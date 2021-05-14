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Номер извещения
32110255526
Уникальный номер закупки
21/4.3/0013420/ГМРГЛипецк
Наименование закупки
Поставка бланков
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Дата публикации
30.04.2021 11:46
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
398059, ОБЛ ЛИПЕЦКАЯ, Г ЛИПЕЦК, УЛ ФРУНЗЕ, 11,
Почтовый адрес
398059, г. Липецк, ул. Фрунзе, д. 11
Контактный телефон
+7 4742 42-00-36
Факс
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Адрес электронной почты
I.Leonova@mrg.lipetsk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Леонова И. В.
Место рассмотрения предложений
г.Липецк, ул.Фрунзе 11
Закупки и тендеры
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка бланков
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка бланков
Начальная цена
347 330,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ЛИПЕЦК
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ЛИПЕЦК
Адрес местонахождения
398059, ОБЛ ЛИПЕЦКАЯ, Г ЛИПЕЦК, УЛ ФРУНЗЕ, 11,
398059, г. Липецк, ул. Фрунзе, д. 11
17.23.13
17.23
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 3000.0
Кол-во: 10000.0
Кол-во: 4000.0
Кол-во: 15000.0
Кол-во: 5000.0
Кол-во: 20000.0
Кол-во: 5000.0
Кол-во: 5000.0
Кол-во: 15000.0
Кол-во: 5000.0
Кол-во: 10000.0
Кол-во: 4000.0
Кол-во: 5000.0
Кол-во: 15000.0
Кол-во: 6000.0
Кол-во: 30000.0
Кол-во: 10000.0
Кол-во: 30000.0
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