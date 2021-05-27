Выполнение работ по техническому обслуживанию систем газораспределения и газопотребления для нужд ООО "Газпром добыча Уренгой" в 2021 году

Выполнение работ по техническому обслуживанию систем газораспределения и газопотребления для нужд ООО "Газпром добыча Уренгой" в 2021 году

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

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Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" " Выполнение работ по техническому обслуживанию систем газораспределения и газопотребления для нужд ООО "Газпром добыча Уренгой" в 2021 году" Кол-во: 1.0

"Позиция 2" " Выполнение работ по техническому обслуживанию систем газораспределения и газопотребления для нужд ООО "Газпром добыча Уренгой" в 2021 году." Кол-во: 1.0

"Позиция 3" " Выполнение работ по техническому обслуживанию систем газораспределения и газопотребления для нужд ООО "Газпром добыча Уренгой" в 2021 году." Кол-во: 1.0

"Позиция 4" " Выполнение работ по техническому обслуживанию систем газораспределения и газопотребления для нужд ООО "Газпром добыча Уренгой" в 2021 году." Кол-во: 1.0

"Позиция 5" " Выполнение работ по техническому обслуживанию систем газораспределения и газопотребления для нужд ООО "Газпром добыча Уренгой" в 2021 году." Кол-во: 1.0

"Позиция 6" " Выполнение работ по техническому обслуживанию систем газораспределения и газопотребления для нужд ООО "Газпром добыча Уренгой" в 2021 году." Кол-во: 1.0

"Позиция 7" " Выполнение работ по техническому обслуживанию систем газораспределения и газопотребления для нужд ООО "Газпром добыча Уренгой" в 2021 году." Кол-во: 1.0

"Позиция 8" " Выполнение работ по техническому обслуживанию систем газораспределения и газопотребления для нужд ООО "Газпром добыча Уренгой" в 2021 году." Кол-во: 1.0

"Позиция 9" " Выполнение работ по техническому обслуживанию систем газораспределения и газопотребления для нужд ООО "Газпром добыча Уренгой" в 2021 году." Кол-во: 1.0

"Позиция 10" " Выполнение работ по техническому обслуживанию систем газораспределения и газопотребления для нужд ООО "Газпром добыча Уренгой" в 2021 году." Кол-во: 1.0

"Позиция 11" " Выполнение работ по техническому обслуживанию систем газораспределения и газопотребления для нужд ООО "Газпром добыча Уренгой" в 2021 году." Кол-во: 1.0