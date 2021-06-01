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Номер извещения
32110252209
Уникальный номер закупки
21/2.1/0030779/ГПереработка
Наименование закупки
Услуги по дезинсекции и дератизации для нужд Завода по стабилизации конденсата имени В.С. Черномырдина ООО "Газпром переработка" в 2022-2024 гг.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Дата публикации
29.04.2021 18:24
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901
Почтовый адрес
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901
Контактный телефон
+7 812 609-88-88 доб. 51171
Факс
--
Адрес электронной почты
GorlovaEV@gpp.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Горлова Е. В.
Место рассмотрения предложений
194044, Российская Федерация, город Санкт-Петербург, улица Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1
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Услуги по дезинсекции и дератизации для нужд Завода по стабилизации конденсата имени В.С. Черномырдина ООО "Газпром переработка" в 2022-2024 гг.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
16.06.202116.06.2021 10:0016.06.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110252209Подведение итогов не позднее Услуги по дезинсекции и дератизации для нужд Завода по стабилизации конденсата имени В.С. Черномырдина ООО "Газпром переработка" в 2022-2024 гг.194044, Российская Федерация, город Санкт-Петербург, улица Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуги по дезинсекции и дератизации для нужд Завода по стабилизации конденсата имени В.С. Черномырдина ООО "Газпром переработка" в 2022-2024 гг.
Начальная цена
873 463,41
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром переработка"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"
Адрес местонахождения
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901
81.29.19.000
81.29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 502741.32
Кол-во: 455260.8
Кол-во: 455260.8
Кол-во: 502741.32
Кол-во: 502741.32
Кол-во: 455260.8
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