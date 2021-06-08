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Номер извещения
32110256581
Уникальный номер закупки
21/2.1/0030776/ГПереработка
Наименование закупки
Услуги по оформлению четырех заключений оценки технического состояния автомобильных дорог, мостовых сооружений или их участков на дорогах общего пользования территориального значения ЯНАО для нужд Управления по транспортировке жидких углеводородов ООО «Газпром переработка» в 2022 году.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
30.04.2021 13:30
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901
Почтовый адрес
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901
Контактный телефон
+7 812 609-88-88 доб. 51171
Факс
--
Адрес электронной почты
GorlovaEV@gpp.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Горлова Е. В.
Место рассмотрения предложений
194044, Российская Федерация, город Санкт-Петербург, улица Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1
Закупки и тендеры Услуги в области инженерно-технического проектирования и связанные технические консультативные услуги
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Услуги по оформлению четырех заключений оценки технического состояния автомобильных дорог, мостовых сооружений или их участков на дорогах общего пользования территориального значения ЯНАО для нужд Управления по транспортировке жидких углеводородов ООО «Газпром переработка» в 2022 году.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
16.06.202116.06.2021 10:0016.06.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110256581Подведение итогов не позднее Услуги по оформлению четырех заключений оценки технического состояния автомобильных дорог, мостовых сооружений или их участков на дорогах общего пользования территориального значения ЯНАО для нужд Управления по транспортировке жидких углеводородов ООО «Газпром переработка» в 2022 году.194044, Российская Федерация, город Санкт-Петербург, улица Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуги по оформлению четырех заключений оценки технического состояния автомобильных дорог, мостовых сооружений или их участков на дорогах общего пользования территориального значения ЯНАО для нужд Управления по транспортировке жидких углеводородов ООО «Газпром переработка» в 2022 году.
Начальная цена
1 200 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром переработка"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"
Адрес местонахождения
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901
71.12.19.100
71.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 4.0
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