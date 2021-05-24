Поставка химических и специальных материалов для нужд ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург" в 2021 году

Поставка химических и специальных материалов для нужд ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург" в 2021 году

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Теплоноситель. ГОСТ 28084-89, ОЖ-65" Кол-во: 600.0

"Позиция 2" "Жидкость-для понижения значение рН воды плавательного бассейна, предназначена для уничтожения бактерий и предотвращения их роста." Кол-во: 490.0

"Позиция 3" "Соль гранулированная для водоумягчения (содержание NaCl - 99,5%), в мешках." Кол-во: 5300.0

"Позиция 4" "Соль техническая NaCl-концентрат минеральный, содержание NaCl 90%." Кол-во: 8.0

"Позиция 5" "Песок кварцевый с фракцией 2-5 мм -химический состав кварцевого песка регламентируется ГОСТом. мешки по 25 кг. Состав: минимум 95% оксида кремния, примесь глины не больше 1%, допускается присутствие железа в пределах 1%, влажность кварцевого песка в пределах 10 %. ГОСТ 22551-77." Кол-во: 124.0

"Позиция 6" "Порошок абразивный 0,5-3,0 мм-продукт медеплавильного производства. Применяется для очистки различных поверхностей от ржавчины и прочих шероховатостей в процессе подготовки изделия к окрашиванию, нанесению водоотталкивающих." Кол-во: 19.0

"Позиция 7" "Уголь активированный, ГОСТ 6217-74, БАУ" Кол-во: 2240.0

"Позиция 8" "Песок кварцевый 0,4-0,8 мм -химический состав кварцевого песка регламентируется ГОСТом.мешки по 25 кг. Состав: минимум 95% оксида кремния, примесь глины не больше 1%, допускается присутствие железа в пределах 1%, влажность кварцевого песка в пределах 10 %. ГОСТ 22551-77." Кол-во: 46.0

"Позиция 9" "Флокулянт - анионный флокулянт, сухой (анионный полиэлектролит, полиакриламид). Гигроскопичный порошок белого цвета без запаха. Гранулометрический состав; 0,113 мм макс., 4%; 1,320 мм макс. 5%.Удельный вес 0,6 – 0,9 кг/дм3. Применяется для водоподготовки, обезвоживания осадка и очистки стоков. Гранулометрический состав; 0,113 мм макс., 4%; 1,320 мм макс. 5%. Удельный вес 0,6 – 0,9 кг/дм3, А-321. Применяется для водоподготовки, обезвоживания осадка и очистки стоков." Кол-во: 50.0

"Позиция 10" "Биопрепарат-коричневый порошок с мучным запахом, сухая смесь, содержащая непатогенные бактерии, натуральные адсорбенты, 1ая группа непатогенных микроорганизмов с отрубями в качестве носителя; предназначен для утилизации отходов промышленного производства." Кол-во: 140.0

"Позиция 11" "Сорбент -размер гранул 0,6-5 мм;Флотационная плотность не менее %95;Гранулы серого цвета;на основе НЕСв-КЛ, НЕСп-КЛ – вермукулит, перлит.;Влажность-11%" Кол-во: 384.0

"Позиция 12" "Натрий гипохлорит-безводный гипохлорит натрия А (ГПХН) представляет собой неустойчивое бесцветное кристаллическое вещество ГОСТ 11086-76." Кол-во: 15.55

"Позиция 13" "Катионный флокулянт -насыпная плотность 570-670 кг/м3, Вязкость 0,5% раствора 700 мПа Вязкость 0,5% раствора 700 мПа Вязкость 0,1% раствора 65 мПа Значение рН 0,1% Диапазон рН применения 1,0-14,0 Молекулярный вес около 6 млн. ед. Содержание остаточного мономера не более 0,1%" Кол-во: 125.0

"Позиция 14" "Флокулянт - анионный флокулянт, сухой (анионный полиэлектролит, полиакриламид). Гигроскопичный порошок белого цвета без запаха. Гранулометрический состав; 0,113 мм макс., 4%; 1,320 мм макс. 5%.Удельный вес 0,6 – 0,9 кг/дм3. Применяется для водоподготовки, обезвоживания осадка и очистки стоков. Гранулометрический состав; 0,113 мм макс., 4%; 1,320 мм макс. 5%. Удельный вес 0,6 – 0,9 кг/дм3, А-321. Применяется для водоподготовки, обезвоживания осадка и очистки стоков." Кол-во: 60.0

"Позиция 15" "Сорбент порошковый сорбент с размером фракции 1000 микрон - состав продукции-гидролизный модифицированный. Слабый аллерген, не обладающий раздражающим действием на кожные покровы и на глаза. Влажность-не более 20 %, насыпная плотность-300-400 кг/м3, фракция-500-1500 мкм, устойчив к воздействию низких и высоких температур-2от 0 С до + 40 С, показатель экотоксичности-не токсичен." Кол-во: 2400.0

"Позиция 16" "Натрий гидроокись-натрий едкий РД, технический высший сорт – бесцветная жидкость, без осадка, массовая доля гидроксида натрия составляет не менее 46%, технический, ГОСТ Р 55064-2012" Кол-во: 5000.0