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Номер извещения
32110253545
Уникальный номер закупки
21/5.3/0036147/ДУренгой
Наименование закупки
Выполнение работ по техническому обслуживанию систем газораспределения и газопотребления для нужд ООО "Газпром добыча Уренгой" в 2021 году (№ 0036/21/5.3/0036147/ДУренгой/ПР/ГОС/Э/30.04.2021) ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Дата публикации
30.04.2021 08:17
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, ул. Железнодорожная, дом 8
Почтовый адрес
629307, Российская Федерация, 89, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), г. Новый Уренгой, ул. Железнодорожная, д. 8
Контактный телефон
+7 34949 4-85-21
Факс
+7 3494 22-04-49
Адрес электронной почты
e.v.chusovitina@gd-urengoy.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Чусовитина Е. В.
Место рассмотрения предложений
г. Новый Уренгой
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение работ по техническому обслуживанию систем газораспределения и газопотребления для нужд ООО "Газпром добыча Уренгой" в 2021 году
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
02.06.202102.06.2021 14:0002.06.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110253545Подведение итогов не позднее Выполнение работ по техническому обслуживанию систем газораспределения и газопотребления для нужд ООО "Газпром добыча Уренгой" в 2021 годуг. Новый Уренгой
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по техническому обслуживанию систем газораспределения и газопотребления для нужд ООО "Газпром добыча Уренгой" в 2021 году
Начальная цена
2 901 237,60
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпром добыча Уренгой
Все закупки и тендеры Газпром добыча Уренгой
Адрес местонахождения
629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, ул. Железнодорожная, дом 8
629307, Российская Федерация, 89, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), г. Новый Уренгой, ул. Железнодорожная, д. 8
33.12.29.900
33.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.0
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Кол-во: 1.0
Кол-во: 1.0
Кол-во: 1.0
Кол-во: 1.0
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