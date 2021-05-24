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Номер извещения
32110251965
Уникальный номер закупки
21/4.3/0029186/ТГСПб
Наименование закупки
Поставка химических и специальных материалов для нужд ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург" в 2021 году (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (АCЗ 29186)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Дата публикации
29.04.2021 17:39
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12
Почтовый адрес
191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12
Контактный телефон
+7 812 609-32-30
Факс
+7 495 737-06-22
Адрес электронной почты
A.Zandelov@tender.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Занделов А. С.
Место рассмотрения предложений
Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А
Ключевые слова:
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка химических и специальных материалов для нужд ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург" в 2021 году
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
02.06.202102.06.2021 14:0002.06.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110251965Подведение итогов не позднее Поставка химических и специальных материалов для нужд ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург" в 2021 годуРоссийская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка химических и специальных материалов для нужд ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург" в 2021 году
Начальная цена
3 296 952,44
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром трансгаз Санкт-Петербург»
Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»
Адрес местонахождения
196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Варшавская, дом 3, корпус 2
196128, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д.3, к.2, литера Б, вн.тер. г. муниципальный округ Московская застава
20.59
20.59
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 600.0
Кол-во: 490.0
Кол-во: 5300.0
Кол-во: 8.0
Кол-во: 124.0
Кол-во: 19.0
Кол-во: 2240.0
Кол-во: 46.0
Кол-во: 50.0
Кол-во: 140.0
Кол-во: 384.0
Кол-во: 15.55
Кол-во: 125.0
Кол-во: 60.0
Кол-во: 2400.0
Кол-во: 5000.0
Кол-во: 430.0
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