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Номер извещения
32110256462
Уникальный номер закупки
21/2.1/0019536/ГНедра
Наименование закупки
Аренда геофизического оборудования для проведения сейсморазведочных работ для нужд ПФ "Томскгазгеофизика" ООО "Газпром недра" для нужд ООО «Газпром недра» (0001/21/2.1/0019536/ГНедра/К/ГОС/Э/30.04.2021)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
30.04.2021 13:18
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 812 609-30-93
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
A.Novozhilov@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Новожилов А. А.
Место рассмотрения предложений
Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А
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Аренда геофизического оборудования для проведения сейсморазведочных работ для нужд ПФ "Томскгазгеофизика" ООО "Газпром недра" для нужд ООО «Газпром недра»
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
02.06.202102.06.2021 14:0002.06.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110256462Подведение итогов не позднее Аренда геофизического оборудования для проведения сейсморазведочных работ для нужд ПФ "Томскгазгеофизика" ООО "Газпром недра" для нужд ООО «Газпром недра»Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Аренда геофизического оборудования для проведения сейсморазведочных работ для нужд ПФ "Томскгазгеофизика" ООО "Газпром недра" для нужд ООО «Газпром недра»
Начальная цена
385 020 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ НЕДРА
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕДРА
Адрес местонахождения
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65
77.39.1
77.39.22
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 250.0
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