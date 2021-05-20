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Номер извещения
32110252137
Уникальный номер закупки
21/2.1/0000188/ГЭнергоХ
Наименование закупки
Оказание услуг по подтверждению соответствия системы менеджмента качества ООО «Газпром энергохолдинг» требованиям стандартов СТО Газпром 9001-2018 в системе добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ, ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и ISO 9001:2015 в течение трехлетнего сертификационного периода
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
29.04.2021 18:11
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197198, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-т Добролюбова, дом 16,корпус 2 литера А, помещение 11
Почтовый адрес
197198, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-т Добролюбова, дом 16,корпус 2 литера А, помещение 11
Контактный телефон
+7 812 646-13-00 доб. 19111
Факс
+7 812 646-13-00
Адрес электронной почты
d.erofeeva@gazenergocom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ерофеева Д. Б.
Место рассмотрения предложений
г. Санкт-Петербург, пр-т Добролюбова, д. 16, корп. 2, лит. А, пом. 11
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по подтверждению соответствия системы менеджмента качества ООО «Газпром энергохолдинг» требованиям стандартов СТО Газпром 9001-2018 в системе добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ, ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и ISO 9001:2015 в течение трехлетнего сертификационного периода
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
10.06.202110.06.2021 14:0010.06.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110252137Подведение итогов не позднее Оказание услуг по подтверждению соответствия системы менеджмента качества ООО «Газпром энергохолдинг» требованиям стандартов СТО Газпром 9001-2018 в системе добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ, ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и ISO 9001:2015 в течение трехлетнего сертификационного периодаг. Санкт-Петербург, пр-т Добролюбова, д. 16, корп. 2, лит. А, пом. 11
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по подтверждению соответствия системы менеджмента качества ООО «Газпром энергохолдинг» требованиям стандартов СТО Газпром 9001-2018 в системе добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ, ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и ISO 9001:2015 в течение трехлетнего сертификационного периода
Начальная цена
1 984 440,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром энергохолдинг"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром энергохолдинг"
Адрес местонахождения
197198, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-т Добролюбова, дом 16,корпус 2 литера А, помещение 11
71.20.19.129
71.20.8
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.0
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