Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / 36725_Поставка колбасных изделий, мясных чипсов, мясокопченостей, шпика для перепродажи для нужд филиала "Ямальское управление по организации общественного питания" ООО "Газпром питание"

    36725_Поставка колбасных изделий, мясных чипсов, мясокопченостей, шпика для перепродажи для нужд филиала "Ямальское управление по организации общественного питания" ООО "Газпром питание"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.05.2021 10:0018.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110256612Дата и время окончания срока приема заявок 36725_Поставка колбасных изделий, мясных чипсов, мясокопченостей, шпика для перепродажи для нужд филиала "Ямальское управление по организации общественного питания" ООО "Газпром питание"г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д. 2, литера АПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32110256612

    Уникальный номер закупки

    21/4.3/0036725/ГПитание

    Номер закупки

    0001/21/4.3/0036725/ГПитание/К/ГОС/Э/30.04.2021

    Наименование закупки

    36725_Поставка колбасных изделий, мясных чипсов, мясокопченостей, шпика для перепродажи для нужд филиала "Ямальское управление по организации общественного питания" ООО "Газпром питание"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    30.04.2021 13:33

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    36725_Для Участника_КО.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПАО Газпром
    Все закупки и тендеры ПАО Газпром

    Юридический адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Почтовый адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Контактный телефон

    +7 812 609-31-05

    Факс

    +7 495 719-66-61

    Адрес электронной почты

    K.Ivanov@adm.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Иванов К. Г.

    Место рассмотрения предложений

    г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д. 2, литера А

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле мясом и мясными продуктами

    Ключевые слова:

    мясо, питание

    Список лотов

    Лот 1

    36725_Поставка колбасных изделий, мясных чипсов, мясокопченостей, шпика для перепродажи для нужд филиала "Ямальское управление по организации общественного питания" ООО "Газпром питание"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.05.202126.05.2021 14:0026.05.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110256612Подведение итогов не позднее 36725_Поставка колбасных изделий, мясных чипсов, мясокопченостей, шпика для перепродажи для нужд филиала "Ямальское управление по организации общественного питания" ООО "Газпром питание"г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д. 2, литера А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    36725_Поставка колбасных изделий, мясных чипсов, мясокопченостей, шпика для перепродажи для нужд филиала "Ямальское управление по организации общественного питания" ООО "Газпром питание"

    Начальная цена

    56 704 985,05

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"

    Адрес местонахождения

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Классификатор ОКПД2

    10.13

    Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы

    Классификатор ОКВЭД2

    46.32

    Торговля оптовая мясом и мясными продуктами

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ВЕТЧИНА ВАРЕНАЯ МОСКОВСКАЯ 500 г"

    Кол-во: 1500.0

    "Позиция 2"

    "ВЕТЧИНА ДЛЯ ЗАВТРАКА МИНИ ГОСТ 500 г"

    Кол-во: 1500.0

    "Позиция 3"

    "ВЕТЧИНА ДЛЯ ЗАВТРАКА"

    Кол-во: 1000.0

    "Позиция 4"

    "СОСИСКИ ДОКТОРСКИЕ МИНИ 500 г"

    Кол-во: 500.0

    "Позиция 5"

    "СОСИСКИ ДОКТОРСКИЕ"

    Кол-во: 2000.0

    "Позиция 6"

    "СОСИСКИ МИНИ 500 г"

    Кол-во: 600.0

    "Позиция 7"

    "СОСИСКИ С ПОДКОПЧЕНИЕМ МОЛОЧНЫЕ МИНИ 490 г"

    Кол-во: 500.0

    "Позиция 8"

    "СОСИСКИ МОЛОЧНЫЕ МИНИ 500 г"

    Кол-во: 500.0

    "Позиция 9"

    "СОСИСКИ МОЛОЧНЫЕ"

    Кол-во: 1500.0

    "Позиция 10"

    "СОСИСКИ ВЕНСКИЕ"

    Кол-во: 800.0

    "Позиция 11"

    "СОСИСКИ С СЫРОМ МИНИ 500 г"

    Кол-во: 600.0

    "Позиция 12"

    "СОСИСКИ ГОРОДСКИЕ МИНИ 500 г"

    Кол-во: 600.0

    "Позиция 13"

    "САРДЕЛЬКИ ГОСТ ГОВЯЖЬИ"

    Кол-во: 800.0

    "Позиция 14"

    "САРДЕЛЬКИ ГОСТ СВИНЫЕ"

    Кол-во: 800.0

    "Позиция 15"

    "САРДЕЛЬКИ ОБЫКНОВЕННЫЕ"

    Кол-во: 800.0

    "Позиция 16"

    "ШПИКАЧКИ МОСКВОРЕЦКИЕ"

    Кол-во: 1000.0

    "Позиция 17"

    "КОЛБАСА ВАРЕНАЯ ДОКТОРСКАЯ"

    Кол-во: 1000.0

    "Позиция 18"

    "КОЛБАСА ВАРЕНАЯ ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ"

    Кол-во: 800.0

    "Позиция 19"

    "КОЛБАСА ВАРЕНАЯ МОЛОЧНАЯ"

    Кол-во: 1000.0

    "Позиция 20"

    "КОЛБАСА ВАРЕНАЯ ГОВЯЖЬЯ"

    Кол-во: 600.0

    "Позиция 21"

    "КОЛБАСА ВАРЕНАЯ ГОВЯЖЬЯ МИНИ 500 г"

    Кол-во: 800.0

    "Позиция 22"

    "КОЛБАСА ВАРЕНАЯ МИНИ СВИНАЯ 500 г"

    Кол-во: 800.0

    "Позиция 23"

    "КОЛБАСА ВАРЕНАЯ МИНИ РУССКАЯ 500 г"

    Кол-во: 800.0

    "Позиция 24"

    "КОЛБАСА ВАРЕНАЯ ДОКТОРСКАЯ МИНИ 500 г"

    Кол-во: 1000.0

    "Позиция 25"

    "КОЛБАСА ВАРЕНАЯ МОЛОЧНАЯ МИНИ 500 г"

    Кол-во: 1000.0

    "Позиция 26"

    "КОЛБАСА ВАРЕНАЯ МИНИ ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ 500 г"

    Кол-во: 600.0

    "Позиция 27"

    "КОЛБАСА СЫРОКОПЧЕНАЯ СОКРАМЕНТО"

    Кол-во: 1400.0

    "Позиция 28"

    "КОЛБАСА СЫРОКОПЧЕНАЯ ПАРМСКАЯ"

    Кол-во: 1400.0

    "Позиция 29"

    "КОЛБАСА СЫРОКОПЧЕНАЯ СЕРВЕЛАТ ПРЕМИУМ"

    Кол-во: 1400.0

    "Позиция 30"

    "КОЛБАСА ВАРЕНО-КОПЧЕНАЯ МОСКОВСКАЯ"

    Кол-во: 800.0

    "Позиция 31"

    "КОЛБАСА ВАРЕНО-КОПЧЕНАЯ МОСКОВСКАЯ нарезка 150 г"

    Кол-во: 600.0

    "Позиция 32"

    "КОЛБАСА ПОЛУКОПЧЕНАЯ ГОСТ КРАКОВСКАЯ"

    Кол-во: 1500.0

    "Позиция 33"

    "КОЛБАСА ПОЛУКОПЧЕНАЯ СЕРВЕЛАТ КЛАССИЧЕСКИЙ 320 г"

    Кол-во: 800.0

    "Позиция 34"

    "КОЛБАСА ПОЛУКОПЧЕНАЯ ГОВЯЖЬЯ МИНИ 450 г"

    Кол-во: 800.0

    "Позиция 35"

    "КОЛБАСА СЕРВЕЛАТ ВАРЕНО-КОПЧЕНЫЙ КИЕВСКИЙ"

    Кол-во: 700.0

    "Позиция 36"

    "КОЛБАСА СЕРВЕЛАТ ВАРЕНО-КОПЧЕНЫЙ ФИНСКИЙ 450 г"

    Кол-во: 800.0

    "Позиция 37"

    "КОЛБАСА СЕРВЕЛАТ ВАРЕНО-КОПЧЕНЫЙ КИЕВСКИЙ 450 г"

    Кол-во: 800.0

    "Позиция 38"

    "КОЛБАСА ВАРЕНО-КОПЧЕНЫЙ СЕРВЕЛАТ МИНИ 450 г"

    Кол-во: 800.0

    "Позиция 39"

    "КОЛБАСА САЛЯМИ ВАРЕНО-КОПЧЕНАЯ ЭЛИТНАЯ"

    Кол-во: 600.0

    "Позиция 40"

    "КОЛБАСА ПОЛУКОПЧЕНАЯ ЗЕРНЕНАЯ 450 г"

    Кол-во: 800.0

    "Позиция 41"

    "КОЛБАСА САЛЯМИ ПОЛУКОПЧЕНАЯ КУПЕЧЕСКАЯ 450 г"

    Кол-во: 800.0

    "Позиция 42"

    "КОЛБАСА САЛЯМИ ПОЛУКОПЧЕНАЯ ДЕРЕВЕНСКАЯ 450 г"

    Кол-во: 800.0

    "Позиция 43"

    "ШПИК КОПЧЕНЫЙ ГОСТ"

    Кол-во: 1200.0

    "Позиция 44"

    "ШПИК СОЛЕНЫЙ ГОСТ"

    Кол-во: 1200.0

    "Позиция 45"

    "ШПИК ВЕНГЕРСКИЙ ГОСТ"

    Кол-во: 1200.0

    "Позиция 46"

    "ШПИК ВАРЕНО-КОПЧЕНЫЙ"

    Кол-во: 1000.0

    "Позиция 47"

    "ГРУДИНКА ПО-РУССКИ ВАРЕНО-КОПЧЕНАЯ"

    Кол-во: 600.0

    "Позиция 48"

    "ГРУДИНКА КОПЧЕНАЯ-ВАРЕНАЯ СТОЛИЧНАЯ"

    Кол-во: 600.0

    "Позиция 49"

    "ОКОРОК ВАРЕНО-КОПЧЕНЫЙ СТОЛИЧНЫЙ"

    Кол-во: 200.0

    "Позиция 50"

    "ОКОРОК ВАРЕНО-КОПЧЕНЫЙ ПИКНИК"

    Кол-во: 200.0

    "Позиция 51"

    "КАРБОНАД КОПЧЕНО-ВАРЕНЫЙ ДЕЛИКАТЕСНЫЙ"

    Кол-во: 600.0

    "Позиция 52"

    "КАРБОНАД ВАРЕНО-КОПЧЕНЫЙ ПИКАНТНЫЙ"

    Кол-во: 600.0

    "Позиция 53"

    "КОЛБАСКИ ПОЛУКОПЧЕНЫЕ ОХОТНИЧЬИ"

    Кол-во: 600.0

    "Позиция 54"

    "КОРЕЙКА ВАРЕНО-КОПЧЕНАЯ ПРАЗДНИЧНАЯ"

    Кол-во: 200.0

    "Позиция 55"

    "ПАСТРОМА СЫРОКОПЧЕНАЯ ИЗ КУРИЦЫ"

    Кол-во: 300.0

    "Позиция 56"

    "ШИНКА ПО-БЕЛОРУССКИ ВАРЕНО-КОПЧЕНАЯ"

    Кол-во: 800.0

    "Позиция 57"

    "ШЕЙКА АРОМАТНАЯ ВАРЕНО-КОПЧЕНАЯ"

    Кол-во: 600.0

    "Позиция 58"

    "РУЛЕТ МОСКВОРЕЦКИЙ ВАРЕНО-КОПЧЕНЫЙ"

    Кол-во: 800.0

    "Позиция 59"

    "БУЖЕНИНА ЗАПЕЧЕНАЯ ГОСТ"

    Кол-во: 800.0

    "Позиция 60"

    "БАЛЫК СЫРОКОПЧЕНЫЙ ДАРНИЦКИЙ"

    Кол-во: 300.0

    "Позиция 61"

    "БЕКОН ВАРЕНО-КОПЧЕНЫЙ ДЕЛИКАТЕСНЫЙ"

    Кол-во: 400.0

    "Позиция 62"

    "КРЫЛЫШКИ КУРИНЫЕ ВАРЕНО-КОПЧЕНЫЕ ПИКАНТНЫЕ"

    Кол-во: 600.0

    "Позиция 63"

    "ПТИЦА ПОЛУТУШКА ВАРЕНО-КОПЧЕНАЯ"

    Кол-во: 600.0

    "Позиция 64"

    "ЧИПСЫ ИЗ МЯСА ПТИЦЫ 100 г"

    Кол-во: 300.0

    "Позиция 65"

    "ЧИПСЫ ИЗ СВИНИНЫ 100 г"

    Кол-во: 300.0

    "Позиция 66"

    "ЧИПСЫ ИЗ СВИНИНЫ ОСТРЫЕ 100 г"

    Кол-во: 300.0

    "Позиция 67"

    "ЧИПСЫ ИЗ ИНДЕЙКИ 100 г"

    Кол-во: 300.0

    "Позиция 68"

    "ШЕЙКА АРОМАТНАЯ ВАРЕНО-КОПЧЕНАЯ нарезка 150 г"

    Кол-во: 400.0

    "Позиция 69"

    "ГРУДИНКА КОПЧЕНАЯ-ВАРЕНАЯ СТОЛИЧНАЯ нарезка 165 г"

    Кол-во: 300.0

    "Позиция 70"

    "КАРБОНАД КОПЧЕНО-ВАРЕНЫЙ ДЕЛИКАТЕСНЫЙ нарезка 150 г"

    Кол-во: 300.0

    "Позиция 71"

    "БАЛЫК СЫРОКОПЧЕНЫЙ ДАРНИЦКИЙ нарезка 150 г"

    Кол-во: 300.0

    "Позиция 72"

    "РЕБРЫШКИ ДЛЯ ПИКНИКА КОПЧЕНО-ВАРЕНЫЕ"

    Кол-во: 600.0

    "Позиция 73"

    "ОКОРОЧОК ВЯЗЕМСКИЙ ВАРЕНО-КОПЧЕНЫЙ"

    Кол-во: 500.0

    "Позиция 74"

    "РУЛЬКА СВИНАЯ ВАРЕНО-КОПЧЕНАЯ"

    Кол-во: 1500.0

    "Позиция 75"

    "КОЛБАСА ПОЛУКОПЧЕНАЯ ТАЛЛИНСКАЯ"

    Кол-во: 1200.0

    "Позиция 76"

    "КОЛБАСА ЖАРЕНАЯ УКРАИНСКАЯ"

    Кол-во: 1000.0

    "Позиция 77"

    "ВЕТЧИНА ВАРЕНАЯ МОСКОВСКАЯ 500 г"

    Кол-во: 1600.0

    "Позиция 78"

    "ВЕТЧИНА ДЛЯ ЗАВТРАКА МИНИ ГОСТ 500 г"

    Кол-во: 1600.0

    "Позиция 79"

    "ВЕТЧИНА ДЛЯ ЗАВТРАКА"

    Кол-во: 1000.0

    "Позиция 80"

    "СОСИСКИ ДОКТОРСКИЕ МИНИ 500 г"

    Кол-во: 1000.0

    "Позиция 81"

    "СОСИСКИ ДОКТОРСКИЕ"

    Кол-во: 2000.0

    "Позиция 82"

    "СОСИСКИ МИНИ 500 г"

    Кол-во: 1000.0

    "Позиция 83"

    "СОСИСКИ С ПОДКОПЧЕНИЕМ МОЛОЧНЫЕ МИНИ 490 г"

    Кол-во: 1000.0

    "Позиция 84"

    "СОСИСКИ МОЛОЧНЫЕ МИНИ 500 г"

    Кол-во: 1000.0

    "Позиция 85"

    "СОСИСКИ МОЛОЧНЫЕ"

    Кол-во: 2000.0

    "Позиция 86"

    "СОСИСКИ ВЕНСКИЕ"

    Кол-во: 1000.0

    "Позиция 87"

    "СОСИСКИ С СЫРОМ МИНИ 500 г"

    Кол-во: 1000.0

    "Позиция 88"

    "СОСИСКИ ГОРОДСКИЕ МИНИ 500 г"

    Кол-во: 1000.0

    "Позиция 89"

    "САРДЕЛЬКИ ГОСТ ГОВЯЖЬИ"

    Кол-во: 1000.0

    "Позиция 90"

    "САРДЕЛЬКИ ГОСТ СВИНЫЕ"

    Кол-во: 1000.0

    "Позиция 91"

    "САРДЕЛЬКИ ОБЫКНОВЕННЫЕ"

    Кол-во: 1000.0

    "Позиция 92"

    "ШПИКАЧКИ МОСКВОРЕЦКИЕ"

    Кол-во: 2000.0

    "Позиция 93"

    "КОЛБАСА ВАРЕНАЯ ДОКТОРСКАЯ"

    Кол-во: 2000.0

    "Позиция 94"

    "КОЛБАСА ВАРЕНАЯ ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ"

    Кол-во: 1000.0

    "Позиция 95"

    "КОЛБАСА ВАРЕНАЯ МОЛОЧНАЯ"

    Кол-во: 1500.0

    "Позиция 96"

    "КОЛБАСА ВАРЕНАЯ ГОВЯЖЬЯ"

    Кол-во: 1000.0

    "Позиция 97"

    "КОЛБАСА ВАРЕНАЯ ГОВЯЖЬЯ МИНИ 500 г"

    Кол-во: 1000.0

    "Позиция 98"

    "КОЛБАСА ВАРЕНАЯ МИНИ СВИНАЯ 500 г"

    Кол-во: 800.0

    "Позиция 99"

    "КОЛБАСА ВАРЕНАЯ МИНИ РУССКАЯ 500 г"

    Кол-во: 800.0

    "Позиция 100"

    "КОЛБАСА ВАРЕНАЯ ДОКТОРСКАЯ МИНИ 500 г"

    Кол-во: 2000.0

    "Позиция 101"

    "КОЛБАСА ВАРЕНАЯ МОЛОЧНАЯ МИНИ 500 г"

    Кол-во: 2000.0

    "Позиция 102"

    "КОЛБАСА ВАРЕНАЯ МИНИ ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ 500 г"

    Кол-во: 800.0

    "Позиция 103"

    "КОЛБАСА СЫРОКОПЧЕНАЯ СОКРАМЕНТО"

    Кол-во: 1400.0

    "Позиция 104"

    "КОЛБАСА СЫРОКОПЧЕНАЯ ПАРМСКАЯ"

    Кол-во: 1400.0

    "Позиция 105"

    "КОЛБАСА СЫРОКОПЧЕНАЯ СЕРВЕЛАТ ПРЕМИУМ"

    Кол-во: 1400.0

    "Позиция 106"

    "КОЛБАСА ВАРЕНО-КОПЧЕНАЯ МОСКОВСКАЯ"

    Кол-во: 1000.0

    "Позиция 107"

    "КОЛБАСА ВАРЕНО-КОПЧЕНАЯ МОСКОВСКАЯ нарезка 150 г"

    Кол-во: 1000.0

    "Позиция 108"

    "КОЛБАСА ПОЛУКОПЧЕНАЯ ГОСТ КРАКОВСКАЯ"

    Кол-во: 2500.0

    "Позиция 109"

    "КОЛБАСА ПОЛУКОПЧЕНАЯ СЕРВЕЛАТ КЛАССИЧЕСКИЙ 320 г"

    Кол-во: 1200.0

    "Позиция 110"

    "КОЛБАСА ПОЛУКОПЧЕНАЯ ГОВЯЖЬЯ МИНИ 450 г"

    Кол-во: 1000.0

    "Позиция 111"

    "КОЛБАСА СЕРВЕЛАТ ВАРЕНО-КОПЧЕНЫЙ КИЕВСКИЙ"

    Кол-во: 1200.0

    "Позиция 112"

    "КОЛБАСА СЕРВЕЛАТ ВАРЕНО-КОПЧЕНЫЙ ФИНСКИЙ 450 г"

    Кол-во: 1000.0

    "Позиция 113"

    "КОЛБАСА СЕРВЕЛАТ ВАРЕНО-КОПЧЕНЫЙ КИЕВСКИЙ 450 г"

    Кол-во: 1000.0

    "Позиция 114"

    "КОЛБАСА ВАРЕНО-КОПЧЕНЫЙ СЕРВЕЛАТ МИНИ 450 г"

    Кол-во: 1000.0

    "Позиция 115"

    "КОЛБАСА САЛЯМИ ВАРЕНО-КОПЧЕНАЯ ЭЛИТНАЯ"

    Кол-во: 1200.0

    "Позиция 116"

    "КОЛБАСА ПОЛУКОПЧЕНАЯ ЗЕРНЕНАЯ 450 г"

    Кол-во: 1500.0

    "Позиция 117"

    "КОЛБАСА САЛЯМИ ПОЛУКОПЧЕНАЯ КУПЕЧЕСКАЯ 450 г"

    Кол-во: 1500.0

    "Позиция 118"

    "КОЛБАСА САЛЯМИ ПОЛУКОПЧЕНАЯ ДЕРЕВЕНСКАЯ 450 г"

    Кол-во: 1500.0

    "Позиция 119"

    "ШПИК КОПЧЕНЫЙ ГОСТ"

    Кол-во: 2000.0

    "Позиция 120"

    "ШПИК СОЛЕНЫЙ ГОСТ"

    Кол-во: 2000.0

    "Позиция 121"

    "ШПИК ВЕНГЕРСКИЙ ГОСТ"

    Кол-во: 2000.0

    "Позиция 122"

    "ШПИК ВАРЕНО-КОПЧЕНЫЙ"

    Кол-во: 1500.0

    "Позиция 123"

    "ГРУДИНКА ПО-РУССКИ ВАРЕНО-КОПЧЕНАЯ"

    Кол-во: 800.0

    "Позиция 124"

    "ГРУДИНКА КОПЧЕНАЯ-ВАРЕНАЯ СТОЛИЧНАЯ"

    Кол-во: 800.0

    "Позиция 125"

    "ОКОРОК ВАРЕНО-КОПЧЕНЫЙ СТОЛИЧНЫЙ"

    Кол-во: 600.0

    "Позиция 126"

    "ОКОРОК ВАРЕНО-КОПЧЕНЫЙ ПИКНИК"

    Кол-во: 600.0

    "Позиция 127"

    "КАРБОНАД КОПЧЕНО-ВАРЕНЫЙ ДЕЛИКАТЕСНЫЙ"

    Кол-во: 800.0

    "Позиция 128"

    "КАРБОНАД ВАРЕНО-КОПЧЕНЫЙ ПИКАНТНЫЙ"

    Кол-во: 800.0

    "Позиция 129"

    "КОЛБАСКИ ПОЛУКОПЧЕНЫЕ ОХОТНИЧЬИ"

    Кол-во: 1000.0

    "Позиция 130"

    "КОРЕЙКА ВАРЕНО-КОПЧЕНАЯ ПРАЗДНИЧНАЯ"

    Кол-во: 700.0

    "Позиция 131"

    "ПАСТРОМА СЫРОКОПЧЕНАЯ ИЗ КУРИЦЫ"

    Кол-во: 600.0

    "Позиция 132"

    "ШИНКА ПО-БЕЛОРУССКИ ВАРЕНО-КОПЧЕНАЯ"

    Кол-во: 800.0

    "Позиция 133"

    "ШЕЙКА АРОМАТНАЯ ВАРЕНО-КОПЧЕНАЯ"

    Кол-во: 600.0

    "Позиция 134"

    "РУЛЕТ МОСКВОРЕЦКИЙ ВАРЕНО-КОПЧЕНЫЙ"

    Кол-во: 800.0

    "Позиция 135"

    "БУЖЕНИНА ЗАПЕЧЕНАЯ ГОСТ"

    Кол-во: 1200.0

    "Позиция 136"

    "БАЛЫК СЫРОКОПЧЕНЫЙ ДАРНИЦКИЙ"

    Кол-во: 400.0

    "Позиция 137"

    "БЕКОН ВАРЕНО-КОПЧЕНЫЙ ДЕЛИКАТЕСНЫЙ"

    Кол-во: 600.0

    "Позиция 138"

    "КРЫЛЫШКИ КУРИНЫЕ ВАРЕНО-КОПЧЕНЫЕ ПИКАНТНЫЕ"

    Кол-во: 800.0

    "Позиция 139"

    "ПТИЦА ПОЛУТУШКА ВАРЕНО-КОПЧЕНАЯ"

    Кол-во: 800.0

    "Позиция 140"

    "ЧИПСЫ ИЗ МЯСА ПТИЦЫ 100 г"

    Кол-во: 500.0

    "Позиция 141"

    "ЧИПСЫ ИЗ СВИНИНЫ 100 г"

    Кол-во: 500.0

    "Позиция 142"

    "ЧИПСЫ ИЗ СВИНИНЫ ОСТРЫЕ 100 г"

    Кол-во: 500.0

    "Позиция 143"

    "ЧИПСЫ ИЗ ИНДЕЙКИ 100 г"

    Кол-во: 500.0

    "Позиция 144"

    "ШЕЙКА АРОМАТНАЯ ВАРЕНО-КОПЧЕНАЯ нарезка 150 г"

    Кол-во: 800.0

    "Позиция 145"

    "ГРУДИНКА КОПЧЕНАЯ-ВАРЕНАЯ СТОЛИЧНАЯ нарезка 165 г"

    Кол-во: 600.0

    "Позиция 146"

    "КАРБОНАД КОПЧЕНО-ВАРЕНЫЙ ДЕЛИКАТЕСНЫЙ нарезка 150 г"

    Кол-во: 1000.0

    "Позиция 147"

    "БАЛЫК СЫРОКОПЧЕНЫЙ ДАРНИЦКИЙ нарезка 150 г"

    Кол-во: 600.0

    "Позиция 148"

    "РЕБРЫШКИ ДЛЯ ПИКНИКА КОПЧЕНО-ВАРЕНЫЕ"

    Кол-во: 800.0

    "Позиция 149"

    "ОКОРОЧОК ВЯЗЕМСКИЙ ВАРЕНО-КОПЧЕНЫЙ"

    Кол-во: 700.0

    "Позиция 150"

    "РУЛЬКА СВИНАЯ ВАРЕНО-КОПЧЕНАЯ"

    Кол-во: 2000.0

    "Позиция 151"

    "КОЛБАСА ПОЛУКОПЧЕНАЯ ТАЛЛИНСКАЯ"

    Кол-во: 1200.0

    "Позиция 152"

    "КОЛБАСА ЖАРЕНАЯ УКРАИНСКАЯ"

    Кол-во: 1000.0

    "Позиция 153"

    "ВЕТЧИНА ВАРЕНАЯ МОСКОВСКАЯ 500 г"

    Кол-во: 250.0

    "Позиция 154"

    "ВЕТЧИНА ДЛЯ ЗАВТРАКА МИНИ ГОСТ 500 г"

    Кол-во: 250.0

    "Позиция 155"

    "ВЕТЧИНА ДЛЯ ЗАВТРАКА"

    Кол-во: 200.0

    "Позиция 156"

    "СОСИСКИ ДОКТОРСКИЕ МИНИ 500 г"

    Кол-во: 200.0

    "Позиция 157"

    "СОСИСКИ ДОКТОРСКИЕ"

    Кол-во: 200.0

    "Позиция 158"

    "СОСИСКИ МИНИ 500 г"

    Кол-во: 200.0

    "Позиция 159"

    "СОСИСКИ С ПОДКОПЧЕНИЕМ МОЛОЧНЫЕ МИНИ 490 г"

    Кол-во: 200.0

    "Позиция 160"

    "СОСИСКИ МОЛОЧНЫЕ МИНИ 500 г"

    Кол-во: 200.0

    "Позиция 161"

    "СОСИСКИ МОЛОЧНЫЕ"

    Кол-во: 200.0

    "Позиция 162"

    "СОСИСКИ ВЕНСКИЕ"

    Кол-во: 400.0

    "Позиция 163"

    "СОСИСКИ С СЫРОМ МИНИ 500 г"

    Кол-во: 200.0

    "Позиция 164"

    "СОСИСКИ ГОРОДСКИЕ МИНИ 500 г"

    Кол-во: 200.0

    "Позиция 165"

    "САРДЕЛЬКИ ГОСТ ГОВЯЖЬИ"

    Кол-во: 200.0

    "Позиция 166"

    "САРДЕЛЬКИ ГОСТ СВИНЫЕ"

    Кол-во: 200.0

    "Позиция 167"

    "САРДЕЛЬКИ ОБЫКНОВЕННЫЕ"

    Кол-во: 200.0

    "Позиция 168"

    "ШПИКАЧКИ МОСКВОРЕЦКИЕ"

    Кол-во: 200.0

    "Позиция 169"

    "КОЛБАСА ВАРЕНАЯ ДОКТОРСКАЯ"

    Кол-во: 250.0

    "Позиция 170"

    "КОЛБАСА ВАРЕНАЯ ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ"

    Кол-во: 250.0

    "Позиция 171"

    "КОЛБАСА ВАРЕНАЯ МОЛОЧНАЯ"

    Кол-во: 250.0

    "Позиция 172"

    "КОЛБАСА ВАРЕНАЯ ГОВЯЖЬЯ"

    Кол-во: 250.0

    "Позиция 173"

    "КОЛБАСА ВАРЕНАЯ ГОВЯЖЬЯ МИНИ 500 г"

    Кол-во: 250.0

    "Позиция 174"

    "КОЛБАСА ВАРЕНАЯ МИНИ СВИНАЯ 500 г"

    Кол-во: 400.0

    "Позиция 175"

    "КОЛБАСА ВАРЕНАЯ МИНИ РУССКАЯ 500 г"

    Кол-во: 400.0

    "Позиция 176"

    "КОЛБАСА ВАРЕНАЯ ДОКТОРСКАЯ МИНИ 500 г"

    Кол-во: 400.0

    "Позиция 177"

    "КОЛБАСА ВАРЕНАЯ МОЛОЧНАЯ МИНИ 500 г"

    Кол-во: 400.0

    "Позиция 178"

    "КОЛБАСА ВАРЕНАЯ МИНИ ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ 500 г"

    Кол-во: 400.0

    "Позиция 179"

    "КОЛБАСА СЫРОКОПЧЕНАЯ СОКРАМЕНТО"

    Кол-во: 150.0

    "Позиция 180"

    "КОЛБАСА СЫРОКОПЧЕНАЯ ПАРМСКАЯ"

    Кол-во: 150.0

    "Позиция 181"

    "КОЛБАСА СЫРОКОПЧЕНАЯ СЕРВЕЛАТ ПРЕМИУМ"

    Кол-во: 150.0

    "Позиция 182"

    "КОЛБАСА ВАРЕНО-КОПЧЕНАЯ МОСКОВСКАЯ"

    Кол-во: 250.0

    "Позиция 183"

    "КОЛБАСА ВАРЕНО-КОПЧЕНАЯ МОСКОВСКАЯ нарезка 150 г"

    Кол-во: 250.0

    "Позиция 184"

    "КОЛБАСА ПОЛУКОПЧЕНАЯ ГОСТ КРАКОВСКАЯ"

    Кол-во: 200.0

    "Позиция 185"

    "КОЛБАСА ПОЛУКОПЧЕНАЯ СЕРВЕЛАТ КЛАССИЧЕСКИЙ 320 г"

    Кол-во: 400.0

    "Позиция 186"

    "КОЛБАСА ПОЛУКОПЧЕНАЯ ГОВЯЖЬЯ МИНИ 450 г"

    Кол-во: 400.0

    "Позиция 187"

    "КОЛБАСА СЕРВЕЛАТ ВАРЕНО-КОПЧЕНЫЙ КИЕВСКИЙ"

    Кол-во: 250.0

    "Позиция 188"

    "КОЛБАСА СЕРВЕЛАТ ВАРЕНО-КОПЧЕНЫЙ ФИНСКИЙ 450 г"

    Кол-во: 400.0

    "Позиция 189"

    "КОЛБАСА СЕРВЕЛАТ ВАРЕНО-КОПЧЕНЫЙ КИЕВСКИЙ 450 г"

    Кол-во: 400.0

    "Позиция 190"

    "КОЛБАСА ВАРЕНО-КОПЧЕНЫЙ СЕРВЕЛАТ МИНИ 450 г"

    Кол-во: 400.0

    "Позиция 191"

    "КОЛБАСА САЛЯМИ ВАРЕНО-КОПЧЕНАЯ ЭЛИТНАЯ"

    Кол-во: 350.0

    "Позиция 192"

    "КОЛБАСА ПОЛУКОПЧЕНАЯ ЗЕРНЕНАЯ 450 г"

    Кол-во: 400.0

    "Позиция 193"

    "КОЛБАСА САЛЯМИ ПОЛУКОПЧЕНАЯ КУПЕЧЕСКАЯ 450 г"

    Кол-во: 400.0

    "Позиция 194"

    "КОЛБАСА САЛЯМИ ПОЛУКОПЧЕНАЯ ДЕРЕВЕНСКАЯ 450 г"

    Кол-во: 400.0

    "Позиция 195"

    "ШПИК КОПЧЕНЫЙ ГОСТ"

    Кол-во: 200.0

    "Позиция 196"

    "ШПИК СОЛЕНЫЙ ГОСТ"

    Кол-во: 200.0

    "Позиция 197"

    "ШПИК ВЕНГЕРСКИЙ ГОСТ"

    Кол-во: 200.0

    "Позиция 198"

    "ШПИК ВАРЕНО-КОПЧЕНЫЙ"

    Кол-во: 200.0

    "Позиция 199"

    "ГРУДИНКА ПО-РУССКИ ВАРЕНО-КОПЧЕНАЯ"

    Кол-во: 200.0

    "Позиция 200"

    "ГРУДИНКА КОПЧЕНАЯ-ВАРЕНАЯ СТОЛИЧНАЯ"

    Кол-во: 200.0

    "Позиция 201"

    "ОКОРОК ВАРЕНО-КОПЧЕНЫЙ СТОЛИЧНЫЙ"

    Кол-во: 200.0

    "Позиция 202"

    "ОКОРОК ВАРЕНО-КОПЧЕНЫЙ ПИКНИК"

    Кол-во: 200.0

    "Позиция 203"

    "КАРБОНАД КОПЧЕНО-ВАРЕНЫЙ ДЕЛИКАТЕСНЫЙ"

    Кол-во: 200.0

    "Позиция 204"

    "КАРБОНАД ВАРЕНО-КОПЧЕНЫЙ ПИКАНТНЫЙ"

    Кол-во: 200.0

    "Позиция 205"

    "КОЛБАСКИ ПОЛУКОПЧЕНЫЕ ОХОТНИЧЬИ"

    Кол-во: 200.0

    "Позиция 206"

    "КОРЕЙКА ВАРЕНО-КОПЧЕНАЯ ПРАЗДНИЧНАЯ"

    Кол-во: 200.0

    "Позиция 207"

    "ПАСТРОМА СЫРОКОПЧЕНАЯ ИЗ КУРИЦЫ"

    Кол-во: 200.0

    "Позиция 208"

    "ШИНКА ПО-БЕЛОРУССКИ ВАРЕНО-КОПЧЕНАЯ"

    Кол-во: 200.0

    "Позиция 209"

    "ШЕЙКА АРОМАТНАЯ ВАРЕНО-КОПЧЕНАЯ"

    Кол-во: 200.0

    "Позиция 210"

    "РУЛЕТ МОСКВОРЕЦКИЙ ВАРЕНО-КОПЧЕНЫЙ"

    Кол-во: 200.0

    "Позиция 211"

    "БУЖЕНИНА ЗАПЕЧЕНАЯ ГОСТ"

    Кол-во: 250.0

    "Позиция 212"

    "БАЛЫК СЫРОКОПЧЕНЫЙ ДАРНИЦКИЙ"

    Кол-во: 200.0

    "Позиция 213"

    "БЕКОН ВАРЕНО-КОПЧЕНЫЙ ДЕЛИКАТЕСНЫЙ"

    Кол-во: 200.0

    "Позиция 214"

    "КРЫЛЫШКИ КУРИНЫЕ ВАРЕНО-КОПЧЕНЫЕ ПИКАНТНЫЕ"

    Кол-во: 250.0

    "Позиция 215"

    "ПТИЦА ПОЛУТУШКА ВАРЕНО-КОПЧЕНАЯ"

    Кол-во: 250.0

    "Позиция 216"

    "ЧИПСЫ ИЗ МЯСА ПТИЦЫ 100 г"

    Кол-во: 250.0

    "Позиция 217"

    "ЧИПСЫ ИЗ СВИНИНЫ 100 г"

    Кол-во: 250.0

    "Позиция 218"

    "ЧИПСЫ ИЗ СВИНИНЫ ОСТРЫЕ 100 г"

    Кол-во: 250.0

    "Позиция 219"

    "ЧИПСЫ ИЗ ИНДЕЙКИ 100 г"

    Кол-во: 250.0

    "Позиция 220"

    "ШЕЙКА АРОМАТНАЯ ВАРЕНО-КОПЧЕНАЯ нарезка 150 г"

    Кол-во: 250.0

    "Позиция 221"

    "ГРУДИНКА КОПЧЕНАЯ-ВАРЕНАЯ СТОЛИЧНАЯ нарезка 165 г"

    Кол-во: 250.0

    "Позиция 222"

    "КАРБОНАД КОПЧЕНО-ВАРЕНЫЙ ДЕЛИКАТЕСНЫЙ нарезка 150 г"

    Кол-во: 250.0

    "Позиция 223"

    "БАЛЫК СЫРОКОПЧЕНЫЙ ДАРНИЦКИЙ нарезка 150 г"

    Кол-во: 250.0

    "Позиция 224"

    "РЕБРЫШКИ ДЛЯ ПИКНИКА КОПЧЕНО-ВАРЕНЫЕ"

    Кол-во: 200.0

    "Позиция 225"

    "ОКОРОЧОК ВЯЗЕМСКИЙ ВАРЕНО-КОПЧЕНЫЙ"

    Кол-во: 200.0

    "Позиция 226"

    "РУЛЬКА СВИНАЯ ВАРЕНО-КОПЧЕНАЯ"

    Кол-во: 200.0

    "Позиция 227"

    "КОЛБАСА ПОЛУКОПЧЕНАЯ ТАЛЛИНСКАЯ"

    Кол-во: 200.0

    "Позиция 228"

    "КОЛБАСА ЖАРЕНАЯ УКРАИНСКАЯ"

    Кол-во: 250.0

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ПАО Газпром
    Конкурентный отбор № 32211087113
    Поставка комплексов программно-технических для объекта строительства "Отраслевая система оперативно-диспетчерского управления ООО "Югтрансгаз" для ООО "Газпром информ" для нужд ООО "Газпром комплектация" (№ 0001/22/4.1/0007652/ГПК)
    Поставка комплексов программно-технических для объекта строительства "Отраслевая система...
    177172
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    312 874 485
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ПАО Газпром
    Конкурентный отбор № 32111007982
    Поставка контрольно-ремонтного стенда для рассортировки обсадных труб для нужд АО "Газпромтрубинвест" (№ 0001/21/4.3/0087961/ГТрубИнвест)
    Поставка контрольно-ремонтного стенда для рассортировки обсадных труб для нужд АО...
    176159
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    30 105 708
    Лоты:
    1
    Регион:
    Костромская область
    АО Газпром закупки
    Маркетинговые исследования № 32211087076
    Выполнение работ по газоконденсатным исследованиям с отбором и анализом проб пластовых флюидов через устьевую установку на скважинах Бованенковского НГКМ для нужд ООО «Газпром недра» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (0095/22/3/0003829/ГНедра/ПР/ГОС/Э/31.01.2022)
    Выполнение работ по газоконденсатным исследованиям с отбором и анализом проб пластовых флюидов...
    177171
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    11.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    223 873 365
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ПАО Газпром
    Конкурентный отбор № 32211087032
    Восстановление работоспособности системы снеготаяния объекта Общественно-культурный центр (инв.№ 447919) ГТЦ ПАО «Газпром» для нужд ООО «Свод Интернешнл» Д.У. 0001/22/5.4/0002892/Свод Интер/К/ГОС/Э/31.01.2022
    Восстановление работоспособности системы снеготаяния объекта Общественно-культурный центр...
    177167
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    4 352 330
    Лоты:
    1
    Регион:
    Краснодарский край
    ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ
    Маркетинговые исследования № 32211087031
    Поставка лицензируемых лекарственных препаратов для нужд ООО "Газпром трансгаз Сургут"
    Поставка лицензируемых лекарственных препаратов для нужд ООО "Газпром трансгаз Сургут"
    177170
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    21.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    2 178 633
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ
    «Газпром энерго»
    Маркетинговые исследования № 32211086949
    Поставка хлора жидкого для нужд Южно-Уральского филиала ООО "Газпром энерго"
    Поставка хлора жидкого для нужд Южно-Уральского филиала ООО "Газпром энерго"
    177168
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    22.02.2022 14:00(GMT+03:00)
    2 090 880
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»
    Маркетинговые исследования № 32211086927
    Выполнение ПИР по объектам Программы газификации регионов РФ: "Строительство газопровода высокого давления 1 категории (до 1,2 МПа) от с.Новое Ахпердино Батыревского района до д.Апанасово-Эщебенево Яльчикского района Чувашской Республики (закольцовка ГРС "Батырево" с ГРС "Яльчики")" (22/2.3/0008591/ГППроект) (для субъектов малого и среднего предпринимательства)
    Выполнение ПИР по объектам Программы газификации регионов РФ: "Строительство газопровода...
    177152
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    29 871 584
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»
    Конкурентный отбор № 32211086917
    Выполнение ПИР по объектам Программы газификации регионов РФ: Газопровод межпоселковый к п.Карантин Приютненского района Газопровод межпоселковый к п.Уралан Приютненского района Газопровод межпоселковый к п.Догзмакин Сарпинского района (22/2.3/0008559/ГППроект)
    Выполнение ПИР по объектам Программы газификации регионов РФ: Газопровод межпоселковый к...
    177151
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    50 449 743
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить