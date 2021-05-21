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    Главная / Торги / Поставка оргтехники для нужд ООО "Газпром межрегионгаз Оренбург"

    Поставка оргтехники для нужд ООО "Газпром межрегионгаз Оренбург"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.05.2021 11:5921.05.2021 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110253578Дата и время окончания срока приема заявок Поставка оргтехники для нужд ООО "Газпром межрегионгаз Оренбург"460000, г. Оренбург, ул. Постникова, 9 бПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32110253578

    Уникальный номер закупки

    21/4.3/0036532/ГМРГО

    Номер закупки

    0233/21/4.3/0036532/ГМРГО/ПР/ГОС/Э/30.04.2021

    Наименование закупки

    Поставка оргтехники для нужд ООО "Газпром межрегионгаз Оренбург"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    30.04.2021 08:23

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация.docx

    Техническое_задание_по_МИ.docx

    Методика_анализа_и_оценки_заявок_на_участие_в_маркетинговых_иссле.docx

    Извещение_об_осуществлении_МИ_в_электронной_форме.docx

    ПД поставки(типов.).pdf..doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ОРЕНБУРГ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ОРЕНБУРГ

    Юридический адрес

    460000, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, улица Постникова, 9Б

    Почтовый адрес

    460000, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, улица Постникова, 9Б

    Контактный телефон

    +7 3532 98-02-19

    Факс

    Адрес электронной почты

    o.parshina@mail.org056.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Паршина О. Н.

    Место рассмотрения предложений

    460000, г. Оренбург, ул. Постникова, 9 б

    Закупки и тендеры Оренбургская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка оргтехники для нужд ООО "Газпром межрегионгаз Оренбург"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.05.202124.05.2021 15:0024.05.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110253578Подведение итогов не позднее Поставка оргтехники для нужд ООО "Газпром межрегионгаз Оренбург"460000, г. Оренбург, ул. Постникова, 9 б

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка оргтехники для нужд ООО "Газпром межрегионгаз Оренбург"

    Начальная цена

    860 701,20

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ОРЕНБУРГ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ОРЕНБУРГ

    Адрес местонахождения

    460000, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, улица Постникова, 9Б

    Классификатор ОКПД2

    26.20

    Компьютеры и периферийное оборудование

    Классификатор ОКВЭД2

    26.20

    Производство компьютеров и периферийного оборудования

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "МФУ Kyocera TASKalfa 4012i"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 2"

    "ПРИНТЕР KYOCERA ECOSYS P8060cdn"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 3"

    "Сканер Fujitsu fi-7240"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 4"

    "Сканер Fujitsu fi-7240"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 5"

    "Сканер Fujitsu fi-7240"

    Кол-во: 1.0

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