Выполнение работ по обработке и интерпретации данных наземного микросейсмического мониторинга ГРП (5 зон) в поисково-оценочной скважине 6С Медвежьего лицензионного участка для ПФ «Костромагазгеофизика» ООО «Газпром недра» для нужд ООО «Газпром недра» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 0095/21/3/0029421/ГНедра/ПР/ГОС/Э/29.04.2021

Основные сведения Описание секции Торги ГК Газпром Номер извещения 32110251798 Уникальный номер закупки 21/3/0029421/ГНедра Номер закупки 0095/21/3/0029421/ГНедра/ПР/ГОС/Э/29.04.2021 Наименование закупки Выполнение работ по обработке и интерпретации данных наземного микросейсмического мониторинга ГРП (5 зон) в поисково-оценочной скважине 6С Медвежьего лицензионного участка для ПФ «Костромагазгеофизика» ООО «Газпром недра» для нужд ООО «Газпром недра» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 0095/21/3/0029421/ГНедра/ПР/ГОС/Э/29.04.2021 Валюта процедуры RUB Способ закупки Маркетинговые исследования Дата публикации

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