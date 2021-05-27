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    Главная / Торги / Предоставление неисключительных прав на программное обеспечение Astra Linux для нужд ООО «Газпром добыча Надым

    Предоставление неисключительных прав на программное обеспечение Astra Linux для нужд ООО «Газпром добыча Надым

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.05.2021 08:0027.05.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110253435Дата и время окончания срока приема заявок Предоставление неисключительных прав на программное обеспечение Astra Linux для нужд ООО «Газпром добыча Надым629736, Ямало-Ненецкий, Надым, Пионерская, дом 14Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32110253435

    Уникальный номер закупки

    21/2.1/0033032/ДНадым

    Номер закупки

    0022/21/2.1/0033032/ДНадым/ПР/ГОС/Э/30.04.2021

    Наименование закупки

    Предоставление неисключительных прав на программное обеспечение Astra Linux для нужд ООО «Газпром добыча Надым

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    30.04.2021 07:53

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Для участника_0033032.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ

    Юридический адрес

    629736, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1,

    Почтовый адрес

    629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1

    Контактный телефон

    +7 34995 6-76-65

    Факс

    +7 34995 3-75-12

    Адрес электронной почты

    Kondratyeva.NE@nadym-dobycha.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кондратьева Н. Е.

    Место рассмотрения предложений

    629736, Ямало-Ненецкий, Надым, Пионерская, дом 14

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ

    Закупки и тендеры Продукты программные и услуги по разработке программного обеспечения; консультационные и аналогичные услуги в области информационных технологий

    Ключевые слова:

    программное обеспечение

    Список лотов

    Лот 1

    Предоставление неисключительных прав на программное обеспечение Astra Linux для нужд ООО «Газпром добыча Надым

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    02.06.202102.06.2021 13:0002.06.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110253435Подведение итогов не позднее Предоставление неисключительных прав на программное обеспечение Astra Linux для нужд ООО «Газпром добыча Надым629736, Ямало-Ненецкий, Надым, Пионерская, дом 14

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Предоставление неисключительных прав на программное обеспечение Astra Linux для нужд ООО «Газпром добыча Надым

    Начальная цена

    2 713 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ

    Адрес местонахождения

    629736, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1,

    629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1

    Классификатор ОКПД2

    58.29.40.000

    Обеспечение программное в диалоговом режиме

    Классификатор ОКВЭД2

    62

    Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка лицензий Astra Linux"

    Кол-во: 1.0

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