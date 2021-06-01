Услуги по дезинсекции и дератизации для нужд Завода по стабилизации конденсата имени В.С. Черномырдина ООО "Газпром переработка" в 2022-2024 гг.

Услуги по дезинсекции и дератизации для нужд Завода по стабилизации конденсата имени В.С. Черномырдина ООО "Газпром переработка" в 2022-2024 гг.

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Услуги по дератизации для СЗСК в 2022 г." Кол-во: 502741.32

"Позиция 2" "Услуги по дезинсекции для СЗСК в 2023 г." Кол-во: 455260.8

"Позиция 3" "Услуги по дезинсекции для СЗСК в 2024 г." Кол-во: 455260.8

"Позиция 4" "Услуги по дератизации для СЗСК в 2024 гг" Кол-во: 502741.32

"Позиция 5" "Услуги по дератизации для СЗСК в 2023 г." Кол-во: 502741.32