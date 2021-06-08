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    Главная / Торги / Услуги по проведению годового и полугодового технического осмотра транспортных средств для нужд Астраханского газоперерабатывающего завода ООО "Газпром переработка" в 2022 году

    Услуги по проведению годового и полугодового технического осмотра транспортных средств для нужд Астраханского газоперерабатывающего завода ООО "Газпром переработка" в 2022 году

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.06.2021 14:0008.06.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110256485Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по проведению годового и полугодового технического осмотра транспортных средств для нужд Астраханского газоперерабатывающего завода ООО "Газпром переработка" в 2022 году194044, Российская Федерация, город Санкт-Петербург, улица Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32110256485

    Уникальный номер закупки

    21/2.1/0030780/ГПереработка

    Номер закупки

    0055/21/2.1/0030780/ГПереработка/ПР/ГОС/Э/30.04.2021

    Наименование закупки

    Услуги по проведению годового и полугодового технического осмотра транспортных средств для нужд Астраханского газоперерабатывающего завода ООО "Газпром переработка" в 2022 году

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    30.04.2021 13:21

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    041 Документация 30780 продление.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром переработка"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"

    Юридический адрес

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Почтовый адрес

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Контактный телефон

    +7 812 609-88-88 доб. 51171

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    GorlovaEV@gpp.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Горлова Е. В.

    Место рассмотрения предложений

    194044, Российская Федерация, город Санкт-Петербург, улица Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    транспорт

    Список лотов

    Лот 1

    Услуги по проведению годового и полугодового технического осмотра транспортных средств для нужд Астраханского газоперерабатывающего завода ООО "Газпром переработка" в 2022 году

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.06.202116.06.2021 10:0016.06.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110256485Подведение итогов не позднее Услуги по проведению годового и полугодового технического осмотра транспортных средств для нужд Астраханского газоперерабатывающего завода ООО "Газпром переработка" в 2022 году194044, Российская Федерация, город Санкт-Петербург, улица Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Услуги по проведению годового и полугодового технического осмотра транспортных средств для нужд Астраханского газоперерабатывающего завода ООО "Газпром переработка" в 2022 году

    Начальная цена

    1 288 332,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром переработка"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"

    Адрес местонахождения

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Классификатор ОКПД2

    71.20.14.000

    Услуги по техническому осмотру автотранспортных средств

    Классификатор ОКВЭД2

    71.20.5

    Технический осмотр автотранспортных средств

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ТО М1 -ТС, для пассажиров"

    Кол-во: 27.0

    "Позиция 2"

    "ТО М2 - ТС для пассажиров, до 5 тн."

    Кол-во: 11.0

    "Позиция 3"

    "Транспортные средства категории N1"

    Кол-во: 14.0

    "Позиция 4"

    "ТО N2 -ТС для грузов, до 3,5 тн. но не б"

    Кол-во: 49.0

    "Позиция 5"

    "ТО О1, О2 - прицепы, до 3,5 тн."

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 6"

    "ТО О3, О4 - прицепы, свыше 3,5 тн."

    Кол-во: 86.0

    "Позиция 7"

    "ТО N3 - ТС для грузов,более 12 тн."

    Кол-во: 342.0

    "Позиция 8"

    "ТО М3 - ТС для пассажиров,свыше 5 тн."

    Кол-во: 209.0

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