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Номер извещения
32110256892
Уникальный номер закупки
21/4.3/0037062/ГМРГПенза
Наименование закупки
Поставка расходных материалов для оргтехники для нужд ООО "Газпром межрегионгаз Пенза"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Дата публикации
30.04.2021 13:58
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
440061, Российская Федерация, Пензенская область, Пенза, ул. Пролетарская, 80
Почтовый адрес
440061, Российская Федерация, Пензенская область, Пенза, ул. Пролетарская, 80
Контактный телефон
+7 8412 94-27-32
Факс
--
Адрес электронной почты
F0582614@prg.sura.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кочеткова М. С.
Место рассмотрения предложений
г.Пенза, Пролетарская 80
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка расходных материалов для оргтехники для нужд ООО "Газпром межрегионгаз Пенза"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка расходных материалов для оргтехники для нужд ООО "Газпром межрегионгаз Пенза"
Начальная цена
1 434 550,19
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ПЕНЗА
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ПЕНЗА
Адрес местонахождения
440061, Российская Федерация, Пензенская область, Пенза, ул. Пролетарская, 80
28.23.25
28.23.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 6.0
Кол-во: 5.0
Кол-во: 6.0
Кол-во: 5.0
Кол-во: 12.0
Кол-во: 7.0
Кол-во: 5.0
Кол-во: 13.0
Кол-во: 4.0
Кол-во: 31.0
Кол-во: 15.0
Кол-во: 3.0
Кол-во: 6.0
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