Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Калий хлористый ХЧ 0,5кг" Кол-во: 1.0

"Позиция 2" "Натрий сернистокислый безводный ЧДА" Кол-во: 0.1

"Позиция 3" "Кобальт хлористый 6-водный ЧДА 0,2 кг" Кол-во: 0.1

"Позиция 4" "Калий азотнокислый (ЧДА) 0,5 кг" Кол-во: 0.6

"Позиция 5" "Стандарт-титр для pH-метрии pH-6,86" Кол-во: 1.0

"Позиция 6" "Стандарт-титр буферных растворов рН 3-го разряда, тип 1 (pH 1,65) 6 ампул" Кол-во: 1.0

"Позиция 7" "Стандарт-титр рН-метрия, тип 5 (pH- 9,18)" Кол-во: 1.0

"Позиция 8" "Кальций углекислый ЧДА" Кол-во: 0.2

"Позиция 9" "Магний оксид ЧДА 0,5кг" Кол-во: 0.1

"Позиция 10" "Калий гидроокись ХЧ" Кол-во: 0.05

"Позиция 11" "Образец государственный стандартный ГСО 7018-93 Фосфат-ион 6А-1 значение 1г/дм3 5мл" Кол-во: 5.0

"Позиция 12" "Образец гсо 7835-2000 ионов железа 1,0 г/дм3 5мл" Кол-во: 1.0

"Позиция 13" "Реагент тест-системы СТ-фото-Fe(общ.) 0,05-2 мг/дм3 100 определений" Кол-во: 2.0

"Позиция 14" "Комплект для титрометрического определения общей щелочности 100 определений" Кол-во: 2.0

"Позиция 15" "Комплект для титрометрического определения общей жесткости 100 определений" Кол-во: 2.0

"Позиция 16" "Комплект для титрометрического определения перманганатной окисляемости 100 определений" Кол-во: 2.0

"Позиция 17" "Кислота азотная 65% ХЧ 1,4 кг" Кол-во: 2.8

"Позиция 18" "Кислота азотная 65% ХЧ 1,4 кг" Кол-во: 2.8

"Позиция 19" "Дифенилкарбазон ХЧ фасовка 5г" Кол-во: 10.0

"Позиция 20" "Калий фосфорнокислый двузамещенный ХЧ фасовка 1кг" Кол-во: 2.0

"Позиция 21" "Кислота серная ОСЧ массовая доля 98,08%, фасовка полиэтиленовая канистра 1,8 кг" Кол-во: 1.8

"Позиция 22" "Кислота серная ОСЧ массовая доля 98,08%, фасовка полиэтиленовая канистра 1,8 кг" Кол-во: 1.8

"Позиция 23" "Кислота серная ОСЧ массовая доля 98,08%, фасовка полиэтиленовая канистра 1,8 кг" Кол-во: 1.8

"Позиция 24" "Реактив Морин, 2-водный. Массовая доля основного вещества, % - 97,0. фасовка 1г" Кол-во: 1.0

"Позиция 25" "Натрий N,N-диэтилдитиокарбамат трехводный ХЧ фасовка 5г" Кол-во: 5.0

"Позиция 26" "Натрий сернистокислый безводный ХЧ, фасовка 0,5 кг" Кол-во: 0.075

"Позиция 27" "Натрий сернистокислый безводный ХЧ, фасовка 0,5 кг" Кол-во: 0.08

"Позиция 28" "Натрий уксуснокислый 3-водный ХЧ фасовка 1кг" Кол-во: 5.0

"Позиция 29" "Натрий гидроокись ЧДА" Кол-во: 3.0

"Позиция 30" "Натрий гидроокись ЧДА" Кол-во: 3.0

"Позиция 31" "Натрий гидроокись ХЧ" Кол-во: 1.0

"Позиция 32" "Кислота сульфосалициловая 2-водная ЧДА 0,5кг" Кол-во: 0.25

"Позиция 33" "Кислота сульфосалициловая 2-водная ЧДА 0,5кг" Кол-во: 0.25

"Позиция 34" "Банка с герметичной полиэтиленовой (фторопласт) крышкой вместимостью 500мл светлая из стекла" Кол-во: 20.0

"Позиция 35" "Воронка делительная ВД-1-500 ХС" Кол-во: 5.0

"Позиция 36" "Воронка делительная ВД-1-50 ХС" Кол-во: 20.0

"Позиция 37" "Воронка делительная ВД-1-250 ХС" Кол-во: 5.0

"Позиция 38" "Бюретка лабораторная I-1-2-10-0,05, с краном, тип 1, вместимость 10 мл, допустимая погрешность 0,05 мл, цена деления 0,05 мл" Кол-во: 5.0

"Позиция 39" "Бюретка лабораторная I-1-2-10-0,05, с краном, тип 1, вместимость 10 мл, допустимая погрешность 0,05 мл, цена деления 0,05 мл" Кол-во: 5.0

"Позиция 40" "Колба мерная 1-50-2 исполнения 1 с одной отметкой вместимостью 50мл класса точности 2 без пробки" Кол-во: 10.0

"Позиция 41" "Колба мерная 2-100-2 исполнения 2 с одной отметкой и пришлифованной пробкой вместимостью 100мл класса точности 2 из химически стойкого стекла" Кол-во: 5.0

"Позиция 42" "Колба мерная 2-50-2 исполнения 2 с одной отметкой и пришлифованной пробкой вместимостью 50мл класса точности 2 из химически стойкого стекла" Кол-во: 5.0

"Позиция 43" "Колба мерная 2-25-2 исполнения 2 с одной отметкой и пришлифованной пробкой вместимостью 25мл класса точности 2 из химически стойкого стекла4" Кол-во: 10.0

"Позиция 44" "Колба мерная 2а-1000-1 ХС" Кол-во: 10.0

"Позиция 45" "Микробюретка 1-2-2-2-0,01 вместимость 2мл цена деления шкалы 0,01мл исполнение 2" Кол-во: 2.0

"Позиция 46" "Склянка с пробкой 500мл (темное.стекло шир. горло)" Кол-во: 5.0

"Позиция 47" "Холодильник шариковый ХШ-1-400-29/32 ТС" Кол-во: 4.0

"Позиция 48" "Пробирка лабораторная мерная П-1-10-0,1 ХС исполнения 1 вместимостью 10мл цена деления 0,1 мл из химически стойкого стекла" Кол-во: 10.0

"Позиция 49" "Кислота щавелевая техническая. Массовая доля щавелевой кислоты (С2Н2О4· 2Н2О), %, не менее 99,5" Кол-во: 13.0

"Позиция 50" "Стандарт-титр калий марганцовокислый 0,1Н с молярной концентрацией эквивалента 0,100+0,001 моль/дм3 (10 амп/уп)" Кол-во: 1.0

"Позиция 51" "Стандарт-титр Кислота азотная 0,1Н с молярной концентрацией эквивалента 0,100+0,001 моль/дм3 (10 амп/уп)" Кол-во: 1.0

"Позиция 52" "Стандарт-титр калий двухромовокислый 0,1Н, с молярной концентрацией эквивалента 0,100+0,001 моль/дм3. (10 амп/уп)" Кол-во: 1.0

"Позиция 53" "Стандарт-титр Кислота серная 0,1Н, с молярной концентрацией эквивалента 0,100+0,001 моль/дм3 (10 амп/уп)" Кол-во: 31.0

"Позиция 54" "Стандарт-титр Магний сернокислый 0,1Н с молярной концентрацией эквивалента 0,100+0,001 моль/дм3 (10 амп/уп)" Кол-во: 1.0

"Позиция 55" "Стандарт-титр Натрий тетраборнокислый 10 водный pH-9,18 0,1Н с молярной концентрацией эквивалента 0,100+0,001 моль/д3 (10 амп/уп)" Кол-во: 1.0

"Позиция 56" "Стандарт-титр соль Мора 0,1Н 10 ампул" Кол-во: 1.0

"Позиция 57" "Трилон Б 0,1Н стандарт-титр 10 ампул" Кол-во: 6.0

"Позиция 58" "Кислота щавелевая 0,1Н стандарт-титр 10" Кол-во: 1.0

"Позиция 59" "Стандарт-титр Аммоний хлористый 0,1Н" Кол-во: 1.0

"Позиция 60" "Стандарт-титр Аммоний хлористый 0,1Н" Кол-во: 1.0

"Позиция 61" "D-глюкоза ЧДА 0,05кг" Кол-во: 0.15

"Позиция 62" "N,N-диметил-n-фенилендиамин сернокислый, ЧДА" Кол-во: 0.2

"Позиция 63" "Индикатор акридиновый желтый, квалификация Ч, фасовка 2г" Кол-во: 3.0

"Позиция 64" "Алюминий сернокислый водный 18-водный, группа фасовки VII, тара 11-6 по" Кол-во: 1.0

"Позиция 65" "Квасцы алюмокалиевые ЧДА 0,5 кг" Кол-во: 2.0

"Позиция 66" "Алюминон ЧДА 0,05 кг" Кол-во: 0.15

"Позиция 67" "Аммиак водный 25% ЧДА 0,9 кг" Кол-во: 51.45

"Позиция 68" "Аммиак водный ХЧ 0,9 кг" Кол-во: 2.0

"Позиция 69" "Аммоний молибденовокислый ХЧ 0,5кг" Кол-во: 4.8

"Позиция 70" "Аммоний хлористый ЧДА 0,5 кг." Кол-во: 5.8

"Позиция 71" "Барий гидроокись 8-водный ХЧ 0,5кг" Кол-во: 1.0

"Позиция 72" "Барий хлористый 2-водный ЧДА 0,1 кг" Кол-во: 2.5

"Позиция 73" "Бензол ЧДА 0,9кг" Кол-во: 2.7

"Позиция 74" "Бутилацетат ХЧ 0,4 кг" Кол-во: 5.286

"Позиция 75" "Бюретка лабораторная I-1-2-10-0,05, с краном, тип 1, вместимость 10 мл, допустимая погрешность 0,05 мл, цена деления 0,05 мл91" Кол-во: 5.0

"Позиция 76" "Бюретка лабораторная I-1-2-10-0,05, с краном, тип 1, вместимость 10 мл, допустимая погрешность 0,05 мл, цена деления 0,05 мл" Кол-во: 5.0

"Позиция 77" "Воронка лабораторная В-75-110 ХС" Кол-во: 30.0

"Позиция 78" "Воронка лабораторная В-25-38 ХС" Кол-во: 20.0

"Позиция 79" "Воронка лабораторная В-36-80 ХС" Кол-во: 20.0

"Позиция 80" "Воронка лабораторная В-100-150 ХС" Кол-во: 20.0

"Позиция 81" "Воронка лабораторная В-56-80 ХС" Кол-во: 20.0

"Позиция 82" "Воронка для фильтрования ВФ-1-40 ПОР 100 ХС" Кол-во: 2.0

"Позиция 83" "Воронка делительная ВД-1-250 ТС Исполнение: 1" Кол-во: 20.0

"Позиция 84" "Воронка делительная ВД-1-250 ТС Исполнение: 1" Кол-во: 25.0

"Позиция 85" "Воронка делительная ВД-1-50 ХС" Кол-во: 20.0

"Позиция 86" "Воронка делительная ВД-1-100 ТС Исполнение: 1" Кол-во: 20.0

"Позиция 87" "Гептан нормальный эталлонный, 99,85%" Кол-во: 0.5

"Позиция 88" "Гидроксиламина гидрохлорид ЧДА, 1 кг" Кол-во: 10.5

"Позиция 89" "Глицерин ЧДА" Кол-во: 22.4

"Позиция 90" "Дифенилкарбазон ЧДА" Кол-во: 0.03

"Позиция 91" "Железо (III) хлористое 6-водное Ч 0,5 кг" Кол-во: 0.5

"Позиция 92" "Известь натронная ЧДА, фасовка 0,5кг" Кол-во: 0.4

"Позиция 93" "Кадмий уксуснокислый 2-водный Ч 0,5 кг" Кол-во: 0.5

"Позиция 94" "Калий гидроокись ХЧ" Кол-во: 4.5

"Позиция 95" "Калий гидроокись ЧДА 1кг" Кол-во: 1.0

"Позиция 96" "Калий азотнокислый ХЧ 0,1 кг" Кол-во: 0.5

"Позиция 97" "Калий двухромовокислый ЧДА 0,5 кг" Кол-во: 4.0

"Позиция 98" "Калий йодистый ЧДА 0,5кг 4" Кол-во: 2.0

"Позиция 99" "Калий надсернокислый ЧДА, фасовка 0,05 кг" Кол-во: 1.0

"Позиция 100" "Калий-натрий виннокислый 4-водный ЧДА 1кг" Кол-во: 7.0

"Позиция 101" "Реагент калий сурьмяновиннокислый 0,5-водный, ЧДА 1 кг" Кол-во: 1.0

"Позиция 102" "Калий фосфорнокислый двузамещенный 3-водный ЧДА" Кол-во: 0.5

"Позиция 103" "Калий фосфорнокислый 1-замещенный ХЧ, 0,5кг" Кол-во: 1.0

"Позиция 104" "Калий фталевокислый кислый ЧДА 0,5 кг" Кол-во: 2.0

"Позиция 105" "Калий хромовокислый, хч" Кол-во: 1.0

"Позиция 106" "Кальции хлористыи безводныи гранулы 2...6 мм; 0,1 кг" Кол-во: 1.5

"Позиция 107" "Кальций хлористый 2-водный Ч" Кол-во: 0.5

"Позиция 108" "Капельница с колпачком(Страшейна) 2-25 ХС" Кол-во: 2.0

"Позиция 109" "Капельница с клювиком(Шустера) 3-50 исполнения 3 вместимостью 50мл из химически стойкого стекла" Кол-во: 2.0

"Позиция 110" "Кислота Д-винная Ч 1 кг" Кол-во: 3.5

"Позиция 111" "Кислота N-фенилантраниловая ЧДА" Кол-во: 0.1

"Позиция 112" "Кислота азотная 65% ХЧ 1,4 кг" Кол-во: 12.08

"Позиция 113" "Кислота аскорбиновая" Кол-во: 0.4

"Позиция 114" "Кислота борная ХЧ" Кол-во: 1.0

"Позиция 115" "Кислота лимонная 1-водная ХЧ" Кол-во: 1.0

"Позиция 116" "Кислота салициловая(2-оксибензойная) техническая марки А" Кол-во: 0.5

"Позиция 117" "Кислота серная ОСЧ массовая доля 98,08%, фасовка полиэтиленовая канистра 1,8 кг" Кол-во: 3.68

"Позиция 118" "Кислота серная ХЧ (93,6-95,6%) 1,8 кг" Кол-во: 36.8

"Позиция 119" "Кислота соляная ЧДА" Кол-во: 9.52

"Позиция 120" "Кислота сульфаминовая ЧДА 0,1кг" Кол-во: 0.5

"Позиция 121" "Кислота сульфаниловая ЧДА 0,1кг" Кол-во: 0.5

"Позиция 122" "Кислота сульфосалициловая 2-водная ЧДА 0,5кг" Кол-во: 9.5

"Позиция 123" "Кислота уксусная хч ледяная" Кол-во: 6.0

"Позиция 124" "Кислота янтарная ХЧ" Кол-во: 0.5

"Позиция 125" "Кислота янтарная ХЧ" Кол-во: 0.5

"Позиция 126" "Колба коническая Кн-1-100-29/32 исполнения 1 вместимостью 100мл с взаимозаменяемым конусом 29/32 из термически и химически стойкого стекла" Кол-во: 10.0

"Позиция 127" "Колба коническая Кн-1-250-29/32 исполнения 1 вместимостью 250мл с взаимозаменяемым конусом 29/32 из термически стойкого стекла" Кол-во: 10.0

"Позиция 128" "Колба коническая Кн-1-100-29/32 исполнения 1 вместимостью 100мл с взаимозаменяемым конусом 29/32 из термически и химически стойкого стекла" Кол-во: 10.0

"Позиция 129" "Колба с тубусом(Бунзена) 1-500 ТС" Кол-во: 2.0

"Позиция 130" "Колба коническая Кн-1-25-14/23 ТС" Кол-во: 50.0

"Позиция 131" "Колба коническая Кн-2-500-50 ТС" Кол-во: 15.0

"Позиция 132" "Колба коническая Кн-1-50-14/23 ТС" Кол-во: 50.0

"Позиция 133" "Колба коническая Кн-1-2000-29/32 ТС" Кол-во: 10.0

"Позиция 134" "Колба коническая Кн-1-100-29/32 исполнения 1 вместимостью 100мл с взаимозаменяемым конусом 29/32 из термически и химически стойкого стекла" Кол-во: 10.0

"Позиция 135" "Колба коническая Кн-2-100-34 ТС" Кол-во: 10.0

"Позиция 136" "Колба коническая Кн-2-250-34 исполнения 2 вместимостью 250мл без взаимозаменяемого конуса и диаметром горловины 34мм из термически стойкого стекла" Кол-во: 10.0

"Позиция 137" "Колба коническая Кн-2-100-34 ТС" Кол-во: 1.0

"Позиция 138" "Колба коническая Кн-2-1000-50 исполнения 2 вместимостью 1000мл без взаимозаменяемого конуса и диаметром горловины 50мм из термически и химически стойкого стекла" Кол-во: 1.0

"Позиция 139" "Пробирка лабораторная мерная стеклянная П-2-25-14/23 ХС" Кол-во: 1.0

"Позиция 140" "Колба коническая Кн-2-500-50 ТС" Кол-во: 2.0

"Позиция 141" "Колба коническая Кн-1-50-14/23 ТС" Кол-во: 50.0

"Позиция 142" "Колба мерная 1-500-2 исполнения 1 с одной отметкой вместимостью 500мл класса точности 2 из химически стойкого стекла" Кол-во: 15.0

"Позиция 143" "Колба мерная 1-100-1 исполнения 1 с одной отметкой вместимостью 100мл класса точности 1 из химически стойкого стекла" Кол-во: 30.0

"Позиция 144" "Колба мерная 2-25-2 исполнения 2 с одной отметкой и пришлифованной пробкой вместимостью 25мл класса точности 2 из химически стойкого стекла" Кол-во: 50.0

"Позиция 145" "Колба мерная 1-10-1 исполнения 1 с одной отметкой вместимостью 10мл класса точности 1 из химически стойкого стекла" Кол-во: 50.0

"Позиция 146" "Колба мерная 2-50-2 исполнения 2 с одной отметкой и пришлифованной пробкой вместимостью 50мл класса точности 2 из химически стойкого стекла" Кол-во: 50.0

"Позиция 147" "Колба мерная 1-1000-2 исполнения 1 с одной отметкой вместимостью 1000мл класса точности 2 из химически стойкого стекла" Кол-во: 1.0

"Позиция 148" "Колба мерная 1-10-1 исполнения 1 с одной отметкой вместимостью 10мл класса точности 1 из химически стойкого стекла" Кол-во: 20.0

"Позиция 149" "Колба мерная 1-50-2 исполнения 1 с одной отметкой вместимостью 50мл класса точности 2 из химически стойкого стекла" Кол-во: 50.0

"Позиция 150" "Крахмал растворимый ЧДА" Кол-во: 0.1

"Позиция 151" "Люмогаллион ЧДА 0,01кг" Кол-во: 0.3

"Позиция 152" "Магний сернокислый 7-водный ЧДА 0,5 кг" Кол-во: 0.5

"Позиция 153" "Марганец(II) сернокислый 5-водный ЧДА 0,2кг" Кол-во: 3.0

"Позиция 154" "Медь (II) сернокислая 5-водная ХЧ 0,5кг" Кол-во: 0.5

"Позиция 155" "Мензурка лаборатораня вместимостью 250мл из химически стойкого стекла" Кол-во: 15.0

"Позиция 156" "Мензурка лаборатораня вместимостью 100мл из термически стойкого стекла" Кол-во: 20.0

"Позиция 157" "Мензурка лаборатораня вместимостью 500мл из химически стойкого стекла" Кол-во: 20.0

"Позиция 158" "Индикатор Метиленовый голубой ЧДА" Кол-во: 0.05

"Позиция 159" "Индикатор Метиловый красный ЧДА 0,05 кг" Кол-во: 0.02

"Позиция 160" "Метиловый оранжевый ЧДА 0,05 кг" Кол-во: 0.02

"Позиция 161" "Метол(4-метиламинофенол сульфат), чда" Кол-во: 0.1

"Позиция 162" "Насос водоструйный стеклянный" Кол-во: 1.0

"Позиция 163" "Натрий диэтилдитиокарбамат 3-водный ЧДА 0,1 кг" Кол-во: 0.5

"Позиция 164" "Натрий гидроокись ЧДА" Кол-во: 10.0

"Позиция 165" "Натрий гидроокись ХЧ" Кол-во: 7.0

"Позиция 166" "Натрий салициловокислый ЧДА с массовой долей основного вещества не менее 95% 0,05 кг" Кол-во: 1.0

"Позиция 167" "Натрий сернистокислый безводный ЧДА" Кол-во: 0.2

"Позиция 168" "Натрий сернистокислый безводный ЧДА" Кол-во: 0.2

"Позиция 169" "Натрий сернистый 9-водный ЧДА" Кол-во: 0.5

"Позиция 170" "Натрий тетраборнокислый 10-водный ХЧ 0,1 кг" Кол-во: 0.2

"Позиция 171" "Натрий углекислый безводный ЧДА" Кол-во: 1.0

"Позиция 172" "Натрий углекислый безводный ЧДА" Кол-во: 1.0

"Позиция 173" "Натрий углекислый кислый ЧДА 1кг" Кол-во: 0.5

"Позиция 174" "Натрий уксуснокислый 3-водный ЧДА" Кол-во: 5.8

"Позиция 175" "Натрий уксуснокислый 3-водный ЧДА 0,9 кг" Кол-во: 5.5

"Позиция 176" "Натрий фосфорнокислый двузамещенный 12-водный ЧДА 0,5 кг" Кол-во: 0.5

"Позиция 177" "Натрий фосфорнокислый 3-зам,12-водный, квалификация ЧДА, фасовка 1 кг" Кол-во: 1.0

"Позиция 178" "Калий фосфорнокислый 2-замещенный, 3-водный, чда, фасовка 0,1кг" Кол-во: 0.1

"Позиция 179" "Натрий хлористый ХЧ, 1 кг" Кол-во: 2.0

"Позиция 180" "Гипохлорит натрия, марки А, канистра 5кг" Кол-во: 1.0

"Позиция 181" "Индикатор Нитразиновый желтый ЧДА 0,05кг" Кол-во: 0.05

"Позиция 182" "Образец государственный стандартный ГСО 7998-93 Ион меди 3К-1 значение 1г/дм3 5мл" Кол-во: 20.0

"Позиция 183" "Образец государственный стандартный ГСО 9437-2009 Массовая доля суммы триглицеридов жирных кислот значение не менее 99% 0,15г" Кол-во: 5.0

"Позиция 184" "Образец государственный стандартный ГСО 7018-93 Фосфат-ион 6А-1 значение 1г/дм3 5мл" Кол-во: 10.0

"Позиция 185" "Образец стандартный ГСО 7117-94 содержания нефтепродуктов в водорастворимой матрице, 1,0 мг" Кол-во: 20.0

"Позиция 186" "Образец государственный стандартный ГСО 7248-96 Состав растворов нефтепродуктов в четыреххлористом углероде 50г/дм3 5мл" Кол-во: 15.0

"Позиция 187" "Образец государственный стандартный ГСО 7252-96 Ион свинца (II) значение 1,0г/дм3 5мл" Кол-во: 15.0

"Позиция 188" "Образец стандартный государственный ГСО 7270-96 фенол 1.0, ампула 6 см3" Кол-во: 10.0

"Позиция 189" "Образец ГСО 7271-96 стандартный мутности (формазиновая суспензия) , аттестованное значение 4000емф, 5 мл" Кол-во: 15.0

"Позиция 190" "Образец государственный стандартный ГСО 7348-96 додецилсульфат натрия в воде 10 мг/см3 ампула 5мл" Кол-во: 12.0

"Позиция 191" "Образец государственный стандартный ГСО 7376-97 Удельная электрическая проводимость водных сред УЭП-3 значение 0,141См/м 20мл" Кол-во: 12.0

"Позиция 192" "Образец государственный стандартный ГСО 7377-97 Удельная электрическая проводимость водных сред УЭП-4 значение 0,029См/м 20мл" Кол-во: 12.0

"Позиция 193" "Образец государственный стандартный ГСО 7378-97 Удельная электрическая проводимость водных сред УЭП-5 значение 0,0047См/м 20мл" Кол-во: 12.0

"Позиция 194" "Образец государственный стандартный ГСО 7425-97 ХПК (бихроматная окисляемость воды) значение 10г/дм3, ампула 5мл" Кол-во: 12.0

"Позиция 195" "Образец государственный стандартный ГСО 7437-98 Сульфат-ион 41А значение 10г/дм3, ампула 5мл" Кол-во: 20.0

"Позиция 196" "Образец ГСО 7617-99 хлорид-ионов 10,0 г/дм3, ампула 6 см3" Кол-во: 25.0

"Позиция 197" "Образец государственный стандартный ГСО 7680-99 Общая жесткость воды значение 100ммоль/дм3, ампула 5мл" Кол-во: 30.0

"Позиция 198" "Образец государственный стандартный ГСО 7682-99 Кальций-ион 1г/дм3, ампула 5мл" Кол-во: 5.0

"Позиция 199" "Образец государственный стандартный ГСО 7753-2000 Нитрит-ион значение 1г/дм3, ампула 5мл" Кол-во: 25.0

"Позиция 200" "Образец государственный стандартный ГСО 7770-2000 Ион цинка значение 1г/дм3,ампула 5мл" Кол-во: 5.0

"Позиция 201" "Образец государственный стандартный ГСО 7786-2000 Аммоний 1мг/см3, ампула 5 мл" Кол-во: 25.0

"Позиция 202" "Образец государственный стандартный ГСО 7797-2000 Окисляемость перманганатная значение 1г/дм3, ампула 5мл" Кол-во: 20.0

"Позиция 203" "Образец государственный стандартный ГСО 7820-2000 нитрат-ион 1мг/см3, ампула 5мл" Кол-во: 20.0

"Позиция 204" "Образец государственный стандартный ГСО 7835-2000 ионов железа 1,0 г/дм3, ампула 5мл" Кол-во: 25.0

"Позиция 205" "Образец государственный стандартный ГСО 7853-2000 Цветность водных растворов (хромокобальтовая шкала) 500градусов 20мл" Кол-во: 20.0

"Позиция 206" "Образец государственный стандартный ГСО 7854-2000 Ион алюминия (III) значение 1г/дм3, ампула 5мл" Кол-во: 20.0

"Позиция 207" "Образец государственный стандартный ГСО 7861-2000 Сульфид-ион (1,00 мг/см3), ампула 5 мл" Кол-во: 12.0

"Позиция 208" "Образец стандартный ГСО 7864-2000 массовой концентрации азота в растворе хлорида аммония, 1 мг/см3, ампула 5 мл" Кол-во: 12.0

"Позиция 209" "Образец стандартный ГСО 7950-2001 состава раствора нефтепродуктов в гексане (СО Люм-НПГ), значение 1,00 мг/см3, ампула 5 мл" Кол-во: 13.0

"Позиция 210" "Образец стандартный ГСО 8048-94 химического и биологического потребления кислорода в воде, ХПК и БПК (211 мг/дм3; 119 мг/дм3), 0,25 г" Кол-во: 10.0

"Позиция 211" "Образец государственный стандартный Марганец (II) ГСО 8056-94 10К-1 (1,00 г/дм3) 5 мл" Кол-во: 15.0

"Позиция 212" "Образец стандартный государственный ГСО 8461-2003 метанола в воде концентрация 1 мг/см3, ампула 5 мл" Кол-во: 5.0

"Позиция 213" "Образец стандартный состава раствора нефтепродуктов в водорастворимой матрице НВМ-1-ЭК ГСО 8646-2005, значение 0,005 г/дм3, 1,2 мл" Кол-во: 20.0

"Позиция 214" "Образец государственный стандартный ГСО 8647-2005 состава нефтепродуктов в водорастворимой матрице НВМ-2-ЭК, 0,01 мг/см3" Кол-во: 20.0

"Позиция 215" "Образец государственный стандартный ГСО 8649-2005 НВМ-4-ЭК Нефтепродукты в водорастворимой матрице 0,1мг/мл 1,2мл" Кол-во: 20.0

"Позиция 216" "Образец государственный стандартный ГСО 8650-2005 Нефтепродукты в водорастворимой матрице НВМ-1-ЭК значение 0,25мг 1,2мл" Кол-во: 20.0

"Позиция 217" "Образец государственный стандартный ГСО 8651-2005 Нефтепродукты в водорастворимой матрице НВМ-1-ЭК Растворитель: апротонный органический растворитель, ампула 5 см3" Кол-во: 20.0

"Позиция 218" "Образец государственный стандартный ГСО 8653-2005 Нефтепродукты в водорастворимой матрице значение 3г/дм3,Растворитель: апротонный органический растворитель, 1,2мл" Кол-во: 20.0

"Позиция 219" "Образец государственный стандартный ГСО 9283-2008 Общая минерализация воды(сухой остаток) значение 50000мг/дм3 5мл" Кол-во: 22.0

"Позиция 220" "Образец государственный стандартный ГСО 9285-2009 Щелочность воды общая(карбонатная) значение 1000ммоль/дм3 10мл" Кол-во: 20.0

"Позиция 221" "Образец стандартный ГСО 7117-94 содержания нефтепродуктов в водорастворимой матрице , 0,01 мг" Кол-во: 20.0

"Позиция 222" "Образец стандартный ГСО 7117-94 содержания нефтепродуктов в водорастворимой матрице, 0,25 мг" Кол-во: 20.0

"Позиция 223" "Образец государственный стандартный ГСО 8499-2003 Кислотное число нефтепродуктов КЧ-0,02-ЭК диапазон 0,018-0,022мгКОН/г 100мл" Кол-во: 5.0

"Позиция 224" "Образец государственный стандартный ГСО 8500-2003 Кислотное число нефтепродуктов КЧ-0,05-ЭК диапазон 0,045-0,055мгКОН/г 100мл" Кол-во: 5.0

"Позиция 225" "Образец государственный стандартный Кислотное число нефтепродуктов КЧ-0,1-ЭК диапазон 0,09-0,11мгКОН/г 100мл" Кол-во: 5.0

"Позиция 226" "Образец государственный стандартный ГСО 8503-2003 Кислотное число нефтепродуктов КЧ-0,5-ЭК диапазон 0,45-0,55мгКОН/г 100мл" Кол-во: 5.0

"Позиция 227" "Образец государственный стандартный ГСО 7857-2000 Массовая доля механических примесей в нефтепродуктах МПН-0,050-ЭК диапазон 0,045-0,055% 100мл" Кол-во: 5.0

"Позиция 228" "Образец стандартный ГСО 7855-2000 массовая доля механических примесей в нефтепродуктах МПН-0,005-ЭК , диапазон (0,004-0,006)%, 100 мл" Кол-во: 5.0

"Позиция 229" "Образец государственный стандартный ГСО 7856-2000 Массовая доля механических примесей в нефтепродуктах МПН-0,015-ЭК диапазон 0,012-0,018% 100мл" Кол-во: 5.0

"Позиция 230" "Образец государственный стандартный ГСО 8829-2006 Водорастворимые кислоты и щелочи ВКЩ-2 при pH=4,6 60мл" Кол-во: 5.0

"Позиция 231" "Образец государственный стандартный ГСО 8638-2004 Водорастворимые кислоты и щелочи ВКЩ-1 при pH=7 100мл" Кол-во: 5.0

"Позиция 232" "Образец стандартный государственный ТВЗТ-110-ЭК ГСО 8136-2002 250мл" Кол-во: 5.0

"Позиция 233" "Образец стандартный температуры вспышки нефтепродуктов в закрытом тигле ТВЗТ-140-ЭК ГСО 8137-2002, 500 мл" Кол-во: 5.0

"Позиция 234" "Образец стандартный предприятия Гептан СОП 0008-03 5ампул по 3мл" Кол-во: 5.0

"Позиция 235" "Образец стандартный предприятия Метанол(Карбинол) СОП 0016-03 3мл" Кол-во: 15.0

"Позиция 236" "Образец стандартный предприятия Метил-трет-бутиловый эфир(МТБЭ) СОП 0039-03 3мл" Кол-во: 15.0

"Позиция 237" "Олово(II) хлористое 2-водное ЧДА, массовая доля не менее 99,0%, фасовка банка/пл. 0,1кг" Кол-во: 1.0

"Позиция 238" "Водорода перекись 30% ОСЧ" Кол-во: 1.0

"Позиция 239" "Пипетка лабораторная стеклянная градуированная 1-1-2-10 типа 1 без установленного времени ожидания на слив жидкости от верхней нулевой до любой отметки с нижней отметкой соответствующей вместимости исполнения 1 прямая без запасного резервуара класса точности 2 вместимостью 10мл ценой деления 0,1мл" Кол-во: 60.0

"Позиция 240" "Пипетка лабораторная стеклянная градуированная 1-1-2-2 типа 1 без установленного времени ожидания на слив жидкости от верхней нулевой до любой отметки с нижней отметкой соответствующей вместимости исполнения 1 прямая без запасного резервуара класса точности 2 вместимостью 2мл ценой деления 0,02мл" Кол-во: 60.0

"Позиция 241" "Пипетка лабораторная стеклянная градуированная 2-1-2-10 типа 2 без установленного времени ожидания на слив жидкости от любой отметки до сливного кончика с верхней отметкой соответствующей вместимости исполнения 1 прямая без запасного резервуара класса точности 2 вместимостью 10мл ценой деления 0,1мл" Кол-во: 60.0

"Позиция 242" "Пипетка 2-1-2-25" Кол-во: 15.0

"Позиция 243" "Пипетка лабораторная с одной отметкой(Мора) 2-2-5 ХС с расширением без запасного резервуара исполнения 2 класса точности 2 вместимостью 5мл из химически стойкого стекла" Кол-во: 40.0

"Позиция 244" "Пипетка Мора 2-1-20" Кол-во: 20.0

"Позиция 245" "Пипетка 2-2-10 ХС 10 мл" Кол-во: 40.0

"Позиция 246" "Пипетка 2-2-20 ХС" Кол-во: 40.0

"Позиция 247" "Пипетка лабораторная с одной отметкой(Мора) 2-1-10 с расширением без запасного резервуара исполнения 2 класса точности 1 вместимостью 10мл из термически стойкого стекла" Кол-во: 20.0

"Позиция 248" "Пипетка с одной отметкой 2-2-50" Кол-во: 30.0

"Позиция 249" "Пробирка мерная П-2-10-14/23" Кол-во: 20.0

"Позиция 250" "Пробирка лабораторная П4-15-14/23 ХС, типа П4 вместимостью 15 мл с взаимозаменяемым конусом 14/23 из химически стойкого стекла" Кол-во: 20.0

"Позиция 251" "Пробирка лабораторная мерная П-2-10-14/23 исполнения 2 вместимостью 10мл с взаимозаменяемым конусом 14/23 из химически стойкого стекла" Кол-во: 20.0

"Позиция 252" "Пробка конусная, силиконовая 14, без канала" Кол-во: 10.0

"Позиция 253" "Раствор стандартный буферный для прибора pH-метра для pH-метрии 4,01 ед. рН при 25 ° С (МТ) (флакон 250 мл)" Кол-во: 5.0

"Позиция 254" "Раствор стандартный буферный для прибора pH-метра для pH-метрии 7,00 ед. рН при 25 ° С (МТ) (флакон 250 мл)" Кол-во: 5.0

"Позиция 255" "Раствор стандартный буферный для прибора pH-метра для pH-метрии 9,21 ед. рН при 25 ° С (МТ) (флакон 250 мл)" Кол-во: 5.0

"Позиция 256" "Реактив Грисса ЧДА 0,5 кг" Кол-во: 1.5

"Позиция 257" "Реактив Несслера (ЧДА) 1 кг" Кол-во: 32.0

"Позиция 258" "Ртуть (II) азотнокислая 1-водная ЧДА, 0,1 кг" Кол-во: 0.1

"Позиция 259" "Ртуть (II) сернокислая ЧДА" Кол-во: 0.026

"Позиция 260" "Серебро азотнокислое ЧДА 0,05 кг" Кол-во: 0.6

"Позиция 261" "Серебро сернокислое ХЧ 0,05 кг" Кол-во: 0.1

"Позиция 262" "Склянка для инкубации при определении биологического потребления кислорода БПК-150-29/32-14/23 вместимостью 150мл с взаимозаменяемыми конусами под колпак 29/32 под пробку 14/23" Кол-во: 25.0

"Позиция 263" "Соль динатриевая хромотроповой кислоты 2-водная ЧДА" Кол-во: 0.05

"Позиция 264" "Стакан высокий В-1-100 ТХС" Кол-во: 50.0

"Позиция 265" "Стакан высокий В-1-250 ТС" Кол-во: 50.0

"Позиция 266" "Стакан высокий В-1-400 ТХС" Кол-во: 10.0

"Позиция 267" "Стакан лабораторный высокий со шкалой В-1-800 исполнения 1 с носиком вместимостью 800мл из термически и химически стойкого стекла группы ТХС" Кол-во: 10.0

"Позиция 268" "Стакан лабораторный низкий Н-2-10 исполнения 2 без носика вместимостью 10мл из термически стойкого стекла группы ТС" Кол-во: 50.0

"Позиция 269" "Стакан лабораторный низкий Н-2-50 исполнения 2 без носика вместимостью 50мл из термически стойкого стекла группы ТС" Кол-во: 50.0

"Позиция 270" "Стакан В-1-1000 ТС" Кол-во: 10.0

"Позиция 271" "Стакан высокий В-1-50 ТХС" Кол-во: 35.0

"Позиция 272" "Стаканчик для взвешивания высокий СВ-24/10" Кол-во: 10.0

"Позиция 273" "Стаканчик для взвешивания высокий СВ-14/8" Кол-во: 10.0

"Позиция 274" "Стаканчик для взвешивания высокий СВ-34/12" Кол-во: 10.0

"Позиция 275" "Стаканчик для взвешивания высокий СВ-19/9" Кол-во: 10.0

"Позиция 276" "Стандарт-титр Натрий тиосульфат 0,1Н с молярной концентрацией эквивалента 0,100+0,001 моль/дм3 (10 амп/уп)" Кол-во: 1.0

"Позиция 277" "Стандарт-титр серебро азотнокислое 0,1Н в упаковке 10 ампул" Кол-во: 10.0

"Позиция 278" "Стандарт-титр Йод 0,1Н в упаковке 10 ампул" Кол-во: 1.0

"Позиция 279" "Тиомочевина ЧДА 0,5 кг" Кол-во: 0.1

"Позиция 280" "Толуол ЧДА 0,86 кг" Кол-во: 6.09

"Позиция 281" "Толуол нефтяной высший сорт , в бочках" Кол-во: 20.0

"Позиция 282" "Трилон Б ЧДА 0,1 кг" Кол-во: 1.5

"Позиция 283" "Тринатрийфосфат, в мешках" Кол-во: 70.0

"Позиция 284" "Трубка хлоркальциевая прямая ТХ-П-1-25" Кол-во: 3.0

"Позиция 285" "Трубка хлоркальциевая прямая ТХ-П-1-25" Кол-во: 3.0

"Позиция 286" "Углерод четыреххлористый для ЭВС (экстракции из водных сред), ХЧ" Кол-во: 22.4

"Позиция 287" "Фенолфталеин, чда" Кол-во: 0.2

"Позиция 288" "Фильтр обеззоленный белая лента Ду12,5 бумажный для фильтрования реактивов, упаковка 100 шт" Кол-во: 60.0

"Позиция 289" "Фильтр обеззоленный для анализов Синяя лента медленно фильтрующий диаметр 12,5см 100шт" Кол-во: 60.0

"Позиция 290" "Формалин (30%-й раствор в воде)" Кол-во: 7.0

"Позиция 291" "Хлороформ ХЧ" Кол-во: 27.0

"Позиция 292" "Холодильник с прямой трубкой ХПТ-1-400-14/23 ХС" Кол-во: 3.0

"Позиция 293" "Холодильник шариковый ХШ-1-400-29/32 ТС" Кол-во: 3.0

"Позиция 294" "Холодильник ХШ-3-400-29/32" Кол-во: 3.0

"Позиция 295" "Индикатор Хромовый темно-синий ЧДА 0,05 кг" Кол-во: 0.05

"Позиция 296" "Цилиндр лабораторный мерный 1-250-2, исполнения 1 с носиком, вместимостью 250 мл, класса точности 2" Кол-во: 30.0

"Позиция 297" "Цилиндр лабораторный мерный 1-500-2 исполнения 1 с носиком вместимостью 500мл класса точности 2" Кол-во: 20.0

"Позиция 298" "Цилиндр лабораторный мерный 1-50-2, исполнения 1 с носиком, вместимостью 50 мл, класса точности 2" Кол-во: 30.0

"Позиция 299" "Цилиндр лабораторный мерный 1-100-2, исполнения 1 с носиком, вместимостью 100 мл, класса точности 2" Кол-во: 30.0

"Позиция 300" "Цилиндр лабораторный мерный 1-10-2 исполнения 1 с носиком вместимостью 10мл класса точности 2" Кол-во: 15.0

"Позиция 301" "Цилиндр лабораторный мерный 1-1000-2 исполнения 1 с носиком вместимостью 1000мл класса точности 2" Кол-во: 10.0

"Позиция 302" "Цилиндр лабораторный мерный 1-25-2 исполнения 1 с носиком, вместимостью 25 мл, класса точности 2" Кол-во: 30.0

"Позиция 303" "Цинк сернокислый 7-водный ЧДА 0,1 кг" Кол-во: 0.5

"Позиция 304" "Чашка выпарительная № 1 фарфоровая 25 мл" Кол-во: 10.0

"Позиция 305" "Чашка выпарительная №2 фарфоровая 50 мл" Кол-во: 10.0

"Позиция 306" "Чашка выпарительная №3 фарфоровая 100 мл" Кол-во: 10.0

"Позиция 307" "Чашка выпарительная №5 фарфоровая 250 мл" Кол-во: 10.0

"Позиция 308" "Чашка выпарительная №3 фарфоровая 100 мл" Кол-во: 10.0

"Позиция 309" "Чаша-50 №3 , объемом 50 см3, из кварцевого стекла" Кол-во: 20.0

"Позиция 310" "Чаша-200 №7 , объемом 200 см3, из кварцевого стекла" Кол-во: 20.0

"Позиция 311" "Индикатор Эриохром черный Т ЧДА 0,01 кг" Кол-во: 0.1

"Позиция 312" "Этиленгликоль, ЧДА" Кол-во: 5.5

"Позиция 313" "Банка узкогорлая с притертой пробкой 2002/H объем 1000мл ф106,5мм высота 199мм из темного стекла" Кол-во: 2.0

"Позиция 314" "Банка лабораторная стеклянная емкостью 500 мл" Кол-во: 2.0

"Позиция 315" "Банка с герметичной крышкой вместимостью 10000мл светлая из стекла" Кол-во: 1.0

"Позиция 316" "Банка узкогорлая 2000мл светлая с притертой пробкой из стекла" Кол-во: 1.0

"Позиция 317" "Баня водяная лабораторная 1-местная без электрической плитки, размер 265х205х110; алюминиевый корпус, наборные конфорки (4шт) из алюминия, масса 0,8кг" Кол-во: 3.0

"Позиция 318" "Баня песочная лабораторная без электрической плитки, размер 206х40мм, пищевой алюминий" Кол-во: 2.0

"Позиция 319" "Воронка лабораторная 6мл, полипропилен, D=30мм, диаметр слива 4мм" Кол-во: 5.0

"Позиция 320" "Вставка для эксикатора 2-175" Кол-во: 1.0

"Позиция 321" "Вставка для эксикатора 2-230" Кол-во: 1.0

"Позиция 322" "Ерш лабораторный N7 натуральная щетина диаметр от 25до 45мм Simax" Кол-во: 2.0

"Позиция 323" "Колба коническая Кн-2-50-34 ТХС" Кол-во: 20.0

"Позиция 324" "Колба коническая Кн-2-50-34 ТХС" Кол-во: 5.0

"Позиция 325" "Колба коническая Кн-2-50-34 ТХС" Кол-во: 20.0

"Позиция 326" "Наконечник для дозатора 1-10 мл, без фильтра, стерильные, 40шт/упак" Кол-во: 10.0

"Позиция 327" "Наконечник одноканальный 0,2-10 мкл, (1000 шт/упак)" Кол-во: 1.0

"Позиция 328" "Наконечник для бюреток 25мл (кончик сливной к бюретке 25мл)" Кол-во: 10.0

"Позиция 329" "Пипетка лабораторная градуированная 2-1-2-1 типа 2 прямая с делениями исполнения 1 класса точности 2 вместимостью 1мл из термически стойкого стекла" Кол-во: 16.0

"Позиция 330" "Бумага фильтровальная средней фильтрации для качественных анализов ФС-II, в листах размером 520х600мм, упаковка 1кг" Кол-во: 1.0

"Позиция 331" "1,10-Фенантролин 1-водный 10 г" Кол-во: 50.0

"Позиция 332" "Индикатор 2,4-динитрофенол, ЧДА, фасовка 0,01кг" Кол-во: 2.0

"Позиция 333" "Индикатор 2,4-динитрофенол, ЧДА, фасовка 0,01кг" Кол-во: 1.0

"Позиция 334" "Индикатор генциан виолет, кристаллический фиолетовый ЧДА, фасовка 0,05кг" Кол-во: 1.0

"Позиция 335" "N,N-диметил-n-фенилендиамин сернокислый, ЧДА" Кол-во: 0.1

"Позиция 336" "Диметилглиоксим ЧДА 0,05 кг" Кол-во: 0.01

"Позиция 337" "Индикатор Кальцеин (флуорексон), фасовка 0,05кг" Кол-во: 2.0

"Позиция 338" "Индикатор сульфарсазен, Ч фасовка 0,05 кг" Кол-во: 0.1

"Позиция 339" "Мембрана Владипор (d=35мм) МФАС-ОС-1" Кол-во: 2.0

"Позиция 340" "Мембрана Владипор типа МФАС-ОС-2, 0,45мкм (ф35мм), 200шт/уп" Кол-во: 15.0

"Позиция 341" "Фильтр мембранный на основе смеси ацетатов Владипор МФАС-СПА с размером пор 1-4мкм ф35мм для санитарно-бактериологических целей" Кол-во: 400.0

"Позиция 342" "Образец стандартный мутности бактерийных взвесей СОП №1-98 (комплект БАК)" Кол-во: 1.0

"Позиция 343" "Образец государственный стандартный ГСО 7296-96 альдрин в ацетоне концентрация 0,1г/л 5мл" Кол-во: 1.0

"Позиция 344" "Образец государственный стандартный ГСО 7359-97 МСО 0185:2000 Бромдихлорметан в метаноле значение 10г/дм3 3мл" Кол-во: 1.0

"Позиция 345" "Образец стандартный государственный 7496-88 гептахлор" Кол-во: 1.0

"Позиция 346" "Образец государственный стандартный ГСО 7387-97 Пестицид 4,4'-дихлордифенилдихлорэтилена (ДДЭ) раствор в изооктане значение 0,1г/дм3 5мл" Кол-во: 1.0

"Позиция 347" "Образец стандартный предприятия Дибромхлорметан в метаноле СОП 0406-03 10 мг/см3 ампула 3мл" Кол-во: 0.003

"Позиция 348" "Образец государственный стандартный ГСО 7332-96 1,2-Дихлорэтан значение 99,6% 1,5мл" Кол-во: 3.0

"Позиция 349" "Образец стандартный состава раствора ионов ртути (I) ГСО 7263-96, массовая концентрация 0,1 мг/см3, ампула 6 мл" Кол-во: 12.0

"Позиция 350" "Образец государственный стандартный ГСО 7877-2000 Ион свинца значение 1г/дм3 5мл" Кол-во: 10.0

"Позиция 351" "Образец стандартный мутности (формазиновая суспензия) ГСО 7271-96, аттестованное значение 4000емф, 5 мл" Кол-во: 12.0

"Позиция 352" "Образец государственный стандартный нитрат - иона 1мг/мл в воде (5мл/ампул) ГСО 7820-00" Кол-во: 16.0

"Позиция 353" "Образец стандартный государственный 10мг/мл в воде (40мл/флак) СИ ГСО 7684-99" Кол-во: 12.0

"Позиция 354" "Образец стандартный предприятия Бромоформ ER-LH 11 СОП 0405-03 3мл" Кол-во: 1.0

"Позиция 355" "Образец стандартный государственный четыреххлористый углерод чистое вещество 99,80..99,98% (1,5мл/ампул) СИ ГСО 7213-95" Кол-во: 3.0

"Позиция 356" "Образец стандартный pH водной вытяжки нефтепродуктов ВКЩ-ПА (7) ГСО 10400-2014, значение pH (6-8), 100 мл" Кол-во: 6.0

"Позиция 357" "Вещества нерастворимые каолина в твердой основе МНВ-20 Государственный стандартный образец 6541-92 (4,0%) 0,5г 7-32705 ГСО 6541-92" Кол-во: 12.0

"Позиция 358" "Образец государственный стандартный ГСО 7648-99 Пестицид 2,4-дихлорфеноксиуксусная кислота(2,4-Д) 0,25г" Кол-во: 1.0

"Позиция 359" "Образец государственный стандартный ГСО 7773-2000 ион кадмия (II) 1 мг/мл фон 1М HNO3, 5мл" Кол-во: 5.0

"Позиция 360" "Образец государственный стандартный ГСО 7813-2000 хлорид-ион 10 мг/см3" Кол-во: 19.0

"Позиция 361" "Образец стандартный предприятия Трихлорэтилен СОП 0402-03 99,0% 3мл" Кол-во: 3.0

"Позиция 362" "Пробка массивная ПМ1-КШ29/32 из термически стойкого стекла" Кол-во: 50.0

"Позиция 363" "Индикатор 8-меркаптохинолинат натрия 2-водный, ЧДА, фасовка 0,05кг" Кол-во: 2.0

"Позиция 364" "Алюминий окись, чистый" Кол-во: 0.1

"Позиция 365" "Алюминий сернокислый 18-водный ЧДА 0,5кг" Кол-во: 0.5

"Позиция 366" "Аммиак водный 25% ЧДА 0,9 кг" Кол-во: 6.3

"Позиция 367" "Аммоний молибденовокислый 4-водный ХЧ (0,1 кг)" Кол-во: 32.0

"Позиция 368" "Аммоний надсернокислый ХЧ 1 кг" Кол-во: 2.0

"Позиция 369" "Аммоний роданистый ЧДА 0,1 кг" Кол-во: 0.3

"Позиция 370" "Аммоний сернокислый ЧДА 0,5 кг" Кол-во: 2.5

"Позиция 371" "Барий уксуснокислый, фасовка 0,5 кг" Кол-во: 1.0

"Позиция 372" "Аммоний фтористый ЧДА 0,3 кг" Кол-во: 0.3

"Позиция 373" "Аммоний хлористый ХЧ 0,2 кг" Кол-во: 0.6

"Позиция 374" "Аммоний щавелевокислый 1-водный ЧДА" Кол-во: 1.5

"Позиция 375" "Аммоний-железо(II) сернокислый 6-водный (Соль Мора) ХЧ 0,5 кг Г" Кол-во: 16.0

"Позиция 376" "Ацетон ХЧ БХС химически чистый без хлора и серы, массовая доля основного вещества не менее 99,7%, фасовка 0,8 кг." Кол-во: 0.1

"Позиция 377" "Ацетон ОСЧ 9-5 ОП-2 0,8кг" Кол-во: 1.0

"Позиция 378" "Кислота барбитуровая, классификация Ч" Кол-во: 0.05

"Позиция 379" "Барий хлористый 2-водный ХЧ 0,5 кг" Кол-во: 4.0

"Позиция 380" "Бром ХЧ, фасовка 0,1кг" Кол-во: 0.1

"Позиция 381" "Бутилацетат ХЧ 0,4 кг" Кол-во: 10.8

"Позиция 382" "Перекись водорода медицинская 30%" Кол-во: 1.0

"Позиция 383" "Перекись водорода медицинская 30%" Кол-во: 1.0

"Позиция 384" "Гексан 1-н ОСЧ нормализованный, 97%, фасовка 1л" Кол-во: 10.0

"Позиция 385" "Гексан ОСЧ, фасовка 0,6 кг" Кол-во: 4.62

"Позиция 386" "Н-Гексан ХЧ 0,66кг" Кол-во: 3.3

"Позиция 387" "Гидразин сернокислый ЧДА" Кол-во: 0.05

"Позиция 388" "Гидроксиламин солянокислыи ЧДА 0,1 кг" Кол-во: 0.5

"Позиция 389" "Метабисульфит натрия" Кол-во: 0.3

"Позиция 390" "D-глюкоза ЧДА 0,1 кг" Кол-во: 0.2

"Позиция 391" "Реактив Грисса ЧДА 0,5 кг" Кол-во: 0.5

"Позиция 392" "2,3-даминонафталин, 97%, фасовка 5 г" Кол-во: 1.0

"Позиция 393" "Диэтилдитокарбамат натрия, чистый для анализов, фасовка 0,05кг" Кол-во: 0.05

"Позиция 394" "Диэтилдитокарбамат натрия, чистый для анализов, фасовка 0,05кг" Кол-во: 0.05

"Позиция 395" "Железо(II) сернокислое 7-водное ЧДА, 0,1 кг" Кол-во: 0.2

"Позиция 396" "Калий роданистый ЧДА 0,5 кг" Кол-во: 3.0

"Позиция 397" "Калий сурьмяновиннокислый 0,5-водный Ч 0,1кг" Кол-во: 0.3

"Позиция 398" "Калий углекислый ЧДА, 0,1 кг" Кол-во: 0.1

"Позиция 399" "Калий углекислый кислый ЧДА, 0,1 кг" Кол-во: 0.1

"Позиция 400" "Калий фосфорнокислый двузамещенный 3-водный ЧДА" Кол-во: 3.0

"Позиция 401" "Кальций окись 96,0%, квалификация: Ч, фасовка: 0,050кг" Кол-во: 0.03

"Позиция 402" "Кальций окись 96,0%, квалификация: Ч, фасовка: 0,050кг" Кол-во: 0.03

"Позиция 403" "Кальций хлористый 6-водный Ч 0,5кг" Кол-во: 12.0

"Позиция 404" "Катионит КУ-2-8чС, 0,1 кг" Кол-во: 0.3

"Позиция 405" "Квасцы железоаммонийные ЧДА 0,1кг" Кол-во: 1.0

"Позиция 406" "Кислота азотная 65% ХЧ 1,4 кг" Кол-во: 4.2

"Позиция 407" "Кислота аскорбиновая, 99,0% 0,5 кг" Кол-во: 0.3

"Позиция 408" "Кислота сульфаминовая ЧДА 0,1кг" Кол-во: 0.2

"Позиция 409" "Кислота сульфосалициловая 2-водная ЧДА 0,4 кг" Кол-во: 0.4

"Позиция 410" "Кобальт(II) сернокислый 7-водный ЧДА 0,1кг" Кол-во: 0.2

"Позиция 411" "Магний сернокислый 7-водный ХЧ 0,1 кг" Кол-во: 6.0

"Позиция 412" "Марганец сернокислый (II) 5-водный ЧДА 0,5 кг" Кол-во: 4.0

"Позиция 413" "Марганец (II) хлористый 4-водный ЧДА 1кг" Кол-во: 3.0

"Позиция 414" "Натрий гидроокись ХЧ" Кол-во: 5.0

"Позиция 415" "Натрий лимоннокислый 3-замещенный 5,5-водный ЧДА 0,5 кг" Кол-во: 0.5

"Позиция 416" "Реактив НАТРИЙ салициловокислый ЧДА (0,1кг/шт)" Кол-во: 3.5

"Позиция 417" "Натрий сернистый 9-водный ЧДА 0,1 кг" Кол-во: 0.1

"Позиция 418" "Натрий углекислый 10-водный ХЧ" Кол-во: 0.5

"Позиция 419" "Натрий углекислый безводный ХЧ 0,1 кг" Кол-во: 0.5

"Позиция 420" "Натрий фосфорнокислый 2-зам.12-водный, квалификация ХЧ, 0,1кг" Кол-во: 0.6

"Позиция 421" "Натрий фтористый ЧДА, фасовка 0,1кг ГОСТ 4463-76" Кол-во: 5.0

"Позиция 422" "Олово(II) хлористое 2-водное ЧДА, массовая доля не менее 99,0%, фасовка банка/пл. 0,1кг" Кол-во: 0.5

"Позиция 423" "Пиридин ЧДА, фасовка 0,95кг" Кол-во: 1.0

"Позиция 424" "Ртуть (I) азотнокислая 2-водная, квалификация: ХЧ, фасовка: 0,5 кг." Кол-во: 2.0

"Позиция 425" "Ртуть (II) азотнокислая одноводная, чда 0,025 кг" Кол-во: 1.0

"Позиция 426" "Ртуть (II) сернокислая ЧДА, 0,01 кг" Кол-во: 0.03

"Позиция 427" "Кислота соляная ХЧ 1,2 кг" Кол-во: 13.2

"Позиция 428" "Тиомочевина ХЧ 0,1кг" Кол-во: 1.1

"Позиция 429" "Кислота уксусная х.ч. ледяная" Кол-во: 5.0

"Позиция 430" "Реактив фурилдиоксим-2,2, 97%, фасовка 5г" Кол-во: 5.0

"Позиция 431" "Хлороформ ЧДА 1,5 кг" Кол-во: 13.5

"Позиция 432" "Цинк сернокислый 7-водный ЧДА 0,1 кг" Кол-во: 0.6

"Позиция 433" "Магний азотнокислый 6-водный, квалификация ЧДА" Кол-во: 1.0

"Позиция 434" "Магний азотнокислый 6-водный, квалификация ЧДА" Кол-во: 1.0

"Позиция 435" "Морин гидрат, фасовка 10 г" Кол-во: 1.0

"Позиция 436" "Натрий сернистокислый безводный ЧДА, фасовка 0,5 кг" Кол-во: 1.5

"Позиция 437" "Натрий серноватистокислый 5-водный ЧДА 0,5кг" Кол-во: 3.0

"Позиция 438" "Бульон питательный для культивирования микроорганизма сухой (ГРМ-бульон)" Кол-во: 2.0

"Позиция 439" "Система индикаторная бумажная СИБ №3 для санитарно-бактериологического анализа воды, набор 2 теста 50 опр" Кол-во: 1.0