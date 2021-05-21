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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32110253578
Уникальный номер закупки
21/4.3/0036532/ГМРГО
Наименование закупки
Поставка оргтехники для нужд ООО "Газпром межрегионгаз Оренбург"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Дата публикации
30.04.2021 08:23
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
460000, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, улица Постникова, 9Б
Почтовый адрес
460000, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, улица Постникова, 9Б
Контактный телефон
+7 3532 98-02-19
Факс
Адрес электронной почты
o.parshina@mail.org056.ru
Ф.И.О. контактного лица
Паршина О. Н.
Место рассмотрения предложений
460000, г. Оренбург, ул. Постникова, 9 б
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка оргтехники для нужд ООО "Газпром межрегионгаз Оренбург"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка оргтехники для нужд ООО "Газпром межрегионгаз Оренбург"
Начальная цена
860 701,20
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ОРЕНБУРГ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ОРЕНБУРГ
Адрес местонахождения
460000, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, улица Постникова, 9Б
26.20
26.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.0
Кол-во: 1.0
Кол-во: 1.0
Кол-во: 1.0
Кол-во: 1.0
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