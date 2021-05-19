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Номер извещения
32110255241
Уникальный номер закупки
21/4.3/0015517/ГМРГБелгород
Наименование закупки
Поставка шин и дисков колесных для нужд ООО "Газпром межрегионгаз Белгород"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Дата публикации
30.04.2021 11:23
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
308009, Российская Федерация, Белгородская область, г. Белгород, проспект Славы, 41
Почтовый адрес
308009, Российская Федерация, Белгородская область, г. Белгород, проспект Славы, 41
Контактный телефон
+7 4722 30-65-42
Факс
+7 4722 30-65-96
Адрес электронной почты
zakupki@belregiongaz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Башмакова В. А.
Место рассмотрения предложений
ООО «Газпром межрегионгаз Белгород», 308009, Россия, г. Белгород, проспект Славы, 41
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка шин и дисков колесных для нужд ООО "Газпром межрегионгаз Белгород"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
28.05.202128.05.2021 12:0028.05.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110255241Подведение итогов не позднее Поставка шин и дисков колесных для нужд ООО "Газпром межрегионгаз Белгород"ООО «Газпром межрегионгаз Белгород», 308009, Россия, г. Белгород, проспект Славы, 41
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка шин и дисков колесных для нужд ООО "Газпром межрегионгаз Белгород"
Начальная цена
1 601 502,72
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром межрегионгаз Белгород»
Все закупки и тендеры «Газпром межрегионгаз Белгород»
Адрес местонахождения
308009, Российская Федерация, Белгородская область, г. Белгород, проспект Славы, 41
22.11.1
45.32.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 4.0
Кол-во: 32.0
Кол-во: 4.0
Кол-во: 112.0
Кол-во: 32.0
Кол-во: 4.0
Кол-во: 12.0
Кол-во: 4.0
Кол-во: 44.0
Кол-во: 12.0
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