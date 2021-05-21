Выполнение кадастровых работ по оформлению прав ПАО «Газпром» на земельные (лесные) участки под объект «Реконструкция магистрального газопровода ШБКБ на участке 120-160 км» в составе стройки «Реконструкция магистрального газопровода ШБКБ на участке 120-160 км».(только для субъектов малого и среднего предпринимательства)_33928

Основные сведения Описание секции Торги ГК Газпром Номер извещения 32110251911 Уникальный номер закупки 21/1.1/0033928/ГИнвест Номер закупки 0051/21/1.1/0033928/ГИнвест/ПР/ГОС/Э/29.04.2021 Наименование закупки Выполнение кадастровых работ по оформлению прав ПАО «Газпром» на земельные (лесные) участки под объект «Реконструкция магистрального газопровода ШБКБ на участке 120-160 км» в составе стройки «Реконструкция магистрального газопровода ШБКБ на участке 120-160 км».(только для субъектов малого и среднего предпринимательства)_33928 Валюта процедуры RUB Способ закупки Маркетинговые исследования Дата публикации

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Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Общество с ограниченной ответственностью «Газпром инвест»

Все закупки и тендеры «Газпром инвест» Юридический адрес 196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, 6, Литер Д Почтовый адрес 196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, 6, Литер Д Контактный телефон +7 812 455-17-00 Факс +7 812 455-17-41 Адрес электронной почты tender@invest.gazprom.ru Ф.И.О. контактного лица Бабошин А. В. Место рассмотрения предложений 196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, 6, Литер Д Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город Ключевые слова:

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