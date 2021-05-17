Выполнение работ по разработке и утверждению документации по планировке территории для размещения объекта: «Дообустройство второго опытного участка Ачимовских отложений Уренгойского НГКМ на полное развитие» (код стройки 051-2001040)

Выполнение работ по разработке и утверждению документации по планировке территории для размещения объекта: «Дообустройство второго опытного участка Ачимовских отложений Уренгойского НГКМ на полное развитие» (код стройки 051-2001040)

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

ПАО Газпром Все закупки и тендеры ПАО Газпром

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Выполнение работ по разработке и утверждению документации по планировке территории для размещения объекта" Кол-во: 1.0

"Позиция 2" "Выполнение работ по разработке и утверждению документации по планировке территории для размещения объекта" Кол-во: 1.0

"Позиция 3" "Выполнение работ по разработке и утверждению документации по планировке территории для размещения объекта" Кол-во: 1.0

"Позиция 4" "Выполнение работ по разработке и утверждению документации по планировке территории для размещения объекта" Кол-во: 1.0

"Позиция 5" "Выполнение работ по разработке и утверждению документации по планировке территории для размещения объекта" Кол-во: 1.0

"Позиция 6" "Выполнение работ по разработке и утверждению документации по планировке территории для размещения объекта" Кол-во: 1.0

"Позиция 7" "Выполнение работ по разработке и утверждению документации по планировке территории для размещения объекта" Кол-во: 1.0

"Позиция 8" "Выполнение работ по разработке и утверждению документации по планировке территории для размещения объекта" Кол-во: 1.0

"Позиция 9" "Выполнение работ по разработке и утверждению документации по планировке территории для размещения объекта" Кол-во: 1.0

"Позиция 10" "Выполнение работ по разработке и утверждению документации по планировке территории для размещения объекта" Кол-во: 1.0

"Позиция 11" "Выполнение работ по разработке и утверждению документации по планировке территории для размещения объекта" Кол-во: 1.0

"Позиция 12" "Выполнение работ по разработке и утверждению документации по планировке территории для размещения объекта" Кол-во: 1.0

"Позиция 13" "Выполнение работ по разработке и утверждению документации по планировке территории для размещения объекта" Кол-во: 1.0

"Позиция 14" "Выполнение работ по разработке и утверждению документации по планировке территории для размещения объекта" Кол-во: 1.0