Услуги по оформлению четырех заключений оценки технического состояния автомобильных дорог, мостовых сооружений или их участков на дорогах общего пользования территориального значения ЯНАО для нужд Управления по транспортировке жидких углеводородов ООО «Газпром переработка» в 2022 году.

Основные сведения Описание секции Торги ГК Газпром Номер извещения 32110256581 Уникальный номер закупки 21/2.1/0030776/ГПереработка Номер закупки 0055/21/2.1/0030776/ГПереработка/К/ГОС/Э/30.04.2021 Наименование закупки Услуги по оформлению четырех заключений оценки технического состояния автомобильных дорог, мостовых сооружений или их участков на дорогах общего пользования территориального значения ЯНАО для нужд Управления по транспортировке жидких углеводородов ООО «Газпром переработка» в 2022 году. Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурентный отбор Дата публикации

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