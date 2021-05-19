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    Главная / Торги / Поставка бумаги для оргтехники для нужд ООО "Газпром межрегионгаз Белгород"

    Поставка бумаги для оргтехники для нужд ООО "Газпром межрегионгаз Белгород"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.05.2021 12:0019.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110255206Дата и время окончания срока приема заявок Поставка бумаги для оргтехники для нужд ООО "Газпром межрегионгаз Белгород"ООО «Газпром межрегионгаз Белгород», 308009, Россия, г. Белгород, проспект Славы, 41Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32110255206

    Уникальный номер закупки

    21/4.3/0014492/ГМРГБелгород

    Номер закупки

    0241/21/4.3/0014492/ГМРГБелгород/ПР/ГОС/Э/30.04.2021

    Наименование закупки

    Поставка бумаги для оргтехники для нужд ООО "Газпром межрегионгаз Белгород"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    30.04.2021 11:20

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Форма коммерческого предложения.xlsx

    Форма 08-Извещение о проведении.doc

    Приложение № 3 «Методика».DOC

    Приложение № 2 «Техническая часть».docx

    Приложение № 1 «Проект договора».doc

    Документация о маркетинговых исследованиях.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз Белгород»
    Все закупки и тендеры «Газпром межрегионгаз Белгород»

    Юридический адрес

    308009, Российская Федерация, Белгородская область, г. Белгород, проспект Славы, 41

    Почтовый адрес

    308009, Российская Федерация, Белгородская область, г. Белгород, проспект Славы, 41

    Контактный телефон

    +7 4722 30-65-42

    Факс

    +7 4722 30-65-96

    Адрес электронной почты

    zakupki@belregiongaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Башмакова В. А.

    Место рассмотрения предложений

    ООО «Газпром межрегионгаз Белгород», 308009, Россия, г. Белгород, проспект Славы, 41

    Закупки и тендеры Белгородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка бумаги для оргтехники для нужд ООО "Газпром межрегионгаз Белгород"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.05.202128.05.2021 12:0028.05.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110255206Подведение итогов не позднее Поставка бумаги для оргтехники для нужд ООО "Газпром межрегионгаз Белгород"ООО «Газпром межрегионгаз Белгород», 308009, Россия, г. Белгород, проспект Славы, 41

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка бумаги для оргтехники для нужд ООО "Газпром межрегионгаз Белгород"

    Начальная цена

    2 374 673,40

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «Газпром межрегионгаз Белгород»
    Все закупки и тендеры «Газпром межрегионгаз Белгород»

    Адрес местонахождения

    308009, Российская Федерация, Белгородская область, г. Белгород, проспект Славы, 41

    Классификатор ОКПД2

    17.12

    Бумага и картон

    Классификатор ОКВЭД2

    47.78

    Торговля розничная прочая в специализированных магазинах

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Бумага А4 (210х297 мм) для оргтехники"

    Кол-во: 9000.0

    "Позиция 2"

    "Бумага А3 (297х420 мм) для печати"

    Кол-во: 30.0

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