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по оформлению правоустанавливающих документов на земельные участки для осуществления геологического изучения недр (поисково-оценочная скважина № 1 Ирекская) для нужд ООО «Газпром недра»

    Начальная цена

    597 404,20

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ НЕДРА
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕДРА

    Адрес местонахождения

    117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,

    117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65

    Классификатор ОКПД2

    71.12.35

    Услуги в области картографии

    Классификатор ОКВЭД2

    71.12.46

    Землеустройство

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выполнение работ по оформлению правоуста"

    Кол-во: 1.0

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