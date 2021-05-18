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Номер извещения
32110251952
Уникальный номер закупки
21/4.3/0029185/ГЭнерго
Наименование закупки
Поставка лабораторных и химических материалов для нужд ООО "Газпром энерго" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (АCЗ 29185)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Дата публикации
29.04.2021 17:38
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12
Почтовый адрес
191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12
Контактный телефон
+7 812 609-32-30
Факс
+7 495 737-06-22
Адрес электронной почты
A.Zandelov@tender.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Занделов А. С.
Место рассмотрения предложений
Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А
Ключевые слова:
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Поставка химических реактивов для нужд ООО "Газпром энерго"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка химических реактивов для нужд ООО "Газпром энерго"
Начальная цена
3 217 210,58
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром энерго»
Все закупки и тендеры «Газпром энерго»
Адрес местонахождения
119526, Российская Федерация, Москва, Профсоюзная, д. 125
119526, Российская Федерация, 77, Москва, Профсоюзная, д. 125
20.5
46.7
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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Кол-во: 2.0
Кол-во: 1.0
Кол-во: 0.03
Кол-во: 13.2
Кол-во: 1.1
Кол-во: 5.0
Кол-во: 5.0
Кол-во: 13.5
Кол-во: 0.6
Кол-во: 1.0
Кол-во: 1.0
Кол-во: 1.0
Кол-во: 1.5
Кол-во: 3.0
Кол-во: 2.0
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