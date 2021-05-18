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    Главная / Торги / Поставка лабораторных и химических материалов для нужд ООО "Газпром энерго" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (АCЗ 29185)

    Поставка лабораторных и химических материалов для нужд ООО "Газпром энерго" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (АCЗ 29185)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.05.2021 09:3024.05.2021 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110251952Дата и время окончания срока приема заявок Поставка химических реактивов для нужд ООО "Газпром энерго"Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. АПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32110251952

    Уникальный номер закупки

    21/4.3/0029185/ГЭнерго

    Номер закупки

    0095/21/4.3/0029185/ГЭнерго/ПР/ГОС/Э/29.04.2021

    Наименование закупки

    Поставка лабораторных и химических материалов для нужд ООО "Газпром энерго" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (АCЗ 29185)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    29.04.2021 17:38

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    29185_Документация МИ.zip

    Продление вскр_24.05.2021.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АО Газпром закупки
    Все закупки и тендеры АО Газпром закупки

    Юридический адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Почтовый адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Контактный телефон

    +7 812 609-32-30

    Факс

    +7 495 737-06-22

    Адрес электронной почты

    A.Zandelov@tender.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Занделов А. С.

    Место рассмотрения предложений

    Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Закупки и тендеры Услуги по специализированной оптовой торговле прочие

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка химических реактивов для нужд ООО "Газпром энерго"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    02.06.202102.06.2021 14:0002.06.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110251952Подведение итогов не позднее Поставка химических реактивов для нужд ООО "Газпром энерго"Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка химических реактивов для нужд ООО "Газпром энерго"

    Начальная цена

    3 217 210,58

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «Газпром энерго»
    Все закупки и тендеры «Газпром энерго»

    Адрес местонахождения

    119526, Российская Федерация, Москва, Профсоюзная, д. 125

    119526, Российская Федерация, 77, Москва, Профсоюзная, д. 125

    Классификатор ОКПД2

    20.5

    Продукты химические прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    46.7

    Торговля оптовая специализированная прочая

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Калий хлористый ХЧ 0,5кг"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 2"

    "Натрий сернистокислый безводный ЧДА"

    Кол-во: 0.1

    "Позиция 3"

    "Кобальт хлористый 6-водный ЧДА 0,2 кг"

    Кол-во: 0.1

    "Позиция 4"

    "Калий азотнокислый (ЧДА) 0,5 кг"

    Кол-во: 0.6

    "Позиция 5"

    "Стандарт-титр для pH-метрии pH-6,86"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 6"

    "Стандарт-титр буферных растворов рН 3-го разряда, тип 1 (pH 1,65) 6 ампул"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 7"

    "Стандарт-титр рН-метрия, тип 5 (pH- 9,18)"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 8"

    "Кальций углекислый ЧДА"

    Кол-во: 0.2

    "Позиция 9"

    "Магний оксид ЧДА 0,5кг"

    Кол-во: 0.1

    "Позиция 10"

    "Калий гидроокись ХЧ"

    Кол-во: 0.05

    "Позиция 11"

    "Образец государственный стандартный ГСО 7018-93 Фосфат-ион 6А-1 значение 1г/дм3 5мл"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 12"

    "Образец гсо 7835-2000 ионов железа 1,0 г/дм3 5мл"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 13"

    "Реагент тест-системы СТ-фото-Fe(общ.) 0,05-2 мг/дм3 100 определений"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 14"

    "Комплект для титрометрического определения общей щелочности 100 определений"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 15"

    "Комплект для титрометрического определения общей жесткости 100 определений"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 16"

    "Комплект для титрометрического определения перманганатной окисляемости 100 определений"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 17"

    "Кислота азотная 65% ХЧ 1,4 кг"

    Кол-во: 2.8

    "Позиция 18"

    "Кислота азотная 65% ХЧ 1,4 кг"

    Кол-во: 2.8

    "Позиция 19"

    "Дифенилкарбазон ХЧ фасовка 5г"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 20"

    "Калий фосфорнокислый двузамещенный ХЧ фасовка 1кг"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 21"

    "Кислота серная ОСЧ массовая доля 98,08%, фасовка полиэтиленовая канистра 1,8 кг"

    Кол-во: 1.8

    "Позиция 22"

    "Кислота серная ОСЧ массовая доля 98,08%, фасовка полиэтиленовая канистра 1,8 кг"

    Кол-во: 1.8

    "Позиция 23"

    "Кислота серная ОСЧ массовая доля 98,08%, фасовка полиэтиленовая канистра 1,8 кг"

    Кол-во: 1.8

    "Позиция 24"

    "Реактив Морин, 2-водный. Массовая доля основного вещества, % - 97,0. фасовка 1г"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 25"

    "Натрий N,N-диэтилдитиокарбамат трехводный ХЧ фасовка 5г"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 26"

    "Натрий сернистокислый безводный ХЧ, фасовка 0,5 кг"

    Кол-во: 0.075

    "Позиция 27"

    "Натрий сернистокислый безводный ХЧ, фасовка 0,5 кг"

    Кол-во: 0.08

    "Позиция 28"

    "Натрий уксуснокислый 3-водный ХЧ фасовка 1кг"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 29"

    "Натрий гидроокись ЧДА"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 30"

    "Натрий гидроокись ЧДА"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 31"

    "Натрий гидроокись ХЧ"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 32"

    "Кислота сульфосалициловая 2-водная ЧДА 0,5кг"

    Кол-во: 0.25

    "Позиция 33"

    "Кислота сульфосалициловая 2-водная ЧДА 0,5кг"

    Кол-во: 0.25

    "Позиция 34"

    "Банка с герметичной полиэтиленовой (фторопласт) крышкой вместимостью 500мл светлая из стекла"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 35"

    "Воронка делительная ВД-1-500 ХС"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 36"

    "Воронка делительная ВД-1-50 ХС"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 37"

    "Воронка делительная ВД-1-250 ХС"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 38"

    "Бюретка лабораторная I-1-2-10-0,05, с краном, тип 1, вместимость 10 мл, допустимая погрешность 0,05 мл, цена деления 0,05 мл"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 39"

    "Бюретка лабораторная I-1-2-10-0,05, с краном, тип 1, вместимость 10 мл, допустимая погрешность 0,05 мл, цена деления 0,05 мл"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 40"

    "Колба мерная 1-50-2 исполнения 1 с одной отметкой вместимостью 50мл класса точности 2 без пробки"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 41"

    "Колба мерная 2-100-2 исполнения 2 с одной отметкой и пришлифованной пробкой вместимостью 100мл класса точности 2 из химически стойкого стекла"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 42"

    "Колба мерная 2-50-2 исполнения 2 с одной отметкой и пришлифованной пробкой вместимостью 50мл класса точности 2 из химически стойкого стекла"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 43"

    "Колба мерная 2-25-2 исполнения 2 с одной отметкой и пришлифованной пробкой вместимостью 25мл класса точности 2 из химически стойкого стекла4"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 44"

    "Колба мерная 2а-1000-1 ХС"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 45"

    "Микробюретка 1-2-2-2-0,01 вместимость 2мл цена деления шкалы 0,01мл исполнение 2"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 46"

    "Склянка с пробкой 500мл (темное.стекло шир. горло)"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 47"

    "Холодильник шариковый ХШ-1-400-29/32 ТС"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 48"

    "Пробирка лабораторная мерная П-1-10-0,1 ХС исполнения 1 вместимостью 10мл цена деления 0,1 мл из химически стойкого стекла"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 49"

    "Кислота щавелевая техническая. Массовая доля щавелевой кислоты (С2Н2О4· 2Н2О), %, не менее 99,5"

    Кол-во: 13.0

    "Позиция 50"

    "Стандарт-титр калий марганцовокислый 0,1Н с молярной концентрацией эквивалента 0,100+0,001 моль/дм3 (10 амп/уп)"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 51"

    "Стандарт-титр Кислота азотная 0,1Н с молярной концентрацией эквивалента 0,100+0,001 моль/дм3 (10 амп/уп)"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 52"

    "Стандарт-титр калий двухромовокислый 0,1Н, с молярной концентрацией эквивалента 0,100+0,001 моль/дм3. (10 амп/уп)"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 53"

    "Стандарт-титр Кислота серная 0,1Н, с молярной концентрацией эквивалента 0,100+0,001 моль/дм3 (10 амп/уп)"

    Кол-во: 31.0

    "Позиция 54"

    "Стандарт-титр Магний сернокислый 0,1Н с молярной концентрацией эквивалента 0,100+0,001 моль/дм3 (10 амп/уп)"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 55"

    "Стандарт-титр Натрий тетраборнокислый 10 водный pH-9,18 0,1Н с молярной концентрацией эквивалента 0,100+0,001 моль/д3 (10 амп/уп)"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 56"

    "Стандарт-титр соль Мора 0,1Н 10 ампул"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 57"

    "Трилон Б 0,1Н стандарт-титр 10 ампул"

    Кол-во: 6.0

    "Позиция 58"

    "Кислота щавелевая 0,1Н стандарт-титр 10"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 59"

    "Стандарт-титр Аммоний хлористый 0,1Н"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 60"

    "Стандарт-титр Аммоний хлористый 0,1Н"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 61"

    "D-глюкоза ЧДА 0,05кг"

    Кол-во: 0.15

    "Позиция 62"

    "N,N-диметил-n-фенилендиамин сернокислый, ЧДА"

    Кол-во: 0.2

    "Позиция 63"

    "Индикатор акридиновый желтый, квалификация Ч, фасовка 2г"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 64"

    "Алюминий сернокислый водный 18-водный, группа фасовки VII, тара 11-6 по"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 65"

    "Квасцы алюмокалиевые ЧДА 0,5 кг"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 66"

    "Алюминон ЧДА 0,05 кг"

    Кол-во: 0.15

    "Позиция 67"

    "Аммиак водный 25% ЧДА 0,9 кг"

    Кол-во: 51.45

    "Позиция 68"

    "Аммиак водный ХЧ 0,9 кг"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 69"

    "Аммоний молибденовокислый ХЧ 0,5кг"

    Кол-во: 4.8

    "Позиция 70"

    "Аммоний хлористый ЧДА 0,5 кг."

    Кол-во: 5.8

    "Позиция 71"

    "Барий гидроокись 8-водный ХЧ 0,5кг"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 72"

    "Барий хлористый 2-водный ЧДА 0,1 кг"

    Кол-во: 2.5

    "Позиция 73"

    "Бензол ЧДА 0,9кг"

    Кол-во: 2.7

    "Позиция 74"

    "Бутилацетат ХЧ 0,4 кг"

    Кол-во: 5.286

    "Позиция 75"

    "Бюретка лабораторная I-1-2-10-0,05, с краном, тип 1, вместимость 10 мл, допустимая погрешность 0,05 мл, цена деления 0,05 мл91"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 76"

    "Бюретка лабораторная I-1-2-10-0,05, с краном, тип 1, вместимость 10 мл, допустимая погрешность 0,05 мл, цена деления 0,05 мл"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 77"

    "Воронка лабораторная В-75-110 ХС"

    Кол-во: 30.0

    "Позиция 78"

    "Воронка лабораторная В-25-38 ХС"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 79"

    "Воронка лабораторная В-36-80 ХС"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 80"

    "Воронка лабораторная В-100-150 ХС"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 81"

    "Воронка лабораторная В-56-80 ХС"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 82"

    "Воронка для фильтрования ВФ-1-40 ПОР 100 ХС"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 83"

    "Воронка делительная ВД-1-250 ТС Исполнение: 1"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 84"

    "Воронка делительная ВД-1-250 ТС Исполнение: 1"

    Кол-во: 25.0

    "Позиция 85"

    "Воронка делительная ВД-1-50 ХС"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 86"

    "Воронка делительная ВД-1-100 ТС Исполнение: 1"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 87"

    "Гептан нормальный эталлонный, 99,85%"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 88"

    "Гидроксиламина гидрохлорид ЧДА, 1 кг"

    Кол-во: 10.5

    "Позиция 89"

    "Глицерин ЧДА"

    Кол-во: 22.4

    "Позиция 90"

    "Дифенилкарбазон ЧДА"

    Кол-во: 0.03

    "Позиция 91"

    "Железо (III) хлористое 6-водное Ч 0,5 кг"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 92"

    "Известь натронная ЧДА, фасовка 0,5кг"

    Кол-во: 0.4

    "Позиция 93"

    "Кадмий уксуснокислый 2-водный Ч 0,5 кг"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 94"

    "Калий гидроокись ХЧ"

    Кол-во: 4.5

    "Позиция 95"

    "Калий гидроокись ЧДА 1кг"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 96"

    "Калий азотнокислый ХЧ 0,1 кг"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 97"

    "Калий двухромовокислый ЧДА 0,5 кг"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 98"

    "Калий йодистый ЧДА 0,5кг 4"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 99"

    "Калий надсернокислый ЧДА, фасовка 0,05 кг"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 100"

    "Калий-натрий виннокислый 4-водный ЧДА 1кг"

    Кол-во: 7.0

    "Позиция 101"

    "Реагент калий сурьмяновиннокислый 0,5-водный, ЧДА 1 кг"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 102"

    "Калий фосфорнокислый двузамещенный 3-водный ЧДА"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 103"

    "Калий фосфорнокислый 1-замещенный ХЧ, 0,5кг"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 104"

    "Калий фталевокислый кислый ЧДА 0,5 кг"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 105"

    "Калий хромовокислый, хч"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 106"

    "Кальции хлористыи безводныи гранулы 2...6 мм; 0,1 кг"

    Кол-во: 1.5

    "Позиция 107"

    "Кальций хлористый 2-водный Ч"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 108"

    "Капельница с колпачком(Страшейна) 2-25 ХС"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 109"

    "Капельница с клювиком(Шустера) 3-50 исполнения 3 вместимостью 50мл из химически стойкого стекла"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 110"

    "Кислота Д-винная Ч 1 кг"

    Кол-во: 3.5

    "Позиция 111"

    "Кислота N-фенилантраниловая ЧДА"

    Кол-во: 0.1

    "Позиция 112"

    "Кислота азотная 65% ХЧ 1,4 кг"

    Кол-во: 12.08

    "Позиция 113"

    "Кислота аскорбиновая"

    Кол-во: 0.4

    "Позиция 114"

    "Кислота борная ХЧ"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 115"

    "Кислота лимонная 1-водная ХЧ"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 116"

    "Кислота салициловая(2-оксибензойная) техническая марки А"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 117"

    "Кислота серная ОСЧ массовая доля 98,08%, фасовка полиэтиленовая канистра 1,8 кг"

    Кол-во: 3.68

    "Позиция 118"

    "Кислота серная ХЧ (93,6-95,6%) 1,8 кг"

    Кол-во: 36.8

    "Позиция 119"

    "Кислота соляная ЧДА"

    Кол-во: 9.52

    "Позиция 120"

    "Кислота сульфаминовая ЧДА 0,1кг"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 121"

    "Кислота сульфаниловая ЧДА 0,1кг"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 122"

    "Кислота сульфосалициловая 2-водная ЧДА 0,5кг"

    Кол-во: 9.5

    "Позиция 123"

    "Кислота уксусная хч ледяная"

    Кол-во: 6.0

    "Позиция 124"

    "Кислота янтарная ХЧ"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 125"

    "Кислота янтарная ХЧ"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 126"

    "Колба коническая Кн-1-100-29/32 исполнения 1 вместимостью 100мл с взаимозаменяемым конусом 29/32 из термически и химически стойкого стекла"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 127"

    "Колба коническая Кн-1-250-29/32 исполнения 1 вместимостью 250мл с взаимозаменяемым конусом 29/32 из термически стойкого стекла"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 128"

    "Колба коническая Кн-1-100-29/32 исполнения 1 вместимостью 100мл с взаимозаменяемым конусом 29/32 из термически и химически стойкого стекла"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 129"

    "Колба с тубусом(Бунзена) 1-500 ТС"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 130"

    "Колба коническая Кн-1-25-14/23 ТС"

    Кол-во: 50.0

    "Позиция 131"

    "Колба коническая Кн-2-500-50 ТС"

    Кол-во: 15.0

    "Позиция 132"

    "Колба коническая Кн-1-50-14/23 ТС"

    Кол-во: 50.0

    "Позиция 133"

    "Колба коническая Кн-1-2000-29/32 ТС"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 134"

    "Колба коническая Кн-1-100-29/32 исполнения 1 вместимостью 100мл с взаимозаменяемым конусом 29/32 из термически и химически стойкого стекла"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 135"

    "Колба коническая Кн-2-100-34 ТС"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 136"

    "Колба коническая Кн-2-250-34 исполнения 2 вместимостью 250мл без взаимозаменяемого конуса и диаметром горловины 34мм из термически стойкого стекла"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 137"

    "Колба коническая Кн-2-100-34 ТС"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 138"

    "Колба коническая Кн-2-1000-50 исполнения 2 вместимостью 1000мл без взаимозаменяемого конуса и диаметром горловины 50мм из термически и химически стойкого стекла"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 139"

    "Пробирка лабораторная мерная стеклянная П-2-25-14/23 ХС"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 140"

    "Колба коническая Кн-2-500-50 ТС"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 141"

    "Колба коническая Кн-1-50-14/23 ТС"

    Кол-во: 50.0

    "Позиция 142"

    "Колба мерная 1-500-2 исполнения 1 с одной отметкой вместимостью 500мл класса точности 2 из химически стойкого стекла"

    Кол-во: 15.0

    "Позиция 143"

    "Колба мерная 1-100-1 исполнения 1 с одной отметкой вместимостью 100мл класса точности 1 из химически стойкого стекла"

    Кол-во: 30.0

    "Позиция 144"

    "Колба мерная 2-25-2 исполнения 2 с одной отметкой и пришлифованной пробкой вместимостью 25мл класса точности 2 из химически стойкого стекла"

    Кол-во: 50.0

    "Позиция 145"

    "Колба мерная 1-10-1 исполнения 1 с одной отметкой вместимостью 10мл класса точности 1 из химически стойкого стекла"

    Кол-во: 50.0

    "Позиция 146"

    "Колба мерная 2-50-2 исполнения 2 с одной отметкой и пришлифованной пробкой вместимостью 50мл класса точности 2 из химически стойкого стекла"

    Кол-во: 50.0

    "Позиция 147"

    "Колба мерная 1-1000-2 исполнения 1 с одной отметкой вместимостью 1000мл класса точности 2 из химически стойкого стекла"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 148"

    "Колба мерная 1-10-1 исполнения 1 с одной отметкой вместимостью 10мл класса точности 1 из химически стойкого стекла"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 149"

    "Колба мерная 1-50-2 исполнения 1 с одной отметкой вместимостью 50мл класса точности 2 из химически стойкого стекла"

    Кол-во: 50.0

    "Позиция 150"

    "Крахмал растворимый ЧДА"

    Кол-во: 0.1

    "Позиция 151"

    "Люмогаллион ЧДА 0,01кг"

    Кол-во: 0.3

    "Позиция 152"

    "Магний сернокислый 7-водный ЧДА 0,5 кг"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 153"

    "Марганец(II) сернокислый 5-водный ЧДА 0,2кг"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 154"

    "Медь (II) сернокислая 5-водная ХЧ 0,5кг"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 155"

    "Мензурка лаборатораня вместимостью 250мл из химически стойкого стекла"

    Кол-во: 15.0

    "Позиция 156"

    "Мензурка лаборатораня вместимостью 100мл из термически стойкого стекла"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 157"

    "Мензурка лаборатораня вместимостью 500мл из химически стойкого стекла"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 158"

    "Индикатор Метиленовый голубой ЧДА"

    Кол-во: 0.05

    "Позиция 159"

    "Индикатор Метиловый красный ЧДА 0,05 кг"

    Кол-во: 0.02

    "Позиция 160"

    "Метиловый оранжевый ЧДА 0,05 кг"

    Кол-во: 0.02

    "Позиция 161"

    "Метол(4-метиламинофенол сульфат), чда"

    Кол-во: 0.1

    "Позиция 162"

    "Насос водоструйный стеклянный"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 163"

    "Натрий диэтилдитиокарбамат 3-водный ЧДА 0,1 кг"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 164"

    "Натрий гидроокись ЧДА"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 165"

    "Натрий гидроокись ХЧ"

    Кол-во: 7.0

    "Позиция 166"

    "Натрий салициловокислый ЧДА с массовой долей основного вещества не менее 95% 0,05 кг"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 167"

    "Натрий сернистокислый безводный ЧДА"

    Кол-во: 0.2

    "Позиция 168"

    "Натрий сернистокислый безводный ЧДА"

    Кол-во: 0.2

    "Позиция 169"

    "Натрий сернистый 9-водный ЧДА"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 170"

    "Натрий тетраборнокислый 10-водный ХЧ 0,1 кг"

    Кол-во: 0.2

    "Позиция 171"

    "Натрий углекислый безводный ЧДА"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 172"

    "Натрий углекислый безводный ЧДА"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 173"

    "Натрий углекислый кислый ЧДА 1кг"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 174"

    "Натрий уксуснокислый 3-водный ЧДА"

    Кол-во: 5.8

    "Позиция 175"

    "Натрий уксуснокислый 3-водный ЧДА 0,9 кг"

    Кол-во: 5.5

    "Позиция 176"

    "Натрий фосфорнокислый двузамещенный 12-водный ЧДА 0,5 кг"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 177"

    "Натрий фосфорнокислый 3-зам,12-водный, квалификация ЧДА, фасовка 1 кг"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 178"

    "Калий фосфорнокислый 2-замещенный, 3-водный, чда, фасовка 0,1кг"

    Кол-во: 0.1

    "Позиция 179"

    "Натрий хлористый ХЧ, 1 кг"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 180"

    "Гипохлорит натрия, марки А, канистра 5кг"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 181"

    "Индикатор Нитразиновый желтый ЧДА 0,05кг"

    Кол-во: 0.05

    "Позиция 182"

    "Образец государственный стандартный ГСО 7998-93 Ион меди 3К-1 значение 1г/дм3 5мл"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 183"

    "Образец государственный стандартный ГСО 9437-2009 Массовая доля суммы триглицеридов жирных кислот значение не менее 99% 0,15г"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 184"

    "Образец государственный стандартный ГСО 7018-93 Фосфат-ион 6А-1 значение 1г/дм3 5мл"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 185"

    "Образец стандартный ГСО 7117-94 содержания нефтепродуктов в водорастворимой матрице, 1,0 мг"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 186"

    "Образец государственный стандартный ГСО 7248-96 Состав растворов нефтепродуктов в четыреххлористом углероде 50г/дм3 5мл"

    Кол-во: 15.0

    "Позиция 187"

    "Образец государственный стандартный ГСО 7252-96 Ион свинца (II) значение 1,0г/дм3 5мл"

    Кол-во: 15.0

    "Позиция 188"

    "Образец стандартный государственный ГСО 7270-96 фенол 1.0, ампула 6 см3"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 189"

    "Образец ГСО 7271-96 стандартный мутности (формазиновая суспензия) , аттестованное значение 4000емф, 5 мл"

    Кол-во: 15.0

    "Позиция 190"

    "Образец государственный стандартный ГСО 7348-96 додецилсульфат натрия в воде 10 мг/см3 ампула 5мл"

    Кол-во: 12.0

    "Позиция 191"

    "Образец государственный стандартный ГСО 7376-97 Удельная электрическая проводимость водных сред УЭП-3 значение 0,141См/м 20мл"

    Кол-во: 12.0

    "Позиция 192"

    "Образец государственный стандартный ГСО 7377-97 Удельная электрическая проводимость водных сред УЭП-4 значение 0,029См/м 20мл"

    Кол-во: 12.0

    "Позиция 193"

    "Образец государственный стандартный ГСО 7378-97 Удельная электрическая проводимость водных сред УЭП-5 значение 0,0047См/м 20мл"

    Кол-во: 12.0

    "Позиция 194"

    "Образец государственный стандартный ГСО 7425-97 ХПК (бихроматная окисляемость воды) значение 10г/дм3, ампула 5мл"

    Кол-во: 12.0

    "Позиция 195"

    "Образец государственный стандартный ГСО 7437-98 Сульфат-ион 41А значение 10г/дм3, ампула 5мл"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 196"

    "Образец ГСО 7617-99 хлорид-ионов 10,0 г/дм3, ампула 6 см3"

    Кол-во: 25.0

    "Позиция 197"

    "Образец государственный стандартный ГСО 7680-99 Общая жесткость воды значение 100ммоль/дм3, ампула 5мл"

    Кол-во: 30.0

    "Позиция 198"

    "Образец государственный стандартный ГСО 7682-99 Кальций-ион 1г/дм3, ампула 5мл"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 199"

    "Образец государственный стандартный ГСО 7753-2000 Нитрит-ион значение 1г/дм3, ампула 5мл"

    Кол-во: 25.0

    "Позиция 200"

    "Образец государственный стандартный ГСО 7770-2000 Ион цинка значение 1г/дм3,ампула 5мл"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 201"

    "Образец государственный стандартный ГСО 7786-2000 Аммоний 1мг/см3, ампула 5 мл"

    Кол-во: 25.0

    "Позиция 202"

    "Образец государственный стандартный ГСО 7797-2000 Окисляемость перманганатная значение 1г/дм3, ампула 5мл"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 203"

    "Образец государственный стандартный ГСО 7820-2000 нитрат-ион 1мг/см3, ампула 5мл"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 204"

    "Образец государственный стандартный ГСО 7835-2000 ионов железа 1,0 г/дм3, ампула 5мл"

    Кол-во: 25.0

    "Позиция 205"

    "Образец государственный стандартный ГСО 7853-2000 Цветность водных растворов (хромокобальтовая шкала) 500градусов 20мл"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 206"

    "Образец государственный стандартный ГСО 7854-2000 Ион алюминия (III) значение 1г/дм3, ампула 5мл"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 207"

    "Образец государственный стандартный ГСО 7861-2000 Сульфид-ион (1,00 мг/см3), ампула 5 мл"

    Кол-во: 12.0

    "Позиция 208"

    "Образец стандартный ГСО 7864-2000 массовой концентрации азота в растворе хлорида аммония, 1 мг/см3, ампула 5 мл"

    Кол-во: 12.0

    "Позиция 209"

    "Образец стандартный ГСО 7950-2001 состава раствора нефтепродуктов в гексане (СО Люм-НПГ), значение 1,00 мг/см3, ампула 5 мл"

    Кол-во: 13.0

    "Позиция 210"

    "Образец стандартный ГСО 8048-94 химического и биологического потребления кислорода в воде, ХПК и БПК (211 мг/дм3; 119 мг/дм3), 0,25 г"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 211"

    "Образец государственный стандартный Марганец (II) ГСО 8056-94 10К-1 (1,00 г/дм3) 5 мл"

    Кол-во: 15.0

    "Позиция 212"

    "Образец стандартный государственный ГСО 8461-2003 метанола в воде концентрация 1 мг/см3, ампула 5 мл"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 213"

    "Образец стандартный состава раствора нефтепродуктов в водорастворимой матрице НВМ-1-ЭК ГСО 8646-2005, значение 0,005 г/дм3, 1,2 мл"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 214"

    "Образец государственный стандартный ГСО 8647-2005 состава нефтепродуктов в водорастворимой матрице НВМ-2-ЭК, 0,01 мг/см3"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 215"

    "Образец государственный стандартный ГСО 8649-2005 НВМ-4-ЭК Нефтепродукты в водорастворимой матрице 0,1мг/мл 1,2мл"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 216"

    "Образец государственный стандартный ГСО 8650-2005 Нефтепродукты в водорастворимой матрице НВМ-1-ЭК значение 0,25мг 1,2мл"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 217"

    "Образец государственный стандартный ГСО 8651-2005 Нефтепродукты в водорастворимой матрице НВМ-1-ЭК Растворитель: апротонный органический растворитель, ампула 5 см3"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 218"

    "Образец государственный стандартный ГСО 8653-2005 Нефтепродукты в водорастворимой матрице значение 3г/дм3,Растворитель: апротонный органический растворитель, 1,2мл"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 219"

    "Образец государственный стандартный ГСО 9283-2008 Общая минерализация воды(сухой остаток) значение 50000мг/дм3 5мл"

    Кол-во: 22.0

    "Позиция 220"

    "Образец государственный стандартный ГСО 9285-2009 Щелочность воды общая(карбонатная) значение 1000ммоль/дм3 10мл"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 221"

    "Образец стандартный ГСО 7117-94 содержания нефтепродуктов в водорастворимой матрице , 0,01 мг"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 222"

    "Образец стандартный ГСО 7117-94 содержания нефтепродуктов в водорастворимой матрице, 0,25 мг"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 223"

    "Образец государственный стандартный ГСО 8499-2003 Кислотное число нефтепродуктов КЧ-0,02-ЭК диапазон 0,018-0,022мгКОН/г 100мл"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 224"

    "Образец государственный стандартный ГСО 8500-2003 Кислотное число нефтепродуктов КЧ-0,05-ЭК диапазон 0,045-0,055мгКОН/г 100мл"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 225"

    "Образец государственный стандартный Кислотное число нефтепродуктов КЧ-0,1-ЭК диапазон 0,09-0,11мгКОН/г 100мл"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 226"

    "Образец государственный стандартный ГСО 8503-2003 Кислотное число нефтепродуктов КЧ-0,5-ЭК диапазон 0,45-0,55мгКОН/г 100мл"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 227"

    "Образец государственный стандартный ГСО 7857-2000 Массовая доля механических примесей в нефтепродуктах МПН-0,050-ЭК диапазон 0,045-0,055% 100мл"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 228"

    "Образец стандартный ГСО 7855-2000 массовая доля механических примесей в нефтепродуктах МПН-0,005-ЭК , диапазон (0,004-0,006)%, 100 мл"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 229"

    "Образец государственный стандартный ГСО 7856-2000 Массовая доля механических примесей в нефтепродуктах МПН-0,015-ЭК диапазон 0,012-0,018% 100мл"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 230"

    "Образец государственный стандартный ГСО 8829-2006 Водорастворимые кислоты и щелочи ВКЩ-2 при pH=4,6 60мл"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 231"

    "Образец государственный стандартный ГСО 8638-2004 Водорастворимые кислоты и щелочи ВКЩ-1 при pH=7 100мл"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 232"

    "Образец стандартный государственный ТВЗТ-110-ЭК ГСО 8136-2002 250мл"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 233"

    "Образец стандартный температуры вспышки нефтепродуктов в закрытом тигле ТВЗТ-140-ЭК ГСО 8137-2002, 500 мл"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 234"

    "Образец стандартный предприятия Гептан СОП 0008-03 5ампул по 3мл"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 235"

    "Образец стандартный предприятия Метанол(Карбинол) СОП 0016-03 3мл"

    Кол-во: 15.0

    "Позиция 236"

    "Образец стандартный предприятия Метил-трет-бутиловый эфир(МТБЭ) СОП 0039-03 3мл"

    Кол-во: 15.0

    "Позиция 237"

    "Олово(II) хлористое 2-водное ЧДА, массовая доля не менее 99,0%, фасовка банка/пл. 0,1кг"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 238"

    "Водорода перекись 30% ОСЧ"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 239"

    "Пипетка лабораторная стеклянная градуированная 1-1-2-10 типа 1 без установленного времени ожидания на слив жидкости от верхней нулевой до любой отметки с нижней отметкой соответствующей вместимости исполнения 1 прямая без запасного резервуара класса точности 2 вместимостью 10мл ценой деления 0,1мл"

    Кол-во: 60.0

    "Позиция 240"

    "Пипетка лабораторная стеклянная градуированная 1-1-2-2 типа 1 без установленного времени ожидания на слив жидкости от верхней нулевой до любой отметки с нижней отметкой соответствующей вместимости исполнения 1 прямая без запасного резервуара класса точности 2 вместимостью 2мл ценой деления 0,02мл"

    Кол-во: 60.0

    "Позиция 241"

    "Пипетка лабораторная стеклянная градуированная 2-1-2-10 типа 2 без установленного времени ожидания на слив жидкости от любой отметки до сливного кончика с верхней отметкой соответствующей вместимости исполнения 1 прямая без запасного резервуара класса точности 2 вместимостью 10мл ценой деления 0,1мл"

    Кол-во: 60.0

    "Позиция 242"

    "Пипетка 2-1-2-25"

    Кол-во: 15.0

    "Позиция 243"

    "Пипетка лабораторная с одной отметкой(Мора) 2-2-5 ХС с расширением без запасного резервуара исполнения 2 класса точности 2 вместимостью 5мл из химически стойкого стекла"

    Кол-во: 40.0

    "Позиция 244"

    "Пипетка Мора 2-1-20"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 245"

    "Пипетка 2-2-10 ХС 10 мл"

    Кол-во: 40.0

    "Позиция 246"

    "Пипетка 2-2-20 ХС"

    Кол-во: 40.0

    "Позиция 247"

    "Пипетка лабораторная с одной отметкой(Мора) 2-1-10 с расширением без запасного резервуара исполнения 2 класса точности 1 вместимостью 10мл из термически стойкого стекла"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 248"

    "Пипетка с одной отметкой 2-2-50"

    Кол-во: 30.0

    "Позиция 249"

    "Пробирка мерная П-2-10-14/23"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 250"

    "Пробирка лабораторная П4-15-14/23 ХС, типа П4 вместимостью 15 мл с взаимозаменяемым конусом 14/23 из химически стойкого стекла"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 251"

    "Пробирка лабораторная мерная П-2-10-14/23 исполнения 2 вместимостью 10мл с взаимозаменяемым конусом 14/23 из химически стойкого стекла"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 252"

    "Пробка конусная, силиконовая 14, без канала"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 253"

    "Раствор стандартный буферный для прибора pH-метра для pH-метрии 4,01 ед. рН при 25 ° С (МТ) (флакон 250 мл)"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 254"

    "Раствор стандартный буферный для прибора pH-метра для pH-метрии 7,00 ед. рН при 25 ° С (МТ) (флакон 250 мл)"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 255"

    "Раствор стандартный буферный для прибора pH-метра для pH-метрии 9,21 ед. рН при 25 ° С (МТ) (флакон 250 мл)"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 256"

    "Реактив Грисса ЧДА 0,5 кг"

    Кол-во: 1.5

    "Позиция 257"

    "Реактив Несслера (ЧДА) 1 кг"

    Кол-во: 32.0

    "Позиция 258"

    "Ртуть (II) азотнокислая 1-водная ЧДА, 0,1 кг"

    Кол-во: 0.1

    "Позиция 259"

    "Ртуть (II) сернокислая ЧДА"

    Кол-во: 0.026

    "Позиция 260"

    "Серебро азотнокислое ЧДА 0,05 кг"

    Кол-во: 0.6

    "Позиция 261"

    "Серебро сернокислое ХЧ 0,05 кг"

    Кол-во: 0.1

    "Позиция 262"

    "Склянка для инкубации при определении биологического потребления кислорода БПК-150-29/32-14/23 вместимостью 150мл с взаимозаменяемыми конусами под колпак 29/32 под пробку 14/23"

    Кол-во: 25.0

    "Позиция 263"

    "Соль динатриевая хромотроповой кислоты 2-водная ЧДА"

    Кол-во: 0.05

    "Позиция 264"

    "Стакан высокий В-1-100 ТХС"

    Кол-во: 50.0

    "Позиция 265"

    "Стакан высокий В-1-250 ТС"

    Кол-во: 50.0

    "Позиция 266"

    "Стакан высокий В-1-400 ТХС"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 267"

    "Стакан лабораторный высокий со шкалой В-1-800 исполнения 1 с носиком вместимостью 800мл из термически и химически стойкого стекла группы ТХС"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 268"

    "Стакан лабораторный низкий Н-2-10 исполнения 2 без носика вместимостью 10мл из термически стойкого стекла группы ТС"

    Кол-во: 50.0

    "Позиция 269"

    "Стакан лабораторный низкий Н-2-50 исполнения 2 без носика вместимостью 50мл из термически стойкого стекла группы ТС"

    Кол-во: 50.0

    "Позиция 270"

    "Стакан В-1-1000 ТС"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 271"

    "Стакан высокий В-1-50 ТХС"

    Кол-во: 35.0

    "Позиция 272"

    "Стаканчик для взвешивания высокий СВ-24/10"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 273"

    "Стаканчик для взвешивания высокий СВ-14/8"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 274"

    "Стаканчик для взвешивания высокий СВ-34/12"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 275"

    "Стаканчик для взвешивания высокий СВ-19/9"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 276"

    "Стандарт-титр Натрий тиосульфат 0,1Н с молярной концентрацией эквивалента 0,100+0,001 моль/дм3 (10 амп/уп)"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 277"

    "Стандарт-титр серебро азотнокислое 0,1Н в упаковке 10 ампул"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 278"

    "Стандарт-титр Йод 0,1Н в упаковке 10 ампул"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 279"

    "Тиомочевина ЧДА 0,5 кг"

    Кол-во: 0.1

    "Позиция 280"

    "Толуол ЧДА 0,86 кг"

    Кол-во: 6.09

    "Позиция 281"

    "Толуол нефтяной высший сорт , в бочках"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 282"

    "Трилон Б ЧДА 0,1 кг"

    Кол-во: 1.5

    "Позиция 283"

    "Тринатрийфосфат, в мешках"

    Кол-во: 70.0

    "Позиция 284"

    "Трубка хлоркальциевая прямая ТХ-П-1-25"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 285"

    "Трубка хлоркальциевая прямая ТХ-П-1-25"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 286"

    "Углерод четыреххлористый для ЭВС (экстракции из водных сред), ХЧ"

    Кол-во: 22.4

    "Позиция 287"

    "Фенолфталеин, чда"

    Кол-во: 0.2

    "Позиция 288"

    "Фильтр обеззоленный белая лента Ду12,5 бумажный для фильтрования реактивов, упаковка 100 шт"

    Кол-во: 60.0

    "Позиция 289"

    "Фильтр обеззоленный для анализов Синяя лента медленно фильтрующий диаметр 12,5см 100шт"

    Кол-во: 60.0

    "Позиция 290"

    "Формалин (30%-й раствор в воде)"

    Кол-во: 7.0

    "Позиция 291"

    "Хлороформ ХЧ"

    Кол-во: 27.0

    "Позиция 292"

    "Холодильник с прямой трубкой ХПТ-1-400-14/23 ХС"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 293"

    "Холодильник шариковый ХШ-1-400-29/32 ТС"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 294"

    "Холодильник ХШ-3-400-29/32"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 295"

    "Индикатор Хромовый темно-синий ЧДА 0,05 кг"

    Кол-во: 0.05

    "Позиция 296"

    "Цилиндр лабораторный мерный 1-250-2, исполнения 1 с носиком, вместимостью 250 мл, класса точности 2"

    Кол-во: 30.0

    "Позиция 297"

    "Цилиндр лабораторный мерный 1-500-2 исполнения 1 с носиком вместимостью 500мл класса точности 2"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 298"

    "Цилиндр лабораторный мерный 1-50-2, исполнения 1 с носиком, вместимостью 50 мл, класса точности 2"

    Кол-во: 30.0

    "Позиция 299"

    "Цилиндр лабораторный мерный 1-100-2, исполнения 1 с носиком, вместимостью 100 мл, класса точности 2"

    Кол-во: 30.0

    "Позиция 300"

    "Цилиндр лабораторный мерный 1-10-2 исполнения 1 с носиком вместимостью 10мл класса точности 2"

    Кол-во: 15.0

    "Позиция 301"

    "Цилиндр лабораторный мерный 1-1000-2 исполнения 1 с носиком вместимостью 1000мл класса точности 2"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 302"

    "Цилиндр лабораторный мерный 1-25-2 исполнения 1 с носиком, вместимостью 25 мл, класса точности 2"

    Кол-во: 30.0

    "Позиция 303"

    "Цинк сернокислый 7-водный ЧДА 0,1 кг"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 304"

    "Чашка выпарительная № 1 фарфоровая 25 мл"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 305"

    "Чашка выпарительная №2 фарфоровая 50 мл"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 306"

    "Чашка выпарительная №3 фарфоровая 100 мл"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 307"

    "Чашка выпарительная №5 фарфоровая 250 мл"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 308"

    "Чашка выпарительная №3 фарфоровая 100 мл"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 309"

    "Чаша-50 №3 , объемом 50 см3, из кварцевого стекла"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 310"

    "Чаша-200 №7 , объемом 200 см3, из кварцевого стекла"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 311"

    "Индикатор Эриохром черный Т ЧДА 0,01 кг"

    Кол-во: 0.1

    "Позиция 312"

    "Этиленгликоль, ЧДА"

    Кол-во: 5.5

    "Позиция 313"

    "Банка узкогорлая с притертой пробкой 2002/H объем 1000мл ф106,5мм высота 199мм из темного стекла"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 314"

    "Банка лабораторная стеклянная емкостью 500 мл"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 315"

    "Банка с герметичной крышкой вместимостью 10000мл светлая из стекла"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 316"

    "Банка узкогорлая 2000мл светлая с притертой пробкой из стекла"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 317"

    "Баня водяная лабораторная 1-местная без электрической плитки, размер 265х205х110; алюминиевый корпус, наборные конфорки (4шт) из алюминия, масса 0,8кг"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 318"

    "Баня песочная лабораторная без электрической плитки, размер 206х40мм, пищевой алюминий"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 319"

    "Воронка лабораторная 6мл, полипропилен, D=30мм, диаметр слива 4мм"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 320"

    "Вставка для эксикатора 2-175"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 321"

    "Вставка для эксикатора 2-230"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 322"

    "Ерш лабораторный N7 натуральная щетина диаметр от 25до 45мм Simax"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 323"

    "Колба коническая Кн-2-50-34 ТХС"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 324"

    "Колба коническая Кн-2-50-34 ТХС"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 325"

    "Колба коническая Кн-2-50-34 ТХС"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 326"

    "Наконечник для дозатора 1-10 мл, без фильтра, стерильные, 40шт/упак"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 327"

    "Наконечник одноканальный 0,2-10 мкл, (1000 шт/упак)"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 328"

    "Наконечник для бюреток 25мл (кончик сливной к бюретке 25мл)"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 329"

    "Пипетка лабораторная градуированная 2-1-2-1 типа 2 прямая с делениями исполнения 1 класса точности 2 вместимостью 1мл из термически стойкого стекла"

    Кол-во: 16.0

    "Позиция 330"

    "Бумага фильтровальная средней фильтрации для качественных анализов ФС-II, в листах размером 520х600мм, упаковка 1кг"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 331"

    "1,10-Фенантролин 1-водный 10 г"

    Кол-во: 50.0

    "Позиция 332"

    "Индикатор 2,4-динитрофенол, ЧДА, фасовка 0,01кг"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 333"

    "Индикатор 2,4-динитрофенол, ЧДА, фасовка 0,01кг"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 334"

    "Индикатор генциан виолет, кристаллический фиолетовый ЧДА, фасовка 0,05кг"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 335"

    "N,N-диметил-n-фенилендиамин сернокислый, ЧДА"

    Кол-во: 0.1

    "Позиция 336"

    "Диметилглиоксим ЧДА 0,05 кг"

    Кол-во: 0.01

    "Позиция 337"

    "Индикатор Кальцеин (флуорексон), фасовка 0,05кг"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 338"

    "Индикатор сульфарсазен, Ч фасовка 0,05 кг"

    Кол-во: 0.1

    "Позиция 339"

    "Мембрана Владипор (d=35мм) МФАС-ОС-1"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 340"

    "Мембрана Владипор типа МФАС-ОС-2, 0,45мкм (ф35мм), 200шт/уп"

    Кол-во: 15.0

    "Позиция 341"

    "Фильтр мембранный на основе смеси ацетатов Владипор МФАС-СПА с размером пор 1-4мкм ф35мм для санитарно-бактериологических целей"

    Кол-во: 400.0

    "Позиция 342"

    "Образец стандартный мутности бактерийных взвесей СОП №1-98 (комплект БАК)"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 343"

    "Образец государственный стандартный ГСО 7296-96 альдрин в ацетоне концентрация 0,1г/л 5мл"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 344"

    "Образец государственный стандартный ГСО 7359-97 МСО 0185:2000 Бромдихлорметан в метаноле значение 10г/дм3 3мл"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 345"

    "Образец стандартный государственный 7496-88 гептахлор"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 346"

    "Образец государственный стандартный ГСО 7387-97 Пестицид 4,4'-дихлордифенилдихлорэтилена (ДДЭ) раствор в изооктане значение 0,1г/дм3 5мл"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 347"

    "Образец стандартный предприятия Дибромхлорметан в метаноле СОП 0406-03 10 мг/см3 ампула 3мл"

    Кол-во: 0.003

    "Позиция 348"

    "Образец государственный стандартный ГСО 7332-96 1,2-Дихлорэтан значение 99,6% 1,5мл"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 349"

    "Образец стандартный состава раствора ионов ртути (I) ГСО 7263-96, массовая концентрация 0,1 мг/см3, ампула 6 мл"

    Кол-во: 12.0

    "Позиция 350"

    "Образец государственный стандартный ГСО 7877-2000 Ион свинца значение 1г/дм3 5мл"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 351"

    "Образец стандартный мутности (формазиновая суспензия) ГСО 7271-96, аттестованное значение 4000емф, 5 мл"

    Кол-во: 12.0

    "Позиция 352"

    "Образец государственный стандартный нитрат - иона 1мг/мл в воде (5мл/ампул) ГСО 7820-00"

    Кол-во: 16.0

    "Позиция 353"

    "Образец стандартный государственный 10мг/мл в воде (40мл/флак) СИ ГСО 7684-99"

    Кол-во: 12.0

    "Позиция 354"

    "Образец стандартный предприятия Бромоформ ER-LH 11 СОП 0405-03 3мл"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 355"

    "Образец стандартный государственный четыреххлористый углерод чистое вещество 99,80..99,98% (1,5мл/ампул) СИ ГСО 7213-95"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 356"

    "Образец стандартный pH водной вытяжки нефтепродуктов ВКЩ-ПА (7) ГСО 10400-2014, значение pH (6-8), 100 мл"

    Кол-во: 6.0

    "Позиция 357"

    "Вещества нерастворимые каолина в твердой основе МНВ-20 Государственный стандартный образец 6541-92 (4,0%) 0,5г 7-32705 ГСО 6541-92"

    Кол-во: 12.0

    "Позиция 358"

    "Образец государственный стандартный ГСО 7648-99 Пестицид 2,4-дихлорфеноксиуксусная кислота(2,4-Д) 0,25г"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 359"

    "Образец государственный стандартный ГСО 7773-2000 ион кадмия (II) 1 мг/мл фон 1М HNO3, 5мл"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 360"

    "Образец государственный стандартный ГСО 7813-2000 хлорид-ион 10 мг/см3"

    Кол-во: 19.0

    "Позиция 361"

    "Образец стандартный предприятия Трихлорэтилен СОП 0402-03 99,0% 3мл"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 362"

    "Пробка массивная ПМ1-КШ29/32 из термически стойкого стекла"

    Кол-во: 50.0

    "Позиция 363"

    "Индикатор 8-меркаптохинолинат натрия 2-водный, ЧДА, фасовка 0,05кг"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 364"

    "Алюминий окись, чистый"

    Кол-во: 0.1

    "Позиция 365"

    "Алюминий сернокислый 18-водный ЧДА 0,5кг"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 366"

    "Аммиак водный 25% ЧДА 0,9 кг"

    Кол-во: 6.3

    "Позиция 367"

    "Аммоний молибденовокислый 4-водный ХЧ (0,1 кг)"

    Кол-во: 32.0

    "Позиция 368"

    "Аммоний надсернокислый ХЧ 1 кг"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 369"

    "Аммоний роданистый ЧДА 0,1 кг"

    Кол-во: 0.3

    "Позиция 370"

    "Аммоний сернокислый ЧДА 0,5 кг"

    Кол-во: 2.5

    "Позиция 371"

    "Барий уксуснокислый, фасовка 0,5 кг"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 372"

    "Аммоний фтористый ЧДА 0,3 кг"

    Кол-во: 0.3

    "Позиция 373"

    "Аммоний хлористый ХЧ 0,2 кг"

    Кол-во: 0.6

    "Позиция 374"

    "Аммоний щавелевокислый 1-водный ЧДА"

    Кол-во: 1.5

    "Позиция 375"

    "Аммоний-железо(II) сернокислый 6-водный (Соль Мора) ХЧ 0,5 кг Г"

    Кол-во: 16.0

    "Позиция 376"

    "Ацетон ХЧ БХС химически чистый без хлора и серы, массовая доля основного вещества не менее 99,7%, фасовка 0,8 кг."

    Кол-во: 0.1

    "Позиция 377"

    "Ацетон ОСЧ 9-5 ОП-2 0,8кг"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 378"

    "Кислота барбитуровая, классификация Ч"

    Кол-во: 0.05

    "Позиция 379"

    "Барий хлористый 2-водный ХЧ 0,5 кг"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 380"

    "Бром ХЧ, фасовка 0,1кг"

    Кол-во: 0.1

    "Позиция 381"

    "Бутилацетат ХЧ 0,4 кг"

    Кол-во: 10.8

    "Позиция 382"

    "Перекись водорода медицинская 30%"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 383"

    "Перекись водорода медицинская 30%"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 384"

    "Гексан 1-н ОСЧ нормализованный, 97%, фасовка 1л"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 385"

    "Гексан ОСЧ, фасовка 0,6 кг"

    Кол-во: 4.62

    "Позиция 386"

    "Н-Гексан ХЧ 0,66кг"

    Кол-во: 3.3

    "Позиция 387"

    "Гидразин сернокислый ЧДА"

    Кол-во: 0.05

    "Позиция 388"

    "Гидроксиламин солянокислыи ЧДА 0,1 кг"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 389"

    "Метабисульфит натрия"

    Кол-во: 0.3

    "Позиция 390"

    "D-глюкоза ЧДА 0,1 кг"

    Кол-во: 0.2

    "Позиция 391"

    "Реактив Грисса ЧДА 0,5 кг"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 392"

    "2,3-даминонафталин, 97%, фасовка 5 г"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 393"

    "Диэтилдитокарбамат натрия, чистый для анализов, фасовка 0,05кг"

    Кол-во: 0.05

    "Позиция 394"

    "Диэтилдитокарбамат натрия, чистый для анализов, фасовка 0,05кг"

    Кол-во: 0.05

    "Позиция 395"

    "Железо(II) сернокислое 7-водное ЧДА, 0,1 кг"

    Кол-во: 0.2

    "Позиция 396"

    "Калий роданистый ЧДА 0,5 кг"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 397"

    "Калий сурьмяновиннокислый 0,5-водный Ч 0,1кг"

    Кол-во: 0.3

    "Позиция 398"

    "Калий углекислый ЧДА, 0,1 кг"

    Кол-во: 0.1

    "Позиция 399"

    "Калий углекислый кислый ЧДА, 0,1 кг"

    Кол-во: 0.1

    "Позиция 400"

    "Калий фосфорнокислый двузамещенный 3-водный ЧДА"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 401"

    "Кальций окись 96,0%, квалификация: Ч, фасовка: 0,050кг"

    Кол-во: 0.03

    "Позиция 402"

    "Кальций окись 96,0%, квалификация: Ч, фасовка: 0,050кг"

    Кол-во: 0.03

    "Позиция 403"

    "Кальций хлористый 6-водный Ч 0,5кг"

    Кол-во: 12.0

    "Позиция 404"

    "Катионит КУ-2-8чС, 0,1 кг"

    Кол-во: 0.3

    "Позиция 405"

    "Квасцы железоаммонийные ЧДА 0,1кг"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 406"

    "Кислота азотная 65% ХЧ 1,4 кг"

    Кол-во: 4.2

    "Позиция 407"

    "Кислота аскорбиновая, 99,0% 0,5 кг"

    Кол-во: 0.3

    "Позиция 408"

    "Кислота сульфаминовая ЧДА 0,1кг"

    Кол-во: 0.2

    "Позиция 409"

    "Кислота сульфосалициловая 2-водная ЧДА 0,4 кг"

    Кол-во: 0.4

    "Позиция 410"

    "Кобальт(II) сернокислый 7-водный ЧДА 0,1кг"

    Кол-во: 0.2

    "Позиция 411"

    "Магний сернокислый 7-водный ХЧ 0,1 кг"

    Кол-во: 6.0

    "Позиция 412"

    "Марганец сернокислый (II) 5-водный ЧДА 0,5 кг"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 413"

    "Марганец (II) хлористый 4-водный ЧДА 1кг"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 414"

    "Натрий гидроокись ХЧ"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 415"

    "Натрий лимоннокислый 3-замещенный 5,5-водный ЧДА 0,5 кг"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 416"

    "Реактив НАТРИЙ салициловокислый ЧДА (0,1кг/шт)"

    Кол-во: 3.5

    "Позиция 417"

    "Натрий сернистый 9-водный ЧДА 0,1 кг"

    Кол-во: 0.1

    "Позиция 418"

    "Натрий углекислый 10-водный ХЧ"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 419"

    "Натрий углекислый безводный ХЧ 0,1 кг"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 420"

    "Натрий фосфорнокислый 2-зам.12-водный, квалификация ХЧ, 0,1кг"

    Кол-во: 0.6

    "Позиция 421"

    "Натрий фтористый ЧДА, фасовка 0,1кг ГОСТ 4463-76"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 422"

    "Олово(II) хлористое 2-водное ЧДА, массовая доля не менее 99,0%, фасовка банка/пл. 0,1кг"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 423"

    "Пиридин ЧДА, фасовка 0,95кг"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 424"

    "Ртуть (I) азотнокислая 2-водная, квалификация: ХЧ, фасовка: 0,5 кг."

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 425"

    "Ртуть (II) азотнокислая одноводная, чда 0,025 кг"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 426"

    "Ртуть (II) сернокислая ЧДА, 0,01 кг"

    Кол-во: 0.03

    "Позиция 427"

    "Кислота соляная ХЧ 1,2 кг"

    Кол-во: 13.2

    "Позиция 428"

    "Тиомочевина ХЧ 0,1кг"

    Кол-во: 1.1

    "Позиция 429"

    "Кислота уксусная х.ч. ледяная"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 430"

    "Реактив фурилдиоксим-2,2, 97%, фасовка 5г"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 431"

    "Хлороформ ЧДА 1,5 кг"

    Кол-во: 13.5

    "Позиция 432"

    "Цинк сернокислый 7-водный ЧДА 0,1 кг"

    Кол-во: 0.6

    "Позиция 433"

    "Магний азотнокислый 6-водный, квалификация ЧДА"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 434"

    "Магний азотнокислый 6-водный, квалификация ЧДА"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 435"

    "Морин гидрат, фасовка 10 г"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 436"

    "Натрий сернистокислый безводный ЧДА, фасовка 0,5 кг"

    Кол-во: 1.5

    "Позиция 437"

    "Натрий серноватистокислый 5-водный ЧДА 0,5кг"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 438"

    "Бульон питательный для культивирования микроорганизма сухой (ГРМ-бульон)"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 439"

    "Система индикаторная бумажная СИБ №3 для санитарно-бактериологического анализа воды, набор 2 теста 50 опр"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 440"

    "Стандарт-титр йод=0,1 моль/дм3 (10 шт/упак)"

    Кол-во: 5.0

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