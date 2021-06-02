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Номер извещения
32110251993
Уникальный номер закупки
21/2.1/0030782/ГПереработка
Наименование закупки
Услуги по организации и проведению физкультурно-оздоровительных мероприятий для нужд Сосногорского газоперерабатывающего завода ООО "Газпром переработка" в 2022-2024 гг. (г. Сосногорск)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Дата публикации
29.04.2021 17:43
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901
Почтовый адрес
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901
Контактный телефон
+7 812 609-86-22
Факс
--
Адрес электронной почты
TurukinEN@gpp.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Турукин Е. Н.
Место рассмотрения предложений
г. Санкт-Петербург, ул. Смолячкова, д. 6, корп. 1, стр. 1, оф. 627
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Услуги по организации и проведению физкультурно-оздоровительных мероприятий для нужд Сосногорского газоперерабатывающего завода ООО "Газпром переработка" в 2022-2024гг. ( г. Сосногорск)
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
08.06.202108.06.2021 14:0008.06.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110251993Подведение итогов не позднее Услуги по организации и проведению физкультурно-оздоровительных мероприятий для нужд Сосногорского газоперерабатывающего завода ООО "Газпром переработка" в 2022-2024гг. ( г. Сосногорск)г. Санкт-Петербург, ул. Смолячкова, д. 6, корп. 1, стр. 1, оф. 627
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуги по организации и проведению физкультурно-оздоровительных мероприятий для нужд Сосногорского газоперерабатывающего завода ООО "Газпром переработка" в 2022-2024гг. ( г. Сосногорск)
Начальная цена
2 128 140,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром переработка"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"
Адрес местонахождения
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901
93.19.11.000
93.19
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2685.0
Кол-во: 450.0
Кол-во: 450.0
Кол-во: 2685.0
Кол-во: 450.0
Кол-во: 2685.0
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