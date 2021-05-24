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Номер извещения
32110253759
Уникальный номер закупки
21/2.1/0037147/Гбезопасн
Наименование закупки
Оказание медицинских услуг по проведению тестирования на коронавирусную инфекцию для Астраханской ВЧ ООО "Газпром газобезопасность" в 2021 г. (0060/21/2.1/0037147/Гбезопасн/К/ГОС/Э/30.04.2021)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
30.04.2021 08:49
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос. Газопровод, д. 101
Почтовый адрес
108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос.Газопровод, д. 101
Контактный телефон
+7 495 719-37-55
Факс
+7 495 719-59-10
Адрес электронной почты
n.tikhomirova@gazobezopasnost.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Тихомиова Н. Н.
Место рассмотрения предложений
Россия, Москва, поселение Сосенское, поселок Газопровод, д.101, корп.5
Ключевые слова:
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Оказание медицинских услуг по проведению тестирования на коронавирусную инфекцию для Астраханской ВЧ ООО "Газпром газобезопасность" в 2021 г.(0060/21/2.1/0037147/Гбезопасн/К/ГОС/Э/30.04.2021)
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
26.05.202126.05.2021 10:0026.05.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110253759Подведение итогов не позднее Оказание медицинских услуг по проведению тестирования на коронавирусную инфекцию для Астраханской ВЧ ООО "Газпром газобезопасность" в 2021 г.(0060/21/2.1/0037147/Гбезопасн/К/ГОС/Э/30.04.2021)Россия, Москва, поселение Сосенское, поселок Газопровод, д.101, корп.5
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание медицинских услуг по проведению тестирования на коронавирусную инфекцию для Астраханской ВЧ ООО "Газпром газобезопасность" в 2021 г.(0060/21/2.1/0037147/Гбезопасн/К/ГОС/Э/30.04.2021)
Начальная цена
850 600,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпром газобезопасность
Все закупки и тендеры Газпром газобезопасность
Адрес местонахождения
108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос. Газопровод, д. 101
108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос.Газопровод, д. 101
86.90.15
86.90
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.0
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